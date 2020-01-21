Лэнс Армстронг организует недельный велотур на Майорке для 12 желающих

Лэнс Армстронг и Джордж Хинкепи проведут велотур по Майорке для 12 гостей

Если кто-то мечтал прокатиться на велосипеде с Лэнсом Армсторнгом, он может исполнить это желание при наличии 30 000 долларов. В сентябре 2020 года на испанском острове Майорка Лэнс Армстронг и его бывший товарищ по команде, завершивший карьеру в 2012 году, Джордж Хинкепи организуют для 12 гостей недельные велосипедные каникулы под названием «The Move Mallorca 2020». Реклама велотура с Лэнсом Армстронгом появилась на сайте путешествий Out There.

Photo © Instagram@ lancearmstrong

Этот велотур послужит в качестве рекламы подкаста THEMOVE, в котором Лэнс Армстронг и Йохан Брюнель обсуждают Тур де Франс и другие велогонки Мирового тура, а также спорт на выносливость.

Гости Лэнса Армстронга за 30 000 долларов смогут провести на Майорке 6 ночей и 5 дней, в велотур включены встреча, проживание, питание, велосипеды Pinarello , велоодежда. Регистрация желающих открыта с 20 января.

Лэнс Армстронг, дисквалифицированный пожизненно, был лишён семи побед на Тур де Франс, который он выигрывал между 1999 – 2005 годами.