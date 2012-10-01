Эдо Маас начал ходить с помощью бионического экзоскелета

Эдо Маас сделал первые шаги после травмы с помощью бионического экзоскелета

19-летний нидерландский велогонщик команды Sunweb Development Эдо Маас (Edo Maas), получивший перелом позвоночника и шеи во время падения на Piccolo Lombardia (андеровской версии Ломбардии) 6 октября 2019 года, начал ходить с помощью бионического экзоскелета.

Эдо Маас был сбит внезапно выехавшим на дорогу автомобилем на спуске с Мадонна-дель-Гизалло, за 50 км до финиша Piccolo Lombardia.

После тяжёлой травмы чувствительность ног не вернулась, но Эдо Маас не сдаётся.

В декабре в Instagram Эдо Маас написал: «Тяжёлая реальность в данный момент. Последние два месяца были трудными, будущее тоже будет трудным, но и особенным в то же время. Так много любви. Спасибо. Без вас я бы не прилагал усилий в спортзале».

В своём аккаунте в Instagram 13 января он опубликовал видео, в котором сделал несколько шагов с помощью костылей и экзоскелета Free Walk произведённого тайваньской компанией Free Bionics. Устройство крепится к бёдрам и ногам и позволяет двигаться со скоростью 2 км/ч. Аккумулятора хватает на два часа работы.

После несчастного случая с Эдо Маасом команда Sunweb призвала Международный союз велосипедистов сделать безопасность команд и гонщиков приоритетом во время соревнований.