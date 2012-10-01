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Эдо Маас начал ходить с помощью бионического экзоскелета

Эдо Маас сделал первые шаги после травмы с помощью бионического экзоскелета

 

 

  19-летний нидерландский велогонщик команды Sunweb Development Эдо Маас (Edo Maas), получивший перелом позвоночника и шеи во время падения на Piccolo Lombardia (андеровской версии Ломбардии) 6 октября 2019 года, начал ходить с помощью бионического экзоскелета.

 

 

    Эдо Маас был сбит внезапно выехавшим на дорогу автомобилем на спуске с Мадонна-дель-Гизалло, за 50 км до финиша Piccolo Lombardia.

 

 После тяжёлой травмы чувствительность ног не вернулась, но Эдо Маас не сдаётся.

 

  В декабре в Instagram Эдо Маас написал: «Тяжёлая реальность в данный момент. Последние два месяца были трудными, будущее тоже будет трудным, но и особенным в то же время. Так много любви. Спасибо. Без вас я бы не прилагал усилий в спортзале».

 

 

 

  В своём аккаунте в Instagram 13 января он опубликовал видео, в котором сделал несколько шагов с помощью костылей и экзоскелета  Free Walk произведённого тайваньской компанией Free Bionics. Устройство крепится к бёдрам и ногам и позволяет двигаться со скоростью 2 км/ч. Аккумулятора хватает на два часа работы.

 

 

  После несчастного случая с Эдо Маасом команда Sunweb призвала Международный союз велосипедистов сделать безопасность команд и гонщиков приоритетом во время соревнований.

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Теги к статье: Эдо Маас Edo Maas

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  1. Имя: Андрей

    Student

    Вчера, 23:46 | Регистрация: 1.10.2012

    Жалко парня, терпения ему и твердости характера.

  2. Имя: sasha

    sashaney

    Сегодня, 00:20 | Регистрация: 19.09.2014

    Эдо, я знаю - ты читаешь, есть вещи важнее вело. Удачи во всём !!!

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • sashaney
    Эдо Маас начал ходить с помощь ... (2)
    sashaney-Фото

    Эдо, я знаю - ты читаешь, есть вещи важнее вело. Удачи во всём !!!

  • Николай Степаныч
    Команда Lotto Soudal ввела зап ... (4)
    Николай Степаныч-Фото

    Будут теперь как российские спортсмены в почти всех циклических видах спорта. Ещё коммендантский час ввести и органичение на посещение вечеринок.

  • Student
    Эдо Маас начал ходить с помощь ... (2)
    Student-Фото
    Жалко парня, терпения ему и твердости характера.
  • Костя К
    Дэйв Брэйлсфорд: «Не надо недо ... (15)
    Костя К-Фото

    А я почему-то вспомнил возвращение Валерия Харламова. Тогда и медицина была не чета нынешней. Однако же смог вернуться. Правда помоложе был.

      И Фрум сможет!

  • Ice
    Команда Lotto Soudal ввела зап ... (4)
    Ice-Фото

    Подбухивали видать))) Раз запреты делают)))

  • Sezar
    Команда Lotto Soudal ввела зап ... (4)
    Sezar-Фото

    А я-то думал в чем тут засада...

  • Yuriy 17
    Команда Lotto Soudal ввела зап ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    Какая жестокость!

    Не будет успехов у такой команды Lotto Soudal

     

    Казнь короля Англии Карла І Стюарта в 1649 году

    Художник Джон Висоп, XVII век

     

     

     

     

     

     

     

  • archi
    Фабио Ару: "Хочу забыть сезон ... (10)
    archi-Фото

    Как .., Стюдент стал адвокатом Ару? Бывает же такое. А вообще могёт, если гонец уходить из Астаны

  • Student
    Фабио Ару: "Хочу забыть сезон ... (10)
    Student-Фото
    Цитата: rude_rider
    встречный вопрос а какие вы увидели его шансы на туре?
    кроме как быть мальчиком для битья отвлекая от погачара своими атаками?
    ну туре по сильнее бизоны едут ,трехголовый скай ,двухголовый Юмбо ,вечно второй кинтана, злые французы, вечный притендент от команды пенсионеров Порт и тд и тп..
    а на Джиро ему стоит побороться с Нибали да Карапасом. Они ему по силе.
    О победе речь не идёт, а вот занять достойное место вполне можно, Тур горный, а какой раздедьщик Ару известно всем. И из французов там только Пино будет)
  • Адриен
    Фабио Ару: "Хочу забыть сезон ... (10)
    Адриен-Фото
    Система Станиславского легла в основу методики актерской подготовки во ВСЁМ МИРЕ,в том числе и в Италии.К примеру, в Accademia Nazionale d’Arte Drammatica (Национальной академии театрального искусства) проводится обучение именно на её основе...

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
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