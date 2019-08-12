Тиш Бенот переходит в команду Sunweb

Сейтмеметов сейтхалил

Андрей Зейц: «Очень многое изм ... (16) Несколько раз упомянулось что есть дети. Перед кем то оправдывается,твким образом? Может перед собой? Денег что ли мало в Астане дают? Или очень много в мичелтоне? Удачи и здоровья, буду болеть за него.

Сейтмеметов сейтхалил

Харольд Техада – новый молодой ... (12) Цитата: sashaney Да это просто тренд такой: в каждой команде должен быть молодой колумбиец. Все копируют всех.

Или датчанин?))) Или датчанин?)))

sashaney

Харольд Техада – новый молодой ... (12) Да это просто тренд такой: в каждой команде должен быть молодой колумбиец. Все копируют всех.

ararat

Андрей Зейц: «Очень многое изм ... (16) Рад за Андрея! Здоровья и успехов в новой команде!

Zhanzhak

Андрей Зейц переходит в команд ... (6) Да, вы правы. Ошиблась, когда писала.

Да и в целом , согласна с комментарием.

Сейтмеметов сейтхалил

Андрей Зейц переходит в команд ... (6)



Цитата: Zhanzhak Ну, почему нонсенс? Испанские гонщики тоже многие гоняются не за испанскую команду. Обычная практика. Андрей говорит же, что Астана предлагала контракт, но появились предложения иные. Почему бы не попробовать? Возможно и денег больше предложили, что тоже здорово.

В Казахстане есть проконтинентальныекоманды, где тоже молодежь подрастает, так что по сути Андрей дал шанс молодым ребятам возможность повыступать на высоком уровне.

Жаль конечно, что ушёл, но и радостно за него так же! Вы хотели сказать континентальные))) в Казахстане нет проконтинентальных команд Я думаю, что его уход и подписание в такую команду , это признание уровня казахстанских гонщиков, я думаю что им и Луценко нужно отпустить ,в какой нибудь условный декенинг, может выиграет мир. Я думаю гонщикам нужна встряска и стресс , а так ростут в тепличных условияхВы хотели сказать континентальные))) в Казахстане нет проконтинентальных команд

Camel

Binck Bank Tour-2019. Этап 3 (5) Груневеген, если хочет победить Беннета, занимает неправильную позицию на финише. Уже в который раз! Беннет контролирует колесо Груневегена. А тут ещё Филипсен на его голову взялся. Болтать головой от Филипсена на Беннета - задача не из лёгких. У Филипсена есть финиш, но нет чуйки, когда набычиться и валить. А у этих двух ребят есть и то, и другое. Вывод. В этом и в следующем сезоне такие как Филипсен - не конкуренты. А вот Беннет на этой гонке одной ногой делает любого. Груневегену стоит задуматься. И делать вывод: кого пропускать, а у кого сидеть на колесе. В этом сезоне Беннет и Акерман немного посильнее Груневегена. При условии, что в гонке нет Вивиани. Пора подумать. Пока Киттель не вернулся.

Сейтмеметов сейтхалил

Дарио Катальдо и Давиде Виллел ... (4) Цитата: Astanaforever Астана пустеет не по дням..Уходят любимчики болельщиков. Жаль очень за Катальдо. Вот еще и как гром среди ясного неба уход Зейца. А кто приходят? Пока никого не видно. Тревожно. Очень. Говорят все таки Фульс уходит тоже. Если так..то тогда ваще печаль. Я вам говорил а вы не верили... Ладно ,но от Вилелы избавились ,на его деньги троих - пятерых возьмут просто номер отбывать , глядишь кто и выстрелит Я вам говорил а вы не верили... Ладно ,но от Вилелы избавились ,на его деньги троих - пятерых возьмут просто номер отбывать , глядишь кто и выстрелит

Сейтмеметов сейтхалил

Альберто Контадор побил собств ... (7) Цитата: Серафим Ну круто, чего говорить. А вроде не так давно был украинский чемпионат тоже с безумным вертикальным метражом, или это была инф. ошибка?

Да это правда , два года подряд, в 16 и 17 годах в Буковеле.



Альберто ехал на велике ,а Иван Бассо на мопеде и подтянул его)))) Вот и рекорд))) Да это правда , два года подряд, в 16 и 17 годах в Буковеле.Альберто ехал на велике ,а Иван Бассо на мопеде и подтянул его)))) Вот и рекорд)))

Сейтмеметов сейтхалил

Харольд Техада – новый молодой ... (12) Цитата: Earl57 Если бы у "некоторых" были извилины, то они сообразили бы - предложение гонщикам двухлетних контрактов означает, что деньги у команды есть. И спонсоры есть. А когда извилин нет, то соображать просто нечем... Я думаю что это вообще не показатель ,и таких ситуаций что команды разваливаются и не могут выполнить условия ,даже при наличии контрактов не единичны . Ой вы знаете ,я так рад что от вилеллы избавились что даже , не расстроился что малого колумбийца подписали. По поводу лебединой песни ,не очень хочется верить да и признаков пока нет таких. Я думаю команда с хорошими традициями и с ооочень большими амбициями, за то и любим. Избавляясь от гонщиков которые не выигрывают команда все время пробует что то новое ,а делая ставку на молодежь они совершают перезагрузку что очень важно.Я думаю что это вообще не показатель ,и таких ситуаций что команды разваливаются и не могут выполнить условия ,даже при наличии контрактов не единичны .