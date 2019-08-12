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Тиш Бенот переходит в команду Sunweb

Тиш Бенот подписал двухлетний контракт с командой Sunweb

 

 

  25-летний бельгийский велогонщик Тиш Бенот (Tiesj Benoot) подписал двухлетний контракт с командой Sunweb, куда переходит после 7 лет работы в команде Lotto Soudal.

 

Тиш Бенот в первый год в профессионалах занял 5-е место на Туре Фландрии. С тех пор он продолжает развиваться как гонщик-классик. Его самый большой успех в карьере – победа на классике Страде Бьянке-2018.

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

 

  Тиш Бенот: «Я искал команду, где я мог бы сделать следующий шаг в своей карьере, команду, сочетающую профессионализм и научный подход. Поэтому я остановил свой выбор на Sunweb. С нетерпением жду, когда присоединюсь к группе сильных классиков. Думаю, мы сможем достичь великолепных результатов в ближайшие годы. Моя самая большая цель – развиваться и расти в спортивном плане и принести результаты команде».

 

  Марк Реф, тренер команды Sunweb: «Мы очень рады, что Тиш будет выступать с нами. Мы сможем помочь ему на пути к цели – как можно полнее выразить свои способности, стать лучшим гонщиком.

 

  Мы давно наблюдаем за его выступлениями, в прошлом контактировали с ним. С тех пор, как он стал профессионалом, он проявил себя одним из тех гонщиков, которые всегда впереди в финале на фламандских классиках.

 

  В начале своей карьеры он близко подошёл к победе. На таких гонках как Тиррено-Адриатико, Критериум Дофине, Тур Швейцарии,  Тиш также показал, что является универсальным и сильным гонщиком. Он добавит огня нашей команде на классиках, где будет выступать вместе с Майклом Мэттьюсом, Сёреном Крагом Андерсеном. Мы также думаем, что сможем добиться с Тишем высоких результатов на сложных этапах многодневных гонок».

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Теги к статье: Тиш Бенот Tiesj Benoot Sunweb

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Андрей Зейц: «Очень многое изм ... (16)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Несколько раз упомянулось что есть дети. Перед кем то оправдывается,твким образом? Может перед собой? Денег что ли мало в Астане дают? Или очень много в мичелтоне? Удачи и здоровья, буду болеть за него.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Харольд Техада – новый молодой ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: sashaney
    Да это просто тренд такой: в каждой команде должен быть молодой колумбиец. Все копируют всех.
    Или датчанин?)))
  • sashaney
    Харольд Техада – новый молодой ... (12)
    sashaney-Фото

    Да это просто тренд такой: в каждой команде должен быть молодой колумбиец. Все копируют всех.

  • ararat
    Андрей Зейц: «Очень многое изм ... (16)
    ararat-Фото
    Рад за Андрея! Здоровья и успехов в новой команде!
  • Zhanzhak
    Андрей Зейц переходит в команд ... (6)
    Zhanzhak-Фото
    Да, вы правы. Ошиблась, когда писала.
    Да и в целом , согласна с комментарием.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Андрей Зейц переходит в команд ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Я думаю, что его уход и подписание в такую команду , это признание уровня казахстанских гонщиков, я думаю что им и Луценко нужно отпустить ,в какой нибудь условный декенинг, может выиграет мир. Я думаю гонщикам нужна встряска и стресс , а так ростут в тепличных условиях

    Цитата: Zhanzhak
    Ну, почему нонсенс? Испанские гонщики тоже многие гоняются не за испанскую команду. Обычная практика. Андрей говорит же, что Астана предлагала контракт, но появились предложения иные. Почему бы не попробовать? Возможно и денег больше предложили, что тоже здорово.
    В Казахстане есть проконтинентальныекоманды, где тоже молодежь подрастает, так что по сути Андрей дал шанс молодым ребятам возможность повыступать на высоком уровне.
    Жаль конечно, что ушёл, но и радостно за него так же!
    Вы хотели сказать континентальные))) в Казахстане нет проконтинентальных команд
  • Camel
    Binck Bank Tour-2019. Этап 3 (5)
    Camel-Фото

    Груневеген, если хочет победить Беннета, занимает неправильную позицию на финише. Уже в который раз! Беннет контролирует колесо Груневегена. А тут ещё Филипсен на его голову взялся. Болтать головой от Филипсена на Беннета - задача не из лёгких. У Филипсена есть финиш, но нет чуйки, когда набычиться и валить. А у этих двух ребят есть и то, и другое.

    Вывод. В этом и в следующем сезоне такие как Филипсен - не конкуренты.

    А вот Беннет на этой гонке одной ногой делает любого. Груневегену стоит задуматься. И делать вывод: кого пропускать, а у кого сидеть на колесе. В этом сезоне Беннет и Акерман немного посильнее Груневегена. При условии, что в гонке нет Вивиани. Пора подумать. Пока Киттель не вернулся.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Дарио Катальдо и Давиде Виллел ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Астана пустеет не по дням..Уходят любимчики болельщиков. Жаль очень за Катальдо. Вот еще и как гром среди ясного неба уход Зейца. А кто приходят? Пока никого не видно. Тревожно. Очень. Говорят все таки Фульс уходит тоже. Если так..то тогда ваще печаль.
    Я вам говорил а вы не верили... Ладно ,но от Вилелы избавились ,на его деньги троих - пятерых возьмут просто номер отбывать , глядишь кто и выстрелит
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Альберто Контадор побил собств ... (7)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Серафим
      Ну круто, чего говорить. А вроде не так давно был украинский чемпионат тоже с безумным вертикальным метражом, или это была инф. ошибка?
    Да это правда , два года подряд, в 16 и 17 годах в Буковеле.

    Альберто ехал на велике ,а Иван Бассо на мопеде и подтянул его)))) Вот и рекорд)))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Харольд Техада – новый молодой ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ой вы знаете ,я так рад что от вилеллы избавились что даже , не расстроился что малого колумбийца подписали. По поводу лебединой песни ,не очень хочется верить да и признаков пока нет таких. Я думаю команда с хорошими традициями и с ооочень большими амбициями, за то и любим. Избавляясь от гонщиков которые не выигрывают команда все время пробует что то новое ,а делая ставку на молодежь они совершают перезагрузку что очень важно.
    Цитата: Earl57
    Если бы у "некоторых" были извилины, то они сообразили бы - предложение гонщикам двухлетних контрактов означает, что деньги у команды есть. И спонсоры есть. А когда извилин нет, то соображать просто нечем...
    Я думаю что это вообще не показатель ,и таких ситуаций что команды разваливаются и не могут выполнить условия ,даже при наличии контрактов не единичны .

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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