Тиш Бенот переходит в команду Sunweb

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- Дата:
- Сегодня, 18:02
Тиш Бенот подписал двухлетний контракт с командой Sunweb
25-летний бельгийский велогонщик Тиш Бенот (Tiesj Benoot) подписал двухлетний контракт с командой Sunweb, куда переходит после 7 лет работы в команде Lotto Soudal.
Тиш Бенот в первый год в профессионалах занял 5-е место на Туре Фландрии. С тех пор он продолжает развиваться как гонщик-классик. Его самый большой успех в карьере – победа на классике Страде Бьянке-2018.
PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone
Тиш Бенот: «Я искал команду, где я мог бы сделать следующий шаг в своей карьере, команду, сочетающую профессионализм и научный подход. Поэтому я остановил свой выбор на Sunweb. С нетерпением жду, когда присоединюсь к группе сильных классиков. Думаю, мы сможем достичь великолепных результатов в ближайшие годы. Моя самая большая цель – развиваться и расти в спортивном плане и принести результаты команде».
Марк Реф, тренер команды Sunweb: «Мы очень рады, что Тиш будет выступать с нами. Мы сможем помочь ему на пути к цели – как можно полнее выразить свои способности, стать лучшим гонщиком.
Мы давно наблюдаем за его выступлениями, в прошлом контактировали с ним. С тех пор, как он стал профессионалом, он проявил себя одним из тех гонщиков, которые всегда впереди в финале на фламандских классиках.
В начале своей карьеры он близко подошёл к победе. На таких гонках как Тиррено-Адриатико, Критериум Дофине, Тур Швейцарии, Тиш также показал, что является универсальным и сильным гонщиком. Он добавит огня нашей команде на классиках, где будет выступать вместе с Майклом Мэттьюсом, Сёреном Крагом Андерсеном. Мы также думаем, что сможем добиться с Тишем высоких результатов на сложных этапах многодневных гонок».
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