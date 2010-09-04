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Маттео Трентин о Милан-Сан-Ремо, возрасте и велоспорте

Маттео Трентин: «Если бы мог выбирать, выбрал бы победы на Милан-Сан-Ремо и Туре Фландрии»  

 

 

  30-летний Маттео Трентин следующий сезон начнёт в новой команде – ССС. Он одним из первых итальянских велогонщиков понял необходимость адаптироваться к международному велоспорту ради развития карьеры. И у него это отлично получилось. Он прекрасно разговаривает на английском,  французском и испанском языках, переехал из Италии в Монте-Карло, где живёт со своей супругой Клаудией Морандини, у них два сына – четырёхлетний Джованни и полуторагодовалый Якопо.

 

 

Photos (с) Getty Images

 

  В этом году Маттео Трентин был капитаном итальянской сборной в групповой гонке чемпионата мира в Йоркшире. Серебряная медаль означала для него горечь поражения. Но несмотря на разочарование, после всех приложенных усилий он нашёл силы поднять на плечи сына: «Я был тогда мёртвым от усталости. Но он мой ребёнок, он хотел быть со мной. Я был разочарован, что упустил такой огромный шанс, потому что не знаю, повторится ли такая возможность. Но я продолжал повторять себе, что я взял серебро, и что возвращаться с пустыми руками было бы ещё хуже».

 

  В интервью Corriere dello Sport-Stadio Маттео Трентин рассказал о том, какие гонки мечтает выиграть, каким видит современный велоспорт и почему не хочет, чтобы его дети занимались шоссейным велоспортом.

 

- Как преодолеть такое разочарование? Сразу победить в другой гонке?

 

- Да, отличный способ.

 

- Например, выиграть Милан-Сан-Ремо-2020.

 

- (Смеётся, а затем говорит серьёзно). Да, так было бы великолепно.

 

- Если бы вам сказали, что можете выиграть только одну классику, какую бы  выбрали?

 

-Если бы мог выбирать две, то это были бы Милан-Сан-Ремо и Тур Фландрии.

 

- Нет, только одну.

 

- Милан-Сан-Ремо есть Милан-Сан-Ремо. В этом году я финишировал 10-м, впервые был капитаном.

 

- Эта гонка, которая может изменить вашу жизнь?

 

- Да. Все великие классики, чемпионат мира, Гран-туры – гонки, которые меняют карьеру. Жизнь нет, мне очень нравится та жизнь, которой живу.

 

- 30 лет – это много или мало?

 

- Зависит от того, на кого смотреть. Недавно пришёл 19-летний и начал нас побеждать. Если сравнивать с Эвенепулом, то я старый. Такие приходят со свежей ногой, и надо ещё посмотреть, смогут ли они подтвердить свой успех. Но если сравнивать с теми, кто выступает в 40 лет, то я ещё на полпути.

 

- Если бы у вас была волшебная палочка, способная что-то изменить в велоспорте, что поменяли бы прежде всего?

 

- Изменил бы образ мышления тех, кто нами руководит. Мне бы хотелось,  чтобы каждый занимался только своим делом. UCI, организаторы, команды - если бы каждый из них выполнял свою часть работы, было бы легче достигать хороших результатов.

 

- Что касается UCI, при всех имеющихся проблемах , почему они беспокоятся о длине носков?

 

- Это их надо спросить. Я могу сделать всё,  но политики не делают то, что необходимо.

 

-  Чтобы выступать, Вы эмигрировали одним из первых. Какой Италия видится извне?

 

- Она остаётся одной из исторических для велоспорта стран, но проблема в том, что те, кто хочет выступать в Италии, не могут этого сделать. Нет ни команд, ни структур, нет возможностей для детей. База становится всё меньше, труднее находить чемпионов.

 

- Итальянскому велоспорту суждено стать второстепенным?

 

- Эта проблема связана с экономикой. Если она восстановится, то и велоспорт найдёт своё место.

 

- Последние несколько сезонов показали, что сочетание нескольких дисциплин – это огромное богатство. Вы продолжаете заниматься велокроссом, но в Италии до сих пор с подозрением смотрят на тех, кто уходит с шоссе.

 

- Что касается меня, я бы хотел попробовать себя в других дисциплинах. И выгонял бы за некомпетентность спортивных директоров, которые не позволяют это делать. Если ты гоняешься только ради победы,  что будешь делать в тот день, когда не выиграешь? И я тебе скажу: бросай. Конечно, мы сейчас не можем брать в пример Ван дер Пула, если он начнёт играть в бильярд, то и там будет выигрывать. Но мы должны обеспечить детям радость от занятий спортом, чтобы они развивали своё воображение.

 

- Если ваши дети захотят заниматься….

 

- Я бы не хотел, чтобы они выбрали велосипед. Если же будут настаивать, то, надеюсь, они займутся маунтинбайком или велокроссом. К сожалению, сейчас стало слишком опасно тренироваться на дороге. Мы живём не в цивилизованной стране. И это не только проблема Италии.

 

- Вы боитесь, когда выезжаете на тренировку?

 

- Сейчас уже привык.

 

- В этом году несколько ваших коллег погибли во время гонок.

 

- Когда такое случается в велогонке, это всегда чья-то ошибка: в 2019 году невозможно найти припаркованную машину или пешехода, переходящего улицу.

 

- Вы по-особенному пользуетесь соцсетями: иронизируете, шутите, вступаете в диалог с UCI и федерацией велоспорта, начинаете полемику.

 

- Я не боюсь говорить то, что надо высказать. Даже политики перешли в соцсети. Это может работать, привлекает внимание к тому, что говорят и как, из ничего можно получить хаос. Это красота и уродство средств связи, которые позволяют всем говорить то, что они хотят.

 

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Теги к статье: Маттео Трентин Matteo Trentin

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  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 09:04 | Регистрация: 4.08.2018

     По поводу носков - тот, кто регламентировал длину носков, мотивировал, что это влияет на аэродинамику. Оно вообще понимало, что такое аэродинамика? Неужели у этих людей столько свободного времени для воплощения маразмов? 

     

     А о проблемах велоспорта в Италии - если в Италии все так печально, что можно сказать о России?

  2. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 09:44 | Регистрация: 5.05.2018

    Это один из редких , кто хоть намекнул на спортивных директоров (некомпетентных). Значит, и здесь назначают по блату, или родственников. Естественно, это меньшинство. Но гонцы все видят и на своей шкуре познают. Нравится мне этот гонец очень.

  3. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 13:03 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: Серафим
    По поводу носков - тот, кто регламентировал длину носков, мотивировал, что это влияет на аэродинамику. Оно вообще понимало, что такое аэродинамика? Неужели у этих людей столько свободного времени для воплощения маразмов?

    у кого-то просто нет иного способа выжить в этом сурово.. доказать свою необходимость! и свободное время тут точно ни при чём. за это зп получают.

    пустые люди в рабочее время создают пустые смыслы.

    но в этом, возможно, тоже есть какой-то смысл! ))

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Комментарии

  • uran
    Новобранец команды Movistar Ма ... (5)
    uran-Фото
    Это от воспитания и наглости. Будь на месте велосипедиста МАЗ объезжали бы за две полосы, ибо понимают последствия.
  • Shalam s Urala
    Маттео Трентин о Милан-Сан-Рем ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Серафим
    По поводу носков - тот, кто регламентировал длину носков, мотивировал, что это влияет на аэродинамику. Оно вообще понимало, что такое аэродинамика? Неужели у этих людей столько свободного времени для воплощения маразмов?

    у кого-то просто нет иного способа выжить в этом сурово.. доказать свою необходимость! и свободное время тут точно ни при чём. за это зп получают.

    пустые люди в рабочее время создают пустые смыслы.

    но в этом, возможно, тоже есть какой-то смысл! ))

  • Gonza Golanov
    Новобранец команды Movistar Ма ... (5)
    Gonza Golanov-Фото
    Цитата: RustamA86
    Это все потому, что 80% водителей не считают велосипед за ТС и не видят велосипедистов в упор. Я так понимаю это не только в наших странах, это по всему миру.
    Совершенно верно. Только те водители, которые сами периодически катаются на велосипеде, ведут себя корректно, остальные велосипедистов за равноправных участников дорожного движения не считают априори.
  • Mima
    Маттео Трентин о Милан-Сан-Рем ... (3)
    Mima-Фото
    Это один из редких , кто хоть намекнул на спортивных директоров (некомпетентных). Значит, и здесь назначают по блату, или родственников. Естественно, это меньшинство. Но гонцы все видят и на своей шкуре познают. Нравится мне этот гонец очень.
  • Серафим
    Маттео Трентин о Милан-Сан-Рем ... (3)
    Серафим-Фото

     По поводу носков - тот, кто регламентировал длину носков, мотивировал, что это влияет на аэродинамику. Оно вообще понимало, что такое аэродинамика? Неужели у этих людей столько свободного времени для воплощения маразмов? 

     

     А о проблемах велоспорта в Италии - если в Италии все так печально, что можно сказать о России?

  • RustamA86
    Новобранец команды Movistar Ма ... (5)
    RustamA86-Фото

    Это все потому, что 80% водителей не считают велосипед за ТС и не видят велосипедистов в упор. Я так понимаю это не только в наших странах, это по всему миру.

  • Rokka
    Хрустальные велосипеды» команд ... (18)
    Rokka-Фото
    Цитата: Student
    Я что-то больше в молодого колумбийца и словенца верю, чем в бельгийца...
    Другого комментария от студента и не приходится ждать. Ничего, сейчас в комментах новости про колумбийцев напишите что все они дальше горы не горазд, а вот один молодой бельгиец....и так по накатанной
  • uran
    Новобранец команды Movistar Ма ... (5)
    uran-Фото
    Меня так женщина подрезала так я об бок машины тормозил, а она в недоумении спрашивала чего это я на нее ругаюсь. К счастью для меня ничего не поломал. Многие "водители" даже не понимают что создают другим проблемы.
  • Sezar
    Хрустальные велосипеды» команд ... (18)
    Sezar-Фото
    Да, надеюсь все топы примут участие и в хорошей форме. Все узнаем:).
  • Earl57
    Хрустальные велосипеды» команд ... (18)
    Earl57-Фото
    Сделала скрин на память)))
    В июне-июле узнаем, кто чего смог. Или не смог...

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