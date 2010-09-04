Маттео Трентин о Милан-Сан-Ремо, возрасте и велоспорте

Маттео Трентин: «Если бы мог выбирать, выбрал бы победы на Милан-Сан-Ремо и Туре Фландрии»

30-летний Маттео Трентин следующий сезон начнёт в новой команде – ССС. Он одним из первых итальянских велогонщиков понял необходимость адаптироваться к международному велоспорту ради развития карьеры. И у него это отлично получилось. Он прекрасно разговаривает на английском, французском и испанском языках, переехал из Италии в Монте-Карло, где живёт со своей супругой Клаудией Морандини, у них два сына – четырёхлетний Джованни и полуторагодовалый Якопо.

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В этом году Маттео Трентин был капитаном итальянской сборной в групповой гонке чемпионата мира в Йоркшире. Серебряная медаль означала для него горечь поражения. Но несмотря на разочарование, после всех приложенных усилий он нашёл силы поднять на плечи сына: «Я был тогда мёртвым от усталости. Но он мой ребёнок, он хотел быть со мной. Я был разочарован, что упустил такой огромный шанс, потому что не знаю, повторится ли такая возможность. Но я продолжал повторять себе, что я взял серебро, и что возвращаться с пустыми руками было бы ещё хуже».

В интервью Corriere dello Sport-Stadio Маттео Трентин рассказал о том, какие гонки мечтает выиграть, каким видит современный велоспорт и почему не хочет, чтобы его дети занимались шоссейным велоспортом.

- Как преодолеть такое разочарование? Сразу победить в другой гонке?

- Да, отличный способ.

- Например, выиграть Милан-Сан-Ремо-2020.

- (Смеётся, а затем говорит серьёзно). Да, так было бы великолепно.

- Если бы вам сказали, что можете выиграть только одну классику, какую бы выбрали?

-Если бы мог выбирать две, то это были бы Милан-Сан-Ремо и Тур Фландрии.

- Нет, только одну.

- Милан-Сан-Ремо есть Милан-Сан-Ремо. В этом году я финишировал 10-м, впервые был капитаном.

- Эта гонка, которая может изменить вашу жизнь?

- Да. Все великие классики, чемпионат мира, Гран-туры – гонки, которые меняют карьеру. Жизнь нет, мне очень нравится та жизнь, которой живу.

- 30 лет – это много или мало?

- Зависит от того, на кого смотреть. Недавно пришёл 19-летний и начал нас побеждать. Если сравнивать с Эвенепулом, то я старый. Такие приходят со свежей ногой, и надо ещё посмотреть, смогут ли они подтвердить свой успех. Но если сравнивать с теми, кто выступает в 40 лет, то я ещё на полпути.

- Если бы у вас была волшебная палочка, способная что-то изменить в велоспорте, что поменяли бы прежде всего?

- Изменил бы образ мышления тех, кто нами руководит. Мне бы хотелось, чтобы каждый занимался только своим делом. UCI, организаторы, команды - если бы каждый из них выполнял свою часть работы, было бы легче достигать хороших результатов.

- Что касается UCI, при всех имеющихся проблемах , почему они беспокоятся о длине носков?

- Это их надо спросить. Я могу сделать всё, но политики не делают то, что необходимо.

- Чтобы выступать, Вы эмигрировали одним из первых. Какой Италия видится извне?

- Она остаётся одной из исторических для велоспорта стран, но проблема в том, что те, кто хочет выступать в Италии, не могут этого сделать. Нет ни команд, ни структур, нет возможностей для детей. База становится всё меньше, труднее находить чемпионов.

- Итальянскому велоспорту суждено стать второстепенным?

- Эта проблема связана с экономикой. Если она восстановится, то и велоспорт найдёт своё место.

- Последние несколько сезонов показали, что сочетание нескольких дисциплин – это огромное богатство. Вы продолжаете заниматься велокроссом, но в Италии до сих пор с подозрением смотрят на тех, кто уходит с шоссе.

- Что касается меня, я бы хотел попробовать себя в других дисциплинах. И выгонял бы за некомпетентность спортивных директоров, которые не позволяют это делать. Если ты гоняешься только ради победы, что будешь делать в тот день, когда не выиграешь? И я тебе скажу: бросай. Конечно, мы сейчас не можем брать в пример Ван дер Пула, если он начнёт играть в бильярд, то и там будет выигрывать. Но мы должны обеспечить детям радость от занятий спортом, чтобы они развивали своё воображение.

- Если ваши дети захотят заниматься….

- Я бы не хотел, чтобы они выбрали велосипед. Если же будут настаивать, то, надеюсь, они займутся маунтинбайком или велокроссом. К сожалению, сейчас стало слишком опасно тренироваться на дороге. Мы живём не в цивилизованной стране. И это не только проблема Италии.

- Вы боитесь, когда выезжаете на тренировку?

- Сейчас уже привык.

- В этом году несколько ваших коллег погибли во время гонок.

- Когда такое случается в велогонке, это всегда чья-то ошибка: в 2019 году невозможно найти припаркованную машину или пешехода, переходящего улицу.

- Вы по-особенному пользуетесь соцсетями: иронизируете, шутите, вступаете в диалог с UCI и федерацией велоспорта, начинаете полемику.

- Я не боюсь говорить то, что надо высказать. Даже политики перешли в соцсети. Это может работать, привлекает внимание к тому, что говорят и как, из ничего можно получить хаос. Это красота и уродство средств связи, которые позволяют всем говорить то, что они хотят.