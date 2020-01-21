Велокоманда Bahrain-Merida с 2020 года будет называться Bahrain McLaren

Bahrain McLaren – новое название велокоманды Bahrain-Merida с 2020 года

В 2020 году команда Bahrain-Merida будет выступать под новым названием – Bahrain McLaren. Новое название велокоманды связано с массой изменений – от нового партнёрства, до новой структура команды и новых целей.

В пресс-релизе команды говорится: «За три прошедших года Bahrain Merida выросла как команда, добилась невероятных результатов и вынесла несколько ценных уроков. Вместе с нашим основным партнёром, компанией MERIDA BIKES, мы выстроили прочную базу, а теперь предвкушаем продолжение этого невероятного путешествия вместе с McLaren, знаменитым брендом гонок, технологий и суперкаров, для которого соревнования и состязание в скорости являются частью ДНК. MERIDA BIKES уходит с позиции титульного спонсора, но остаётся нашим официальным поставщиком и важным техническим партнёром, предоставляя для нашей команды самое лучшее из возможных оборудование. Merida сыграла важную роль в создании этой команды, став одним из партнёров-основателей команды в 2017 году».

Милан Эрзен (Milan Erzen), содиректор, разделяющий полномочия исполнительного директора команды: «Этот момент знаменует захватывающую новую фазу истории нашей команды. Мы невероятно горды достигнутым командой Bahrain-Merida и рады, что теперь можем объединить этот опыт в работе партнёром McLaren, вместе внедрять новые технологии в этот великолепный спорт. Велоспорт всё больше становится техническим видом спорта. И у команды Bahrain McLaren будет всё необходимое, чтобы конкурировать с сильнейшими.

Наше новое название Bahrain McLaren отражает новые партнёрские отношения и обновления команды в целом, от гонщиков, до персонала, которые готовы представлять новый бренд. Мы уверены, что новое партнёрство принесёт свежую мотивацию и поднимет планку команды в борьбе за победы.

McLaren внесёт значительный вклад в оптимизацию технологий, в повышение качества выступления и развития стратегий в маркетинге, активности в медиасреде с целью создания успешного бренда с долгосрочными перспективами в профессиональном велоспорте.

Чтобы достичь этих целей, мы оптимизировали не только наш состав из 28 гонщиков, но и структуру управления командой. В качестве исполнительного директора к нам присоединился Джон Аллерт (John Allert), в качестве руководителям команды – Род Эллингворт (Rod Ellingworth), в качестве директора по выступлению гоннщиков – Роджер Хэммонд (Roger Hammond), в качестве директора по маркетингу - Чарли Пим (Charlie Pym). Также в команду пришли многие талантливые врачи, терапевты, спортивные директора, тренеры, специалисты по питанию и механики».