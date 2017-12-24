Фабио Феллине не будет участвовать в гонках до конца мая

Гонщик команды Trek-Segafredo Фабио Феллине пропустит гонки до конца мая из-за токсоплазмоза

28-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo Фабио Феллине (Fabio Felline) вынужден отказаться от участия в велогонках до конца мая. Причиной стал токсоплазмоз, паразитарное заболевание, вызываемое простейшими микроорганизмами. Человек может заболеть токсоплазмозом из-за употребления сырого или не до конца приготовленного мяса или контактируя с заражёнными животными.

Впервые токсоплазмоз у Фабио Феллине диагностировали в июле прошлого года во время Тур де Франс-2017. Но в этом сезоне заболевание вновь проявило себя. Врачи команды решили провести новое обследование, так как Фабио Феллине этой весной не смог выступать стабильно, его форма постоянно менялась.

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Врач команды Trek-Segafredo Гаэтано Даниэле: «Тесты показали, что Фабио ещё не восстановился полностью от токсоплазмоза, которым заболел в прошлом году. Мы последовали совету инфекциониста, эксперта в этой области, и начнём проводить специальный курс лечения, который продлится шесть недель. Надеемся, что нам удастся избавиться от заболевания раз и навсегда».

Фабио Феллине: «Я очень расстроен, мне жаль, что не смогу стартовать на Арденнских классиках. С тех пор, как в прошлом году мне пришлось сойти с Тур де Франс, я до сих пор не смог вернуться на тот уровень, который был у меня в начале 2017 года. В конечном счёте оказалось, что я сражаюсь с тем же самым сложно поддающимся лечению заболеванием.

Я не буду принимать участие в гонках до конца мая. К сожалению, за свою карьеру я не в первый раз сталкиваюсь с тем, что мне приходится возвращаться после отката, но я мотивирован, буду упорно работать, чтобы как можно быстрее вернуться на свой уровень и даже стать сильнее, чем прежде».