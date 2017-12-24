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Фабио Феллине не будет участвовать в гонках до конца мая

Гонщик команды Trek-Segafredo Фабио Феллине пропустит гонки до конца мая из-за токсоплазмоза

 

  28-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo Фабио Феллине (Fabio Felline) вынужден отказаться от участия в велогонках до конца мая.  Причиной стал токсоплазмоз, паразитарное заболевание, вызываемое простейшими микроорганизмами. Человек может заболеть токсоплазмозом из-за употребления сырого или не до конца приготовленного мяса или контактируя с заражёнными животными.

 

  Впервые токсоплазмоз у Фабио Феллине диагностировали в июле прошлого года во время Тур де Франс-2017. Но в этом сезоне заболевание вновь проявило себя. Врачи команды решили провести новое обследование, так как Фабио Феллине этой весной не смог выступать стабильно, его форма постоянно менялась.

 

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Врач команды Trek-Segafredo Гаэтано Даниэле: «Тесты показали, что Фабио ещё не восстановился полностью от токсоплазмоза, которым заболел в прошлом году. Мы последовали совету инфекциониста, эксперта в этой области, и начнём проводить специальный курс лечения, который продлится шесть недель. Надеемся, что нам удастся избавиться от заболевания раз и навсегда».

 

  Фабио Феллине: «Я очень расстроен, мне жаль, что не смогу стартовать на Арденнских классиках. С тех пор, как в прошлом году мне пришлось сойти с Тур де Франс, я до сих пор не смог вернуться на тот уровень, который был у меня в начале 2017 года. В конечном счёте оказалось, что я сражаюсь с тем же самым сложно поддающимся лечению  заболеванием.

 

  Я не буду принимать участие в гонках до конца мая. К сожалению, за свою карьеру я не в первый раз сталкиваюсь с тем, что мне приходится возвращаться после отката, но я мотивирован, буду упорно работать, чтобы как можно быстрее вернуться на свой уровень и даже стать сильнее, чем прежде».

 

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Теги к статье: Фабио Феллине Fabio Felline Trek-Segafredo

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 20:04 | Регистрация: 24.12.2017

    Удачи и восстановится без последствий.

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Комментарии

  • Camel
    Амстел Голд Рэйс-2018. Превью (31)
    Camel-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    ...но о больном не слова.

     

    Вы хоть знаете, откуда эта фраза и что она означает?

  • f16
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
    f16-Фото
    желающим его участия и пикантностей - а что если он выиграет Джиро?
  • Camel
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
    Camel-Фото
    До тех пор, пока не оглашен вердикт, говорить о наличии вины кого бы то ни было как минимум неприлично. Имейте терпение.
  • Rokka
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
    Rokka-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Цитата: Адриен
    Что же, участие Фрума сделает Джиро несомненно  интереснее.

    Имею такое же мнение.
    А вот любопытно, неужели у организаторов Джиро нет какого нибудь пункта в правилах, чтобы недопустить участие неугодного гонщика?
    Например, оказалось у МОК есть такой пунктик по отстранению просто так.
    Или организаторы Джиро тоже считают, что участие Фрума в Джиро весьма желательно?
    Мне кажется что в любом случае есть пункт, где организация может не допустить какого либо человека к гонке во избежание потери репутации. Но судя по всему синьор Веньи наоборот всеми силами желает видеть Фрума, вон для него даже снег почистили
  • Андрон
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
    Андрон-Фото

      Уверен, что Фрум поедет Джиро в тренировочном режиме, готовясь к Туру.  

     Потому что. 

       Если он займет высокое место или вообще подиум, а его забанят между Джиро и Туром, это будет совсем обидно. Потерять 30 место в итоговой таблице и 1-3 мягко говоря "две большие разницы"

       Если он выложится на Джиро и его не забанят, то на Туре шансы упадут в область нуля. 

       Пока над ним висит Домоклов меч правосудия ( или левосудия), не будет Фрум бессмысленно растрачивать свои резервы.

  • rude_rider
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
    rude_rider-Фото

    Не не парни..мы зрители только в выиграше

    Фрум не поедет на все деньги но будет интересно.Все таки Фрум против Тома это же классика жанра..аля вуелта 2015 местами

  • SVS
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
    SVS-Фото
    А вот у меня другое мнение. Я думаю, участие вышеназванного господина сделает гонку... скандальнее, пикантнее, что-ли...
    Если шеренга биороботов канула в лету - да, будет интереснее, возможно.
    Но если они поедут в своём прежнем стиле, то где тут интерес? Смотреть на этот парад из этапа в этап, оживая лишь когда происходит что-то влияющее не более, чем на результат этапа?
    Нет, увольте :-(...
    До сего года Джиро была единственной гонкой, не испорченной этой "неотвратимостью", и ещё и поэтому - моим любимым ГТ, единственным, на который я дважды специально ездил.
    Я в прошлом году не смотрел Вуэльту. Не люблю машин, люблю спорт людей. Извините за категоричность, это ИМХО.
    Теперь не знаю, что будет с Джиро :-(...
  • Yuriy 17
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Адриен
    Что же, участие Фрума сделает Джиро несомненно  интереснее.

    Имею такое же мнение.

    А вот любопытно, неужели у организаторов Джиро нет какого нибудь пункта в правилах, чтобы недопустить участие неугодного гонщика?

    Например, оказалось у МОК есть такой пунктик по отстранению просто так.

    Или организаторы Джиро тоже считают, что участие Фрума в Джиро весьма желательно?

  • Адриен
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
    Адриен-Фото

    Фрум и Sky не оспаривают то, что доза была превышена. Они стараются доказать , что  это произошло неумышленно и по объективным причинам... Страно все это - и их уверенность в ОПРАВДАТЕЛЬНОМ решении компетентных органов, и ПОВЕДЕНИЕ - как обсолютно правой стороны... Но как сказал один из чиновников ВАДА - "Нам важно ЧТО, а не КАК". Ну то есть главное - наличие в анализах запрещенного препарата, а уж как он попал в организм - дело десятое, ведь по любому это сказалось на конечном результате спортсмена, а раз так - извини-подвинься.  Правда, это было сказано по другому эпизоду - по поводу мельдония у российского керлингиста, но закон и правила должны быть для всех едины... А, видать , не для британских велосипедистов... Что же, участие Фрума сделает Джиро несомненно  интереснее. Вот только его победа (если состоится) сходу станет СКОМПРОМЕНТИРОВАННОЙ и замараной - внезависимости от судебных решений. А вместе с этим будет затронута  репутация ВСЕГО Джиро и ЦЕНЫ его престижа...

  • velodoctor
    GP Beiras e Serra da Estrela-2 ... (3)
    velodoctor-Фото
    Меня тоже волнует почему так происходит.

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2 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
4 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
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7 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
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