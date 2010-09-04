Стив Каммингс завершил карьеру профессионального велогонщика

38-летний Стив Каммингс завершил карьеру велогонщика

38-летний британский велогонщик Стив Каммингс (Steve Cummings) объявил, что вынужден завершить карьеру профессионального велогонщика. В подкасте «Never strays far» Стив Каммингс рассказал, что готов был выступать и в следующем сезоне, но контракт с командой Dimension Data (NTT) не был продлён, а найти другую команду Мирового тура или проконтинентальную ему не удалось. В команде Dimension Data (MTN-Qhubeka) Каммингс выступал с 2015 года.

Стив Каммингс начал выступать в велоспорте на шоссе в 2005 году, но до этого у него была успешная карьера на треке, где был серебряным призёром Олимпийских игр 2004 года в командной гонке преследования, чемпионом мира в этой же дисциплине в 2005 году и победителем «Игр Содружества» 2006 года.

Свои главные победы на шоссе Стив Каммингс одержал после 30 лет. В 2012 он выиграл этап Вуэльты Испании, затем два года подряд одержал две победы на этапах Тур де Франс, выиграл этапы на гонках Тиррено-Адриатико, Тур Страны Басков и Критериум Дофине, в 2017 он стал чемпионом Великобритании в индивидуальной и в групповой гонках.

Всего в списке достижений британского гонщика 17 побед и 13 пройденных от начала до конца Гранд-туров.

Финальный сезон в карьере Стива Каммингса сложился не лучшим образом. В апреле он упал на Туре Страны Басков и сломал ключицу, второе падение произошло на Туре Британии, где он получил сложную травму (перелом четырёх позвонков в грудном отделе позвоночника) и больше не смог выступать в этом году. Домашний Тур Британии, победителем которого Стив Каммингс становился в 2016 году, стал для него последней гонкой в карьере.

Перед стартом на Туре Британии-2019 Стив Каммингс в интервью Cyclingnews признался, что не получил продления контракта и готов завершить карьеру: «Я доволен, даже если это мой последний год. Возможно, я в последний раз еду гонку, но всё в порядке. Я сейчас учусь на факультете бизнеса и спортивного менеджмента и хочу получить диплом. Для меня это будет не просто клочок бумаги. Я хочу учиться, вникать, продолжать узнавать новое, думаю, это важно в велоспорте. За какое бы дело я не взялся, хочу внести что-то новое, быть открытым к переменам, а не просто говорить людям, что я 15 лет был велогонщиком и всё знаю. Наоборот. Я хочу продолжать учиться».