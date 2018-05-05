47-летний Давиде Ребеллин передумал заканчивать карьеру велогонщика

Давиде Ребеллин решил остаться велогонщиком в 47 лет

47-летний итальянский велогонщик Давиде Ребеллин отложил завершение 27-летней карьеры велогонщика на неопределённый срок. Весной этого года Ребеллин решил, что его последней гонкой должен стать чемпионат Италии. Он проехал чемпионат, где финишировал 18-м, после чего на странице в Facebook объявил, что хочет продолжать выступать в велогонках.

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Давиде Ребеллин: «Огромное спасибо многочисленным болельщикам, которые поддерживали меня на чемпионате Италии. С самого старта гонка была трудной. И я доволен тем, что занял на ней 18-е место.

Очень многие спрашивали меня, правда ли чемпионат – моя последняя гонка или я буду продолжать выступать. Эмоции и тепло, которые я почувствовал благодаря болельщикам, были так сильны, а моё желание продолжать карьеру и отплатить за подаренную мне любовь, ещё сильнее. Хочу снова испытать великолепные ощущения и передать их вам. Поэтому я решил продолжить выступать в велогонках. И даже если буду только помощником других гонщиков, смогу чувствовать, как бьётся моё сердце».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Давиде Ребеллин, возможно, в следующем сезоне будет выступать в новой венгерской профессиональной континентальной команде.

Давиде Ребеллин начал карьеру в 1992 году и за эти годы одержал 60 побед. Он является трёхкратным победителем Флеш Валлонь, победителем Льеж-Бастонь-Льеж и Амстел Голд Рэйс, а также выигрывал многодневные велогонки Тиррено-Адриатико и Париж-Ницца, стал победителем этапа Джиро д’Италия в 1996 году. Результаты Давиде Ребеллин показывал на протяжении всей карьеры. В 2018 году он стал призёром Tour International de la Wilaya d'Oran, где также выиграл этап, стал 4-м на Туре Алжира.