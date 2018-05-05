VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

47-летний Давиде Ребеллин передумал заканчивать карьеру велогонщика

Давиде Ребеллин решил остаться велогонщиком в 47 лет

 

 

  47-летний итальянский велогонщик Давиде Ребеллин отложил завершение 27-летней карьеры велогонщика на неопределённый срок. Весной этого года Ребеллин решил, что его последней гонкой должен стать чемпионат Италии. Он проехал чемпионат, где финишировал 18-м, после чего на странице в Facebook объявил, что хочет продолжать выступать в велогонках.

 

Photo © Bettini Photo

 

 

  Давиде Ребеллин: «Огромное спасибо многочисленным болельщикам, которые поддерживали меня на чемпионате Италии. С самого старта гонка была трудной. И я доволен тем, что занял на ней 18-е место.

 

  Очень многие спрашивали меня, правда ли чемпионат – моя последняя гонка или я буду продолжать выступать. Эмоции и тепло, которые я почувствовал благодаря болельщикам, были так сильны, а моё желание продолжать карьеру и отплатить за подаренную мне любовь, ещё сильнее. Хочу снова испытать великолепные ощущения и передать их вам. Поэтому я решил продолжить выступать в велогонках. И даже если буду только помощником других гонщиков, смогу чувствовать, как бьётся моё сердце».

 

  Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Давиде Ребеллин, возможно, в следующем сезоне будет выступать в новой венгерской профессиональной континентальной команде.

 

  Давиде Ребеллин начал карьеру в 1992 году и за эти годы одержал 60 побед. Он является трёхкратным победителем Флеш Валлонь, победителем Льеж-Бастонь-Льеж и Амстел Голд Рэйс, а также выигрывал многодневные велогонки Тиррено-Адриатико и Париж-Ницца, стал победителем этапа Джиро д’Италия в 1996 году. Результаты Давиде Ребеллин показывал на протяжении всей карьеры. В 2018 году он стал призёром Tour International de la Wilaya d'Oran, где также выиграл этап, стал 4-м на Туре Алжира.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Давиде Ребеллин

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 00:51 | Регистрация: 5.05.2018

    Браво! Удачи и здоровья!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • Mima
    47-летний Давиде Ребеллин пере ... (1)
    Mima-Фото
    Браво! Удачи и здоровья!
  • Makus
    Тур де Франс-2019. Альтиметрия ... (13)
    Makus-Фото
    Тур бомба! Вальверде чемпион!)
  • Mima
    Состав команды Movistar на Тур ... (5)
    Mima-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Плюсую. Опять лебедь, рак и щука. Кинтана-время ушло, трусливый. Ланда-нефартовый и подуставший. Вальверде-старый, нестабильный в горах. А вот возьмет Амадор как выстрелит. Хаха. P.S. Когда уже талантливый горняк Ланда наконец обретет свою команду?
    Как думаете, почему Кинтана так и не сделал ничего за последние годы, почему колесничанье, выжидает без выстрела, психика или что? Ведь такой шанс ему и команда и свобода

    Очень болею за Ланду, надеюсь, получится этап или больше)) удачи!
  • Makus
    Состав команды Movistar на Тур ... (5)
    Makus-Фото
    Чемпион Мира, Чемпион Испании и Чемпион Тур де Франс!!!! Алехандро лучший!!!))
  • levonardo
    Состав команды Cofidis на Тур ... (2)
    levonardo-Фото
    В Катюшу, им спринтер нужен))))
  • Sezar
    Состав команды Movistar на Тур ... (5)
    Sezar-Фото

    Ланда по характеру супердоместик. Он сам себе не дает выигрывать. Дело не в команде.

  • Astanaforever
    Состав команды Cofidis на Тур ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Да, видимо Буани уйдет с команды..попал в немилость менеджерам. Куда интересно?
  • Astanaforever
    Состав команды Movistar на Тур ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Плюсую. Опять лебедь, рак и щука. Кинтана-время ушло, трусливый. Ланда-нефартовый и подуставший. Вальверде-старый, нестабильный в горах. А вот возьмет Амадор как выстрелит. Хаха. P.S. Когда уже талантливый горняк Ланда наконец обретет свою команду?
  • Mike790
    Состав команды Movistar на Тур ... (5)
    Mike790-Фото

    Главные претенденты на командный зачет. А подиум генерала скорее всего мимо

  • Sezar
    Тур де Франс-2019. Альтиметрия ... (13)
    Sezar-Фото

    Отличный маршрут, жаль состав ему не соответствует. Интересно как на всех повлияет жара?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

2 июля

Mattia Frapporti (Androni Giocattoli)

Jurgen Roelandts (Movistar Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2019 (6)
Июнь 2019 (169)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)