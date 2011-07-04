Альберто Контадор побил собственный рекорд высоты подъема в гонке на выносливость в Альпах

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 18:08
Альберто Контадор поднялся более чем на 7 000 метров во время изнурительной девятичасовой гонки
Несмотря на уход из профессионального спорта два года назад, Альберто Контадор не потерял свою конкурентоспособность в гонках. Двукратный победитель Тур де Франс является постоянным пользователем Strava и часто публикует обновления, показывающие, что он все еще наслаждается велосипедом после долгих лет в профессиональном пелотоне.
Photo © acontadoroficial Instagram
Однако, его последняя гонка была действительно чрезвычайно впечатляющей. Он продемонстировал именно те возможности, которые вы ожидаете от победителя многих Гранд Туров.
Участвуя в соревнованиях на выносливость на Tour des Stations, Контадор поднялся на высоту более 7000 м на дистанции 216 км, что заняло чуть более девяти часов.
При средней скорости 23,4 км / ч испанец на спусках развивал скорость до 80 км / ч, а его средняя мощность оценивалась в 206 Вт.
Он установил несколько личных рекордов во время гонки, а также занял второе и третье место на многих участках подъемов.
Tour des Stations проходит в кантоне Вале, Швейцария. Эта гонка на выносливость стартовала в прошлом году. В 2019 году Tour des Stations прошёл лишь во второй раз.
В гонке участвовало более 2000 спортсменов с возможностью выбора из трех вариантов высоты: 7400, 4700 или 2000 метров.
Контадор занял восьмое место в общем зачете, финишировав через 38 минут после итальянца Фабио Чини. Несмотря на то, что 36-летний спортсмен не стал бороться за место на подиуме, это было рекордное количество метров набора высоты, пройденных за один день.
Альберто Контадор сказал: «У нас есть новый рекорд метров, пройденных за один день! Что за безумная гонка Tour des Stations, я так рад, что сделал это и хорошо себя чувствовал!»
Следующей гонкой Контадора будет своя собственная Gran Fondo, которая пройдет около Валенсии, Испания, 21 сентября.
В октябре прошлого года Контадор взял рекорд Стравы КОМ на тяжелом подъеме Бола-дель-Мундо к западу от Мадрида. Он проехал 3,29 км чуть более, чем за 15 минут, на полторы минуты быстрее предыдущего рекорда.
Анна Павлова
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (4)
- Просмотров
- (1 238)