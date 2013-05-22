Бывший врач команды Sky признался в покупке тестостерона

Бывшему врачу велокоманды Sky Ричарду Фримену предъявлено обвинение в должностном преступлении

Бывший врач команды Sky Ричард Фримен (Richard Freeman) предстал перед трибуналом Генерального медицинского совета(General Medical Council), государственным органом ведущим официальный реестр практикующих врачей Великобритании) как обвиняемый в должностном преступлении. По итогам трибунала он может быть лишён права заниматься медицинской практикой, если будет доказано его халатное отношение к своим обязанностям.

Против Фримена выдвинуто 22 обвинения, включая заказ тестостерона, снабжение тестостероном, ложные свидетельства. Первоначально медицинский трибунал должен был состояться в феврале 2019 года, но дата была перенесена на 28 октября.

Расследование по делу британской команды Sky было открыто Антидопинговым агентством Великобритании (UKAD) по «обвинению в правонарушениях в велоспорте» после публикации в газете Daily Mail о том, что во время Критериума Дофине-2011, где выступал Брэдли Уиггинс, в команду Sky был доставлен пакет с неизвестным лекарственным препаратом.

В 2017 году Антидопинговое агентство Великобритании заявило, что не будет выдвигать никаких обвинений в нарушении антидопинговых правил в связи с расследованием по делу, связанному с Критериумом Дофине-2011 из-за отсутствия доказательств.

Но UKAD продолжило расследование по делу врача команды Sky Ричарда Фримена после найденного свидетельства, что Фримен заказывал доставку тестостероновых пластырей на велодром в Манчестере, штаб-квартиру Федерации велоспорта Великобритании, в 2011 году. В то время Фримен работал и как врач команды Sky, и как врач Федерации велоспорта Великобритании. Медицинские препараты, заказанные для Sky и для федерации, хранились им в одной комнате в Национальном центре велоспорта.

24 сентября 2019 года Ричард Фримен заявлял, что 16 мая 2011 года 30 саше с тестостероновым гелем (Testogel) были доставлены компанией Fit4Sport Limited на велодром в Манчестере по ошибке.

29 октября 2019 года Ричард Фримен признался, что заказывал тестостерон, настаивая, что этот запрещённый препарат предназначался по медицинским показаниям для члена персонала команды, не являющегося велогонщиком. Затем он сказал, что тестостерон был заказан для Шейна Саттона (Shane Sutton), бывшего в то время техническим директором федерации велоспорта Британии и тренером в команде Sky. По сообщению The Times, Саттон сказал, что ничего не знал о доставке тестостерона, пока его не вызвали по делу Фримена в Антидопинговое агентство Великобритании.

Фримен признал 19 из 22 предъявленных ему обвинений, но продолжает отрицать, что приобретал тестостерон «для улучшения выступления спортсменов». Мери О’Рурк (Mary O’Rourke), адвокат Ричарда Фримена, заявила в суде, что «нет свидетельских показаний спортсменов», что Фримен заказывал тестостерон для них. Представитель Генерального медицинского совета Саймон Джексон (Simon Jackson) в свою очередь пригласил врача-эндокринолога, который показал, что «не гонщику» не требуется лечение тестостероном.

Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) уверено, что всё ещё может предъявить Ричарду Фримену обвинения в должностном преступлении, используя обновления в законе об исковой давности. Согласно прежнему закону, принятому UKAD в 2009 году, срок давности по нарушению антидопингового законодательства составлял 8 лет, таким образом, в 2019 году срок давности по нарушению Фримена истёк. Однако в 2015 году этот срок был продлён до 10 лет, и именно этот закон UKAD ищет способ применить к Ричарду Фримену. Заседания суда по делу Фримена продолжатся в ноябре 2019 года.