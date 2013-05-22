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Бывший врач команды Sky признался в покупке тестостерона

Бывшему врачу велокоманды Sky Ричарду Фримену предъявлено обвинение в должностном преступлении

 

 

 

  Бывший врач команды Sky Ричард Фримен (Richard Freeman) предстал перед трибуналом Генерального медицинского совета(General Medical Council), государственным органом ведущим официальный реестр практикующих врачей Великобритании) как обвиняемый в должностном преступлении. По итогам трибунала он может быть лишён права заниматься медицинской практикой, если будет доказано его халатное отношение к своим обязанностям.

 

  Против Фримена выдвинуто 22 обвинения, включая заказ тестостерона, снабжение тестостероном, ложные свидетельства. Первоначально медицинский трибунал должен был состояться в феврале 2019 года, но дата была перенесена на 28 октября.

 

 Расследование по делу британской команды Sky было открыто Антидопинговым агентством Великобритании (UKAD) по «обвинению в правонарушениях в велоспорте» после публикации в газете Daily Mail о том, что во время Критериума Дофине-2011, где выступал Брэдли Уиггинс, в команду Sky был доставлен пакет с неизвестным лекарственным препаратом.

 

  В 2017 году Антидопинговое агентство Великобритании заявило, что не будет выдвигать никаких обвинений в нарушении антидопинговых правил в связи с расследованием по делу, связанному с Критериумом Дофине-2011 из-за отсутствия доказательств.

 

  Но UKAD продолжило расследование по делу врача команды Sky Ричарда Фримена после найденного свидетельства, что Фримен заказывал доставку тестостероновых пластырей на велодром в Манчестере, штаб-квартиру Федерации велоспорта Великобритании, в 2011 году. В то время Фримен работал и как врач команды Sky, и как врач Федерации велоспорта Великобритании. Медицинские препараты, заказанные для Sky и для федерации, хранились им в одной комнате в Национальном центре велоспорта.

 

  24 сентября 2019 года  Ричард Фримен заявлял, что  16 мая 2011 года 30 саше с тестостероновым гелем (Testogel) были доставлены компанией Fit4Sport Limited на велодром в Манчестере по ошибке.

 

  29 октября 2019 года Ричард Фримен признался, что заказывал тестостерон, настаивая, что этот запрещённый препарат предназначался по медицинским показаниям для члена персонала команды, не являющегося велогонщиком. Затем он сказал, что тестостерон был заказан для  Шейна Саттона (Shane Sutton), бывшего в то время техническим директором федерации велоспорта Британии и тренером в команде Sky. По сообщению The Times, Саттон сказал, что ничего не знал о доставке тестостерона, пока его не вызвали по делу Фримена в Антидопинговое агентство Великобритании.

 

  Фримен признал 19 из 22 предъявленных ему обвинений, но продолжает отрицать, что приобретал тестостерон «для улучшения выступления спортсменов». Мери О’Рурк (Mary O’Rourke), адвокат Ричарда Фримена, заявила в суде, что «нет свидетельских показаний спортсменов», что Фримен заказывал тестостерон для них. Представитель Генерального медицинского совета Саймон Джексон (Simon Jackson) в свою очередь пригласил врача-эндокринолога, который показал, что «не гонщику» не требуется лечение тестостероном.

 

  Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) уверено, что всё ещё может предъявить Ричарду Фримену обвинения в должностном преступлении, используя обновления в законе об исковой давности. Согласно прежнему закону, принятому UKAD в 2009 году, срок давности по нарушению антидопингового законодательства составлял 8 лет, таким образом, в 2019 году срок давности по нарушению Фримена истёк. Однако в 2015 году этот срок был продлён до 10 лет, и именно этот закон UKAD ищет способ применить к Ричарду Фримену. Заседания суда по делу Фримена продолжатся в ноябре 2019 года.

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Теги к статье: Ричард Фримен Sky допинг Richard Freeman

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:11 | Регистрация: 30.06.2017

    Да никому не нужна эта сакральная жертва в лице врача. Публике нужны тела велогонщиков SKY в лице главного "злодея" Брэдли. А врачи, менеджеры, массажисты, техники пусть хоть занюхаются и заколются и нажрутся этого тестостерона до зеленых соплей. Миру нужен настоящий, звездный скандал. )))

    Вся жизнь это гонка.

  2. close2you

    Сегодня, 19:23 | Регистрация: 22.07.2017

    Так и будут, подобных, бывших членов команды сливать, чтоб хвост прикрыть )

  3. paziz

    Сегодня, 19:25 | Регистрация: 10.02.2018

    Спасибо!)

  4. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 19:52 | Регистрация: 22.05.2013

    Уже почти 10 лет прошло.

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Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • Lucky
    Примож Роглич: «Я хочу выиграт ... (13)
    Lucky-Фото

    Когда я писал про "драку" я имел ввиду словесное выяснение отношений между Приможем и Томом, про реальную драку аля гопники речи и не шло, они же не простомены которые кидаются на болельщиков как звери

  • velodoctor
    Бывший врач команды Sky призна ... (4)
    velodoctor-Фото
    Уже почти 10 лет прошло.
  • Astanaforever
    Примож Роглич: «Я хочу выиграт ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Lucky
    Цитата: Astanaforever
    Роглич: - У меня пока не было времени изучить маршрут в деталях, но на Джиро д’Италия три разделки. Они должны мне подходить, но, возможно, если подумать, они ещё больше подходят Тому.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ой.не могу, Какой же хитрец..этот словенец! Выиграл грантур и уже зазвездился. Стал одеяло тянуть на себя. Регулирует кому что и куда поехать. Тома уже спихивает на Джиро хитро так. А сам на тур Де Франс потихоря определил. Он кто в команде? Чувствую будет драка. Том его ушатает в одну калитку.)))
    Это европейцы, никакой драки не будет, договорятся, они это умеют делать в отличие от некоторых, которым только дай повод анонимно "помахать шашкой" в комментариях
    @@@@@@@@@Кто там говорил, что в велоспорте драк не бывает? Нате вам пожалуйста!)) Прямо во время знаменитой гонки "Вуэльта"! Прямо по ходу движения. Главные действующие лица - Брамбилла (Италия) и Ровный (Россия) https://youtu.be/9WakP7VOjbA. А чего стоит драка Гривко с Киттелем. И множество других драк как внутри команды так и с соперниками. Так, что не надо ля-ля про европейцев. Только не говори, что Ровный и Гривко не европейцы.
  • paziz
    Бывший врач команды Sky призна ... (4)
    paziz-Фото
    Спасибо!)
  • AzaKonta
    «Астана» продлевает контракт с ... (3)
    AzaKonta-Фото
    Первый вопрос был кто такой))
  • close2you
    Бывший врач команды Sky призна ... (4)
    close2you-Фото
    Так и будут, подобных, бывших членов команды сливать, чтоб хвост прикрыть )
  • Astanaforever
    Бывший врач команды Sky призна ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Да никому не нужна эта сакральная жертва в лице врача. Публике нужны тела велогонщиков SKY в лице главного "злодея" Брэдли. А врачи, менеджеры, массажисты, техники пусть хоть занюхаются и заколются и нажрутся этого тестостерона до зеленых соплей. Миру нужен настоящий, звездный скандал. )))
  • Lucky
    Примож Роглич: «Я хочу выиграт ... (13)
    Lucky-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Роглич: - У меня пока не было времени изучить маршрут в деталях, но на Джиро д’Италия три разделки. Они должны мне подходить, но, возможно, если подумать, они ещё больше подходят Тому.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ой.не могу, Какой же хитрец..этот словенец! Выиграл грантур и уже зазвездился. Стал одеяло тянуть на себя. Регулирует кому что и куда поехать. Тома уже спихивает на Джиро хитро так. А сам на тур Де Франс потихоря определил. Он кто в команде? Чувствую будет драка. Том его ушатает в одну калитку.)))
    Это европейцы, никакой драки не будет, договорятся, они это умеют делать в отличие от некоторых, которым только дай повод анонимно "помахать шашкой" в комментариях

  • Shalam s Urala
    Крис Фрум: «Надеюсь вернуться ... (11)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: rude_rider
    Карапаса я вообще не имел ввиду.для меня он второй Кобо.

    тогда уж Оскар Перейро? ) Кобо вроде ту свою вуэльту вполне убедительно забрал, в борьбе, без подарков

  • Александра
    Примож Роглич: «Я хочу выиграт ... (13)
    Александра-Фото
    Хотят все, но Роглич может.)

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