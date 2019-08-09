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Врач команды Lotto Soudal назвал причину смерти Бьорга Ламбрехта

Врач команды Lotto Soudal назвал причину смерти Бьорга Ламбрехта

 

 

  Через два дня после трагической гибели 22-летнего  Бьорга Ламбрехта врач команды Lotto Soudal Мартен Мэйраг (Maarten Meirhaeghe) смог предоставить информацию о причинах смерти гонщика после падения на 3-м этапе Тура Польши-2019.

 

Врач команды Lotto Soudal назвал причину смерти Бьорга Ламбрехта

 

  Мартен Мэйраг: «Бьорг умер от разрыва печени, что привело к обширному внутреннему кровотечению. В результате у Бьорга произошла остановка сердца.

 

  Ужасный удар судьбы. Возможно, это было вызвано тем, как упал Бьорг. С таким внутренним кровоизлиянием нужно было чудо, но чуда для него не произошло.

 

  Время и место не влияли на последствия. Даже если бы такая травма произошла в больнице, шансы на плохой исход были велики».

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Теги к статье: Бьорг Ламбрехт Bjorg Lambrecht

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Комментарии

  • close2you
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (1)
    close2you-Фото
    Чувствую уровень российского велоспорта... раньше наши брали золото ...
  • SSS
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (70)
    SSS-Фото
    Челиос всю жизнь в шлеме играл. И это игрок одной эпохи с Ягром)
  • Earl57
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (1)
    Earl57-Фото

    А я вот сегодня за Молему порадовалась. Он прям светился от простого человеческого счастья и ему было глубоко и задумчиво наплевать, сколько было соперников и какого они уровня. Не припомню, когда он еще так радостно улыбался. Хотел дочку на подиум взять, но там не протолкнуться было. И за широкими спинами голландских женщин самого Бауке не видно было, не то что ребенка)))

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Давиде Мартинелли переходит в ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Лучше Рубио подписали

    Рубио вроде в Мовистар идет, по слухам почти договорились.
    Да ,сегодня подписали контракт. И баска тоже,чемпиона Испании .

    Моё замечание ни имеет отношения конкретно Рубио или нет, а о трансферной политике команды. По сегодняшней публикации в Экип, Якоб тоже уходит с Рийсом?
  • Earl57
    Давиде Мартинелли переходит в ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Лучше Рубио подписали

    Рубио вроде в Мовистар идет, по слухам почти договорились.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (70)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: AndreyEst
    Кто глубже в теме,разъясните относительно страховок у гонщиков.По логике помимо медстраховки должно быть и страхование жизни.
    Она есть , есть минимальная страхуется в уци, и И ещё команды страхуют в страховых отдельно. Протур обязательно

    Идёт разговор о проблемах с сердцем, даже более о разрыве печени и обширной кровопотерей ,вызвавшей остановку сердца, все произошло оч быстро, в видео видно он уходит в сторону и падает ,сам , причём не уверены еще что в следствии падения.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Давиде Мартинелли переходит в ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Нормальный парень. Сегодня он, Боаро и Аффини показали на что способны. Если бы в смешанной эстафете одна женщина не стала выпадать практически сразу после старта и итальянки остались вдвоем, то было бы серебро.
    Конечно ))) из 8 команд!! 3 !! Супер результат. Лучше Рубио подписали. Если хотят в многодневках что то показывать или Бутриаго,а так не понятно для кого.хотя может и под классики.? Беппе старый лис,может что и видит в сыне , меня удивляет почему он с Вивиани и Саббатини не ушёл в кофидис.?

    Цитата: ktilp-12
     У Квиков 54 победы, больше чем у всех, видимо Астана решила работать как они. Уговаривают Фульсанга остаться, чтобы капитанил с молодежью на классиках, а  там и Луценко возьмет лидерство, Лопес на Туры.  
     У Инеоса 20 побед, хотя бюджет составляет, как 2 или 3 команд.  После Фруммовской эпопеи видимо стали частенько брать у них допинг пробы,  химией в большом количестве не воспользуешься, некоторые гонщики на Туре были усталые. Обычно с начала до конца Тура все они резво бежали, не давая никому уехать, шел постоянный "диктат Скай".  
    Ну они под тур и многодневки заточены ,под это гонщиков и берут. Для Скай Инеос финишер будет кондиционировать команду, это и два три развозящих , и отдельные тренировки и подготовка вообще другая ,это тренера и персонал разделенный.. При Нынешней подготовке ,времена и классификации и финишеров мало кто может себе позволить , Джумбо в этом году ,я другие и не назову ,наверное, раньше в одной команде были Цабель и Ульрих, Чипо и Панта. Но Крюйсвику с Грюневегеном далеко до них.,очень
  • BaTman
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (70)
    BaTman-Фото
    А я вот согласен с Прюдомм. Я вот не припомню массовых падений на финишных спусках по крайне мере их не больше чем в "предфинишных" спринтерских развозах.
    А убрать часть рельефа, это неправильно. Всем мы с вами выезжаем на шоссе и ищем как подъёмы так и спуски. Мы не слезаем с велосипеда когда видим что впереди спуск и скорости будут выше. Убрать спуски когда все переживают за гонщиков это как закрыть часть шоу. Мы зрители едем по шоссе когда на нём несутся машины со скоростями сильно выше 100. Мы карабкаемся в серпантин когда к нам жмутся проезжающие мимо машины и так же едем вниз. Зачем мне спорт где гоняются без риска, мы смотрим это шоу потому что что сами часть его. Пусть не во Франции, а здесь, и для нас горный этап это деньги и долгая поездка до горы, а только потом состязание с самим собой. Для нас Strava это UCI и соперники весь мир.
    Но если по телевизору будут показывать как ребята едут вниз на автобусах, а по бокам лежат маты на прямых, то я пожалуй посмотрю снукер.
  • Александра
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (70)
    Александра-Фото

    Безопасность, такое дело... С одной сторон, я могу понять, что заставляет спортсменов идти в велоспорт и рисковать, иногда играя со смертью. И я уважаю выбор людей, которые осознают все риски и продолжают заниматься любимым делом.

    С другой стороны, для себя я все больше и больше понимаю, что не хочу видеть, как, падает с моста вниз головой Жильбер или летит, кувыркаясь по асфальту, Порт. Более того, я не хотела смотреть, как спускается на Туре Алафилипп, потому что это, конечно, захватывающе и красиво, но совершенно безумное и - по своей глубинной сути - бессмысленное действие. Стоит ли такой риск жизни?

  • Zhanzhak
    Трансферные новости пелотона-2 ... (20)
    Zhanzhak-Фото

    Просьба к администрации.

    Пожалуйста, сделайте этот пост в углу экрана, как в прошлом году. Удобно очень было. Спасибо. 

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
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10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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