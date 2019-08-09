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- Сегодня, 00:03
Врач команды Lotto Soudal назвал причину смерти Бьорга Ламбрехта
Через два дня после трагической гибели 22-летнего Бьорга Ламбрехта врач команды Lotto Soudal Мартен Мэйраг (Maarten Meirhaeghe) смог предоставить информацию о причинах смерти гонщика после падения на 3-м этапе Тура Польши-2019.
Мартен Мэйраг: «Бьорг умер от разрыва печени, что привело к обширному внутреннему кровотечению. В результате у Бьорга произошла остановка сердца.
Ужасный удар судьбы. Возможно, это было вызвано тем, как упал Бьорг. С таким внутренним кровоизлиянием нужно было чудо, но чуда для него не произошло.
Время и место не влияли на последствия. Даже если бы такая травма произошла в больнице, шансы на плохой исход были велики».
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