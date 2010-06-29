Георг Прайдлер признался, что сдавал кровь для возможного использования допинга

Австрийский велогонщик Георг Прайдлер ушёл из команды Groupama-FDJ после признания в намерении использовать допинг крови

28-летний австрийский велогонщик Георг Прайдлер (Georg Preidler) покинул французскую команду Groupama-FDJ после того, как на допросе в полиции признался, что сдавал кровь для возможного дальнейшего переливания с использованием допинга, но утверждает, что все спортивные результаты получены честным путём. О признании Георга Прайдлера сообщает австрийская газета Kronen Zeiting.

В сообщении команды Groupama-FDJ говорится: «3 марта Георг Прайдлер неожиданно заявил, что немедленно покидает команду, так как совершил непростительный поступок и вовлечён в расследование по делу “Seefeld”. Он присоединился к команде год назад и признался, что дважды сдавал кровь в конце 2018 года. Учитывая серьёзность фактов, которые идут вразрез с этическими принципами команды и спонсоров команды Groupama и FDJ, Марк Мадьо подтверждает, что гонщик немедленно покинул команду. Команда Groupama-FDJ глубоко сожалеет об этом единичном индивидуальном нарушении правил и уже сотрудничает со всеми инстанциями. В данный момент команда держит связь с UCI, MPCC, французским Антидопинговым агентством, французской полицией».

Георг Прайдлер: «Я признался, что сдал кровь, но ни разу не использовал переливание крови. Но намерение и мысли об использовании допинга крови уже являются преступлением. Последние два дня были для меня кошмаром. Я не мог ни спать, ни есть. Не знаю, буду ли осуждён. Не знаю, шифровал ли доктор информацию, но я больше не мог жить с этим секретом. Конечно, это самая огромная ошибка моей жизни. Должен извиниться перед каждым, кто сейчас чувствует себя обманутым. Прошу прощения.

Все мои результаты чисты. Я сильно выступал без допинга. Никогда не мошенничал, потому что так интереснее. Но ты всегда находишься под давлением, должен искать контракты, беспокоиться о работе. В какой-то момент запретный барьер исчезает. Врачи дают тебе гарантии, что тебя никогда не поймают. Понимаешь, это мошенничество, но соглашаешься.

Когда тренируешься каждый день, но никогда не выигрываешь, то начинаешь хотеть большего. Допинг крови не требует особых усилий.

Ближайшие недели будут для меня тяжёлыми. Я не знаю имён других спортсменов, но могу представить, что это будет международное землетрясение».

Георг Прайдлер является трёхкратным чемпионом Австрии в разделке, а также победителем этапа Тура Польши-2018. В командах Мирового тура Прайдлер начал выступать с 2013 года, когда перешёл в команду Argos – Shimano (нынешняя Sunweb), где выступал до 2017 года.