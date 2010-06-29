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Георг Прайдлер признался, что сдавал кровь для возможного использования допинга

Австрийский велогонщик Георг Прайдлер ушёл из команды Groupama-FDJ  после признания в намерении использовать допинг крови

 

 

  28-летний австрийский велогонщик Георг Прайдлер (Georg Preidler) покинул французскую команду Groupama-FDJ после того, как на допросе в полиции признался, что сдавал кровь для возможного дальнейшего переливания с использованием допинга, но утверждает, что все спортивные результаты получены честным путём. О признании Георга Прайдлера сообщает австрийская газета Kronen Zeiting.

 

 

  В сообщении команды Groupama-FDJ говорится: «3 марта Георг Прайдлер неожиданно заявил, что немедленно покидает команду, так как совершил непростительный поступок и вовлечён в расследование по делу “Seefeld”. Он присоединился к команде год назад и признался, что дважды сдавал кровь в конце 2018 года. Учитывая серьёзность фактов, которые идут вразрез с этическими принципами команды и спонсоров команды Groupama и FDJ, Марк Мадьо подтверждает, что гонщик немедленно покинул команду. Команда Groupama-FDJ глубоко сожалеет об этом единичном индивидуальном нарушении правил и уже сотрудничает со всеми инстанциями. В данный момент команда держит связь с UCI, MPCC, французским Антидопинговым агентством, французской полицией».

 

  Георг Прайдлер: «Я признался, что сдал кровь, но ни разу не использовал переливание крови. Но намерение и мысли об использовании допинга крови уже являются преступлением. Последние два дня были для меня кошмаром. Я не мог ни спать, ни есть. Не знаю, буду ли осуждён. Не знаю, шифровал ли доктор информацию, но я больше не мог жить с этим секретом. Конечно, это самая огромная ошибка моей жизни. Должен извиниться перед каждым, кто сейчас чувствует себя обманутым. Прошу прощения.

 

  Все мои результаты чисты. Я сильно выступал без допинга. Никогда не мошенничал, потому что так интереснее. Но ты всегда находишься под давлением, должен искать контракты, беспокоиться о работе. В какой-то момент запретный барьер исчезает. Врачи дают тебе гарантии, что тебя никогда не поймают. Понимаешь, это мошенничество, но соглашаешься.

 

  Когда тренируешься каждый день, но никогда не выигрываешь, то начинаешь хотеть большего. Допинг крови не требует особых усилий.

 

Ближайшие недели будут для меня тяжёлыми. Я не знаю имён других спортсменов, но могу представить, что это будет международное землетрясение».

 

Георг Прайдлер является трёхкратным чемпионом Австрии в разделке, а также победителем этапа Тура Польши-2018. В командах Мирового тура Прайдлер начал выступать с 2013 года, когда перешёл в команду  Argos – Shimano (нынешняя Sunweb), где выступал до 2017 года.

 

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Теги к статье: Георг Прайдлер Georg Preidler допинг

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  1. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 18:49 | Регистрация: 23.05.2017

    "Я не знаю имён других спортсменов, но могу представить, что это будет международное землетрясение"

    Никогда такого не было, и вот опять...

  2. Sm1T

    Сегодня, 18:56 | Регистрация: 1.01.2012

    Ххаа. Как раз эти даа Австрийца в одно время очень хорошо насали ехать. Вот вам и вот.

  3. Имя: Павел

    wintermute

    Сегодня, 19:25 | Регистрация: 29.06.2010

    Посыпалось очередное домино :(

  4. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 19:34 | Регистрация: 24.12.2017

    Цойдла не хватает)))))Подождите ещё есть Мюльбергер,Постльбергер, Конрад))))) все из Тироля 23 . Тратник там же ожил )))

  5. Rokka

    Сегодня, 20:40 | Регистрация: 23.01.2016

    Австрийская зачистка? Что то это мне напоминает))

  6. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 20:50 | Регистрация: 24.12.2017

    Та началось все с австрийской сборной по лыжам. Кто то ляпнул о враче, пришли к нему там куча пакетов ,многие не кодирование даже. Фуэнтес хотя бы кодировал, но там правда Барса Реал и теннисисты были замешаны из школы Барселоны. А тут только лыжники и вело пока))) главное что бы Бахрейн не оказался замешан , и Бора. Что остальные 50 пакетов покажут ,вопрос))))

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    UCI вновь недоволен баннером ... (28)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Глупости это все , я вот думаю почему девченки очень часто за еду и форму ездят , а бывает даже этого нет. Лучше бы этими вопросами занимались
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Зденек Штыбар – победитель кла ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да и кстати интересно разложили расклад боэлс .
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Георг Прайдлер признался, что ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Та началось все с австрийской сборной по лыжам. Кто то ляпнул о враче, пришли к нему там куча пакетов ,многие не кодирование даже. Фуэнтес хотя бы кодировал, но там правда Барса Реал и теннисисты были замешаны из школы Барселоны. А тут только лыжники и вело пока))) главное что бы Бахрейн не оказался замешан , и Бора. Что остальные 50 пакетов покажут ,вопрос))))
  • Rokka
    Георг Прайдлер признался, что ... (6)
    Rokka-Фото
    Австрийская зачистка? Что то это мне напоминает))
  • Konstantin41
    UCI вновь недоволен баннером ... (28)
    Konstantin41-Фото
    Ну так и я про то же. Лучше бы занимались популяризацией и развитием велоспорта (в том числе и женского), а не искали какой-то несуществующий сексизм на безобидных баннерах.
  • flugegeheimen
    UCI вновь недоволен баннером ... (28)
    flugegeheimen-Фото
    вы считаете работу модели или подиум-гёрл унизительной? вы считаете что быть родственником/партнером такой девушки стыдно?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Георг Прайдлер признался, что ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цойдла не хватает)))))Подождите ещё есть Мюльбергер,Постльбергер, Конрад))))) все из Тироля 23 . Тратник там же ожил )))
  • wintermute
    Георг Прайдлер признался, что ... (6)
    wintermute-Фото

    Посыпалось очередное домино :(

  • Sm1T
    Георг Прайдлер признался, что ... (6)
    Sm1T-Фото
    Ххаа. Как раз эти даа Австрийца в одно время очень хорошо насали ехать. Вот вам и вот.
  • levonardo
    Георг Прайдлер признался, что ... (6)
    levonardo-Фото

    "Я не знаю имён других спортсменов, но могу представить, что это будет международное землетрясение"

    Никогда такого не было, и вот опять...

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