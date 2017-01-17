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Джон Дегенкольб: "Умение собраться - ключевой момент для профессионального велогонщика"

Джон Дегенкольб: "Умение собраться - ключевой момент для профессионального велогонщика"

 

  Джон Дегенкольб (John Degenkolb) прошёл через сложный сезон, из-за тяжёлой травмы в прошлом году едва не потерял указательный палец левой руки, из-за чего пропустил первую часть сезона и вернулся в гонки лишь в мае. В середине ноября 2016 года Джону Дегенкольбу была сделана последняя операция на пальце – удалены пластины. И теперь 28-летний немецкий гонщик готовится к старту нового сезона в новой команде Trek-Segafredo с ещё большей мотивацией. 

 

 Photo © Trek-Segafredo

 

   Джон Дегенкольб: «Самый большой урок, который я вынес из прошлого года, что должен больше, чем раньше прислушиваться к своему телу. Этот опыт сделал меня более профессиональным гонщиком. Каждое из упражнений я старался выполнять на 100% и концентрироваться на важных вещах как в велоспорте, так и в жизни. Конечно, для меня было большим разочарованием, что я не смог защитить титулы на Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ, но это лишь мотивировало меня проехать эти гонки снова. Я хочу стартовать на них под первым номером, может, на следующий год!»

 

  О том, как справляется со своими страхами и давлением, о чём мечтает и что считает самым важным в жизни, Джон Дегенкольб рассказал в интервью Cyclingnews.

 

Джон Дегенкольб о преодолении трудностей и умении справляться с прессингом

 

 «Прошлый сезон, конечно, был одним из самых тяжёлых в моей жизни, но с другой стороны, он стал одним из самых важных для меня как человека и как гонщика. На спортивном уровне он показал мне, насколько важно выкладываться на 100% во время тренировок и во всей работе. В этом состоит настоящий урок, который дал мне прошлый год. И в итоге я пришёл к выводу, что год был позитивным, вспоминая, вижу много положительного даже в тех моментах, когда мне было тяжело.

 

  Ключевой момент карьеры профессионального велогонщика – уметь собраться. Если не получается, то это настоящая проблема, потому что без уверенности в своих силах и умения сфокусироваться не сможешь победить. Нужно верить и в команду, и в себя.

 

  Чтобы справиться с прессингом, нужна психологическая устойчивость. В конце концов, если ты хороший гонщик, то на тебя всегда будет давление, и для меня важно его ощущать, чтобы выступить на своём лучшем уровне. Если прессинг не сильный, то кажется, что и значимость результата не такая большая. Конечно, давление есть на всех гонщиков, но лично я перевожу его в позитивную энергию, стараюсь концентрироваться на том, что делаю, и не позволяю внешним факторам на меня влиять. Каждый год я стремлюсь улучшить этот аспект, потому что это не тот случай, когда умеешь правильно реагировать с самого начала.

 

  Помню, как ехал Тур де Франс в первый раз, ощущая давление. Чувствовал себя не в своей тарелке, старался справиться с ситуацией, и, если честно, не знал, как. Но теперь, год от года я набираюсь опыта, учусь, как надо проходить через это».

 

Джон Дегенкольб о суеверии и своих приметах

 

  «Не могу сказать, что я совсем не испытываю страха в жизни или спорте, но не думаю, что есть что-то конкретное, чего я боюсь. Хотя я суеверен. Я верю, что есть какие-то вещи -  их нельзя доказать, но они присутствуют в твоей голове. Это могут быть какие-то мелочи, например, я никогда не передаю соль прямо в руки, а всегда двигаю солонку по столу. Может, это ерунда, но я всегда так делал, не могу даже вспомнить, когда начал. Ещё я всегда начинаю обуваться с правой ноги. Это мелочи, но они часть моей обычной жизни».

 

 Photo © Trek-Segafredo

 

Джон Дегенкольб о мотивации и мечте и самых важных качествах

 

  «Конечно, меня как гонщика, мотивируют победы в гонках. Поэтому я здесь. Ради этого жертвую всем, каждый день выезжаю на тренировки, отдаю всё, чтобы стать лучше. Лично для меня самое важное в жизни – моя семья, они – моя опора. Не важно, что со мной происходит, я знаю, что они всегда рядом, поддержат меня в трудный момент. Я так благодарен семье за то, что они всегда со мной, даже когда я не дома, когда мне приходится жертвовать временем, которое мог бы провести с ними.

 

  Моё самое большое желание – одержать победу на чемпионате мира. Это был бы самый невероятный момент в моей карьере. Я могу быть доволен тем, как идёт моя карьера, но если бы у меня было больше шансов побороться за победу на Монументах, этапах Тур де Франс, и если бы я достиг этих целей, думаю, этого мне было бы более чем достаточно.

 

  Самыми важными качествами я считаю честность и преданность, я имею в виду не только велоспорт, но и жизнь в общем. Нужно просто сохранять верность и быть честным с собой и с теми, кто вокруг тебя, и если не сворачивать с этого пути, то все проблемы будут разрешены.

 

  В  велоспорте тоже нужна честность, если ты в команде и хочешь работать вместе. Это качество необходимо так же, как и сильные ноги. Нужно строить планы, придерживаться их, но в то же время быть гибким, уметь вернуться назад, только так можно стать успешным.

 

  Если ты не выкладываешься по полной, хочешь сберечь какие-то силы для другого дня, то ты не честен, именно эти проценты, которые пытаешься сохранить, могут разделять победу от поражения.

 

  Мне трудно принять, когда люди лгут или ведут себя непорядочно».

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Теги к статье: Джон Дегенкольб John Degenkolb Trek-Segafredo

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