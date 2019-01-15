Джон Дегенкольб – первый официальный представитель общества «Друзья Париж-Рубэ»

Джон Дегенкольб – первый посол общества «Друзья Париж-Рубэ»

29-летний немецкий гонщик команды Trek-Segafredo Джон Дегенкольб, победитель Париж-Рубэ-2015, стал первым официальным представителем некоммерческого общества «Друзья Париж-Рубэ» (Les Amis de Paris-Roubaix).

Каждый год «Друзья Париж-Рубэ» с любовью и усердием восстанавливает утраченные участки мощёных дорог. Идея создания общества зародилась в 1968 году, когда Альбер Буве (Albert Bouvet) по просьбе директора Тур де Франс Жака Годде (Jacques Goddet), начал переделывать маршрут классики. Именно тогда с помощью Жана Стаблински был открыт участок Аренбергского леса, а также другие сектора с брусчаткой, избежавшие участи быть превращёнными местными властями в обычные асфальтированные дороги.

В 1977 году Жан-Клод Валлейе (Jean-Claude Vallaeys) и Альбер Буве решили сопротивляться, казалось бы, неминуемому исчезновению брусчатки. Многие тогда посчитали, что их борьба изначально проиграна. Но два человека сумели изменить мнение общества. В 1978 году Валлейе начал активную информационную кампанию, привлекая к проблеме внимание мэров и средств массовой информации.

Созданная в 1972 году гонка Paris-Roubaix Cyclotouriste, в 1980 привлекла 7242 участника. Тогда же было собрано более 10 000 подписей в защиту брусчатки и маршрута классики, и у защитников брусчатки появилось официальное название «Друзья Париж-Рубэ».

Постепенно политики и местные власти осознали, что брусчатка является частью исторического наследия и нуждается в охране. Команда энтузиастов, которые готовы служить легендарной классике, весь год с января по декабрь трудится ради сохранения секторов брусчатки Париж-Рубэ.

Так, в августе этого года отряд общества «Друзей Париж-Рубэ» очистил километр брусчатки сектора Haveluy à Wallers. Вместе работали люди из семи стран – Японии, Вьетнама, Мексики, Германии, Испании, Франции и Турции.

Photo © www.lesamisdeparisroubaix.com

Джон Дегенкольб сделал денежное пожертвование некоммерческому обществу «Друзья Париж-Рубэ», а также подарил музею общества памятные вещи. Также немецкий гонщик пообещал встретиться с волонтёрами, помогающими реконструировать сектора брусчатки.

Джон Дегенкольб: «Велоспорт – современный вид спорта в эпоху технологий. И это одна сторона велоспорта. Другая – старые гонки, классики, история, легендарные дороги и названия, такие, как Тур де Франс и Париж-Рубэ, при упоминании которых у всех болельщиков велоспорта и у меня в том числе мурашки по коже. Это легендарные гонки. Священная земля, на каждом километре которых ощущается история и вспоминаются героические истории.

Меня эта классика очаровала в одно мгновение. Никогда не забуду, как сидя дома с отцом, мы следили за этими гонками… Я моментально заразился этим «вирусом» и захотел заниматься велоспортом, стать профессиональным велогонщиком, чтобы проехать эти эпические гонки. Я хотел стать часть их истории.

Эти воспоминания всё ещё мотивируют меня, дают энергию. Поэтому я ни секунды не сомневался, когда мне первом из профессиональных велогонщиков предложили стать первым официальным послом «Друзей Париж-Рубэ». Эта некоммерческая организация продолжает защищать маршрут Париж-Рубэ от модернизации. Они гарантируют, что эта класика останется такой же трудной, выматывающей, прекрасной, потрясающей, красивой и жестокой, как и в 1896 году, когда состоялась в первый раз.

Я очень горжусь, что могу что-то отдать гонке, которой обязан очень многим. Спасибо за эту возможность. В музее общества, который находится прямо в велодроме, вы найдёте несколько моих оригинальных фотографий и вещей».