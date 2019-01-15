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Джон Дегенкольб – первый официальный представитель общества «Друзья Париж-Рубэ»

Джон Дегенкольб – первый посол общества «Друзья Париж-Рубэ»

 

 

  29-летний немецкий гонщик команды Trek-Segafredo Джон Дегенкольб, победитель Париж-Рубэ-2015, стал первым официальным представителем некоммерческого общества «Друзья Париж-Рубэ» (Les Amis de Paris-Roubaix).

 

Джон Дегенкольб – первый официальный представитель общества «Друзья Париж-Рубэ»

 

 

  Каждый год «Друзья Париж-Рубэ» с любовью и усердием восстанавливает утраченные участки мощёных дорог. Идея создания общества зародилась в 1968 году, когда Альбер Буве (Albert Bouvet) по просьбе директора Тур де Франс Жака Годде (Jacques Goddet), начал переделывать маршрут классики. Именно тогда с помощью Жана Стаблински был открыт участок Аренбергского леса, а также другие сектора с брусчаткой, избежавшие участи быть превращёнными местными властями в обычные асфальтированные дороги.

   

  В 1977 году Жан-Клод Валлейе (Jean-Claude Vallaeys) и Альбер Буве решили сопротивляться, казалось бы, неминуемому исчезновению брусчатки. Многие тогда посчитали, что их борьба изначально проиграна. Но два человека сумели изменить мнение общества. В 1978 году Валлейе начал активную информационную кампанию, привлекая к проблеме внимание мэров и средств массовой информации.  

 

  Созданная в 1972 году гонка Paris-Roubaix Cyclotouriste, в 1980 привлекла 7242 участника. Тогда же было собрано более 10 000 подписей в защиту брусчатки и маршрута классики, и у защитников брусчатки появилось официальное название «Друзья Париж-Рубэ».

 

  Постепенно политики и местные власти осознали, что брусчатка является частью исторического наследия и нуждается в охране. Команда энтузиастов, которые готовы служить легендарной классике, весь год с января по декабрь трудится ради сохранения секторов брусчатки Париж-Рубэ.

 

  Так, в августе этого года отряд общества «Друзей Париж-Рубэ» очистил  километр брусчатки сектора Haveluy à Wallers. Вместе работали люди из семи стран – Японии, Вьетнама, Мексики, Германии, Испании, Франции и Турции.

 

 

 

 

Photo ©  www.lesamisdeparisroubaix.com

 

 

 

  Джон Дегенкольб сделал денежное пожертвование некоммерческому обществу «Друзья Париж-Рубэ», а также подарил музею общества памятные вещи. Также немецкий гонщик пообещал встретиться с волонтёрами, помогающими реконструировать сектора брусчатки.

 

  Джон Дегенкольб: «Велоспорт – современный вид спорта в эпоху технологий. И это одна сторона велоспорта. Другая – старые гонки, классики, история, легендарные дороги и названия, такие, как Тур де Франс и Париж-Рубэ, при упоминании которых у всех болельщиков велоспорта и у меня в том числе мурашки по коже. Это легендарные гонки.  Священная земля, на каждом километре которых ощущается история и вспоминаются героические истории.

 

  Меня эта классика очаровала в одно мгновение. Никогда не забуду, как сидя дома с отцом, мы следили за этими гонками… Я моментально заразился этим «вирусом» и захотел заниматься велоспортом, стать профессиональным велогонщиком, чтобы проехать эти эпические гонки. Я хотел стать часть их истории.

 

  Эти воспоминания всё ещё мотивируют меня, дают энергию. Поэтому я ни секунды не сомневался, когда мне первом из профессиональных велогонщиков предложили стать первым официальным послом «Друзей Париж-Рубэ». Эта некоммерческая организация продолжает защищать маршрут Париж-Рубэ от модернизации. Они гарантируют, что эта класика останется такой же трудной, выматывающей, прекрасной, потрясающей, красивой и жестокой, как и в 1896 году, когда состоялась в первый раз.

 

  Я очень горжусь, что могу что-то отдать гонке, которой обязан очень многим. Спасибо за эту возможность. В музее общества, который находится прямо в велодроме, вы найдёте несколько моих оригинальных фотографий и вещей».

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Теги к статье: Джон Дегенкольб John Degenkolb Trek-Segafredo Париж-Рубэ

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Комментарии

  • stalcker23
    Тони Мартин переходит в команд ... (17)
    stalcker23-Фото
    Та куда ж так рано то? Я верю, что он найдет себя на весну еще, такие люди стали гонять по брусчатке капитанами, а он сможет скрытым капитан, как тот же Терпстра в КС
  • rude_rider
    Команда Quick-Step Floors - п ... (10)
    rude_rider-Фото
    написанно не принимать в серьез..так просто мысли вслух
  • veloster
    Команда Quick-Step Floors - п ... (10)
    veloster-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    6-Астана за счет Вино. 
    Это чего?

  • VeloVelo
    Тур Гуанси-2018. Этап 6 (9)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Остается нам только 25 октября посмотреть на Евроспорте презентацию маршрута ТдФ-2019


    В 12:30 прямой эфир.

  • dendav
    Эдвард Тёнс досрочно расторг к ... (11)
    dendav-Фото
    Ну вот, тут в оригинале несколько другие термины - не стиль, а "the teams way of working", что в данном контексте можно перевести как "направление работы команды".
  • Velolive-Team
    Эдвард Тёнс досрочно расторг к ... (11)
    Velolive-Team-Фото

    В статье приведён полный перевод пресс-релиза команды Sunweb. Вот полный текст оригинала, который есть на оф сайте команды:
    TEAM SUNWEB AND EDWARD THEUNS (BEL) ARE SET TO PART WAYS AFTER THE CURRENT 2018 SEASON. WITH STILL ONE YEAR REMAINING ON THE 27-YEAR-OLD?S CONTRACT, BOTH THE TEAM AND THEUNS CAME TO THE MUTUAL DECISION TO TERMINATE THEIR COMMITMENT FROM THE END OF THIS SEASON DUE TO THEIR VISIONS ON THE SPORT DIFFERING. BOTH SIDES GO THEIR SEPARATE WAYS ON GOOD TERMS.

    Theuns said: "It has been a tough year for me, both physically and mentally with some crashes and bad luck. I tried to adapt to the team?s way of working, but it didn?t really work out for me. We differ in vision so we decided that it would be best to end the contract. I now look forward to a new chapter in my career."

    Team Sunweb's head of coaching Rudi Kemna (NED) said: "Following extensive talks we realised that our visions differ too much and lack the common, strong foundation that is required to continue working together. Giving Edward the opportunity and freedom to continue his career elsewhere is the only right decision, for both the team and Edward himself. We end the contract on mutual terms and we want to thank Edward for his commitment and efforts, wishing him all the best in his future career."

  • dendav
    Эдвард Тёнс досрочно расторг к ... (11)
    dendav-Фото

    Цитата: Адриен
    Не, не, не ... Одно дело - неудовлетворенность предоставленными возможностями, ролью в команде. Или неудовлетворенность руководства результатами гонщика. Или неудовлетворенность зарплатой. А тут  - "Я старался адаптироваться к СТИЛЮ работы команды Sunweb, но у меня не получилось." ЧТО ЗА СТИЛЬ ТАКОЙ ? Я понимаю, что вопрос риторический, но может быть кто-то из знатоков в курсе или догадывается -  в чем отличие СТИЛЕЙ тех или иных команд ?

     

    Нужно понимать, что мы читаем выжимку из переводного текста. Вполне может быть, что гонщик более полно раскрыл тему в интервью, но тут всего один абзац, да еще и без оригинала.

     

    Что до вашего вопроса, то тут, вроде бы, всё довольно очевидно.

     

    Одни команды больше ориентированы на гранд-туры, где все пашут на одного-двух лидеров (как это часто происходит в том же Санвебе). Винить команды в этом совершенно нельзя, так как ребята со своей задачей справляются и регулярно бывают на подиумах больших многодневных гонок. Но в такой команде совершенно точно нечего делать обычным роллёрам, охотникам за этапами, однодневщикам.

     

    Опять таки, есть коллективы, которые изначально не рассчитывают выигрывать спринтерские этапы - у них в принципе нет поезда и в лучшем случае они могут дать шанс кому-то из молодых попытать счастья и побороться самостоятельно. Ясное дело, что в такой команде не приживется человек вроде Марка Реншоу или, тем более, чистый спринтер (не из мегазвёзд, разумеется).

  • старт-шоссе 82
    Команда Quick-Step Floors - п ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    6-Астана за счет Вино. 5-Мичелтон за счет Саймона. 4-ВМС за счет командной разделки. 3-Бора за счет Сагана. 2-Скай за счет Джиро и тура, а Квики за счет всей команды на протяжении всего сезона.( ... НЕ ПРИНИМАТЬ ВСЕРЬЕЗ И БУКВАЛЬНО )

  • s75
    Бен Свифт в 2019 году возвращ ... (2)
    s75-Фото

    Нет, амбиций ещё воз и маленькая тележка. Велкам хоум Свифти.

  • Semen057
    52-летний Андреа Тафи: "Собир ... (14)
    Semen057-Фото

    Седина в бороду - бес в ребро))diablo

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