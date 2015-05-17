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Тэйлор Финни завершает карьеру профессионального велогонщика

Тэйлор Финни: «Я долго готовил себя к решению уйти из профессионального велоспорта»

 

 

  29-летний американский велогонщик команды EF Education First Тэйлор Финни (Taylor Phinney) объявил о завершении 9-летней карьеры. Его последней гонкой станет Кубок  Японии (Japan Cup) 20 октября.

 

  Сын олимпийской чемпионки 1984 года в групповой гонке по шоссейному велоспорту  Конни Карпентер Финни (Connie Carpenter Phinney) и спринтера команды 7-Eleven Дэвиса Финни (Davis Phinney), Тэйлор Финни начал свою карьеру в велоспорте с трека, где в 2009 и 2010 году стал чемпионом мира в индивидуальной гонке преследования.

 

  В профессиональный шоссейный велоспорт он пришёл в 2011 году, начав выступать в команде BMC. В 2017 году стал гонщиком команды Cannondale / EF Education First. За свою карьеру на шоссе он одержал 13 побед, в том числе выиграл этап Джиро д’Италия. Он был призёром в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира-2012, финишировал 4-м в групповой гонке на Олимпиаде- 2012 в Лондоне.

 

В 2014 году он получил серьёзную травму ноги, которая могла поставить точку в его карьере. Но после сложного перелома ноги  Тэйлор Финни вернулся в профессиональные велогонки.

 

Тэйлор Финни завершает карьеру профессионального велогонщика

 

 

В интервью команде EF Education First Тэйлор Финни рассказал о своём решении:

 

 - Ты завершаешь карьеру в профессиональном велоспорте после 9 сезонов в Мировом туре и более чем 12 лет выступления в гонках. Как чувствуешь себя после принятия такого решения?

 

- Прежде всего, звучит забавно «завершаешь карьеру». Я себя так не чувствую. Но хочу выразить огромную благодарность людям, которые следили за моей карьерой эти 12 лет. Я получил огромную поддержку от людей, никогда не было никакого негатива. Я ощущал только волны положительных эмоций и любви.

 

  Решение об уходе я обдумывал уже давно. Имею в виду, что эта мысль приходила и уходила последние пару лет. В конце концов я понял, что моё тело само сделало этот выбор. Сейчас я выступаю с травмой уже дольше, чем был гонщиком без травмы.

 

  Настала пора отстегнуть застёжку велотуфель, обменять фишки и уйти из казино. Группа поддержки, которая была у меня во время выступления в команде EF Education First и до этого в команде BMC, была главной причиной, по которой я оставался на велосипеде и выходил на старт гонок. Но в какой-то момент ты уже не хочешь просто доехать гонку от старта до финиша. Пора взять эту энергию и пустить её в свежее русло, тратить силы на что-то новое, ещё не известное.

 

  Я ухожу, поэтому могу быть честным с самим собой. А это означает, что я хочу заниматься искусством, музыкой, создавать и развивать. Я как будто стоял одной ногой в велоспорте, другой – в искусстве, и в какой-то момент искусство выиграло.

 

- Факт, что у тебя рано проявился талант, а также, что оба твоих родителя – выдающиеся велогонщики, добавил груз ожиданий. Ты чувствуешь, что соответствовал им? Играло ли это какую-то роль для тебя?

 

- Я благодарен, что люди хотели видеть от меня потрясающих достижений на велосипеде. Но в реальности, когда тебе повторяют, что у тебя талант… Талант   - ничто без труда, а отношение к труду приходит от страсти к тому, чем ты занимаешься. И если ты постоянно заставляешь себя работать, но у тебя нет к этому страсти, то и потенциал, и талант мало что значат.

 

  Главное, что я вынес из велоспорта – ты можешь быть настолько талантлив, насколько хочешь. Но если ты каждое утро просыпаешься без желания работать, то талант не имеет смысла. Считаю, что нужно сил, чтобы принять, что если у тебя нет истинного увлечения делом, которым ты занимаешься, то не надо больше это делать. Но когда ты давно погружён в свою  работу, нужна смелость, чтобы сделать  выбор, принять решение.

 

Чувствую, что я подготовил  себя к такому решению, взращивал в себе способность сказать честно и открыто: «Я больше не хочу этим заниматься».

 

- Такая большая часть твоей жизни связана с велоспортом. Какие самые яркие воспоминания всплывают?

 

- Думаю, мой личный самый запомнившийся момент – участие в гонке USA Pro Challenge в Колорадо, когда я проезжал мой родной город. Это было супер-дупер, незабываемо.

 

Ещё один яркий момент – победа Альберто (Беттиоля) в этом году на Туре Фландрии. Даже просто быть причастным к чему-то такой значимости, просто увидеть, насколько трудно, в сущности, выиграть одну из таких гонок – это как поставить галочку в списке важных вещей.

 

- Какой была реакция на твоё решение?

 

- Пока что я мало с кем разговаривал, если честно. Не хватает слов благодарности команде за то, как они поддерживали меня в этом году, позволили просто завершить карьеру. Счастлив каждую день с тех пор, как решился,  бесконечно катаюсь на маунтинбайке. Я получил массу положительных эмоций, когда, наконец, поговорил с окружающими о том, что хочу закончить карьеру. Я имею в виду, что некоторые были удивлены, но те, кто хорошо меня знает, просто порадовались, что я, в конце концов, принял это решение.

 

- Что бы ты сказал своим болельщикам?

 

- Все, кто следил за мной, кому нравился мой характер, стиль езды, хочу сказать, что я не ухожу в никуда. Я буду рядом, хочу постараться помочь изменить этот спорт с другого угла, не только со стороны гонщика. И я смогу кататься на велосипеде ради удовольствия. Я больше не хочу выступать в гонках, но я люблю велосипед теперь даже больше, чем когда начал выступать.

 

Мне повезло, что я смог сделать езду на велосипеде своей профессией, средством заработка. И рад, что у меня есть возможность уйти из этой профессии в 29 лет, когда заложил основу для своих дальнейших шагов. Иметь возможность – это одно, но воспользоваться ею, мне кажется, получается не очень часто. И я хочу стать одним из тех, кто воспользовался возможностью.

 

- Совсем никаких гонок?

 

-  Возможно, вы увидите меня в гонках на выносливость в следующем году. А, возможно, и нет. Если и буду гоняться, то именно так. Хочу встряхнуться. Я родился в семье велогонщиков, но влюбился в этот спорт благодаря фристайлу. Как Джонни Мосли (Jonny Moseley) или Шейн Макконки (Shane McConkey). Шейн Макконки – мой герой номер 1.

 

  Я решил стать велосипедистом вместо лыжника, потому что подумал, что для тела это занятие безопаснее, и что в велоспорте у меня получится лучше. Но теперь я в какой-то степени вернулся во фристайл, в экстремальный спорт через мой маунтинбайк. И чувствую, будто мне снова 15 лет.

 

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Теги к статье: Тэйлор Финни Taylor Phinney

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:06 | Регистрация: 17.05.2015

    Отличный велогонщик. В Дании на ЧМ-2010 красиво выиграл... Если не ошибаюсь,на Джиро розовой майкой обладал пару этапов. Кстати , это не Кэвендиш его уронил в 2014?

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Комментарии

  • 0x5F375A86
    Кристиан Прюдомм: «Идея в том, ... (3)
    0x5F375A86-Фото
    Странная логика, последние гт показали, что очень тяжелый горный маршрут запирает атаки тк гонщики боятся, что после атаки все потеряют в следущих горах и стараются наоборот хорошо распределиться и сберечь силы до последних двух этапов.
  • Адриен
    Тэйлор Финни завершает карьеру ... (1)
    Адриен-Фото

    Отличный велогонщик. В Дании на ЧМ-2010 красиво выиграл... Если не ошибаюсь,на Джиро розовой майкой обладал пару этапов. Кстати , это не Кэвендиш его уронил в 2014?

  • Jonik
    Кристиан Прюдомм: «Идея в том, ... (3)
    Jonik-Фото
    Если с ним опять чего-нибудь не случится...
  • jerzyk
    Пополнение состава команды Bah ... (8)
    jerzyk-Фото
    Шейхи в разведку с ним не пойдут!
  • BaTman
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (15)
    BaTman-Фото
    Цитата: RVL
    Всё понятно... Кроме одного. 
    Так ли хороша была его форма в этом году? 
    Насколько помню, он опоздал или вообще шансов не было  с выходом на неё. 
    А откуда информация про опоздал с формой ?
  • Astanaforever
    Кристиан Прюдомм: «Идея в том, ... (3)
    Astanaforever-Фото
    В конце Прюдом все таки не сдержался и спалился когда говорил, что не 6отовят маршрут под какого нибудь франзузишки. А почему бы нет если такаво? Пора хозяевам брать родной тур. Вот и Тибо готов к этому. Может и выстрелить.
  • Earl57
    Пополнение состава команды Bah ... (8)
    Earl57-Фото
    Ну сам Кэв сегодня в твиттере написал, что на следующей неделе будет гоняться на лондонской шестидневке. Судя по его высказыванием заканчивать он пока не собирается
  • velodoctor
    Пополнение состава команды Bah ... (8)
    velodoctor-Фото
    Думаете кев будет ещё гоняться? Я думал он как пурито завершит карьеру.
  • Earl57
    Пополнение состава команды Bah ... (8)
    Earl57-Фото
    Скорее объявляют оптом.
    Говорят что контракт с Кэвом уже подписан, просто пока не объявили официально.
    Сонни Кольбрелли уже сказал что рад приходу Кэва, надеется многому у него научиться.
  • Astanaforever
    Пополнение состава команды Bah ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Почем вся кучка оптом? ))) Что с Роаном Деннисом?

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