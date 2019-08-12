Матти Брешель объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика

Матти Брешель завершит карьеру велогонщика в конце 2019 года

34-летний датский велогонщик Матти Брешель, выступающий в команде EF Education First, объявил, что в конце 2019 года завершит карьеру из-за продолжающейся борьбы с псориатическим артритом. С болью из-за хронического псориатического артрита Матти Брешель боролся с весенних классик. Последние два года Матти Брешель был самым старшим гонщиком команды EF Education First.

Матти Брешель: «Чувствую большое облегчение, что, наконец, решил завершить карьеру, потому что было очень тяжело бороться за хорошую форму. Лекарства, которые я принимал, вытряхнули из меня все силы. Я спал по 15 часов в день, это было ужасно утомительно, особенно для головы.

Не вижу смысла, имея такое заболевание, продолжать выступать как профессиональный велогонщик. На последних двух этапах Джиро д’Италия-2019 (прим. – Матти Брешель сошёл с Джиро д’Италия во время 4-го этапа) боль была такой сильной, что я подумал, если мне придётся сойти с Джиро, то надо заканчивать и с карьерой. Это решение я принял во время 4-го этапа, но много думал о завершении карьеры с февраля по май.

Со мной останется масса хороших воспоминаний. Я очень доволен всей своей карьерой, я смог увидеть так много мест в мире, открыть их благодаря велогонкам. Я был гонщиком самых крупных команд долгое время, встретился с большим количеством таких классных людей. Благодаря этому получил огромный жизненный опыт.

Когда стал выступать в команде EF, у меня словно открылись глаза. Я был очень счастлив быть частью этой команды.

После завершения карьеры велогонщика мне бы хотелось больше времени посвятить своей музыке. И ещё я очень хочу научиться ходить под парусом. Я живу рядом с морем, было бы великолепно обзавестись небольшим парусным судном, и научиться им управлять. Ощущения почти те же, когда долго едешь в горах, где просто уходишь от всего».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education First: «Было великолепно иметь в команде такого гонщика как Матти. Он умный и добрый человек, невероятно резкий гонщик. Но я уверен, что следующая глава его жизни будет ещё интереснее, чем предыдущая».

Чарли Вегелиус, спортивный директор команды EF Education First: «Я видел Матти в Лондоне недавно (на классике Prudential Ride London). Перед стартом он почти не спал два дня, потому что был взволнован. Мы знаем, что у него страсть к велоспорту, но иногда люди становятся жертвой этой страсти, не видя того, что с ними происходит. Он так сильно старался справиться с болезнью, но в конце концов просто взглянул на всё и сказал, что больше не может. По крайней мере, у него есть ещё несколько месяцев, чтобы всё осознать».

Матти Брешель пришёл в профессиональный велоспорт в 2005, одержал 22 победы, в том числе выиграл этап Вуэльты Испании в 2008, одержал победу в общем зачёте Тура Люксембурга, был 4-м на чемпионате мира-2014.