Сильван Шаванель завершил карьеру велогонщика

Сильван Шаванель завершает карьеру профессионального велогонщика

39-летний французский гонщик Сильван Шаванель (Sylvain Chavanel) завершает 19-летнюю профессиональную карьеру. За эти годы он одержал 45 побед, среди которых три победы на этапах Тур де Франс, три победы на гонке Париж-Ницца, четыре победы в общем зачёте Tour du Poitou-Charentes, по две победы в общем зачёте гонок 4 Jours de Dunkerque и Driedaagse De Panne-Koksijde.

Сильван Шаванель является шестикратным чемпионом Франции в разделке. Он стартовал на 23 Гран-турах, из которых лишь три не доехал до конца. Из 23 Гран-туров 18 раз Шаванель принимал участие в Тур де Франс, благодаря чему побил рекорд Йенса Фохта и Стюарта О’Грейди, у которых было по 17 стартов на Большой Петле.

Своим звёздным часом Шаванель считает Тур де Франс-2010, когда помимо победы на двух этапах он дважды облачался в жёлтую майку лидера.

Начав карьеру с выступления в команде Bonjour, Сильван Шаванель четыре года был гонщиком команды Cofidis, пять лет выступал в Quick Step, два года был гонщиком команды IAM Cycling, а последние три года выступал в команде Direct Energie.

Точку в своей карьере Сильван Шаванель поставил, проехав гонку Chrono des Nations, где занял 5-е место.

Сильван Шаванель: «Я из тех гонщиков, которые нечасто выигрывали, потому что рисковали, стараясь уехать в отрыв задолго до финиша. Можно играть с пелотоном, стараться удержаться как можно дольше, но это не всегда срабатывает. У меня нет сожалений, потому что я всегда отдавал максимум, всегда был честен сам с собой.

Я хотел оставаться профессионалом до самого конца. Мой контракт завершается 31 декабря, но я выступал так, словно буду работать ещё и в следующем сезоне.

На гонках высшего уровня много дополнительных стрессов, когда все вокруг борются за позиции, потому что всем очень важно показать результат. А организаторам сегодня нравится делать гонки более сложными и выматывающими. Со временем начинаешь понимать, насколько велик риск во время гонок, становишься свидетелем массы больших завалов. Я скорее предпочитал потерять 20 позиций в пелотоне, удерживать своё место любой ценой.

В какой-то момент понимаешь, что надо остановиться, хотя чувствуешь, что можешь крутить педали наравне с молодыми. Знаю, для некоторых моих болельщиков будет странно не видеть меня в гонках. Но я не хочу выступать до тех пор, когда участие даётся ценой огромных усилий. Завершаю, когда всё ещё могу бороться. Мне надо остановиться, оглянуться, потому что я больше времени проводил в дороге, чем дома с детьми. Пора вернуться домой и участвовать в их делах.

После «Хроно наций» хочу проехать велокросс по моему региону, чтобы поддержать организаторов гонки, потому что любительскому велоспорту выживать всё сложнее, особенно в плане привлечения молодых гонщиков».

В интервью каналу France 3 Сильван Шаванель признался, что мечтает создать свою профессиональную команду, которая потенциально будет базироваться в его родных местах, на юго-западе Франции в Новой Аквитании: «Я думал о команде, это сложно, потому что надо постараться найти людей, которые захотят быть частью проекта, а также спонсоров. К счастью, у меня есть время, чтобы подумать о будущем. Я 19 лет на сто процентов посвящал себя велоспорту, не хочу покидать его полностью».