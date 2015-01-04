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Сильван Шаванель завершил карьеру велогонщика

Сильван Шаванель завершает карьеру профессионального велогонщика

 

 

  39-летний французский гонщик Сильван Шаванель (Sylvain Chavanel) завершает 19-летнюю профессиональную карьеру. За эти годы он одержал 45 побед, среди которых три победы на этапах Тур де Франс, три победы на гонке Париж-Ницца, четыре победы в общем зачёте Tour du Poitou-Charentes, по две победы в общем зачёте гонок 4 Jours de Dunkerque и Driedaagse De Panne-Koksijde.

 

 

  Сильван Шаванель является шестикратным чемпионом Франции в разделке. Он  стартовал на 23 Гран-турах, из которых лишь три не доехал до конца. Из 23 Гран-туров 18 раз Шаванель принимал участие в Тур де Франс, благодаря чему побил рекорд Йенса Фохта и Стюарта О’Грейди, у которых было по 17 стартов на Большой Петле.

 

Своим звёздным часом Шаванель считает Тур де Франс-2010, когда помимо победы на двух этапах он дважды облачался в жёлтую майку лидера.  

 

Начав карьеру с выступления в команде Bonjour, Сильван Шаванель четыре года был гонщиком команды Cofidis, пять лет выступал в Quick Step, два года был гонщиком команды IAM Cycling, а последние три года выступал в команде Direct Energie.

 

 

Точку в своей карьере Сильван Шаванель поставил, проехав гонку Chrono des Nations, где занял 5-е место.

 

  Сильван Шаванель: «Я из тех гонщиков, которые нечасто выигрывали, потому что рисковали, стараясь уехать в отрыв задолго до финиша. Можно играть с пелотоном, стараться удержаться как можно дольше, но это не всегда срабатывает. У меня нет сожалений, потому что я всегда отдавал максимум, всегда был честен сам с собой.

 

 Я хотел оставаться профессионалом до самого конца. Мой контракт завершается 31 декабря, но я выступал так, словно буду работать ещё и в следующем сезоне.

 

 На гонках высшего уровня много дополнительных стрессов, когда все вокруг борются за позиции, потому что всем очень важно показать результат. А организаторам сегодня нравится делать гонки более сложными и выматывающими. Со временем начинаешь понимать, насколько велик риск во время гонок, становишься свидетелем массы больших завалов. Я скорее предпочитал потерять 20 позиций в пелотоне, удерживать своё место любой ценой.

 

  В какой-то момент понимаешь, что надо остановиться, хотя чувствуешь, что можешь крутить педали наравне с молодыми. Знаю, для некоторых моих болельщиков будет странно не видеть меня в гонках. Но я не хочу выступать до тех пор, когда участие даётся ценой огромных усилий. Завершаю, когда всё ещё могу бороться. Мне надо остановиться, оглянуться, потому что я больше времени проводил в дороге, чем дома с детьми. Пора вернуться домой и участвовать в их делах.

 

  После «Хроно наций» хочу проехать велокросс по моему региону, чтобы  поддержать организаторов гонки, потому что любительскому велоспорту выживать всё сложнее, особенно в плане привлечения молодых гонщиков».

 

  В интервью каналу France 3 Сильван Шаванель признался, что мечтает создать свою профессиональную команду, которая потенциально будет базироваться в его родных местах, на юго-западе Франции в Новой Аквитании: «Я думал о команде, это сложно, потому что надо постараться найти людей, которые захотят быть частью проекта, а также спонсоров. К счастью, у меня есть время, чтобы подумать о будущем. Я 19 лет на сто процентов посвящал себя велоспорту, не хочу покидать его полностью».

 

 

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Теги к статье: Сильван Шаванель Sylvain Chavanel

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 17:18 | Регистрация: 4.01.2015

    После ухода Фёклера в прошлом году на этот раз уходит с арены мирового шоссейного велоспорта другая важная французская личность.
    Совсем другой ТИПаж (чем Тома Вокле), но зато МОТОРище (!) который не боялся и любил много-километровые отрывы на любых ГТ, а ещё один из самых умных спортсменов-раздельщиков в пелотоне.

    Теперь эстафета такого качества и способности велогонщика невольно перешла к Томасу де Генту, а Сильвану УДАЧИ и заслуженного отдыха fra

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  2. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 18:22 | Регистрация: 4.08.2018

      Жаль, уходит еще один гонщик - эпоха. Время течет неумолимо для всех. Пусть у него получится все задуманное!

  3. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 21:53 | Регистрация: 24.12.2017

    Жаль ,удачи по жизни,здоровья.

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Сильван Шаванель завершил карь ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Жаль ,удачи по жизни,здоровья.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Chrono des Nations-2018. Женщи ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Так нужно писать не только о месте жительства и паспорт,а так же что многодетная мать, что призёрка и победительница многих турниров, короче человек которым любая страна может гордится. Ещё приятно что Бусси так близко заехала ,начала ездить не так давно, преподает в Оксфорде ,и уже часовой рекордсмен.
  • flugegeheimen
    Томас де Гендт и Тим Велленс: ... (10)
    flugegeheimen-Фото

    Молодцы какие! Красивое и запоминающееся приключение под конец сезона. Зашла в инстаграм парней - виды просто улет

  • Camel
    Chrono des Nations-2018. Женщи ... (4)
    Camel-Фото
    Узбечка, выступавшая за Россию и живущая на Кипре.
  • Серафим
    Сильван Шаванель завершил карь ... (3)
    Серафим-Фото

      Жаль, уходит еще один гонщик - эпоха. Время течет неумолимо для всех. Пусть у него получится все задуманное!

  • дрокер
    Chrono des Nations-2018. Женщи ... (4)
    дрокер-Фото

    Ольгу с победой! Остальное частности.

  • EL-Fenomeno
    Сильван Шаванель завершил карь ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    После ухода Фёклера в прошлом году на этот раз уходит с арены мирового шоссейного велоспорта другая важная французская личность.
    Совсем другой ТИПаж (чем Тома Вокле), но зато МОТОРище (!) который не боялся и любил много-километровые отрывы на любых ГТ, а ещё один из самых умных спортсменов-раздельщиков в пелотоне.

    Теперь эстафета такого качества и способности велогонщика невольно перешла к Томасу де Генту, а Сильвану УДАЧИ и заслуженного отдыха fra

  • EL-Fenomeno
    Ломбардия-2018. Результаты (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    Красивое окончание сезона вело-классик. В этом году они почти все высший класс!
    Пино (на мое удивление) в конце сезоне сбёрег блестательную форму и победа заслуженная, хоть очень болел за Нибса. И вообще, последние 50 км. гонки на зависть любому горному этапу ГТ...так бы всегда)

  • close2you
    Chrono des Nations-2018. Женщи ... (4)
    close2you-Фото
    Узбечка :)
  • Серафим
    Томас де Гендт и Тим Велленс: ... (10)
    Серафим-Фото
    Согласен, лучше ничего нет, чем спокойное путешествие, когда и мир посмотреть и себя показать.
    Во время гонки и даже тренировки увидишь немногое.

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