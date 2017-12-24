Роман Майкин ищет профессиональную велокоманду на сезон 2019 года

Гриф - по моему, это нереализовавший себя в полной мере способнейший велогонщик. Все могло бы быть по другому. А не - "спасибо, Андрiй, досвидос."

Я не украинец, но и не националист.Мне жаль редкий талант,потраченный на чужие амбиции.