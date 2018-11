Роман Майкин ищет профессиональную велокоманду на сезон 2019 года

28-летний российский велогонщик Роман Майкин находится в поиске команды на 2019 год, о чём сообщил на своей странице в Твиттере. Последние шесть сезонов Майкин выступал в проконтинентальной российской команде RusVelo. За свою карьеру одержал две победы – на этапе Тура Эстонии и Tour du Limousin. В этом году стал призёром Тура Эстонии и велогонки Belgrade Banjaluka, где поднялся на вторую ступень подиума.

В своём Твиттере Роман Майкин написал:

«Привет, друзья! К сожалению, я ещё не нашёл команду. Этот вопрос коснулся и меня. Нахожусь в поиске команды на следующий сезон 2019 года. Если кто-то заинтересован, пожалуйста, свяжитесь со мной. Буду благодарен за любую помощь или репост».

✌️❗️Hello dears! Unfortunately, I haven't found the team yet, this question has touched me too. I am in search of a team for next season 2019, if anyone is interested, please contact me. I will be grateful for any help or repost, guys!🤝 #love #cycling