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Морено Мозер: «Если найду ответ, что у меня не так, то выиграю этап Джиро д’Италия»

Морено Мозер подписал контракт с командой Nippo Vini Fantini

 

 

  27-летний итальянский гонщик Морено Мозер подписал контракт с итальянской проконтинентальной командой Nippo Vini Fantini, куда перешёл после двух лет работы в казахстанской команде Astana.

 

  В этом году Морено Мозер через три года после своей последней победы, одержанной в 2015 году, во второй раз в карьере выиграл Trofeo Laigueglia.

 

  Он начал профессиональную карьеру в 2012 году и в первый же сезон завоевал пять побед, в том числе став победителем Тура Польши и классики Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt. Но повторить подобный сезон итальянскому гонщику больше не удалось.

 

  В интервью Tuttobici он признался, что во многом ему мешал груз ожиданий, ведь он является племянником знаменитого итальянского гонщика Франческо Мозера, победителя Джиро д’Италия-1984, чемпиона мира 1977 года, двукратного победителя Джиро Ломбардии, трёхкратного победителя Париж-Рубэ, победителя Милан-Сан-Ремо, Флеш Валлонь, Гент-Вевельгем и этапов Тур де Франс.

 

Морено Мозер надеется, что команда Nippo Vini Fantini поможет ему вернуть радость от выступления в гонках.

 

Photo © Instagram morenomoser

 

  Морено Мозер: «Как я могу быть доволен своей карьерой? Не важно, с какой страстью ты любишь велоспорт, если выпадаешь на каждой гонке, то не можешь чувствовать себя хорошо. Мне нравится тренироваться, жертвовать ради работы. Но когда после всего вложенного труда не можешь выступать на том уровне, на который надеялся, то участие в соревнованиях превращается в кошмар.

 

  Я работал над собой, старался избавиться от всех внешних влияний. Но мир велоспорта во многих смыслах очень мал. Если ты талантлив, но не успешен, то это автоматически приводит к мысли, что ты плохо тренируешься или не достаточно дисциплинирован.

 

  Правда в том, что я всегда очень профессионально относился к своей работе, но критика почти убедила меня в том, что я что-то делаю неправильно. Когда я выступал в Мировом туре с большим контрактом, то не мог игнорировать мнение людей.

 

  Теперь же я просто хочу участвовать в гонках ради своего удовольствия. Хочу попытаться стать счастливым от того, что делаю, и не думать ни о чём другом.

 

Я очень надеюсь на новую главу своей жизни. Я нуждался в этом, перемена команды мотивирует.

 

  Нелегко говорить о том, что шло не так в последние годы. Я часто задавался этим вопросом. Если найду ответ, то, наверное, смогу выиграть этап Джиро д’Италия.

 

  Мой успешный дебют привёл к огромным ожиданиям. Люди говорили, что я сильнее Сагана, лучше, чем мой дядя. Но спорт – не математика. Есть тысячи факторов, которые могут повлиять на выступление. Я продолжаю разбираться, почему каждый раз всё идёт неправильно, почему я продолжаю биться головой об стену.

 

  Мне говорят, что всё дело в психологии, в том, что творится в голове, но всё не так просто. Я чувствовал подъём после победы на Trofeo Laigueglia в начале этого сезона, но потом тело меня подвело.

 

  Мы должны осторожнее, чем всегда, распределять нагрузку. Хочу сфокусироваться на том, что мне необходимо, и том, как я себя чувствую. Я не могу хорошо выступать 300 дней в году. Мне просто надо 10 хороших дней. Если я смогу выиграть в три из этих десяти дней, то сезон можно назвать великолепным и для меня, и для команды».

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Теги к статье: Морено Мозер Moreno Moser

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 22:37 | Регистрация: 24.12.2017

    Сейчас красного нальют и полетит. Далеко на дядек не похож.

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 03:01 | Регистрация: 17.05.2015

    Вообще, то что он говорит - НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ну как это так - "Теперь же я просто хочу участвовать в гонках ради своего удовольствия." - тогда уходи в любители !

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Комментарии

  • Адриен
    Морено Мозер: «Если найду отве ... (2)
    Адриен-Фото

    Вообще, то что он говорит - НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ну как это так - "Теперь же я просто хочу участвовать в гонках ради своего удовольствия." - тогда уходи в любители !

  • Sezar
    Роман Барде о возможном участи ... (6)
    Sezar-Фото

    Он все говорит конечно верно. Но... интрига велоспорта-в борьбе против сильнейшего. С появлением поездов грантуры стали намного более горными. Да и в конце концов, развоз в гору никто не отменял. Если называть вещи своими именами Барде просто слабее в гору., потому и Джиро. В другой команде он мог бы стать сильнее, но... загубить свою карьеру в команде из своей страны-это конек французов-генеральщиков. Ну ок, хозяин барин.

  • Sezar
    Том Дюмулин: «Решающий голос в ... (13)
    Sezar-Фото

    Странно это все слышать. Один из двух сильнейших гонщиков мира, входящий в самый результативный возраст не уверен, что хочет бороться на Туре. А ведь у него совсем немного времени, чтобы это сделать. Года 3 (Берналь, Соса, Погачар), максимум 5 (Хирши, Вацек и невероятный бельгиец), и все, можно забыть о Туре, да и  о Грантурах вообще. И останется одно воспоминание имени Энди Шлека, о суперталанте, который его потратил на какую-то по сути ерунду.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Морено Мозер: «Если найду отве ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Сейчас красного нальют и полетит. Далеко на дядек не похож.
  • Anna P.
    Давид Лопес (Sky) завершает ка ... (2)
    Anna P.-Фото
    Разделяю и поддерживаю!
  • Shalam s Urala
    Давид Лопес (Sky) завершает ка ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    конечно ноль. а чё тут накомментишь..

    ок. лирика - ON

    Давид - ты настоящий, скромный и преданный боец невидимого фронта. таких в пелотоне - большинство. многие из этого большинства не могут похвастать твоими успехами. многих будто бы вовсе нет. отдав себя, они уходят в тень ещё до начала картинки. но именно на таких всё и держится. только благодаря им у всякого победителя остаются силы поднять эту тяжелую бутыль и обдать толпу брызгами успеха. - вашего успеха!

    и самая главная загадка всех этих историй - чего стоят все эти брызгающиеся с высоты герои без вас.

    лирика OFF

    )

  • Shalam s Urala
    Компания Polartec завершает сп ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    это истинная правда - тот момент, когда впервые почувствуешь, что такое Polartec, остаётся с тобой на всю жизнь

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Компания Polartec завершает сп ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Жаль ,ну надеюсь все сложится у команды , ребята действительно толковые были
  • drevgen
    Стиг Брукс вернулся на велосип ... (7)
    drevgen-Фото

    Ура ! Это действительно самая главная Победа Года !

  • Shalam s Urala
    Роман Барде о возможном участи ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Student
    в еготексте прям сквозит уверенность в своём горном ходе, откуда она?
    ну всё это вполне можно интерпретировать, как спокойное осознание им того простого факта, что если он и сможет составить конкуренцию реальным генералам, то - исключительно в крутых горах и для него желательна именно серия этапов.

    понятно, что это не такая сильная позиция, как у того же Фрума, который просто готовит себя к тому маршруту, который рисуют орги.

    Рома понимает и никак не скрывает, что он, увы, не так универсален, как хотелось бы.

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