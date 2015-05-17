Морено Мозер: «Если найду ответ, что у меня не так, то выиграю этап Джиро д’Италия»

Морено Мозер подписал контракт с командой Nippo Vini Fantini

27-летний итальянский гонщик Морено Мозер подписал контракт с итальянской проконтинентальной командой Nippo Vini Fantini, куда перешёл после двух лет работы в казахстанской команде Astana.

В этом году Морено Мозер через три года после своей последней победы, одержанной в 2015 году, во второй раз в карьере выиграл Trofeo Laigueglia.

Он начал профессиональную карьеру в 2012 году и в первый же сезон завоевал пять побед, в том числе став победителем Тура Польши и классики Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt. Но повторить подобный сезон итальянскому гонщику больше не удалось.

В интервью Tuttobici он признался, что во многом ему мешал груз ожиданий, ведь он является племянником знаменитого итальянского гонщика Франческо Мозера, победителя Джиро д’Италия-1984, чемпиона мира 1977 года, двукратного победителя Джиро Ломбардии, трёхкратного победителя Париж-Рубэ, победителя Милан-Сан-Ремо, Флеш Валлонь, Гент-Вевельгем и этапов Тур де Франс.

Морено Мозер надеется, что команда Nippo Vini Fantini поможет ему вернуть радость от выступления в гонках.

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Морено Мозер: «Как я могу быть доволен своей карьерой? Не важно, с какой страстью ты любишь велоспорт, если выпадаешь на каждой гонке, то не можешь чувствовать себя хорошо. Мне нравится тренироваться, жертвовать ради работы. Но когда после всего вложенного труда не можешь выступать на том уровне, на который надеялся, то участие в соревнованиях превращается в кошмар.

Я работал над собой, старался избавиться от всех внешних влияний. Но мир велоспорта во многих смыслах очень мал. Если ты талантлив, но не успешен, то это автоматически приводит к мысли, что ты плохо тренируешься или не достаточно дисциплинирован.

Правда в том, что я всегда очень профессионально относился к своей работе, но критика почти убедила меня в том, что я что-то делаю неправильно. Когда я выступал в Мировом туре с большим контрактом, то не мог игнорировать мнение людей.

Теперь же я просто хочу участвовать в гонках ради своего удовольствия. Хочу попытаться стать счастливым от того, что делаю, и не думать ни о чём другом.

Я очень надеюсь на новую главу своей жизни. Я нуждался в этом, перемена команды мотивирует.

Нелегко говорить о том, что шло не так в последние годы. Я часто задавался этим вопросом. Если найду ответ, то, наверное, смогу выиграть этап Джиро д’Италия.

Мой успешный дебют привёл к огромным ожиданиям. Люди говорили, что я сильнее Сагана, лучше, чем мой дядя. Но спорт – не математика. Есть тысячи факторов, которые могут повлиять на выступление. Я продолжаю разбираться, почему каждый раз всё идёт неправильно, почему я продолжаю биться головой об стену.

Мне говорят, что всё дело в психологии, в том, что творится в голове, но всё не так просто. Я чувствовал подъём после победы на Trofeo Laigueglia в начале этого сезона, но потом тело меня подвело.

Мы должны осторожнее, чем всегда, распределять нагрузку. Хочу сфокусироваться на том, что мне необходимо, и том, как я себя чувствую. Я не могу хорошо выступать 300 дней в году. Мне просто надо 10 хороших дней. Если я смогу выиграть в три из этих десяти дней, то сезон можно назвать великолепным и для меня, и для команды».