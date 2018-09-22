Победа Филиппа Жильбера на первой после травмы гонке

Филипп Жильбер одержал первую победу в 2018 году, вернувшись через два месяца после травмы

Вопреки прогнозам врачей, сомневавшихся, что Филипп Жильбер вообще сможет принять участие в соревнованиях в этом сезоне, 36-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Floors сумел не только вернуться в гонки, но и одержать победу всего через два месяца после серьёзной травмы колена, полученной во время падения на 16-м этапе Тур де Франс-2018.

Триумфальное возвращение Филиппа Жильбера состоялось на классике Grand Prix d’Isbergues-2018. Он атаковал на первых же километрах дистанции, а затем, когда разрыв между отрывом и пелотоном сократился до двух минут, провёл ещё две атаки, опередив в итоге на финише Кристофа Лапорта (Cofidis).

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Филипп Жильбер: «Честно говоря, первые дни после падения были тяжёлыми. Специалисты сказали, что травма выглядит плохо, что понадобится много времени для восстановления. Многие даже говорили, что мой сезон окончен, что мне надо думать о 2019. Но я не хотел этого слышать, стремился доказать, что они не правы. Поэтому я день и ночь работал, чтобы вернуться. И это буквально – я просыпался ночью и начинал делать упражнения.

Я смог покинуть больницу всего через два дня, потому что арендовал все материалы, которые они использовали для моего восстановления. Благодаря этому я смог построить реабилитационный центр прямо у себя дома, работать в более спокойной атмосфере с моей командой, что было очень важно для моего возвращения.

Я упорно работал каждый день, не теряя оптимизма, благодаря чему через три недели снова сел на велосипед. Сначала крутил педали по полтора часа. По правде говоря, боль тогда ещё ощущалась, я мог проехать не больше 20 км, но с каждым днём мне становилось всё лучше. Я не продавливал со всей силы, ехал легко. Через неделю я смог выезжать уже на два с половиной часа. На третьей неделе я, наконец, смог нормально давить на педали и с облегчением чувствовал, что боль ушла. Мои показатели были вполне хорошими.

Я вернулся на Grand Prix d’Isbergues, гонке, с которой начался мой первый сезон в профессионалах 15 лет назад.

После падения мне говорили, что я должен быть счастлив, если вообще вернусь на велосипед через четыре месяца. А я вернулся через два и одержал первую в этом сезоне победу.

Я поставил цель выиграть гонку в последней части сезона. Знаю, что это безумие, и 99% гонщиков были бы довольны просто вернуться, но я верил, что смогу выиграть.

Погода во время гонки была ужасной, особенно в финале, когда температура упала. Но я чувствовал себя отлично, был полностью уверен в себе. Когда мы с Лапортом атаковали, то набрали преимущество на скользких дорогах под дождём, на коварных поворотах, где пару раз пришлось пройти на пределе. На последних километрах, видя, что Флориан Сенешаль нас догоняет, я смог сберечь немного сил. В финале чувствовал, что не могу проиграть.

Я очень счастлив, что в этот фантастический для команды год тоже смог почувствовать вкус победы. Сейчас с нетерпением жду, что принесёт мне финальная часть сезона. В этой команде нет ничего невозможного, и это вы видите на моём примере! В этот день наша команда одержала две победы – в Инсбруке и здесь. Просто фантастика, быть частью «Стаи волков».