Хуан-Хосе Лобато подписал контракт с велокомандой Nippo-Vini Fantini

Хуан-Хосе Лобато получил шанс вернуться в профессиональный велоспорт, подписав контракт с проконтинентальной велокомандой Nippo-Vini Fantini

Хуан-Хосе Лобато (Juan Jose Lobato), уволенный из команды LottoNL-Jumbo за несанкционированное употребление снотворного, нашёл для себя команду. 29-летний испанский велогонщик подписал контракт с проконтинентальной командой Nippo-Vini Fantini на 2018 год с опцией продления контракта на следующий сезон.

Недавно Хуан-Хосе Лобато в открытом письме рассказал о своей ситуации, подчеркнув, что продолжает тренироваться и не является зависимым от снотворных или каких-либо других препаратов.

Генеральный менеджер команды Nippo-Vini Fantini Франческо Пелози в пресс-релизе сообщил, что верит гонщику и подписывает его в команду как помощника капитана команды Марко Канолы: «Я очень горжусь и доволен тем, что ещё один побеждающий гонщик с опытом Мирового тура решил присоединиться к нашему проекту.

Хуан-Хосе будет играть важную роль помощника нашего лидера на гонках – Монументах и многодневных велогонках. Я прекрасно осведомлён о том, почему он и его прошлая команда расторгли контракт. Я получил от команды подтверждение о поведении гонщика в 2017 году, который был одним из самых сложных в его карьере. Остальную часть сезона Хуан-Хосе держался профессионально, поэтому мы решили дать ему второй шанс.

Мы проверили, почему он был мотивирован вернуться к соревнованиям после очень тяжёлого для него года. В 2017 году он развёлся с женой сразу после рождения их сына, в тот же год погиб близкий ему человек, который был его наставником в велоспорте. Мы всей командой решили принять этот вызов в соответствии с нашим моральным и этическим кодексом #OrangeBlue.

Мы не хотим отворачиваться от гонщика, который искренен, и считаем, что необходимо дать второй шанс тому, кто заслуживает этого. Хуан-Хосе сейчас в полной мере осознаёт, как работают внутренние этические правила команды, он не повторит подобных ошибок. Ему просто нужна новая возможность, и в майке нашей команды он вернётся к построению своей карьеры.

Понимая свою ошибку и сожалея о ней, Хуан-Хосе после открытого письма получил множество предложений от команд разных стран мира. Он наглядно показал всем своим болельщикам, что хочет продолжать выступать, уважая этические правила, приняв предложение итальяно-японской велокоманды Nippo-Vini Fantini Europa Ovini, которая даёт ему второй шанс».