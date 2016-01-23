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Хуан-Хосе Лобато подписал контракт с велокомандой Nippo-Vini Fantini

Хуан-Хосе Лобато получил шанс вернуться в профессиональный велоспорт, подписав контракт с проконтинентальной велокомандой Nippo-Vini Fantini  

 

 

  Хуан-Хосе Лобато (Juan Jose Lobato), уволенный из команды LottoNL-Jumbo за несанкционированное употребление снотворного, нашёл для себя команду. 29-летний испанский велогонщик подписал контракт с проконтинентальной командой Nippo-Vini Fantini на 2018 год с опцией продления контракта на следующий сезон.

Хуан-Хосе Лобато подписал контракт с велокомандой Nippo-Vini Fantini

 

 

  Недавно Хуан-Хосе Лобато в открытом письме рассказал о своей ситуации, подчеркнув, что продолжает тренироваться и не является зависимым от снотворных или каких-либо других препаратов.

 

Хуан-Хосе Лобато подписал контракт с велокомандой Nippo-Vini Fantini

 

  Генеральный менеджер команды Nippo-Vini Fantini Франческо Пелози в пресс-релизе сообщил, что верит гонщику и подписывает его в команду как помощника капитана команды Марко Канолы: «Я очень горжусь и доволен тем, что ещё один побеждающий гонщик с опытом Мирового тура решил присоединиться к нашему  проекту.

 

  Хуан-Хосе будет играть важную роль помощника нашего лидера на гонках – Монументах и многодневных велогонках. Я прекрасно осведомлён о том, почему он и его прошлая команда расторгли контракт. Я получил от команды подтверждение о поведении гонщика в 2017 году, который был одним из самых сложных в его карьере. Остальную часть сезона Хуан-Хосе держался профессионально, поэтому мы решили дать ему второй шанс.

 

 

  Мы проверили, почему он был мотивирован вернуться к соревнованиям после очень тяжёлого для него года. В 2017 году он развёлся с женой сразу после рождения их сына, в тот же год погиб близкий ему человек, который был его наставником в велоспорте. Мы всей командой решили принять этот вызов в соответствии с нашим моральным и этическим кодексом #OrangeBlue.

 

  Мы не хотим отворачиваться от гонщика, который искренен, и считаем, что необходимо дать второй шанс тому, кто заслуживает этого. Хуан-Хосе сейчас в полной мере осознаёт, как работают внутренние этические правила команды, он не повторит подобных ошибок. Ему просто нужна новая возможность, и в майке нашей команды он вернётся к построению своей карьеры.

 

  Понимая свою ошибку и сожалея о ней, Хуан-Хосе после открытого письма получил множество предложений от команд разных стран мира. Он наглядно показал всем своим болельщикам, что хочет продолжать выступать, уважая этические правила, приняв предложение итальяно-японской велокоманды Nippo-Vini Fantini Europa Ovini,  которая даёт ему второй шанс».

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Теги к статье: Хуан-Хосе Лобато Juan Jose Lobato Nippo-Vini Fantini

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  1. Rokka

    Сегодня, 17:41 | Регистрация: 23.01.2016

    Очень правильное решение со стороны команды. В деле с Лотто явно чувствуется национальный подтекст, раз они пощадили своих нео-про, а Лобато показали на дверь. Надеюсь что он покажет себя на Джиро и других гонках!

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Ближайшие старты

21 - 25 февраля 2018

Abu Dhabi Tour

24 февраля 2018

Omloop Het Nieuwsblad

25 февраля 2018

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice

7 - 13 марта 2018

Tirreno-Adriatico

17 марта 2018

Milano-Sanremo


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Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Том Дюмулин: «Мои шансы на поб ... (22)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    писал же я про Лопеса) про почему нет)))
    так что вот такие дела)
  • Earl57
    Том Дюмулин: «Мои шансы на поб ... (22)
    Earl57-Фото
    А если Лопес выиграет Джиро? Просто потому что его время пришло.
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Том Дюмулин: «Мои шансы на поб ... (22)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    а вот на то я и нужен-чистый,честный,нежный шаман большого велоспорта)
    потому не знаю какой шаман мухлеттдин,а мой Том выиграет и Джиро и Тур и Вуэльту)
    и это я гарантирую на 100%)))
  • Earl57
    Том Дюмулин: «Мои шансы на поб ... (22)
    Earl57-Фото

    Не спорьте, мальчики. Вот увидите, на Джиро 2018 не победит ни тот, ни другой. И от наличия или отсутствия тех или иных талантов это не зависит. Падение, отравление, чирей на седалище - и всё, прости-прощай вожделенная победа. 

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Том Дюмулин: «Мои шансы на поб ... (22)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    шо за дилетант появился на велолайфе(

    дадут ему добро)

    ахаха) да Том давно сам всех берет)

    впрочем кому я,о чем(

    подиум Джиро вот будет лучшим ответом дилетантам.

     

     

    пы сы.

    человек РЕАЛЬНО не понимает,что ТОМ уже не боится гор.

    не понимает,что Горы для Тома это БЛАГО.

    не понимает,что в Горах Том сильнее 99% записных горняков.

    нашел с кем сравнивать,с Ару) ахаха))

  • Rokka
    Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ма ... (7)
    Rokka-Фото

    Если верить оф.сайту, то у Бахрейна вместо Хаусслера - Давид Пер. То есть 5 словенцев. Говорю же, сборная Словении))

  • Rokka
    Хуан-Хосе Лобато подписал конт ... (1)
    Rokka-Фото

    Очень правильное решение со стороны команды. В деле с Лотто явно чувствуется национальный подтекст, раз они пощадили своих нео-про, а Лобато показали на дверь. Надеюсь что он покажет себя на Джиро и других гонках!

  • Бакеша
    Тур Абу-Даби-2018. Этап 3 (7)
    Бакеша-Фото
    Извините меня друзья-любители спринтов, но мне больше нравится горные этапы. Там намного интереснее
  • Camel
    Тур Абу-Даби-2018. Этап 3 (7)
    Camel-Фото

    Цитата: am14
    Спящий гигант долго спал, поздно очнулся... По силе рядом с Киттелем никто не стоял, но спринт - это не только тупая мощь.

    В нынешнем формате спринтерского этапа командный спринтер вообще можеть спать всю дистанцию, не думать вовсе, круглым дураком быть и лишь на последних 300 метрах его будят разгоняющие. Во времена Абдужапарова, Робби Макюина, Олафа Людвига спринтеры были "шахматистами". Причем на протяжении всего этапа. Без радиосвязи. Каков уровень спринтера более зрелищен для велоспорта?

  • Yuriy 17
    Александр Кристофф – победител ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Очередная победа чемпиона Европы и вице-чемпиона Мира Кристоффа

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