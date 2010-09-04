Крис Фрум: «Могу выступать ещё пять лет»

Крис Фрум о планах на будущее и желании выиграть Тур де Франс в пятый раз

Крис Фрум собирается выступать на высоком уровне в профессиональном велоспорте ближайшие пять лет и не скрывает, что мечтает стать пятикратным победителем Тур де Франс.

Об этом, а также о том, почему мало кто из гонщиков может составить ему конкуренцию, и какой подход к работе использует команда Sky, 33-летний британский гонщик рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

Photo © ASO/Thomas Maheux

Крис Фрум: «Убеждён, что смогу продолжать выступать ещё пять лет, до 38, будучи в самой лучшей форме. Я ещё не решил по поводу Гран-туров. Надо будет обсудить это с командой. Не секрет, что пятая победа на Тур де Франс – моя цель. Хочу быть в ряду с Жаком Анкетилем, Эдди Мерком, Бернаром Ино и Мигелем Индурайном.

Думаю, мало кто из гонщиков может выдержать мой режим тренировок, возможно, никто. Я работаю очень интенсивно, всегда стараясь раздвигать свои границы. Постоянно улучшая себя, поднимая свой «потолок», увеличиваешь свои возможности. И раздвигание границ надо считать нормой. Я всегда хотел совершенствоваться как гонщик. Это похоже на одержимость. Поэтому я полностью посвящаю себя работе, на самом деле хочу вникать в каждую деталь.

Мне нравятся классики – Монументы. Если бы мог, то когда-нибудь проехал бы Льеж-Бастонь-Льеж… Но я принял то, что должен готовиться к многодневным гонкам. Это не вопрос физической готовности или спортивных качеств, а вопрос подготовки. Сейчас ничего не хочу в ней менять. Но, возможно, сделаю это после Олимпиады в Токио-2020.

Наша команда Sky принесла в велоспорт современный свежий подход, на который не давят традиции, не влияет прошлое. Невозможно прийти в велоспорт с 50 миллионами и немедленно начать побеждать».

На вопрос о том, думал ли Крис Фрум о том, чем будет заниматься после завершения карьеры велогонщика, он ответил, что хотел бы стать спортивным директором или посвятить себя обучению молодых спортсменов.