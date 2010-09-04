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Крис Фрум: «Могу выступать ещё пять лет»

Крис Фрум о планах на будущее и желании выиграть Тур де Франс в пятый раз

 

 

  Крис Фрум собирается выступать на высоком уровне в профессиональном велоспорте ближайшие пять лет и не скрывает, что мечтает стать пятикратным победителем Тур де Франс.

 

  Об этом, а также о том, почему мало кто из гонщиков может составить ему конкуренцию, и какой подход к работе использует команда Sky, 33-летний британский гонщик рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

 

Photo © ASO/Thomas Maheux

 

  Крис Фрум: «Убеждён, что смогу продолжать выступать ещё пять лет, до 38, будучи в самой лучшей форме. Я ещё не решил по поводу Гран-туров. Надо будет обсудить это с командой. Не секрет, что пятая победа на Тур де Франс – моя цель. Хочу быть в ряду с Жаком Анкетилем, Эдди Мерком, Бернаром Ино и Мигелем Индурайном.

 

  Думаю, мало кто из гонщиков может выдержать мой режим тренировок, возможно, никто. Я работаю очень интенсивно, всегда стараясь раздвигать свои границы. Постоянно улучшая себя, поднимая свой «потолок», увеличиваешь свои возможности. И раздвигание границ надо считать нормой. Я всегда хотел совершенствоваться как гонщик. Это похоже на одержимость. Поэтому я полностью посвящаю себя работе, на самом деле хочу вникать в каждую деталь.

 

  Мне нравятся классики – Монументы. Если бы мог, то когда-нибудь проехал бы Льеж-Бастонь-Льеж… Но я принял то, что должен готовиться к многодневным гонкам. Это не вопрос физической готовности или спортивных качеств, а вопрос подготовки. Сейчас ничего не хочу в ней менять. Но, возможно, сделаю это после Олимпиады в Токио-2020.

 

  Наша команда Sky принесла в велоспорт современный свежий подход, на который не давят традиции, не влияет прошлое. Невозможно прийти в велоспорт с 50 миллионами и немедленно начать побеждать».

 

  На вопрос о том, думал ли Крис Фрум о том, чем будет заниматься после завершения карьеры велогонщика, он ответил, что хотел бы стать спортивным директором или посвятить себя обучению молодых спортсменов.

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky

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  1. Имя: Александр

    FETCH

    Вчера, 20:44 | Регистрация: 21.01.2017

    чего нового принесла sky ??? все это уже было с Армстронгом в us postal . Заточка только на тур и всё . У скай больше денег , чем у команд Армстронга , поэтому есть возможность купить еще супер гонцов , что бы цеплять и другие гранд туры . Бабло - рулит , скушная стратегия... гордиться здесь точно не чем . Унылый скай 

     :(

    1. Имя: 0xF3759DF

      0x5F375A86

      Вчера, 21:35 | Регистрация: 17.08.2015

      Неправда, us postal была вполне обычной командой того времени, по новаторству они тогда сильно уступали каким-нибудь mapei.
      Скай принесли в велоспорт много того, что сейчас уже считается нормой, например аэродинамические исследования, работа с измерителем мощности на велосипеде, аэробная подготовка. По тактике сейчас почти все команды пытаются копировать их стиль.
      Вы можете как угодно относиться к этой команде, но факт, что они изменили велоспорт.

  2. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Вчера, 21:01 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: FETCH
    все это уже было с Армстронгом в us postal
    ну эка вы сравнили то.. у Фрума ж эвона какие серьёзные болячки, куда там ЛА ужасному!!

  3. Имя: Ростислав

    ROSt

    Вчера, 22:00 | Регистрация: 6.11.2012

    Смешно и грустно слушать веселого больного хронической астмой супер-пупер

    спортсмена-гонщика (((

    Пшик-пшик ...

    to_pick_ones_nose

  4. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 22:29 | Регистрация: 4.07.2011

    Ребята!

    Мы живем в прекрасное время!

    История велоспорта пишется на наших глазах !

    И в следующем году мы станем свидетелями рожднния нового , 5 кратного победителя тдф, вдумайтесь, Анкетиль и сегодня....только четверо....и вот...это нечто!

    Всем всех благ!

    !

     

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 13:28 | Регистрация: 17.05.2015

      "Истории" бывают разные... Иногда они пишутся ГРЯЗЬЮ... И Sky пишет свою. Но не историю, а СКАЗКУ. И многие искренне верят - в "новый стиль","аэродинамические исследования", "аэробную подготовку". Выходит, что САМИ ПО СЕБЕ Вигинс, Фрум,Томас то НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ.А есть волшебные агрономы Sky, умеющие выдающимися инновациями взращивать чемпионов - одного за другим... Да, Sky меняет велоспорт. Но в ХУДШУЮ сторону, главные принципы которой - ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ, БЕЗНАКАЗАННОСТЬ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ... И самое главное в том, что когда-нибудь - ОБЯЗАТЕЛЬНО! - все увидят, что КОРОЛЬ то ГОЛЫЙ ! И будет СТЫДНО, что в свое время восхищались его "новым платьем"...

  5. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 00:06 | Регистрация: 22.05.2013

    Фрум велик, как и Саган. Мы в интересное время живем)

  6. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:31 | Регистрация: 27.07.2011

    Скай и Почтальоны похожи по стилю,набирают в команду самых сильных,тот же поезд и тд и тп

    Отличаются тем что Скай всеядный,он не брезгует Джиро и Вуелтой,гребет все что попадается под руку)))

    А Так,да интересно увидеть Фрума не пятикратного нет нет,хочу увидеть 6-7-8 кратного

    легенда должна жить

  7. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 08:14 | Регистрация: 5.10.2016

    фруми на классиках? я хочу это видеть!

  8. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 08:15 | Регистрация: 8.07.2017

    Надо, конечно, отобрать у К. Фрума победу на Вуэльта-17 за нарушнение антидопрнговых правил.

    А так он спортсмен интересный, пусть соревнуется и до 40-ка с лишним лет.

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити

  9. Sm1T

    Сегодня, 10:42 | Регистрация: 1.01.2012

    Фруми - секси.... :)

  10. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 13:26 | Регистрация: 4.01.2015

    Цитата: Kitsune-taichou
    Фруми на классиках? я хочу это видеть!

    Мне кажется ему надо хочеться выиграть теперь только ЧМ и неважно разделка это будет или групповая гонка

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Комментарии

  • Адриен
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (12)
    Адриен-Фото
    "Истории" бывают разные... Иногда они пишутся ГРЯЗЬЮ... И Sky пишет свою. Но не историю, а СКАЗКУ. И многие искренне верят - в "новый стиль","аэродинамические исследования", "аэробную подготовку". Выходит, что САМИ ПО СЕБЕ Вигинс, Фрум,Томас то НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ.А есть волшебные агрономы Sky, умеющие выдающимися инновациями взращивать чемпионов - одного за другим... Да, Sky меняет велоспорт. Но в ХУДШУЮ сторону, главные принципы которой - ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ, БЕЗНАКАЗАННОСТЬ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ... И самое главное в том, что когда-нибудь - ОБЯЗАТЕЛЬНО! - все увидят, что КОРОЛЬ то ГОЛЫЙ ! И будет СТЫДНО, что в свое время восхищались его "новым платьем"...
  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Kitsune-taichou
    Фруми на классиках? я хочу это видеть!

    Мне кажется ему надо хочеться выиграть теперь только ЧМ и неважно разделка это будет или групповая гонка

  • Sm1T
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (12)
    Sm1T-Фото

    Фруми - секси.... :)

  • Yuriy 17
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (12)
    Yuriy 17-Фото

    Надо, конечно, отобрать у К. Фрума победу на Вуэльта-17 за нарушнение антидопрнговых правил.

    А так он спортсмен интересный, пусть соревнуется и до 40-ка с лишним лет.

  • Kitsune-taichou
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (12)
    Kitsune-taichou-Фото

    фруми на классиках? я хочу это видеть!

  • rude_rider
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (12)
    rude_rider-Фото

    Скай и Почтальоны похожи по стилю,набирают в команду самых сильных,тот же поезд и тд и тп

    Отличаются тем что Скай всеядный,он не брезгует Джиро и Вуелтой,гребет все что попадается под руку)))

    А Так,да интересно увидеть Фрума не пятикратного нет нет,хочу увидеть 6-7-8 кратного

    легенда должна жить

  • velodoctor
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (12)
    velodoctor-Фото

    Фрум велик, как и Саган. Мы в интересное время живем)

  • motte
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (12)
    motte-Фото

    Ребята!

    Мы живем в прекрасное время!

    История велоспорта пишется на наших глазах !

    И в следующем году мы станем свидетелями рожднния нового , 5 кратного победителя тдф, вдумайтесь, Анкетиль и сегодня....только четверо....и вот...это нечто!

    Всем всех благ!

    !

     

  • ROSt
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (12)
    ROSt-Фото

    Смешно и грустно слушать веселого больного хронической астмой супер-пупер

    спортсмена-гонщика (((

    Пшик-пшик ...

    to_pick_ones_nose

  • 0x5F375A86
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (12)
    0x5F375A86-Фото
    Неправда, us postal была вполне обычной командой того времени, по новаторству они тогда сильно уступали каким-нибудь mapei.
    Скай принесли в велоспорт много того, что сейчас уже считается нормой, например аэродинамические исследования, работа с измерителем мощности на велосипеде, аэробная подготовка. По тактике сейчас почти все команды пытаются копировать их стиль.
    Вы можете как угодно относиться к этой команде, но факт, что они изменили велоспорт.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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