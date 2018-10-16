Фабио Ару завершит сезон на Туре Гуанси-2018

Фабио Ару завершает сезон на Туре Гуанси-2018

Фабио Ару завершит сезон участием в Туре Гуанси-2018, который пройдёт с 16 по 21 октября. 28-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates на пресс-конференции перед стартом гонки признался, что несколько ошибок и отсутствие результатов в течение сезона лишь увеличивают его желание вернуться в свою лучшую физическую форму и продолжать работать.

Фабио Ару: «Как и на нескольких предыдущих гонках, которые я проехал, на мне не будет прессинга показать результат в Китае. Но мне очень хочется хорошо выступить на этой гонке. Я впервые буду выступать в Китае, мне очень интересно открывать новую страну и получать новый опыт. На Туре Гуанси-2018 хочу полностью посвятить себя работе на команду. Мы собираемся зажечь на гонке и продемонстрировать нашу майку.

По правде говоря, хотя это может показаться странным, даже несмотря на довольно тяжёлый сезон у меня всё ещё есть желание выступать в гонках. Я счастлив здесь находиться.

Я бы не приехал на гонку без желания бороться. Конечно, сейчас я не в лучшей форме, и формы не было ни на прошлых неделях, ни на Ломбардии. Но с физической точки зрения, мне важно финишировать ещё на одной гонке, получить новый опыт, который пригодится в будущем.

Я не ставлю личных целей на Тур Гуанси-2018, потому что весь сезон находился не в лучшей форме. Мне пришлось сняться с чемпионата мира. Если бы у меня всё было хорошо, я никогда бы так не поступил. Самое важное, понять, почему я в таком состоянии, подумать, как сделать, чтобы я стал чувствовать себя немного лучше. После гонки я отдохну, но также буду думать о следующем сезоне.

В последние годы у меня всё время были физические проблемы, мне не удавалось проехать сезон от старта до финиша. Я работаю весь год, но не могу воспользоваться плодами труда, хотя вложил много сил. Иногда чего-то не хватает весь год. Я постоянно находился позади сильнейших гонщиков, а в течение всего сезона не смог выйти на пик формы. К сожалению, современный спорт не позволяет выступать на 95 процентах готовности. Когда не хватает совсем чуть-чуть, пытаешься всеми силами показать результат, особенно если являешься гонщиком на многодневные гонки, как я. На подъёмах мне всегда было немного тяжело.

Конечно, у меня были ошибки, возможно, я хотел слишком многого. Когда пытаешься добиться чего-то любой ценой, это приводит к ошибкам. Мы оценим ситуацию с командой. Но, повторяю, хотя сезон был трудным, самое важное – желание вернуться.

Не могу дождаться, когда нажму «перезагрузку». Да, у меня не было хорошей физической формы, но мой настрой в порядке, это самое главное».