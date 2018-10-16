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Фабио Ару завершит сезон на Туре Гуанси-2018

Фабио Ару завершает сезон на Туре Гуанси-2018

 

 

  Фабио Ару завершит сезон участием в Туре Гуанси-2018, который пройдёт с 16 по 21 октября. 28-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates на пресс-конференции перед стартом гонки признался, что несколько ошибок и отсутствие результатов в течение сезона лишь увеличивают его желание вернуться в свою лучшую физическую форму и продолжать работать.

 

Фабио Ару завершит сезон на Туре Гуанси-2018

 

  Фабио Ару: «Как и на нескольких предыдущих гонках, которые я проехал, на мне не будет прессинга показать результат в Китае. Но мне очень хочется хорошо выступить на этой гонке. Я впервые буду выступать в Китае, мне очень интересно открывать новую страну и получать новый опыт. На Туре Гуанси-2018 хочу полностью посвятить себя работе на команду. Мы собираемся зажечь на гонке и продемонстрировать нашу майку.

 

  По правде говоря, хотя это может показаться странным, даже несмотря на довольно тяжёлый сезон у меня всё ещё есть желание выступать в гонках. Я счастлив здесь находиться.

 

  Я бы не приехал на гонку без желания бороться. Конечно, сейчас я не в лучшей форме, и формы не было ни на прошлых неделях, ни на Ломбардии. Но с физической точки зрения, мне важно финишировать ещё на одной гонке, получить новый опыт, который пригодится в будущем.

 

  Я не ставлю личных целей на Тур Гуанси-2018, потому что весь сезон находился не в лучшей форме. Мне пришлось сняться с чемпионата мира. Если бы у меня всё было хорошо, я никогда бы так не поступил. Самое важное, понять, почему я в таком состоянии, подумать, как сделать, чтобы я стал чувствовать себя немного лучше. После гонки я отдохну, но также буду думать о следующем сезоне.

 

  В последние годы у меня всё время были физические проблемы, мне  не удавалось проехать сезон от старта до финиша. Я работаю весь год, но не могу воспользоваться плодами труда, хотя вложил много сил. Иногда чего-то не хватает весь год. Я постоянно находился позади сильнейших гонщиков, а в течение всего сезона не смог выйти на пик формы. К сожалению, современный спорт не позволяет выступать на 95 процентах готовности. Когда не хватает совсем чуть-чуть, пытаешься всеми силами показать результат, особенно если являешься гонщиком на многодневные гонки, как я. На подъёмах мне всегда было немного тяжело.

 

  Конечно, у меня были ошибки, возможно, я хотел слишком многого. Когда пытаешься добиться чего-то любой ценой, это приводит к ошибкам. Мы оценим ситуацию с командой. Но, повторяю, хотя сезон был трудным, самое важное – желание вернуться.

 

Не могу дождаться, когда нажму «перезагрузку». Да, у меня не было хорошей физической формы, но мой настрой в порядке, это самое главное».

 

 

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Теги к статье: Фабио Ару Тур Гуанси Gree-Tour of Guangxi гонка Мирового тура

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Комментарии

  • almaty1991
    Сильван Шаванель завершил карь ... (4)
    almaty1991-Фото

     Один из самых узнаваемых и уважаемых гонщиков в пелетоне. Помню, когда в 2006 году, впервые начал следить за велогонками, он мне запомнился, как очень волевой парень, который неустанно акатаковал пелотон, даже в самых, казалось бы, бесперспективных ситуациях. 
     Что еще удивляло и восхищало в нем, так это то, что он всегда усердно и честно работал в отрывах, в отличии от многих французов, которые известны своей импульсивностью. В этом, он очень схож с В. Кириенко. 
     В общем, уходит еще одна легенда пелотона. Тихо и мирно. Даже немного обидно, что так скромно. В любом случай, желаю ему здоровья, счастье и удачи, во всех его начинаниях! 

  • VeloVelo
    Chrono des Nations-2018. Женщи ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Олечка Браво! Не знал, что она с августа за Узбекситан выступает,
    как-то мимо меня прошло. Повезло Узбекистану, взяли лучшую (до сих пор!) российскую шоссейницу )



    Интересно было бы узнать подробности сделки.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Сильван Шаванель завершил карь ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Жаль ,удачи по жизни,здоровья.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Chrono des Nations-2018. Женщи ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Так нужно писать не только о месте жительства и паспорт,а так же что многодетная мать, что призёрка и победительница многих турниров, короче человек которым любая страна может гордится. Ещё приятно что Бусси так близко заехала ,начала ездить не так давно, преподает в Оксфорде ,и уже часовой рекордсмен.
  • flugegeheimen
    Томас де Гендт и Тим Велленс: ... (10)
    flugegeheimen-Фото

    Молодцы какие! Красивое и запоминающееся приключение под конец сезона. Зашла в инстаграм парней - виды просто улет

  • Camel
    Chrono des Nations-2018. Женщи ... (5)
    Camel-Фото
    Узбечка, выступавшая за Россию и живущая на Кипре.
  • Серафим
    Сильван Шаванель завершил карь ... (4)
    Серафим-Фото

      Жаль, уходит еще один гонщик - эпоха. Время течет неумолимо для всех. Пусть у него получится все задуманное!

  • дрокер
    Chrono des Nations-2018. Женщи ... (5)
    дрокер-Фото

    Ольгу с победой! Остальное частности.

  • EL-Fenomeno
    Сильван Шаванель завершил карь ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    После ухода Фёклера в прошлом году на этот раз уходит с арены мирового шоссейного велоспорта другая важная французская личность.
    Совсем другой ТИПаж (чем Тома Вокле), но зато МОТОРище (!) который не боялся и любил много-километровые отрывы на любых ГТ, а ещё один из самых умных спортсменов-раздельщиков в пелотоне.

    Теперь эстафета такого качества и способности велогонщика невольно перешла к Томасу де Генту, а Сильвану УДАЧИ и заслуженного отдыха fra

  • EL-Fenomeno
    Ломбардия-2018. Результаты (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    Красивое окончание сезона вело-классик. В этом году они почти все высший класс!
    Пино (на мое удивление) в конце сезоне сбёрег блестательную форму и победа заслуженная, хоть очень болел за Нибса. И вообще, последние 50 км. гонки на зависть любому горному этапу ГТ...так бы всегда)

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