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Филипп Жильбер возвращается на Париж-Рубэ

Возвращение Филиппа Жильбера на Париж-Рубэ

 

 

  Первый и последний раз бельгийский гонщик Филипп Жильбер принимал участие в Париж-Рубэ в далеком 2007 году, когда он защищал цвета команды FDJ. Его второй старт в карьере на этой северной классике – Монументе велоспорта состоится в это воскресенье, но уже в цветах Quick Step Floors. И сейчас Жильбер является одним из фаворитов гонки, несмотря на то, что прошло более 10 лет с момента его последнего участия в ней.

 

 

 

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ © Tim de Waele - Getty Images

 

  «В 2007 я только открывал эту гонку для себя, не проводил ни какой конкретной подготовки к ней, да и оборудование у нас было так себе. В этот раз, мы провели большой объем работы, связанной именно с подготовкой к Париж-Рубэ. Мы имеем лучшее оборудование и невероятно сильную команду, так что ситуация совершенно другая.  Я нахожусь в хорошей форме, у меня есть все необходимое, чтобы надеяться на хорошее выступление, но у меня нет опыта прохождения этой классики. Посмотрим, как далеко я смогу зайти вместе со специалистами брусчатки», - сказал Филип Жильбер.

 

Силы бельгийца, казалось, неуклонно угасали во время заключительной части своего пребывания в BMC, но подписание контракта на сезон 2017 с Quick Step Floors совпал с невероятным скачком его результатов в самых значимых однодневных гонках. После победы на Туре Фландрии в прошлом году он возродил свои давние амбиции – завоевать победу на всех пяти монументальных классиках и объявил о своем намерении сосредоточиться на Париж-Рубэ.

 

«Я думаю, что пришло время. Сейчас я нахожусь в завершающей стадии своей карьеры, я не хотел рисковать  раньше, поэтому приберег данную цель к финалу, думаю, что сейчас логично идти на это», сказал Жильбер журналистам на пресс – конференции в Кортрейке.

 

В начале своей карьеры, Филип Жильбер продемонстрировал умение побеждать на классических гонках с любым рельефом и любым дорожным покрытием. Однако, чтобы избежать конкуренции с Грегом Ван Аверматом в BMC, он решил не участвовать в северных классиках и полностью сосредоточиться на Арденнах.

 

По прошествии нескольких лет стало очевидно, что попытки  повторить победу на Льеж – Бастонь – Льеж в 2011 не приносят результата. Переход в Quick Step Floors позволил Жильберу переквалифицироваться и вернуться на северные классики безусловным их специалистом, а его участие в Париж-Рубэ в этом году является их логичным продолжением.

 

«Я всегда представлял, как участвую в Париж-Рубэ, потому что всегда был хорош на брусчатке, но был сосредоточен на других вещах в своей карьере. Это было практически также, как будто я занимался другим видом спорта в течение нескольких лет, потому что  боролся против горняков, против гонщиков, уверенно чувствующих себя на холмах, а сейчас я конкурирую со специалистами брусчатки. Если бы мы говорили об этом на языке бокса, то это выглядело бы, как поединок в двух разных весовых категориях. Мне тоже нравится этот вызов, потому что это совершенно другое».

 

Филип Жильбер считает, что период с 2013 по 2017 провел, практически, впустую, потому что  обходил стороной подготовку и участие в северных классиках.

 

«Я ни о чем не сожалею, но это правда, возможно, я завоевал бы больше титулов на фламандских дорогах, поставив такую цель» - сказал он с сожалением.

 

 

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ © Tim de Waele - Getty Images

 

 

С момента присоединения к команде Quick Step Floors Филипп Жильбер утвердился в качестве одного из лидеров команды классиков, которая превзошла все остальные за последние два весенних сезона. В этом же году Жильбер выступал в качестве контролера, закрывая атаки Петера Сагана и Грега Ван Авермата, и тем самым помогая Ники Терпстре одержать победу на Е 3 Харелбеке и на Туре Фландрии.

 

Жильбер не жалеет о том, что выступал в такой роли, а также опроверг слухи о том, что поедет Париж – Рубэ в качестве единоличного капитана Quick Step. Как и на Фландрии, он будет иметь равные полномочия наряду с Зденеком Штыбаром, Ники Терпстрой и Ивом Лампартом.

 

«Было бы ошибкой сосредоточиться только на мне, я должен быть сильнее и взять на себя роль лидера в нужный момент гонки. Ники выбрал отличный момент для атаки на Туре Фландрии, его форма была просто превосходной, а я закрывал атаки позади него. Как команда, мы выиграли практически все до этого момента, поэтому,  думаю, что другие гонщики испытывают очень большое давление на себе, они начинают говорить об этом, потому что не могут победить нас. Надеюсь, это сыграет нам на руку», -  закончил свое обширное интервью Филип Жильбер.

 

 

Глеб Терентьев

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Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Quick-Step Floors Париж-Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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Кто станет победителем Тура Страны Басков-2018?

Комментарии

  • SoulThief
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (17)
    SoulThief-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Yuriy 17
    А, пока (с учётом выбытия Фрума) Кинтана звезда-генеральщик N 2 после Дюмулена.

    Вот только в мировом рейтинге Нибали располагается выше и Дюмулена, и Кинтаны.

    А какие монументы Дюмолен и Кинтана ехали? Какие выигрывали? 

     

    Нибали выше их за счет Классик, и в частности МСР. Эти же целенаправленно готовятся к ГТ. Хотя я бы сказал, что топ-генеральщики на ГТ сейчас Фрум > Кинтана > Нибали. Дюмолену еще рано такие звания присваивать.

  • Earl57
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    А, пока (с учётом выбытия Фрума) Кинтана звезда-генеральщик N 2 после Дюмулена.

    Вот только в мировом рейтинге Нибали располагается выше и Дюмулена, и Кинтаны.

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (17)
    Николай Н.-Фото

    И один в поле воин. Роглич без хорошей команды смог взять генерал. Это заслуженная победа. Кинтано специально отъехал, чтоб потом протянуть Ланду. Кинтано сырой и по гонке видно было, что работал на Ланду. Вот только они это сделали поздно. Роглич мог бы ему проиграть, если бы те ребята не помогли ему в конце.

  • шурави
    Париж-Рубэ-2018. Превью (11)
    шурави-Фото

    Больше верится, что погода будет хорошей. Но спринтерам она не поможет. 

  • Yuriy 17
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (17)
    Yuriy 17-Фото

    Ланда ехал в качестве грегори Ару на Джиро-15 и стал 3-им.
    Ланда ехал в качестве грегори Фрума на ТдФ-17 и стал 4-ым.

    Можно быть грегори и занять место немного ниже своего капитана.

  • EL-Fenomeno
    Париж-Рубэ-2018. Превью (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    эти самые ПАВЭ!!!! (очень большая картинка по этому только ссылка)

    https://78.media.tumblr.com/9beade6677d879171f17747885e77def/tumblr_p6prsb5N131
    ropreyo1_1280.gif

    Цитата: старт-шоссе 82
    Самая ужастная и величественная гонка в велоспорте.

    Действительно испытание "королевой классик" пройдут до конца только самые сильные и достойные

  • Rebellix
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (17)
    Rebellix-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Цитата: Astanaforever
    Кинтана видимо свое откатал.

    А что тогда сказать про Нибали, если судить по результатам этой многодневки?
    Надо подождать с такими выводами до гран туров.
    А, пока (с учётом выбытия Фрума) Кинтана звезда-генеральщик N 2 после Дюмулена.
     
    Нибали ехал эту гонку в качестве грегари для братьев Изагирре - басков, для которых эта гонка едва ли не важнейшая в сезоне. Об этом было анонсировано заранее
  • EL-Fenomeno
    Париж-Рубэ-2018. Превью (11)
    EL-Fenomeno-Фото
    пускай будут "лошадки": Стуйвен или Ванмарке (хотя не такие они и уже и тёмные)))
  • EL-Fenomeno
    Race Horizon Park расширяет ге ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, хорошо хоть такие соревнования международного уровня у нас есть, а то было бы совсем бедненько.

    И вообще, достойную замену Поповичу и Гривку надо делать (уже сейчас) и одним Падуном тут не "разбогатеешь".

  • EL-Fenomeno
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ох уж эти Квики, но только однодневки клепают, ещё и этапы недельных туров берут (3 из 6 на этом ТСБ) !
    Роглич - лучше и не придумаешь: победа на 1 этапе ТСБ и победа в генерале - браво!
    А вот Мовистару действительно минус (и то большой). Без единой победы на этапах ТСБ (при Кинтане, Ланде и Рохасе в обойме) и слабое утешение в виде второго места для Миэля Л. на итоговом подиуме. Алехандро, где ты)

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
4 Терпстра Т. (Ned) (QST) 972
5 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
6 Демар А. (Fra) (GFC) 827
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 820
8 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
9 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
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