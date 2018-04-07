Филипп Жильбер возвращается на Париж-Рубэ

Возвращение Филиппа Жильбера на Париж-Рубэ

Первый и последний раз бельгийский гонщик Филипп Жильбер принимал участие в Париж-Рубэ в далеком 2007 году, когда он защищал цвета команды FDJ. Его второй старт в карьере на этой северной классике – Монументе велоспорта состоится в это воскресенье, но уже в цветах Quick Step Floors. И сейчас Жильбер является одним из фаворитов гонки, несмотря на то, что прошло более 10 лет с момента его последнего участия в ней.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ © Tim de Waele - Getty Images

«В 2007 я только открывал эту гонку для себя, не проводил ни какой конкретной подготовки к ней, да и оборудование у нас было так себе. В этот раз, мы провели большой объем работы, связанной именно с подготовкой к Париж-Рубэ. Мы имеем лучшее оборудование и невероятно сильную команду, так что ситуация совершенно другая. Я нахожусь в хорошей форме, у меня есть все необходимое, чтобы надеяться на хорошее выступление, но у меня нет опыта прохождения этой классики. Посмотрим, как далеко я смогу зайти вместе со специалистами брусчатки», - сказал Филип Жильбер.

Силы бельгийца, казалось, неуклонно угасали во время заключительной части своего пребывания в BMC, но подписание контракта на сезон 2017 с Quick Step Floors совпал с невероятным скачком его результатов в самых значимых однодневных гонках. После победы на Туре Фландрии в прошлом году он возродил свои давние амбиции – завоевать победу на всех пяти монументальных классиках и объявил о своем намерении сосредоточиться на Париж-Рубэ.

«Я думаю, что пришло время. Сейчас я нахожусь в завершающей стадии своей карьеры, я не хотел рисковать раньше, поэтому приберег данную цель к финалу, думаю, что сейчас логично идти на это», сказал Жильбер журналистам на пресс – конференции в Кортрейке.

В начале своей карьеры, Филип Жильбер продемонстрировал умение побеждать на классических гонках с любым рельефом и любым дорожным покрытием. Однако, чтобы избежать конкуренции с Грегом Ван Аверматом в BMC, он решил не участвовать в северных классиках и полностью сосредоточиться на Арденнах.

По прошествии нескольких лет стало очевидно, что попытки повторить победу на Льеж – Бастонь – Льеж в 2011 не приносят результата. Переход в Quick Step Floors позволил Жильберу переквалифицироваться и вернуться на северные классики безусловным их специалистом, а его участие в Париж-Рубэ в этом году является их логичным продолжением.

«Я всегда представлял, как участвую в Париж-Рубэ, потому что всегда был хорош на брусчатке, но был сосредоточен на других вещах в своей карьере. Это было практически также, как будто я занимался другим видом спорта в течение нескольких лет, потому что боролся против горняков, против гонщиков, уверенно чувствующих себя на холмах, а сейчас я конкурирую со специалистами брусчатки. Если бы мы говорили об этом на языке бокса, то это выглядело бы, как поединок в двух разных весовых категориях. Мне тоже нравится этот вызов, потому что это совершенно другое».

Филип Жильбер считает, что период с 2013 по 2017 провел, практически, впустую, потому что обходил стороной подготовку и участие в северных классиках.

«Я ни о чем не сожалею, но это правда, возможно, я завоевал бы больше титулов на фламандских дорогах, поставив такую цель» - сказал он с сожалением.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ © Tim de Waele - Getty Images

С момента присоединения к команде Quick Step Floors Филипп Жильбер утвердился в качестве одного из лидеров команды классиков, которая превзошла все остальные за последние два весенних сезона. В этом же году Жильбер выступал в качестве контролера, закрывая атаки Петера Сагана и Грега Ван Авермата, и тем самым помогая Ники Терпстре одержать победу на Е 3 Харелбеке и на Туре Фландрии.

Жильбер не жалеет о том, что выступал в такой роли, а также опроверг слухи о том, что поедет Париж – Рубэ в качестве единоличного капитана Quick Step. Как и на Фландрии, он будет иметь равные полномочия наряду с Зденеком Штыбаром, Ники Терпстрой и Ивом Лампартом.

«Было бы ошибкой сосредоточиться только на мне, я должен быть сильнее и взять на себя роль лидера в нужный момент гонки. Ники выбрал отличный момент для атаки на Туре Фландрии, его форма была просто превосходной, а я закрывал атаки позади него. Как команда, мы выиграли практически все до этого момента, поэтому, думаю, что другие гонщики испытывают очень большое давление на себе, они начинают говорить об этом, потому что не могут победить нас. Надеюсь, это сыграет нам на руку», - закончил свое обширное интервью Филип Жильбер.

Глеб Терентьев