Ренат Хамидулин: «Не надо думать, что мы променяли Родину на вкусные макароны!»

В день презентации команды в итальянском Реццато генеральный менеджер «Газпром-Русвело» Ренат Хамидулин у моих российских и иностранных коллег был, естественно, нарасхват. Но, пожалуй, лишь нашему порталу он сумел уделить для полноценного разговора без малого полчаса. Невиданное дело в условиях жесточайшего цейтнота во время большого спортивного праздника!

Договариваясь об интервью, я честно предупредил: «Учтите, Ренат, на «Велолайве» – читатель зубастый!»

И тут Ренат без тени сомнения взял инициативу в свои руки.

- Думаю, это интервью нужно постараться сделать максимально неформальным: чтобы люди почувствовали, что к ним не какой-то упакованный чувак в галстуке по последней миланской моде вышел и спагетти на уши развешивает, а откровенно разговаривает абсолютно адекватный чел, – сказал он. – Короче говоря, я думаю так: чем жёстче и понятнее будут вопросы, тем лучше.

- Ловлю на слове! Тогда давайте сразу начнём с «полузапретной темы»: как команды получают wild card на гранд-туры на конкретном примере – «Газпром-Русвело» и «Джиро д’Италия»?

- Когда мы в позапрошлом году попали на «Джиро», для многих, чего скрывать, это стало крайним удивлением. Но ведь это был не единичный выстрел. Затем мы пошли ещё дальше! В прошлом сезоне мы уже произвели мощный залп – 40 дней гонок Мирового тура! Это солидные цифры для любой профессиональной команды, не входящей в высший эшелон.

Я не стал бы говорить заезженной фразой, мол, «за этим стоит большой труд того-то и того-то». Это само собой, любое серьёзное свершившееся дело – это большой труд.

На начальном этапе необходимо доказать организаторам, в первую очередь гранд-тура, что мы не просто команда, которая говорит: «Так, быстренько пригласите нас, мы вам гонщиков привезём и поедем». Нужно было убедить крепких профессионалов в том, что мы – проект, который представляет определённый интерес в мировых велосипедных кругах.

Что организаторов интересует в первую очередь? Что ты представляешь собой некий проект, который отличает тебя от просто условного формата: 18 гонщиков, 2 спортивных директора, 3 машины, 1 автобус.

Для организаторов «Джиро» мы показались именно таким проектом. Возможно ещё и потому, что у нас большая база в Италии. Я уже раньше отвечал на гневные вопросы типа «Почему вы базируетесь не в России, а на Апеннинах?!» Готов повторить: это связано с многими факторами – вопросами тренировок, климата и календаря.

Хочу подчеркнуть двумя жирными чертами: если кто-то считает, что мы покинули родную страну в поисках вкусных макарон или сочной моцареллы из молока чёрных буйволиц, это просто полная ерунда! Мы нашли место, где можно комфортно тренироваться и где можно, максимально сократив разъезды, нормально выступать. Всё! Как только у нас такие возможности появятся в России, а я надеюсь, что когда-нибудь это случится, мы с удовольствием будем гоняться в родной стране. Поэтому не надо никаких домыслов на этот счёт!

Итак, во-первых, мы построили в Италии современную базу, мы создали профессиональную команду, мы сделали любительскую команду до 23 лет, у нас есть трековая бригада, мы работали над развитием женского велоспорта, у нас в прошлом году здесь гонялись юниоры. И такая мощная организация, как RCS Sport, увидела в нас проект, несущий какую-то яркую идею. В чём её суть? Растить профессиональных гонщиков из юниоров и андеров.

Это главный для них аспект. Они видят, что есть реальный проект, о котором есть что поведать велосипедному миру, а не просто 18 гонщиков и 3 автомобиля.

Второе. Так или иначе какая-то менеджерская работа была проведена, но так исторически сложилось, что 95 процентов наших технических спонсоров – итальянские компании. Это тоже важно для организаторов «Джиро», не нужно этого скрывать.

Третье. Есть определённая степень отношений, когда ты благодаришь людей за то, что они для тебя делают. Надеюсь, вы понимаете, что я говорю не о том, что кто-то кому-то конвертик занёс, как это зачастую принято в России. У нас есть, на мой взгляд, замечательная традиция: в конце сезона мы каждого организатора благодарим, отсылая ему поздравительную открытку, командную майку, кепку, бачок – элементарные вещи, являющиеся хорошим презентом и знаком нашего уважения и внимания.

Мы никогда не приезжаем на гонки, если только это не критическая, форс-мажорная ситуация, обрезанными составами. Только боевым! Хотя в мировом велоспорте такая практика существует. И подобные вещи организаторы во всех странах воспринимают как свою личную обиду: раз уж ты заявился на какую-то гонку – будь добр выставить полный состав.

- Когда в СМИ прошла информация о том, что «Газпром-Русвело» получил приглашение на юбилейную «Джиро д’Италия», многие любители велоспорта, причём не только в России, ощутили прямо-таки «Шок и трепет»…

- Сотая «Джиро» – особый вопрос. Чтобы объективно говорить о приглашении нас на юбилейный выпуск гранд-тура, надо внимательно посмотреть на предыдущую гонку не только с точки зрения спортивных результатов, а с точки зрения того, как была представлена наша команда. Она приехала в полном боевом оснащении, со всем необходимым транспортом, ни на одной из презентаций мы не вышли одним-единственным бойцом, всегда всей командой, всегда пунктуальны, всегда организованы, всегда правильно и пунктуально одеты. Если вы думаете, что на это не обращают внимания, вы глубоко заблуждаетесь!

Когда организатор делает выбор, он учитывает абсолютно всё, огромное количество факторов: проект, организация, внешнее восприятие команды. Если по всем позициям ты этим требованиям соответствуешь – можешь получить приглашение. Никаких других секретов за этим не стоит! Если кто-то думает, что за уайлд-кард кто-то кому-то платит, «заносит», говоря языком российских реалий 90-х годов, ошибается. Ты просто-напросто делаешь какой-то красивый продукт и представляешь его организаторам. А они выбирают.

Представьте себя на месте, к примеру, заведующего детским садом – предположим, вам нужно пригласить на утренник аниматора. Вы ведь тоже будете выбирать: как он выглядит, как говорит, насколько профессионально делает свою работу.

И ещё один всем понятный аспект, о котором говорят сами организаторы больших гонок: мол, мы знаем, что команды Мирового тура – это сборные мира. Но в командах второго дивизиона и ниже – не всегда так. К примеру, у нас мононациональная команда, и мы этим гордимся! В то же время мы прекрасно понимаем, что биться против сборной мира трудно. Когда команда из крошечного испанского городка выходит на поле в кубковом матче против мадридского «Реала», её игроки ясно понимают, что их шансы ничтожны, проиграют королевскому клубу по-любому. Сравнение, конечно, грубое, но тем не менее…

Вернёмся к «Джиро». Организаторы, пригласив такую команду, как наша, прекрасно понимают, что не могут требовать от тебя, чтобы ты сразу генеральную классификацию выхлестал!

Нам сенсационно удалось в дебютный год выиграть этап. И все сказали: «О, круто!» В прошлом году многие задавались вопросом: «Что на юбилейной «Джиро» делает «Газпром»?! Куда они постоянно едут?!» Это я постоянно слышал со стороны.

Но я скажу о другом: сижу в машине перед стартом этапа – это было далеко не один раз – и изучаю роуд-бук. Дверь открыта, мимо ходят люди и по-итальянски говорят: «О, «Газпром»! Это те парни, которые всегда едут в отрыве!» А в голосе не осуждение – мол, какого дьявола они там делают, – а восхищение тем, что команда ежедневно создавала картинку, шоу, спортивный спектакль.

- Как писал пролетарский классик, «Безумству храбрых поём мы славу!»

- В конце концов не на всех же этапах так газу дают от начала и до конца. Тактика у команд совершенно разная.

И потом, когда ты это смотришь с экрана телевизора, это одно. Но когда ты видишь, что отрывы уезжают по часу со средней 50, то даже становится обидно, что на экраны это не попадает.

Представьте себе: вы включили телевизор – оба-на: отрыв везёт три минуты, и там едет «Газпром», Vini Fantini или любые другие команды, это роли не играет. А как они туда попали, вы ж не увидели! А то, что до этого стояла раздача со средней за 50 км/ч, я это из технички видел, а вы нет. Вот и вся разница. Представьте себя на месте парней, которые 17 этапов провели в отрыве по 200 км со средней «мощой» 250 ватт! А наши люди именно так и ездили. Ну, я не знаю, если это действо не заслуживает никого внимания, тогда извините – значит, я, раньше сидя в седле, а теперь в техничке, в велоспорте ничего не понимаю, а вы всё понимаете.

В общем, нет тут ничего такого скрытого. Но всё равно нужно понимать, что хоть мы и не итальянская команда, всё равно в этой стране воспринимаемся немножко как свои. У французов есть свои команды, у испанцев – свои. В Италии имеются всего лишь четыре профессиональные велоконюшни плюс «Газпром», который для многих «почти что свой». Потому что мы здесь живём, мы крутимся в здешних гонках, к нам привыкли, нас узнают. И поэтому мы с удовольствием едем эти гонки.

- Ещё один не самый «мягкий» вопрос: «Почему 101-й выпуск «Джиро» пройдёт без «Газпром-Русвело»?»

- Опять же это целиком и полностью выбор организаторов. И тут я могу сказать только одно: что люди, хоть немного разбирающиеся в велоспорте, никогда в жизни не скажут: «Ха, «Джиро» не поехали, а гордятся, что на какие-то там «Милан – Сан-Ремо» и «Тиррено – Адриатико» команду пригласили».

Так ведь «Тиррено – Адриатико» – это великая гонка! «Милан – Сан-Ремо» – это монументальная классика! «Абу-Даби», которую мы тоже поедем, – недавно родившаяся гонка, которая за три года проведения вышла на колоссальный уровень. Туда команды рвутся, пытаются попасть и не попадают. Весь UCI World Tour в очереди стоит! Возможно, в конце сезона мы тоже поедем некоторые знаковые гонки.

К тому же у нас есть другие заметные гонки, такие, как «Тур Польши» и «Тур Турции». А если кто забыл, хочу напомнить, что в команде существует такая штука, как спортивная стратегия. В зависимости от того, какой у тебя набор исполнителей.

Мы обновили состав, к нам пришли молодые ребята. Вы что, хотите, чтобы я их уничтожил на «Джиро д’Италия» в первый год?! Ведь это не шутка – 21 день в бою!

Тут мы тоже стратегически планируем: Мирового тура намного меньше не станет. Да, мы не поедем гранд-тур, но у нас есть несколько недельных крутых гонок плюс однодневные классики, такие, как «Сан-Ремо», к примеру.

Недельные гонки я уже упоминал – «Абу-Даби», «Тиррено – Адриатико», «Тур Польши» и «Тур Турции». У нас уже точно есть приглашение на «Гамбург», на классику. Возможно, будет ещё несколько гонок Мирового тура. 30 дней стартов наберётся, а это – не мало!

Учитывая, что состав омолаживается, думаю, сейчас это то самое место, где мы должны быть.

- Все ли спонсоры продолжат сотрудничество с «Газпром-Русвело»?

- Да, на нынешний год никаких изменений в спонсорском пуле, включая технических, у нас нет. За исключением того, что добавились ещё две компании, которые будут нам помогать. Это DMT, производящая туфли, и новая компания по производству высокотехнологичных очков ALBA Optics. Это группа молодых талантливых энтузиастов, очень интересные ребята! Фирма производит очки с крутыми стёклами по оригинальным штампам начала 80-х, эпохи Лорана Финьона. На каждых очках написано, что это handmade, «сделано в Италии». Мне понравилось, я решил, что это нашей команде надо.

- Значит, гоняться продолжите на детищах маэстро Эрнесто…

- Да, велосипеды Colnago, компоненты Campagnolo – всё, как раньше.

- Очень резко – и это сразу бросается в глаза – омолодился состав команды. С чем это связано?

- Признаться, в прошлом году я ожидал несколько большего от опытных исполнителей. Я не стесняюсь об этом говорить. Ждал, но далеко не ото всех дождался. И пришёл к выводу, что мне нужны люди, которые готовы работать в велоспорте по-новому, но, извините за оксюморон, по-старому.

Потому что знаете, куда сейчас идёт мировой велоспорт? Некоторые гонщики команды Sky проводят на гонках и в тренировочных лагерях по 250 дней.

- «Советское – значит отличное!»

- Да, такая аналогия с советским спортом вполне уместна. О чём это говорит? Мы сейчас уже уходим обратно от тезиса, что у нас все – профессионалы (мол, я дома потренируюсь, приеду готовый). А теперь нам надо собирать всех! Попробуйте собрать людей, привыкших к тому, что они свободны и могут сами распоряжаться своим тренировочным временем и так далее.

Поэтому нам приходится перестраиваться, тем более, что в конце концов у нас была и есть целая эпоха гонщиков, которые в силу возраста уже должны потихонечку «сворачиваться»!

А молодёжь, которая приходит, она же злая, настырная, дерзкая! Посмотрите, тот же Саша Власов, очень талантливый гонщик. Стёпа Курьянов, Женя Коберняк, Коля Черкасов, который на «Джиро-бэби» выиграл премию.

Они молодые, у них, конечно, есть проколы по молодёжным гонкам, но в них есть огроменный потенциал для роста! И самое-то интересное – тут же на месте стоять нельзя. Как в любом деле – только ты притормозил, тебя сразу нахлобучили!

Так что, по-моему, это у нас единственно возможный путь. Плюс не надо забывать, что мы в прошлом году более-менее внятно запустили андеровскую команду. У нас там 8 человек, причём наш тренер Оливано Локателли ездил в Крым, сам просматривал людей, делал с помощью ФВСР тестирование. Были отобраны 8 гонщиков, у которых 29 января начался первый сбор. Эту команду мы назвали «Газпром-Русвело U-23». Они начнут выступать, подпирать основной состав, потому что они тоже туда хотят. И гонщики основы тоже чувствуют, как эти ребята «копытами стучат».

В этом году у нас уже три человека перешли из молодёжной группы. В следующем году я бы хотел, чтобы ещё два молодых гонщика после хорошей подготовки перешли в профессионалы. Вот такой план.

- На носу – Олимпиада-2020 в Японии. Уже прошла информация, что «Газпром-Русвело» будет серьёзно прирастать трековым направлением.

- Мы полностью восстановили работу по спринтерскому звену. Это те гонщики, которые уже были с нами на протяжении нескольких лет и с которыми мы получили медали Олимпиады-2016 в Рио: действующий чемпион мира Денис Дмитриев, многократные чемпионки мира и Европы Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова. Им компанию составит популярнейший человек в мировом велоспорте, олимпийский медалист и победитель мировых чемпионатов Шейн Перкинс, сменивший спортивное гражданство с австралийского на российское. Кроме того, у нас идёт сотрудничество с питерским «Локомотивом», поэтому Павел Якушевский сейчас практически является гонщиком обеих команд. Проще говоря, идёт софинансирование его подготовки с нашим участием, здесь мы плотно сотрудничаем с Центром Александра Кузнецова во многих аспектах, в том числе финансовом. Ведущая тройка сборной России в командном спринте – это как раз Якушевский, Дмитриев, Перкинс. Одновременно эти парни защищают и наши цвета. Конечно, как и всемирно известная пара – Шмелёва и Войнова. Также с нами молодой спринтер Александр Шарапов.

Призёр трёх Олимпиад Алексей Марков, спортивный директор «Газпром-Русвело, получил ответственное государственное поручение – собрать под нашими знамёнами группу темпа. Состав он начал собирать очень интересный. На этот проект я хотел бы обратить особое внимание. Во-первых, Алексей Курбатов, забойщик, который уже стандартно может ехать из четырёх минут командную гонку преследования, это все знают.

Два молодых парня – Кирилл Бочков, Евгений Тихонин, которые неплохо прогрессируют. Еще один гонщик, который уже может стабильно ехать, – Владислав Куликов. Есть и пятый парень, который, я надеюсь, скоро полностью освоит трековую технику, а уж в моторе и в тяге у него проблем нет, – Антон Воробьёв.

Эта команда должна составить достойную конкуренцию питерскому «Локомотиву» и тульскому центру, а также команде Москвы, где тоже есть сильные ребята. Четыре полноценные команды – это и есть государственный подход.

Хочу заострить внимание, что мы – не какой-то закрытый кружок. Во-первых, мы работаем в тесном сотрудничестве с ФВСР. Во-вторых, мы смотрим по сторонам. Вот сейчас появилась возможность, и на трековых «Шести днях Берлина» у нас ехала пара Евгений Шалунов («Газпром-Русвело») и Максим Пискунов («Марафон-Тула»). Чем не сотрудничество?

Тот, кто думает, что у нас какая-то закрытая конторка, которая варится в собственном соку, заблуждается. Нет, мы всегда держим руку на пульсе и стараемся приносить максимум пользы всему российскому велоспорту.

- Сергей Шилов по-прежнему будет ходить в «совместителях»?

- Да, это очень хороший пример! Пример работы на сборную команду. Сергей Шилов подписал профессиональный контракт, а договорённости простые: он готовится в составе «Локосфинкса» к трековому чемпионату мира в голландском Апелдорне как к одному из главных стартов сезона. Причём «Газпром-Русвело» не только не мешает этому, а всячески содействует. Никто не собирается говорить спортсмену: «Эй, парень, ты контракт подписал, собирайся вот на эту гонку, а про трек забудь».

- Так у меня же чемпионат мира! – заявляет обескураженный гонщик.

- Нам это не интересно, у нас на тебя другие виды! – слышит он в ответ.

К сожалению, большинство команд делает именно так. У нас по-другому: Сергей Шилов выступает на чемпионате мира, отдыхает свою положенную неделю и становится в обойму, готовится к шоссейному календарю, который он очень любит и хочет максимально себя проявить. Он ведь уже выиграл четыре профессиональные гонки!

Это очень важный момент, потому что в другой профессиональной команде его поставят перед жёстким выбором, такой свободы, как у нас, точно не дадут. Разговор будет коротким: «Нам твои «хотелки» не интересны. Мы тебе зарплату платим!»

- Какие результаты своей команды генеральный менеджер «Газпром-Русвело» будет считать успешным выступлением в наступившем сезоне? Какая сверхзадача на этот год перед гонщиками ставится?

- Если говорить о цифрах… Да, у нас были успешные годы, когда мы набирали много очков в Европейском туре. Но сейчас рейтинги перемешали таким образом, что значение Евротура заметно опустилось из-за того, что есть так называемый UCI World Ranking. Поэтому только на рейтинги мы смотреть не будем, хотя они тоже нужны. Что касается побед, то прошлый год был не таким замечательным. Причины разные, в том числе огромное число различных неприятных травм по ходу сезона. Переломов куча была – Сергей Лагутин, Александр Порсев… Да многие валялись!

Это же спорт! Резонный вопрос некоторым фанатам: «Если бы всё время, простите за жаргонное словечко, лишь одной команде «пёрло», всё всегда только у неё было предсказуемо круто, вам было бы интересно на это смотреть?»

Стандартная ситуация: один сезон получился получше, другой чуть хуже. Но всегда есть надежда, что следующий должен стать лучше – это всегда самое главное в спорте, что есть за кого болеть и переживать.

Вернусь к цифрам: у нас есть семь профессиональных хороших побед в позапрошлом году – в международных гонках высшей категории. Хотелось бы, конечно, эту цифру чуточку подрихтовать в сторону увеличения.

А если говорить о целях, то абсолютно точно мы ведём сейчас подготовку к «Тиррено – Адриатико» и «Милан – Сан-Ремо». Эти гонки нам очень важны, у нас есть гонщики, которым эти гонки подходят.

И сейчас есть конфигурация гонок, которая позволит к «Милан – Сан-Ремо» подготовиться, потому что не надо тешить себя надеждой, что «Сан-Ремо» может хорошо пройти гонщик, у которого в ногах нет либо «Париж – Ницца», либо «Тиррено – Адриатико». Это связка, которая всегда и у всех идёт вместе. Те гонки заканчиваются в среду, и потом гонщики едут на «Сан-Ремо». Это главные цели команды.

Наши стандартные гонки, которые мы привыкли хорошо ехать, такие, как «Коппи-Бартоли», другие итальянские классики. Есть цели и задачи в Германии – Гамбург и ещё ряд гонок.

Самое главное, что наш ведущий спортивный директор Оливано Локателли очень сильно сконцентрирован на подготовке людей к чемпионату мира в Австрии. Именно в интересах российской сборной. Почему? Потому что у нас есть, во-первых, в андеровском звене подходящие кандидаты на такой профиль трассы – Николай Черкасов, Александр Власов. Понятно, есть Павел Сиваков, хоть он и выступает в другой команде. Я прикидываю, каким бы мог быть виртуальный состав сборной России в Инсбруке: Сиваков, Черкасов, Власов – это тройка лидеров, которым понадобятся хорошие помощники. Такие ребята у нас тоже есть. Названные мною люди могут бороться за высокие позиции, и это для нас – очень большая цель. Я имею в виду первенство мира по андерам.

У профессионалов чемпионат мира тоже будет очень тяжёлым. Мы надеемся, что, изменив систему подготовки, весьма талантливые граждане формата Александр Фолифоров, Алексей Рыбалкин, которые себя не раз показывали, смогут выглядеть в Австрии неплохо. Учитывая наличие в стране такого лидера, как Ильнур Закарин, мы могли бы сколотить хорошую команду на тот профиль трассы, на которой предстоит соревноваться.

А чм-2018 будет иметь колоссальное значение в преддверии Олимпиады в Токио, потому что трассы по уровню и перепаду высот весьма схожи. То есть нам уже сейчас надо репетировать, что мы будем делать там, в Стране восходящего солнца, в 2020 году.

Не будем забывать и о треке. Там мы хотим вернуть себе былые позиции и победные традиции.

Николай ПАРИЛИН

Фото пресс-службы «Газпром-Русвело»

Реццато – Верона - Москва