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Ренат Хамидулин: «Не надо думать, что мы променяли Родину на вкусные макароны!»

Ренат Хамидулин: «Не надо думать, что мы променяли Родину на вкусные макароны!»

 

 

  В день презентации команды в итальянском Реццато генеральный менеджер «Газпром-Русвело» Ренат Хамидулин у моих российских и иностранных коллег был, естественно, нарасхват. Но, пожалуй, лишь нашему порталу он сумел уделить для полноценного разговора без малого полчаса. Невиданное дело в условиях жесточайшего цейтнота во время большого спортивного праздника!

  Договариваясь об интервью, я честно предупредил: «Учтите, Ренат, на «Велолайве» – читатель зубастый!»

 

И тут Ренат без тени сомнения взял инициативу в свои руки.

 

- Думаю, это интервью нужно постараться сделать максимально неформальным: чтобы люди почувствовали, что к ним не какой-то упакованный чувак в галстуке по последней миланской моде вышел и спагетти на уши развешивает, а откровенно разговаривает абсолютно адекватный чел, – сказал он. – Короче говоря, я думаю так: чем жёстче и понятнее будут вопросы, тем лучше.

 

Ренат Хамидулин: «Не надо думать, что мы променяли Родину на вкусные макароны!»

 

- Ловлю на слове! Тогда давайте сразу начнём с «полузапретной темы»: как команды получают wild card на гранд-туры на конкретном примере – «Газпром-Русвело» и «Джиро д’Италия»?

- Когда мы в позапрошлом году попали на «Джиро», для многих, чего скрывать, это стало крайним удивлением. Но ведь это был не единичный выстрел. Затем мы пошли ещё дальше! В прошлом сезоне мы уже произвели мощный залп – 40 дней гонок Мирового тура! Это солидные цифры для любой профессиональной команды, не входящей в высший эшелон.

 

  Я не стал бы говорить заезженной фразой, мол, «за этим стоит большой труд того-то и того-то». Это само собой, любое серьёзное свершившееся дело – это большой труд.

  На начальном этапе необходимо доказать организаторам, в первую очередь гранд-тура, что мы не просто команда, которая говорит: «Так, быстренько пригласите нас, мы вам гонщиков привезём и поедем». Нужно было убедить крепких профессионалов в том, что мы – проект, который представляет определённый интерес в мировых велосипедных кругах.

 

  Что организаторов интересует в первую очередь? Что ты представляешь собой некий проект, который отличает тебя от просто условного формата: 18 гонщиков, 2 спортивных директора, 3 машины, 1 автобус.

  Для организаторов «Джиро» мы показались именно таким проектом. Возможно ещё и потому, что у нас большая база в Италии. Я уже раньше отвечал на гневные вопросы типа «Почему вы базируетесь не в России, а на Апеннинах?!» Готов повторить: это связано с многими факторами – вопросами тренировок, климата и календаря.

 

 Хочу подчеркнуть двумя жирными чертами: если кто-то считает, что мы покинули родную страну в поисках вкусных макарон или сочной моцареллы из молока чёрных буйволиц, это просто полная ерунда! Мы нашли место, где можно комфортно тренироваться и где можно, максимально сократив разъезды, нормально выступать. Всё! Как только у нас такие возможности появятся в России, а я надеюсь, что когда-нибудь это случится, мы с удовольствием будем гоняться в родной стране. Поэтому не надо никаких домыслов на этот счёт!

 

  Итак, во-первых, мы построили в Италии современную базу, мы создали профессиональную команду, мы сделали любительскую команду до 23 лет, у нас есть трековая бригада, мы работали над развитием женского велоспорта, у нас в прошлом году здесь гонялись юниоры. И такая мощная организация, как RCS Sport, увидела в нас проект, несущий какую-то яркую идею. В чём её суть? Растить профессиональных гонщиков из юниоров и андеров.

  Это главный для них аспект. Они видят, что есть реальный проект, о котором есть что поведать велосипедному миру, а не просто 18 гонщиков и 3 автомобиля.

 

  Второе. Так или иначе какая-то менеджерская работа была проведена, но так исторически сложилось, что 95 процентов наших технических спонсоров – итальянские компании. Это тоже важно для организаторов «Джиро», не нужно этого скрывать.

 

  Третье. Есть определённая степень отношений, когда ты благодаришь людей за то, что они для тебя делают. Надеюсь, вы понимаете, что я говорю не о том, что кто-то кому-то конвертик занёс, как это зачастую принято в России. У нас есть, на мой взгляд, замечательная традиция: в конце сезона мы каждого организатора благодарим, отсылая ему поздравительную открытку, командную майку, кепку, бачок – элементарные вещи, являющиеся хорошим презентом и знаком нашего уважения и внимания.

 

 Мы никогда не приезжаем на гонки, если только это не критическая, форс-мажорная ситуация, обрезанными составами. Только боевым! Хотя в мировом велоспорте такая практика существует. И подобные вещи организаторы во всех странах воспринимают как свою личную обиду: раз уж ты заявился на какую-то гонку – будь добр выставить полный состав.

 

Ренат Хамидулин: «Не надо думать, что мы променяли Родину на вкусные макароны!»

 Ренат Хамидулин: «Не надо думать, что мы променяли Родину на вкусные макароны!»

 Ренат Хамидулин: «Не надо думать, что мы променяли Родину на вкусные макароны!»

 

- Когда в СМИ прошла информация о том, что «Газпром-Русвело» получил приглашение на юбилейную «Джиро д’Италия», многие любители велоспорта, причём не только в России, ощутили прямо-таки «Шок и трепет»…

- Сотая «Джиро» – особый вопрос. Чтобы объективно говорить о приглашении нас на юбилейный выпуск гранд-тура, надо внимательно посмотреть на предыдущую гонку не только с точки зрения спортивных результатов, а с точки зрения того, как была представлена наша команда. Она приехала в полном боевом оснащении, со всем необходимым транспортом, ни на одной из презентаций мы не вышли одним-единственным бойцом, всегда всей командой, всегда пунктуальны, всегда организованы, всегда правильно и пунктуально одеты. Если вы думаете, что на это не обращают внимания, вы глубоко заблуждаетесь!

 

  Когда организатор делает выбор, он учитывает абсолютно всё, огромное количество факторов: проект, организация, внешнее восприятие команды. Если по всем позициям ты этим требованиям соответствуешь – можешь получить приглашение. Никаких других секретов за этим не стоит! Если кто-то думает, что за уайлд-кард кто-то кому-то платит, «заносит», говоря языком российских реалий 90-х годов, ошибается. Ты просто-напросто делаешь какой-то красивый продукт и представляешь его организаторам. А они выбирают.

 

  Представьте себя на месте, к примеру, заведующего детским садом – предположим, вам нужно пригласить на утренник аниматора. Вы ведь тоже будете выбирать: как он выглядит, как говорит, насколько профессионально делает свою работу.

 

  И ещё один всем понятный аспект, о котором говорят сами организаторы больших гонок: мол, мы знаем, что команды Мирового тура – это сборные мира. Но в командах второго дивизиона и ниже – не всегда так. К примеру, у нас мононациональная команда, и мы этим гордимся! В то же время мы прекрасно понимаем, что биться против сборной мира трудно. Когда команда из крошечного испанского городка выходит на поле в кубковом матче против мадридского «Реала», её игроки ясно понимают, что их шансы ничтожны, проиграют королевскому клубу по-любому. Сравнение, конечно, грубое, но тем не менее…

 

  Вернёмся к «Джиро». Организаторы, пригласив такую команду, как наша, прекрасно понимают, что не могут требовать от тебя, чтобы ты сразу генеральную классификацию выхлестал!

 

  Нам сенсационно удалось в дебютный год выиграть этап. И все сказали: «О, круто!» В прошлом году многие задавались вопросом: «Что на юбилейной «Джиро» делает «Газпром»?! Куда они постоянно едут?!» Это я постоянно слышал со стороны.

 

 Но я скажу о другом: сижу в машине перед стартом этапа – это было далеко не один раз – и изучаю роуд-бук. Дверь открыта, мимо ходят люди и по-итальянски говорят: «О, «Газпром»! Это те парни, которые всегда едут в отрыве!» А в голосе не осуждение – мол, какого дьявола они там делают, – а восхищение тем, что команда ежедневно создавала картинку, шоу, спортивный спектакль.

 

Ренат Хамидулин: «Не надо думать, что мы променяли Родину на вкусные макароны!»

Ренат Хамидулин: «Не надо думать, что мы променяли Родину на вкусные макароны!»

 Ренат Хамидулин: «Не надо думать, что мы променяли Родину на вкусные макароны!»

 Ренат Хамидулин: «Не надо думать, что мы променяли Родину на вкусные макароны!»

 

 

- Как писал пролетарский классик, «Безумству храбрых поём мы славу!»

- В конце концов не на всех же этапах так газу дают от начала и до конца. Тактика у команд совершенно разная.

И потом, когда ты это смотришь с экрана телевизора, это одно. Но когда ты видишь, что отрывы уезжают по часу со средней 50, то даже становится обидно, что на экраны это не попадает.

 

  Представьте себе: вы включили телевизор – оба-на: отрыв везёт три минуты, и там едет «Газпром», Vini Fantini или любые другие команды, это роли не играет. А как они туда попали, вы ж не увидели! А то, что до этого стояла раздача со средней за 50 км/ч, я это из технички видел, а вы нет. Вот и вся разница. Представьте себя на месте парней, которые 17 этапов провели в отрыве по 200 км со средней «мощой» 250 ватт! А наши люди именно так и ездили. Ну, я не знаю, если это действо не заслуживает никого внимания, тогда извините – значит, я, раньше сидя в седле, а теперь в техничке, в велоспорте ничего не понимаю, а вы всё понимаете.

  В общем, нет тут ничего такого скрытого. Но всё равно нужно понимать, что хоть мы и не итальянская команда, всё равно в этой стране воспринимаемся немножко как свои. У французов есть свои команды, у испанцев – свои. В Италии имеются всего лишь четыре профессиональные велоконюшни плюс «Газпром», который для многих «почти что свой». Потому что мы здесь живём, мы крутимся в здешних гонках, к нам привыкли, нас узнают. И поэтому мы с удовольствием едем эти гонки.

 

- Ещё один не самый «мягкий» вопрос: «Почему 101-й выпуск «Джиро» пройдёт без «Газпром-Русвело»?»

- Опять же это целиком и полностью выбор организаторов. И тут я могу сказать только одно: что люди, хоть немного разбирающиеся в велоспорте, никогда в жизни не скажут: «Ха, «Джиро» не поехали, а гордятся, что на какие-то там «Милан – Сан-Ремо» и «Тиррено – Адриатико» команду пригласили».

 

  Так ведь «Тиррено – Адриатико» – это великая гонка! «Милан – Сан-Ремо» – это монументальная классика! «Абу-Даби», которую мы тоже поедем, – недавно родившаяся гонка, которая за три года проведения вышла на колоссальный уровень. Туда команды рвутся, пытаются попасть и не попадают. Весь UCI World Tour в очереди стоит! Возможно, в конце сезона мы тоже поедем некоторые знаковые гонки.

 

  К тому же у нас есть другие заметные гонки, такие, как «Тур Польши» и «Тур Турции». А если кто забыл, хочу напомнить, что в команде существует такая штука, как спортивная стратегия. В зависимости от того, какой у тебя набор исполнителей.

Мы обновили состав, к нам пришли молодые ребята. Вы что, хотите, чтобы я их уничтожил на «Джиро д’Италия» в первый год?! Ведь это не шутка – 21 день в бою!

 

  Тут мы тоже стратегически планируем: Мирового тура намного меньше не станет. Да, мы не поедем гранд-тур, но у нас есть несколько недельных крутых гонок плюс однодневные классики, такие, как «Сан-Ремо», к примеру.

 

  Недельные гонки я уже упоминал – «Абу-Даби», «Тиррено – Адриатико», «Тур Польши» и «Тур Турции». У нас уже точно есть приглашение на «Гамбург», на классику. Возможно, будет ещё несколько гонок Мирового тура. 30 дней стартов наберётся, а это – не мало!

  Учитывая, что состав омолаживается, думаю, сейчас это то самое место, где мы должны быть.

 

- Все ли спонсоры продолжат сотрудничество с «Газпром-Русвело»?

- Да, на нынешний год никаких изменений в спонсорском пуле, включая технических, у нас нет. За исключением того, что добавились ещё две компании, которые будут нам помогать. Это DMT, производящая туфли, и новая компания по производству высокотехнологичных очков ALBA Optics. Это группа молодых талантливых энтузиастов, очень интересные ребята! Фирма производит очки с крутыми стёклами по оригинальным штампам начала 80-х, эпохи Лорана Финьона. На каждых очках написано, что это handmade, «сделано в Италии». Мне понравилось, я решил, что это нашей команде надо.

 

- Значит, гоняться продолжите на детищах маэстро Эрнесто…

- Да, велосипеды Colnago, компоненты Campagnolo – всё, как раньше.

 

 

Ренат Хамидулин: «Не надо думать, что мы променяли Родину на вкусные макароны!»

 Ренат Хамидулин: «Не надо думать, что мы променяли Родину на вкусные макароны!»

 

- Очень резко – и это сразу бросается в глаза – омолодился состав команды. С чем это связано?

- Признаться, в прошлом году я ожидал несколько большего от опытных исполнителей. Я не стесняюсь об этом говорить. Ждал, но далеко не ото всех дождался. И пришёл к выводу, что мне нужны люди, которые готовы работать в велоспорте по-новому, но, извините за оксюморон, по-старому.

Потому что знаете, куда сейчас идёт мировой велоспорт? Некоторые гонщики команды Sky проводят на гонках и в тренировочных лагерях по 250 дней.

 

- «Советское – значит отличное!»

- Да, такая аналогия с советским спортом вполне уместна. О чём это говорит? Мы сейчас уже уходим обратно от тезиса, что у нас все – профессионалы (мол, я дома потренируюсь, приеду готовый). А теперь нам надо собирать всех! Попробуйте собрать людей, привыкших к тому, что они свободны и могут сами распоряжаться своим тренировочным временем и так далее.

  Поэтому нам приходится перестраиваться, тем более, что в конце концов у нас была и есть целая эпоха гонщиков, которые в силу возраста уже должны потихонечку «сворачиваться»!

  А молодёжь, которая приходит, она же злая, настырная, дерзкая! Посмотрите, тот же Саша Власов, очень талантливый гонщик. Стёпа Курьянов, Женя Коберняк, Коля Черкасов, который на «Джиро-бэби» выиграл премию.

 

  Они молодые, у них, конечно, есть проколы по молодёжным гонкам, но в них есть огроменный потенциал для роста! И самое-то интересное – тут же на месте стоять нельзя. Как в любом деле – только ты притормозил, тебя сразу нахлобучили!

  Так что, по-моему, это у нас единственно возможный путь. Плюс не надо забывать, что мы в прошлом году более-менее внятно запустили андеровскую команду. У нас там 8 человек, причём наш тренер Оливано Локателли ездил в Крым, сам просматривал людей, делал с помощью ФВСР тестирование. Были отобраны 8 гонщиков, у которых 29 января начался первый сбор. Эту команду мы назвали «Газпром-Русвело U-23». Они начнут выступать, подпирать основной состав, потому что они тоже туда хотят. И гонщики основы тоже чувствуют, как эти ребята «копытами стучат».

 

  В этом году у нас уже три человека перешли из молодёжной группы. В следующем году я бы хотел, чтобы ещё два молодых гонщика после хорошей подготовки перешли в профессионалы. Вот такой план.

 

- На носу – Олимпиада-2020 в Японии. Уже прошла информация, что «Газпром-Русвело» будет серьёзно прирастать трековым направлением.

- Мы полностью восстановили работу по спринтерскому звену. Это те гонщики, которые уже были с нами на протяжении нескольких лет и с которыми мы получили медали Олимпиады-2016 в Рио: действующий чемпион мира Денис Дмитриев, многократные чемпионки мира и Европы Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова. Им компанию составит популярнейший человек в мировом велоспорте, олимпийский медалист и победитель мировых чемпионатов Шейн Перкинс, сменивший спортивное гражданство с австралийского на российское. Кроме того, у нас идёт сотрудничество с питерским «Локомотивом», поэтому Павел Якушевский сейчас практически является гонщиком обеих команд. Проще говоря, идёт софинансирование его подготовки с нашим участием, здесь мы плотно сотрудничаем с Центром Александра Кузнецова во многих аспектах, в том числе финансовом. Ведущая тройка сборной России в командном спринте – это как раз Якушевский, Дмитриев, Перкинс. Одновременно эти парни защищают и наши цвета. Конечно, как и всемирно известная пара – Шмелёва и Войнова. Также с нами молодой спринтер Александр Шарапов.

 

  Призёр трёх Олимпиад Алексей Марков, спортивный директор «Газпром-Русвело, получил ответственное государственное поручение – собрать под нашими знамёнами группу темпа. Состав он начал собирать очень интересный. На этот проект я хотел бы обратить особое внимание. Во-первых, Алексей Курбатов, забойщик, который уже стандартно может ехать из четырёх минут командную гонку преследования, это все знают.

  Два молодых парня – Кирилл Бочков, Евгений Тихонин, которые неплохо прогрессируют. Еще один гонщик, который уже может стабильно ехать, – Владислав Куликов. Есть и пятый парень, который, я надеюсь, скоро полностью освоит трековую технику, а уж в моторе и в тяге у него проблем нет, – Антон Воробьёв.

  Эта команда должна составить достойную конкуренцию питерскому «Локомотиву» и тульскому центру, а также команде Москвы, где тоже есть сильные ребята. Четыре полноценные команды – это и есть государственный подход.

 

  Хочу заострить внимание, что мы – не какой-то закрытый кружок. Во-первых, мы работаем в тесном сотрудничестве с ФВСР. Во-вторых, мы смотрим по сторонам. Вот сейчас появилась возможность, и на трековых «Шести днях Берлина» у нас ехала пара Евгений Шалунов («Газпром-Русвело») и Максим Пискунов («Марафон-Тула»). Чем не сотрудничество?

  Тот, кто думает, что у нас какая-то закрытая конторка, которая варится в собственном соку, заблуждается. Нет, мы всегда держим руку на пульсе и стараемся приносить максимум пользы всему российскому велоспорту.

 

- Сергей Шилов по-прежнему будет ходить в «совместителях»?

- Да, это очень хороший пример! Пример работы на сборную команду. Сергей Шилов подписал профессиональный контракт, а договорённости простые: он готовится в составе «Локосфинкса» к трековому чемпионату мира в голландском Апелдорне как к одному из главных стартов сезона. Причём «Газпром-Русвело» не только не мешает этому, а всячески содействует. Никто не собирается говорить спортсмену: «Эй, парень, ты контракт подписал, собирайся вот на эту гонку, а про трек забудь».

- Так у меня же чемпионат мира! – заявляет обескураженный гонщик.

- Нам это не интересно, у нас на тебя другие виды! – слышит он в ответ.

  К сожалению, большинство команд делает именно так. У нас по-другому: Сергей Шилов выступает на чемпионате мира, отдыхает свою положенную неделю и становится в обойму, готовится к шоссейному календарю, который он очень любит и хочет максимально себя проявить. Он ведь уже выиграл четыре профессиональные гонки!

 Это очень важный момент, потому что в другой профессиональной команде его поставят перед жёстким выбором, такой свободы, как у нас, точно не дадут. Разговор будет коротким: «Нам твои «хотелки» не интересны. Мы тебе зарплату платим!»

 

- Какие результаты своей команды генеральный менеджер «Газпром-Русвело» будет считать успешным выступлением в наступившем сезоне? Какая сверхзадача на этот год перед гонщиками ставится?

- Если говорить о цифрах… Да, у нас были успешные годы, когда мы набирали много очков в Европейском туре. Но сейчас рейтинги перемешали таким образом, что значение Евротура заметно опустилось из-за того, что есть так называемый UCI World Ranking. Поэтому только на рейтинги мы смотреть не будем, хотя они тоже нужны. Что касается побед, то прошлый год был не таким замечательным. Причины разные, в том числе огромное число различных неприятных травм по ходу сезона. Переломов куча была – Сергей Лагутин, Александр Порсев… Да многие валялись!

  Это же спорт! Резонный вопрос некоторым фанатам: «Если бы всё время, простите за жаргонное словечко, лишь одной команде «пёрло», всё всегда только у неё было предсказуемо круто, вам было бы интересно на это смотреть?»

 

  Стандартная ситуация: один сезон получился получше, другой чуть хуже. Но всегда есть надежда, что следующий должен стать лучше – это всегда самое главное в спорте, что есть за кого болеть и переживать.

  Вернусь к цифрам: у нас есть семь профессиональных хороших побед в позапрошлом году – в международных гонках высшей категории. Хотелось бы, конечно, эту цифру чуточку подрихтовать в сторону увеличения.

 

  А если говорить о целях, то абсолютно точно мы ведём сейчас подготовку к «Тиррено – Адриатико» и «Милан – Сан-Ремо». Эти гонки нам очень важны, у нас есть гонщики, которым эти гонки подходят.

  И сейчас есть конфигурация гонок, которая позволит к «Милан – Сан-Ремо» подготовиться, потому что не надо тешить себя надеждой, что «Сан-Ремо» может хорошо пройти гонщик, у которого в ногах нет либо «Париж – Ницца», либо «Тиррено – Адриатико». Это связка, которая всегда и у всех идёт вместе. Те гонки заканчиваются в среду, и потом гонщики едут на «Сан-Ремо». Это главные цели команды.

 

  Наши стандартные гонки, которые мы привыкли хорошо ехать, такие, как «Коппи-Бартоли», другие итальянские классики. Есть цели и задачи в Германии – Гамбург и ещё ряд гонок.

 

  Самое главное, что наш ведущий спортивный директор Оливано Локателли очень сильно сконцентрирован на подготовке людей к чемпионату мира в Австрии. Именно в интересах российской сборной. Почему? Потому что у нас есть, во-первых, в андеровском звене подходящие кандидаты на такой профиль трассы – Николай Черкасов, Александр Власов. Понятно, есть Павел Сиваков, хоть он и выступает в другой команде. Я прикидываю, каким бы мог быть виртуальный состав сборной России в Инсбруке: Сиваков, Черкасов, Власов – это тройка лидеров, которым понадобятся хорошие помощники. Такие ребята у нас тоже есть. Названные мною люди могут бороться за высокие позиции, и это для нас – очень большая цель. Я имею в виду первенство мира по андерам.

 

  У профессионалов чемпионат мира тоже будет очень тяжёлым. Мы надеемся, что, изменив систему подготовки, весьма талантливые граждане формата Александр Фолифоров, Алексей Рыбалкин, которые себя не раз показывали, смогут выглядеть в Австрии неплохо. Учитывая наличие в стране такого лидера, как Ильнур Закарин, мы могли бы сколотить хорошую команду на тот профиль трассы, на которой предстоит соревноваться.

  А чм-2018 будет иметь колоссальное значение в преддверии Олимпиады в Токио, потому что трассы по уровню и перепаду высот весьма схожи. То есть нам уже сейчас надо репетировать, что мы будем делать там, в Стране восходящего солнца, в 2020 году.

Не будем забывать и о треке. Там мы хотим вернуть себе былые позиции и победные традиции.

 

Николай ПАРИЛИН

 

Фото пресс-службы «Газпром-Русвело»

Реццато – Верона - Москва

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Теги к статье: Ренат Хамидулин Газпром-Русвело Gazprom - RusVelo

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 20:27 | Регистрация: 22.05.2013

    Воробьёв на треке любопытно, по Савицкому ни слова. 

  2. Имя: Юрий

    Крайний

    Вчера, 20:28 | Регистрация: 21.05.2014

    Интересно, спасибо.

  3. Имя: Сергей

    error

    Вчера, 20:37 | Регистрация: 20.05.2010

    Лайву респект за интервью. По делу: невнятно объяснение по провалу Джиро 2017. Просто никак не было видно Русвело и отмазки про травмы ерунда. Хотя вцелом Ринат прям и честен (корреспондент подготовил четко к зубастости)

  4. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Вчера, 20:58 | Регистрация: 4.09.2010

    спасибо за интервью

    за итальянскую базу могут закусываться разве что люди совсем уж "не в теме"

    четыре приглашенных на сотую джиру команды "случайно" на итальянских великах (из всех про-турных - вроде лишь 3), такшт и с Эрнесто дружить не лишне )

    вот за Цатевича обидно (земляк, ДР у нас день в день и первый тренер общий)

  5. Имя: Максим

    дрокер

    Вчера, 21:09 | Регистрация: 4.05.2017

    Николай, спасибо, как всегда профессионально!

     

    История с Иваном Савицким очень не красит Русвело и Хамидулина с Локателли в частности.

  6. Имя: Alex

    53x11

    Сегодня, 00:34 | Регистрация: 30.04.2015

    Да.. почитайте теперь о скотском отношении этоко макаронника и самого Рината к заболевшему гоньщику!

     

    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1813958811961869&id=10000
    0433042359

    Друзья мои и друзья моих друзей хочется поведать вам историю моего супруга (Ивана Савицкого) профессионального велогонщика на шоссе и велотреке.
    Всех очень интересует информация, почему вдруг Ивана нет в составе команды Газпром-Русвело на 2018 год, в связи с чем Иван не поехал шестидневную гонку на велотреке в Берлине, и почему его так быстро вернули в Россию из Италии со сбора с командой Газпром-Русвело.
    Начну я из далека и так сказать с самого начала!
    В 2017 году Иван имел контракт с командой Газпром и успешно за неё выступал. Сумел взять победу и третье место на гонках категории 2.1. Ген.Директор команды пообещал Ивана вознаградить за его успешные выступления, об этом подробнее будет чуть позже.
    В конце сентября Иван проезжает ЧМ на шоссе в Норвегии, возвращается после гонки в Италию и в первую же ночь его забирает скорая помощь с температурой 40.3 градуса. Естественно ему оказали минимальную помощь сбили температуру и отпустили домой.
    Дома температура переодически то поднималась до 38.5 то опускалась до нормальной температуры. И так было на протяжении недели, помимо температуры было очень много других сопутствующий факторов которые указывали на то что это явно не простуда! Иван решил связаться с ген. Директором для того чтобы уехать в Россию и заняться своим лечением, на что ген. директор сказал что: ты прям очень очень обязан быть на собрании всей команды на котором мы представим вам нового тренера (это ведь важнее чем здоровье) и которое пройдёт аж ещё через неделю! Хорошо! Мы всей семьей, я Иван и наш сын остались ждать представления нового тренера и скорейшего отлёта домой чтобы понять что случилось!
    Вылетели мы в тот же день как прошло это мега важное собрание.
    Через день как смогли записаться в платную клинику мы идём с Иваном к врачам, и вот тут то мы совершенно не ожидали того что нам сказали врачи!
    У Ивана в почке находят опухоль 4,5 см и тут понеслась. Тула-Москва-Тула-Москва. Одна клиника вторая клиника, тысяча исследований вплоть до того что у Ивана искали метастазы в костях (эти подробности чтобы вы понимали серьезность ситуации)
    Естественно врач команды Ефремов В всегда был в курсе, во всем нам помогал (за что ему огромное спасибо) ну и естественное он держал в курсе о происходящем Ген.Директора Хамидулина.
    После всех анализов и врачей нам говорят последняя ваша инстанция это биопсия почки, она покажет что дальше делать.
    Хорошо, Иван сдаёт биопсию и ждёт приговор.
    Пока мы всем этим занимались, время начало поджимать, пора было возвращаться в Италию для первого командного сбора под руководством Локатели. И вот нам приходит ответ с биопсии, нам говорят в почке опухолевого роста не обнаружено, и врачи и мы с Иваном в шоке! Да быть такого не может! Врачи нам советуют две хорошие клиники в Москве для перепроверки биопсии.
    Поехали мы в первую клинику отправили биопсию на перепроверку и опять нужно ждать нового приговора (результата).
    В это время Ивану начинают приходить письма от команды Газпром-Русвело, мол ты знаешь что ты обязан быть на сборе с командой и ты не имеешь права приминать самостоятельные решения когда тебе приезжать на сбор. Напомню вам, что врач команды Ефремов всегда информировал ген.директора команды о том что происходит с лечением у Ивана.
    После этих писем последовали письма с угрозами (если их так можно назвать) приблизительное содержание этих писем такое: что будут наложены штрафы в виде лишения зарплаты или понижение зарплаты до самого минимума.
    Дальше позвонил врач команды и сообщил новость: ген.директор Хамидулин передал Ивану «хороший вариант» для разрешения данной проблемы с его здоровьем, лечись сколько тебе надо месяц два три но на это время мы лешим тебя зарплаты, а как вылечишься так мы вернём твою прежнюю зарплату, нормальная да? поддержка в такой ситуации.
    Естественно когда у тебя такие большие проблемы со здоровьем это очень сильно бьет по голове, и Иван принял решение распрощаться с командой, позвонил Хамидулину заявил о своём желании разорвать контракт, на что Хамидулин согласился без доли сомнения и пожали по рукам. Ну ладно подумали мы, выкрутимся, в жизни всякое бывает.
    Иван дождался второго результата биопсии который тоже показал что все нормально, можно было дальше приступать к своей деятельности (тренировкам).
    Мы уехали всей семьёй в Сочи, Иван тренировался готовился к гонкам в Питере и тут звонок от Хамидулина, якобы у него есть хорошее предложение для Ивана проехать шестидневную гонку на треке, Иван согласился так как любая гонка это уже лучше чем ничего, договорились встретиться в Питере и обсудить детали.
    И вот настало время встречи в Питере!!!!!!!!
    Хамидулин пригласил Ивана на разговор в котором сказал следующее: Иван ты мне очень нужен как спринтер на шоссе, ты очень техничный, я сожалею что мы разорвали с тобой контракт, не хотел бы ты обратно к нам в команду???
    Иван сказал : хорошо я вернусь в команду на следующий условиях, первое это вы вернёте мне мои обещанные призовые за два призовых места в 2017 году (как и обещала про призовые расскажу, как Хамидулин дал слово выплатить призовые за победу и третье место так он это слово и забрал, никаких призовых Иван не увидел) и второе Иван попросил новый контракт на новых условиях, Хамидулин подумал сказал окей, приезжай сейчас после Питера к нам на сбор в Италию и в марте месяце я тебя подписываю по новой. Ну на этом пожали руки и разошлись!
    Проехал Иван гонки в Питере, купила команда ему билет и полетел Иван с трековым велосипедом под шестидневную гонку в Берлине в Италию!
    Первая встреча с Оливано прошло обычно.
    Вечером по прилету Иван, Евгений и Оливано собрались для обсуждений плана подготовки, поговорили и договорились обо всем.
    Проехали первый день Тренировку, Оливано чуток поругался на Ивана и Евгения что они приехали не подготовленные после трека и все.
    Наступает «веселый» второй день тренировок под руководством Оливано.
    В программе тренировки было 2 часа за мотором. В итоге проехали 4 часа сами. Но вся суть не в том. На 3 часу тренировки их останавливает Оливано и начинает ругать и в конце говорит Ивану якобы он турист и для чего ты приехал сюда в команду, Иван ответил что он не турист и на этом разговор был закончен.
    По приезду в Отель один из членов персонала подошли к Ивану со словами: я слышал что Оливано хочет тебя отвести на вокзал с вещами чтобы ты уезжал от сюда домой.
    Иван не в недоумении что произошло решил позвонить ген.директору,спросить почему такое решение они приняли, на что ген.директор ответил: Иван тебе необходимо находить общий язык с Оливано так как тебе в дальнейшем с ним работать. Ну окей надо так надо. Иван вызвал на разговор Оливано и начал узнавать в чем дело, задаёт ему вопрос Оливано что случилось я не понимаю, ответ Оливано был таков: все вы дурачки прикидываетесь что не понимаете а на самом деле все вы всё понимаете, Иван попытался разобраться в чем проблема но Оливано как будто специально не давал конкретных ответов лишь какие то общие фразы и никакой конкретики и в конце Оливано якобы психует и говорит все я сказал, собирай вещи я увожу тебя на вокзал. Иван согласился и пошел за вещами но на последок решил позвонить ещё раз ген.директору и все рассказать. Хамидулин сказал: я перезвоню и это перезвоню длилось 2-3 часа точно не помню. Оливано отвёз Ивана на Жд вокзал с коробкой в которой был велосипед, чемоданом, рюкзаком, выгрузил Ивана и уехал! Самый прикол в этом такой, Ивана оставили на вокзале в другой стране с велосипедом, большим чемоданом и рюкзаком без денег в кармане на поезд до аэропорта и на билет на самолёт в Россию и все это происходило уже под ночь! Слава богу есть у Ивана хороший друг Фолик который выручил Ивана молниеносно, и занял денег на билет!
    И тут объявляется Хамидулин, пишет смс: сейчас к тебе спуститься Паоло (Итальянский тренер в !!!Российской команде!!!) на первый этаж отеля я с ним поговорил он тебе все скажет, ничего да?, что Иван на вокзале сидел уже 1,5 часа???? То есть, получаеться Хамидулин даже не знал о том что Ивана уже как полтора часа назад отгрузили с вещами и велосипедом на жд вокзал?! Иван отвечает сообщением: я на давно на вокзале сижу, Хамидулин ответил: хорошо сейчас Паоло приедет к тебе.
    Приезжает Паоло и говорит, покупай себе билет на самолёт и уезжай в Россию и Хамидулин тебе передал больше никогда ему не писать и не звонить. Иван все понял, и решил написать письмо Хамидулину: спасибо за подставу, удачи вам и вашему «профессиональному» тренеру. На что Хамидулин ответил: извини за неудобства, напиши нашей сотруднице она купит тебе билет.
    Своих а точнее те деньги что занял Фолик тратить не хотелось, Иван написал помощнице Хамидулина чтобы та купила билет, на что помощница ответила: я не могу купить тебе билет, этот билет на вечерний рейс можно купить только на стойке в аэропорту, вот и парадокс да?:))) и ещё один веселый случай, тут же пишет Ивану 2048:Елена Александр Пришпетные (Ленок спасибо огромное за помощь, ты мега палочка-выручалочка:))) она все таки СМОГЛА купить билет через интернет Ивану на вечерний рейс:) и Иван благополучно улетел домой!!!
    Так что друзья вот такая история, чтобы вы все знали из первых уст! Иван не хотел чтобы ни я ни его брат (Антон) это выкладывали в сети интернета но я посчитала нужным это рассказать!
    Не судите строго ?
    За ошибки и орфографию прошу прощения, не всегда удавалось перечитывать и исправлять их, надеюсь смысл от этого не терялся!!! 

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Ближайшие старты

6 - 10 февраля 2018

Dubai Tour

6 - 11 февраля 2018

Colombia Oro y Paz

11 февраля 2018

Trofeo Laigueglia

11 февраля 2018

Clasica de Almeria

13 - 18 февраля 2018

Tour of Oman

14 - 18 февраля 2018

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

14 - 18 февраля 2018

Volta ao Algarve

21 - 25 февраля 2018

Abu Dhabi Tour

24 февраля 2018

Omloop Het Nieuwsblad


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Комментарии

  • Lex
    Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26)
    Lex-Фото

    Товарищи! Не будем избирательны! Не будем предубеждены! Ну глотнул горемыка сальбутамолу - так што теперь? И почки у него не новые, и обезвоживание организьму могло приключиться! Ну а система эта гнилая велоспорту современнога - не Фрум же ее создавал! Всем можно - а ему? Не все так одназначно, граждане! Вот подождем 13 марта, поглядим, как проявит себя Фемида хранцузская, чай не Басманный суд города-героя Москва.

     

    В общем, дорогой наш Крис, от имени всех твоих поклонников велолайвовских (и не только), выражаю тебе нашу поддержку и желаю тебе здоровья крепкого и успехов спортивных! The show must go on! Алга, Фрумыч!britbritbrit

  • Astanaforever
    Colombia Oro y Paz-2018. Маршр ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Орги постарались на славу ради раскрутки!! 266 гонцов, это не шутки.
  • VeloVelo
    Серхио Энао – чемпион Колумбии ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Поздравления Серхио!

  • VeloVelo
    Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26)
    VeloVelo-Фото

    Интересное наблюдение. Спасибо за инфу.

  • VeloVelo
    Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26)
    VeloVelo-Фото

    Фрум просто винтик системы. Но, такой приличный болт, конечно )

  • VeloVelo
    Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26)
    VeloVelo-Фото
    Прочтите свой текст внимательно. Вы сами себе противоречите.
  • VeloVelo
    Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26)
    VeloVelo-Фото

    Да тот же Скай уже отстранял своих гонщиков до полного выяснения. Взять, хотя бы, Серхио Эйнао.
    Но! Это же Фрум! Курица, несущая золотые яйца.
    Это Бизнес, ничего личного )

  • Earl57
    Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26)
    Earl57-Фото

    Вскоре после того, как Фрум объявил о своем решении ехать Руту дель Соль Барде написал в своем твиттере, что он повредил предплечье и будет вынужден две недели оставаться дома. Домашняя травма. В подтверждение своих слов Барде запостил фотографию перевязанной руки.

     

    По словам Барде травма скорее раздражающая, чем серьезная, и он рассчитывает принять участие в следующей после Рута дель соль гонке.

    Алехандро Вальверде был в предварительной заявке на Вуэльту Андалузии, но сегодня его фамилия оттуда исчезла. Такая же история с Ураном, тоже был, но сейчас нет.

  • 53x11
    Ренат Хамидулин: «Не надо дума ... (6)
    53x11-Фото

    Да.. почитайте теперь о скотском отношении этоко макаронника и самого Рината к заболевшему гоньщику!

     

    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1813958811961869&id=10000
    0433042359

    Друзья мои и друзья моих друзей хочется поведать вам историю моего супруга (Ивана Савицкого) профессионального велогонщика на шоссе и велотреке.
    Всех очень интересует информация, почему вдруг Ивана нет в составе команды Газпром-Русвело на 2018 год, в связи с чем Иван не поехал шестидневную гонку на велотреке в Берлине, и почему его так быстро вернули в Россию из Италии со сбора с командой Газпром-Русвело.
    Начну я из далека и так сказать с самого начала!
    В 2017 году Иван имел контракт с командой Газпром и успешно за неё выступал. Сумел взять победу и третье место на гонках категории 2.1. Ген.Директор команды пообещал Ивана вознаградить за его успешные выступления, об этом подробнее будет чуть позже.
    В конце сентября Иван проезжает ЧМ на шоссе в Норвегии, возвращается после гонки в Италию и в первую же ночь его забирает скорая помощь с температурой 40.3 градуса. Естественно ему оказали минимальную помощь сбили температуру и отпустили домой.
    Дома температура переодически то поднималась до 38.5 то опускалась до нормальной температуры. И так было на протяжении недели, помимо температуры было очень много других сопутствующий факторов которые указывали на то что это явно не простуда! Иван решил связаться с ген. Директором для того чтобы уехать в Россию и заняться своим лечением, на что ген. директор сказал что: ты прям очень очень обязан быть на собрании всей команды на котором мы представим вам нового тренера (это ведь важнее чем здоровье) и которое пройдёт аж ещё через неделю! Хорошо! Мы всей семьей, я Иван и наш сын остались ждать представления нового тренера и скорейшего отлёта домой чтобы понять что случилось!
    Вылетели мы в тот же день как прошло это мега важное собрание.
    Через день как смогли записаться в платную клинику мы идём с Иваном к врачам, и вот тут то мы совершенно не ожидали того что нам сказали врачи!
    У Ивана в почке находят опухоль 4,5 см и тут понеслась. Тула-Москва-Тула-Москва. Одна клиника вторая клиника, тысяча исследований вплоть до того что у Ивана искали метастазы в костях (эти подробности чтобы вы понимали серьезность ситуации)
    Естественно врач команды Ефремов В всегда был в курсе, во всем нам помогал (за что ему огромное спасибо) ну и естественное он держал в курсе о происходящем Ген.Директора Хамидулина.
    После всех анализов и врачей нам говорят последняя ваша инстанция это биопсия почки, она покажет что дальше делать.
    Хорошо, Иван сдаёт биопсию и ждёт приговор.
    Пока мы всем этим занимались, время начало поджимать, пора было возвращаться в Италию для первого командного сбора под руководством Локатели. И вот нам приходит ответ с биопсии, нам говорят в почке опухолевого роста не обнаружено, и врачи и мы с Иваном в шоке! Да быть такого не может! Врачи нам советуют две хорошие клиники в Москве для перепроверки биопсии.
    Поехали мы в первую клинику отправили биопсию на перепроверку и опять нужно ждать нового приговора (результата).
    В это время Ивану начинают приходить письма от команды Газпром-Русвело, мол ты знаешь что ты обязан быть на сборе с командой и ты не имеешь права приминать самостоятельные решения когда тебе приезжать на сбор. Напомню вам, что врач команды Ефремов всегда информировал ген.директора команды о том что происходит с лечением у Ивана.
    После этих писем последовали письма с угрозами (если их так можно назвать) приблизительное содержание этих писем такое: что будут наложены штрафы в виде лишения зарплаты или понижение зарплаты до самого минимума.
    Дальше позвонил врач команды и сообщил новость: ген.директор Хамидулин передал Ивану «хороший вариант» для разрешения данной проблемы с его здоровьем, лечись сколько тебе надо месяц два три но на это время мы лешим тебя зарплаты, а как вылечишься так мы вернём твою прежнюю зарплату, нормальная да? поддержка в такой ситуации.
    Естественно когда у тебя такие большие проблемы со здоровьем это очень сильно бьет по голове, и Иван принял решение распрощаться с командой, позвонил Хамидулину заявил о своём желании разорвать контракт, на что Хамидулин согласился без доли сомнения и пожали по рукам. Ну ладно подумали мы, выкрутимся, в жизни всякое бывает.
    Иван дождался второго результата биопсии который тоже показал что все нормально, можно было дальше приступать к своей деятельности (тренировкам).
    Мы уехали всей семьёй в Сочи, Иван тренировался готовился к гонкам в Питере и тут звонок от Хамидулина, якобы у него есть хорошее предложение для Ивана проехать шестидневную гонку на треке, Иван согласился так как любая гонка это уже лучше чем ничего, договорились встретиться в Питере и обсудить детали.
    И вот настало время встречи в Питере!!!!!!!!
    Хамидулин пригласил Ивана на разговор в котором сказал следующее: Иван ты мне очень нужен как спринтер на шоссе, ты очень техничный, я сожалею что мы разорвали с тобой контракт, не хотел бы ты обратно к нам в команду???
    Иван сказал : хорошо я вернусь в команду на следующий условиях, первое это вы вернёте мне мои обещанные призовые за два призовых места в 2017 году (как и обещала про призовые расскажу, как Хамидулин дал слово выплатить призовые за победу и третье место так он это слово и забрал, никаких призовых Иван не увидел) и второе Иван попросил новый контракт на новых условиях, Хамидулин подумал сказал окей, приезжай сейчас после Питера к нам на сбор в Италию и в марте месяце я тебя подписываю по новой. Ну на этом пожали руки и разошлись!
    Проехал Иван гонки в Питере, купила команда ему билет и полетел Иван с трековым велосипедом под шестидневную гонку в Берлине в Италию!
    Первая встреча с Оливано прошло обычно.
    Вечером по прилету Иван, Евгений и Оливано собрались для обсуждений плана подготовки, поговорили и договорились обо всем.
    Проехали первый день Тренировку, Оливано чуток поругался на Ивана и Евгения что они приехали не подготовленные после трека и все.
    Наступает «веселый» второй день тренировок под руководством Оливано.
    В программе тренировки было 2 часа за мотором. В итоге проехали 4 часа сами. Но вся суть не в том. На 3 часу тренировки их останавливает Оливано и начинает ругать и в конце говорит Ивану якобы он турист и для чего ты приехал сюда в команду, Иван ответил что он не турист и на этом разговор был закончен.
    По приезду в Отель один из членов персонала подошли к Ивану со словами: я слышал что Оливано хочет тебя отвести на вокзал с вещами чтобы ты уезжал от сюда домой.
    Иван не в недоумении что произошло решил позвонить ген.директору,спросить почему такое решение они приняли, на что ген.директор ответил: Иван тебе необходимо находить общий язык с Оливано так как тебе в дальнейшем с ним работать. Ну окей надо так надо. Иван вызвал на разговор Оливано и начал узнавать в чем дело, задаёт ему вопрос Оливано что случилось я не понимаю, ответ Оливано был таков: все вы дурачки прикидываетесь что не понимаете а на самом деле все вы всё понимаете, Иван попытался разобраться в чем проблема но Оливано как будто специально не давал конкретных ответов лишь какие то общие фразы и никакой конкретики и в конце Оливано якобы психует и говорит все я сказал, собирай вещи я увожу тебя на вокзал. Иван согласился и пошел за вещами но на последок решил позвонить ещё раз ген.директору и все рассказать. Хамидулин сказал: я перезвоню и это перезвоню длилось 2-3 часа точно не помню. Оливано отвёз Ивана на Жд вокзал с коробкой в которой был велосипед, чемоданом, рюкзаком, выгрузил Ивана и уехал! Самый прикол в этом такой, Ивана оставили на вокзале в другой стране с велосипедом, большим чемоданом и рюкзаком без денег в кармане на поезд до аэропорта и на билет на самолёт в Россию и все это происходило уже под ночь! Слава богу есть у Ивана хороший друг Фолик который выручил Ивана молниеносно, и занял денег на билет!
    И тут объявляется Хамидулин, пишет смс: сейчас к тебе спуститься Паоло (Итальянский тренер в !!!Российской команде!!!) на первый этаж отеля я с ним поговорил он тебе все скажет, ничего да?, что Иван на вокзале сидел уже 1,5 часа???? То есть, получаеться Хамидулин даже не знал о том что Ивана уже как полтора часа назад отгрузили с вещами и велосипедом на жд вокзал?! Иван отвечает сообщением: я на давно на вокзале сижу, Хамидулин ответил: хорошо сейчас Паоло приедет к тебе.
    Приезжает Паоло и говорит, покупай себе билет на самолёт и уезжай в Россию и Хамидулин тебе передал больше никогда ему не писать и не звонить. Иван все понял, и решил написать письмо Хамидулину: спасибо за подставу, удачи вам и вашему «профессиональному» тренеру. На что Хамидулин ответил: извини за неудобства, напиши нашей сотруднице она купит тебе билет.
    Своих а точнее те деньги что занял Фолик тратить не хотелось, Иван написал помощнице Хамидулина чтобы та купила билет, на что помощница ответила: я не могу купить тебе билет, этот билет на вечерний рейс можно купить только на стойке в аэропорту, вот и парадокс да?:))) и ещё один веселый случай, тут же пишет Ивану 2048:Елена Александр Пришпетные (Ленок спасибо огромное за помощь, ты мега палочка-выручалочка:))) она все таки СМОГЛА купить билет через интернет Ивану на вечерний рейс:) и Иван благополучно улетел домой!!!
    Так что друзья вот такая история, чтобы вы все знали из первых уст! Иван не хотел чтобы ни я ни его брат (Антон) это выкладывали в сети интернета но я посчитала нужным это рассказать!
    Не судите строго ?
    За ошибки и орфографию прошу прощения, не всегда удавалось перечитывать и исправлять их, надеюсь смысл от этого не терялся!!! 

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: zhek
    В англоязычном интернете активно обсуждается тема того, что Фрум должен отстранить себя от гонок сам, если он за прозрачночный и чистый велоспорт, как заявляет.

    Вот что говорят в англоязычном интернете (со ссылкой на итяльянское СМИ)

    Italian newspaper, the Corriere della Sera reported on Tuesday (в проршедший вторник недельной давности) that Chris Froome would be willing to accept a sanction of five or six months for his positive salbutamol test during the 2017 Vuelta a Espana.

    Цитата: velodoctor
    Интересно, что думает Улисси по этому поводу, его почти сразу отстранили и никаких вопросов не было.

    И опять таки цитата с того же источника (см.выше), которая пишет что Фруми  (якобы?) "решил признать себя виновным" (аки Улисси) как правильно заметил в первом посте этой темы товарищ Жек
    The article reports that Froome has decided to plead guilty, as did the Italian Diego Ulissi in 2014, whose suspension was nine months instead of two years.

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Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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