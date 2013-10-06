Велокоманда LottoNL-Jumbo расторгла контракт с Хуаном-Хосе Лобато и отстранила на два месяца Антвана Толхука и Паскаля Энкхорна из-за происшествия со снотворным

Команда LottoNL-Jumbo уволила 28-летнего испанского гонщика Хуана-Хосе Лобато (Juan Jose Lobato) после происшествия со снотворными препаратами.

Напомним, что несколько дней назад во время тренировочного сбора команды LottoNL-Jumbo три гонщика – Хуан-Хосе Лобато, а также 23-летний Антван Толхук (Antwan Tolhoek) и 20-летний Паскаль Энкхорн (Pascal Eenkhoorn) приняли снотворные препараты.

Команда заметила, что с гонщиками что-то не так, когда Паскаль Энкхорн вышел в фойе отеля, где остановилась команда, и при этом странно себя вёл. Спортивный директор команды Мерейн Земан обнаружил, что в странном состоянии находится и Антван Толхук, а состояние Хуана-Хосе Лобато напугало команду, так как его не смогли сразу разбудить. Врач команды решил вызвать скорую помощь, и хотя к моменту, когда она приехала, Лобато проснулся, всех трёх гонщиков отправили на обследование в больницу. Лобато и Энкхорн провели ночь в больнице Жироны, после чего были отпущены и отправлены командой по домам.

Команда заявила, что гонщики не пили алкоголь, но сам факт использования лекарственных средств без разрешения врача команды вызывал серьёзные вопросы. Гонщики принимали снотворные препараты Noctamid и Stilnox.

Руководство команды LottoNL-Jumbo приняло решение разорвать контракт с Хуаном-Хосе Лобато, а молодых гонщиков Толхука и Энкхорна на два месяца отстранили от работы в команде.

В пресс-релизе команды LottoNL-Jumbo говорится: «В результате происшествия в тренировочном лагере команда расторгла контракт с Хуаном-Хосе Лобато после разговора с ним. Кроме того, Антван Толхук и Паскаль Энкхорн отстранены на два месяца. Эти два гонщика исключены из всех видов активности команды, включая презентации, тренировочные лагеря и участие в гонках.

Не поставив в известность команду и медицинский персонал, эти три гонщика использовали не связанные с допингом лекарства – снотворные препараты, которые не были предоставлены и предписаны им командой. Это является серьёзным и недопустимым нарушением правил команды.

При выборе меры наказания команда приняла во внимание все правовые и личные аспекты, а также факт серьёзного влияния этого инцидента на команду. Первоочередной задачей было выяснить, кто являлся владельцем препарата, и каким образом гонщики его использовали. Ни одно из действий гонщиков не нарушало правила UCI или WADA.

Команда несёт ответственность за здоровье гонщиков, и эксперименты, которые ставят под угрозу их здоровье, недопустимы.

В контексте политики по развитию молодых талантов, проводимой LottoNL-Jumbo, команда предоставила Толхуку и Энкхорну возможность продолжать развиваться. чтобы стать образцовыми профессиональными велогонщиками.

В случае Хуана-Хосе Лобато было решено прекратить спортивное сотрудничество в интересах как гонщика, так и команды. У Лобато был эмоционально насыщенный год, и теперь он должен сосредоточиться на восстановлении».