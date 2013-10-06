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Велокоманда LottoNL-Jumbo расторгла контракт с Хуаном-Хосе Лобато

Велокоманда LottoNL-Jumbo расторгла контракт с Хуаном-Хосе Лобато и отстранила на два месяца Антвана Толхука и Паскаля Энкхорна из-за происшествия со снотворным

 

 

Велокоманда LottoNL-Jumbo расторгла контракт с Хуаном-Хосе Лобато  Команда LottoNL-Jumbo уволила 28-летнего испанского гонщика Хуана-Хосе Лобато (Juan Jose Lobato) после происшествия со снотворными препаратами.

 

  Напомним, что несколько дней назад во время тренировочного сбора команды LottoNL-Jumbo три гонщика – Хуан-Хосе Лобато, а также 23-летний Антван Толхук (Antwan Tolhoek) и 20-летний Паскаль Энкхорн (Pascal Eenkhoorn) приняли снотворные препараты.

 

  Команда заметила, что с гонщиками что-то не так, когда Паскаль Энкхорн вышел в фойе отеля, где остановилась команда, и при этом странно себя вёл. Спортивный директор команды Мерейн Земан обнаружил, что в странном состоянии находится и Антван Толхук, а состояние Хуана-Хосе Лобато напугало команду, так как его не смогли сразу разбудить. Врач команды решил вызвать скорую помощь, и хотя к моменту, когда она приехала, Лобато проснулся, всех трёх гонщиков отправили на обследование в больницу. Лобато и Энкхорн провели ночь в больнице Жироны, после чего были отпущены и отправлены командой по домам.

 

  Команда заявила, что гонщики не пили алкоголь, но сам факт использования лекарственных средств без разрешения врача команды вызывал серьёзные вопросы. Гонщики принимали снотворные препараты Noctamid и Stilnox.

 

 Руководство команды LottoNL-Jumbo приняло решение разорвать контракт с Хуаном-Хосе Лобато, а молодых гонщиков Толхука и Энкхорна на два месяца отстранили от работы в команде.

 

 В пресс-релизе команды LottoNL-Jumbo говорится: «В результате происшествия в тренировочном лагере команда расторгла контракт с Хуаном-Хосе Лобато после разговора с ним. Кроме того, Антван Толхук и Паскаль Энкхорн отстранены на два месяца. Эти два гонщика исключены из всех видов активности команды, включая презентации, тренировочные лагеря и участие в гонках.

 

 Не поставив в известность команду и медицинский персонал, эти три гонщика использовали не связанные с допингом лекарства – снотворные препараты, которые не были предоставлены и предписаны им командой. Это является серьёзным и недопустимым нарушением правил команды.

 

  При выборе меры наказания команда приняла во внимание все правовые и личные аспекты, а также факт серьёзного влияния этого инцидента на команду. Первоочередной задачей было выяснить, кто являлся владельцем препарата, и каким образом гонщики его использовали. Ни одно из действий гонщиков не нарушало правила UCI или  WADA.

 

  Команда несёт ответственность за здоровье гонщиков, и эксперименты, которые ставят под угрозу их здоровье, недопустимы.

 

  В контексте политики по развитию молодых талантов, проводимой LottoNL-Jumbo, команда предоставила Толхуку и Энкхорну возможность продолжать развиваться. чтобы стать образцовыми профессиональными велогонщиками.

 

  В случае Хуана-Хосе Лобато было решено прекратить спортивное сотрудничество в интересах как гонщика, так и команды. У Лобато был эмоционально насыщенный год, и теперь он должен сосредоточиться на восстановлении».

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Теги к статье: LottoNL-Jumbo Хуан-Хосе Лобато

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  1. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Сегодня, 02:23 | Регистрация: 26.05.2017

    Какая-то мутная история. Какой резон было употреблять снотворное, если они понимали, что есть вероятность попалиться? И уволили только испанца.

  2. Имя: Valera

    Leka68

    Сегодня, 08:40 | Регистрация: 18.06.2017

    Все просто... Двое сдали организатора этой вечеринки! Короче- колесничали.

  3. Имя: Андрей Вязов

    Meridale

    Сегодня, 10:36 | Регистрация: 6.10.2013

    Поспать не дали человеку. А у него работа, кстати, тяжёлая.

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Комментарии

  • Адриен
    Мигель Анхель Лопес остается в ... (6)
    Адриен-Фото
    Что значит "побегов"? Разве спортсмены крепостные или в велоспорте существует правило пожизненного найма? Кстати, а чему радоваться ? Захочет уйти - уйдет и при наличии действующего контракта - как тот же Роза. Ару тоже пришел в Астану в 22 года, пять лет в ней ЧЕСТНО отработал, зачем же его называть беглецом ? Еще неизвестно как Лопес себя поведет в 2020, ему то тогда тоже стукнет 26 - как Ару сейчас. Если уйдет - тоже будет плохим ?
  • protur
    Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (33)
    protur-Фото

    Восход Sky и очевидный, если не закат, то откат с пъедестала доминатора пришлись в основном на "эпоху" Куксона! Сразу призадумаешься, нет ли тут связи?

    И вспомним с какой программой шел Патрик Маккуэйд (проигравший Куксону) на выборы президента UCI.

    «С того момента, как в 2005 году я стал президентом UCI – велоспорт изменился. Сейчас это глобальный вид спорта. Теперь можно участвовать в соревнованиях и побеждать без допинга.

    За эти восемь лет я построил в велоспорте самую сложную и эффективную антидопинговую инфраструктуру в мировом спорте. Я показал многим странам по всему свету, насколько прекрасен наш вид спорта», – приводит слова Маккуэйда официальный сайт UCI.

  • Николай Степаныч
    Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (33)
    Николай Степаныч-Фото

    Русскоязычные фанаты такие умные, а профессионалы спорта и медицины, устанавливающие антидопинговые правила - полные идиоты. Хотя нет, вы, наверное, скажете, что они понимают ваши "простые истины" и "здравый смысл", но мировая закулиса во всем виновата.

  • Berdok
    Заявление организаторов Вуэльт ... (39)
    Berdok-Фото
    ых-хыыыыы-хыыыыыы!!!
    спасибо, камрад, посмеялся от души!
  • Berdok
    Заявление организаторов Вуэльт ... (39)
    Berdok-Фото

  • Meridale
    Велокоманда LottoNL-Jumbo раст ... (3)
    Meridale-Фото

    Поспать не дали человеку. А у него работа, кстати, тяжёлая.

  • ktilp-12
    Мигель Анхель Лопес остается в ... (6)
    ktilp-12-Фото

     Лопес трудолюбив,честолюбив, не боится большой работы, успехов и удачи.

    2020г. ему будет только 26 лет, поэтому побед будет много. 

  • Leka68
    Велокоманда LottoNL-Jumbo раст ... (3)
    Leka68-Фото
    Все просто... Двое сдали организатора этой вечеринки! Короче- колесничали.
  • ktilp-12
    Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (33)
    ktilp-12-Фото

     Куксон подумал, что вопрос по Фруму "разрешился", значит данные вопросы неоднократно "разрешались" Скаем, поэтому они решились на такой шаг, думая, что Куксон сохранит свой пост. Победа на 2 гранд Турах почти без перерыва (Тур + Вуэльта), не доказана. Надо проверить анализы на чемпионате мира.  

  • rude_rider
    Мигель Анхель Лопес остается в ... (6)
    rude_rider-Фото

    в этот раз астана подсуетилась

     

    еще бы теперь топ горняков команды закрепить надолго

     

    Лопесу ехать на Джиро там много молодых будет есть кому что доказывать

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