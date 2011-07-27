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Луис-Леон Санчес остается в команде «Астана»

Луис Леон Санчес остается в команде «Астана»

 

 Испанский гонщик Луис Леон Санчес будет выступать в команде Мирового Тура «Астана» еще два сезона. Соответствующее соглашение с гонщиком было подписано на днях.

 

Луис-Леон Санчес остается в команде «Астана»

 Фото: @Bettiniphoto

 

- Я рад, что мы продлили контракт, потому что Луис Леон является очень сильным гонщиком, он один из сильнейших спортсменов, прекрасный командный гонщик, которому можно доверять. Он умеет побеждать в важных гонках, а также является отличным помощником для лидеров команды. Даже во время последней «Джиро д’Италия», которая была сложной для нас по многим причинам, Луис Леон продемонстрировал свои лучшие качества одного из опытнейших профессионалов в пелотоне. Мы с радостью предложили ему новый контракт с командой «Астана»! – рассказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

 

Луис Леон Санчес (33 года) проводит свой третий сезон в команде «Астана». За свою карьеру Санчес выиграл четыре этапа «Тур де Франс», дважды побеждал на «Классике Сан Себастьян», выигрывал общий зачет таких многодневок, как «Париж – Ницца» и «Тур Даун Андер», становился победителем Европейских Игр.

 

На только что завершившейся многодневке «Критериум дю Дофине» Луис Леон помогал Якобу Фульсангу на его пути к итоговой победе (Санчесу пришлось сойти с гонки после 6-го этапа из-за сильной зубной боли).

 

После небольшого отдыха, Луис Леон Санчес вернется в гонки на многодневке «Тур Польши», после чего продолжит подготовку к «Вуэльте Испании».

 

 

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Луис Леон Санчес Luis Leon Sanchez Astana

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  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 15:36 | Регистрация: 14.12.2015

    Какая замечательная новость! Вчера, сегодня, ну просто песня! Удачи, Лу Лу! 

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 15:50 | Регистрация: 27.07.2011

    ждемс теперь по Фульсу .Ару и Лопесу.

  3. Имя: Айдын

    almaty1991

    Сегодня, 16:01 | Регистрация: 23.07.2016

    Один из немногих гонщиков, про которых можно сказать - "Вот его все любят". Ну, по крайней мере, я так думаю :)

  4. ktilp-12

    Сегодня, 16:04 | Регистрация: 20.06.2015

     У Лопеса  на 2018 год  контракт, а вот с Ару и Фульсангом надо переподписать контракт.

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Ближайшие старты

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Комментарии

  • motte
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (11)
    motte-Фото
    АК говорил в интервью,что шел эту гонку ни в коем случае не переступая красную черту, собственно мы это видели,он хочет подойти к тдф по иному, благо на ПН мы видели что он творил и было это 3 месяца назад, да и ПН , по моему личному мнению, идет главной неделькой после ГТ...посмотрим, на что выйдет-:)
  • am14
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (11)
    am14-Фото

    Абсолютно согласен со всеми Вашими доводами. В конце-концов естественное падение физических кондиций неизбежно - это факт. Главный посыл моего измышлизма в том, что если Альберто и способен выйти на свой предел, - то только так, как он пытается сделать это сейчас, а ни в коем случае не бомбя себя непосильными сверхнагрузками на протяжении месяцев... Надеюсь, сейчас понятнее изложил.

  • Berdok
    Ричи Порт и Дэн Мартин – призё ... (23)
    Berdok-Фото
    подпишусь под каждым словом!
  • ktilp-12
    Луис-Леон Санчес остается в ко ... (4)
    ktilp-12-Фото

     У Лопеса  на 2018 год  контракт, а вот с Ару и Фульсангом надо переподписать контракт.

  • almaty1991
    Луис-Леон Санчес остается в ко ... (4)
    almaty1991-Фото

    Один из немногих гонщиков, про которых можно сказать - "Вот его все любят". Ну, по крайней мере, я так думаю :)

  • rude_rider
    Ричи Порт и Дэн Мартин – призё ... (23)
    rude_rider-Фото

    может Ричи просто не нужно ехать гонки где Фрум едет на победу,)))

     

     

  • rude_rider
    Луис-Леон Санчес остается в ко ... (4)
    rude_rider-Фото

    ждемс теперь по Фульсу .Ару и Лопесу.

  • Андрон
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (11)
    Андрон-Фото

      А может, Вы усложняете и все проще? Есть определенный период, в котором спортсмен может находиться в наилучшей форме (общий период, а не сезонный). Скажем, 10 лет для циклических видов спорта. Ресурс не бесконечный, далее неизбежное падение показателей.

      Второй волны в 35 лет ожидать трудно при любых методах набора сезонной формы.

      Или надо, как Хорнер, не тратить себя за годы в спорте и после 40 выдать свой разовый максимум.

  • Zhanzhak
    Луис-Леон Санчес остается в ко ... (4)
    Zhanzhak-Фото

    Какая замечательная новость! Вчера, сегодня, ну просто песня! Удачи, Лу Лу! 

  • am14
    Ричи Порт и Дэн Мартин – призё ... (23)
    am14-Фото

    Ричи чрезвычайно одарен физически. Но ментально он другого поля ягода. У него нет внутреннего лидерского стержня Армстронга-Фрума-Контадора. Это ни плохо, ни хорошо, это - данность. Похоже, ему не очень уютно чувствовать себя лидером и нести соразмерную ответственность за этот статус. Он по сути ведомый, и его место - суперсильный горный помощник такого же сильного капитана... С соответствующей зарплатой, конечно. Меня не покидало ощущение в ходе этого Дофине, что Ричи ехал, будто бы искупая некую вину перед Фрумом, и лишь получив болезненный пинок от того на последнем этапе, плюнул и пошел на полную... Думаю, на Туре Ричи сломается достаточно скоро...

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