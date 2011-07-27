Луис Леон Санчес остается в команде «Астана»

Испанский гонщик Луис Леон Санчес будет выступать в команде Мирового Тура «Астана» еще два сезона. Соответствующее соглашение с гонщиком было подписано на днях.

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- Я рад, что мы продлили контракт, потому что Луис Леон является очень сильным гонщиком, он один из сильнейших спортсменов, прекрасный командный гонщик, которому можно доверять. Он умеет побеждать в важных гонках, а также является отличным помощником для лидеров команды. Даже во время последней «Джиро д’Италия», которая была сложной для нас по многим причинам, Луис Леон продемонстрировал свои лучшие качества одного из опытнейших профессионалов в пелотоне. Мы с радостью предложили ему новый контракт с командой «Астана»! – рассказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

Луис Леон Санчес (33 года) проводит свой третий сезон в команде «Астана». За свою карьеру Санчес выиграл четыре этапа «Тур де Франс», дважды побеждал на «Классике Сан Себастьян», выигрывал общий зачет таких многодневок, как «Париж – Ницца» и «Тур Даун Андер», становился победителем Европейских Игр.

На только что завершившейся многодневке «Критериум дю Дофине» Луис Леон помогал Якобу Фульсангу на его пути к итоговой победе (Санчесу пришлось сойти с гонки после 6-го этапа из-за сильной зубной боли).

После небольшого отдыха, Луис Леон Санчес вернется в гонки на многодневке «Тур Польши», после чего продолжит подготовку к «Вуэльте Испании».

Пресс-релиз команды Astana Pro Team