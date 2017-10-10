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Дубль Сэма Беннетта на Туре Турции-2017

Сэм Беннетт, Эдвард Тёнс и Риккардо Минали о 2-м этапе Тура Турции-2017

 

 

  Сэм Беннетт (Sam Bennett) сделал дубль, выиграв второй подряд спринтерский этап Тура Турции-2017. На 2-м этапе, завершившимся общим спринтом, 26-летний ирландский велогонщик команды BORA – hansgrohe обошёл бельгийского гонщика команды Trek-Segafredo Эдварда Тёнса и итальянского гонщика команды Astana Риккардо Минали. Эта победа стала 20-й в карьере Сэма Беннетта и 8-й в этом сезоне.

 

Дубль Сэма Беннетта на Туре Турции-2017

Дубль Сэма Беннетта на Туре Турции-2017

 Photo © Brian Hodes/VeloImages

 

 

  Сэм Беннетт: «Было сложно контролировать ситуацию с самого старта, день был долгим, как мы и ожидали. Trek-Segafredo попытались отправить своих гонщиков в отрыв, но мы нам это было невыгодно, потому что никто не стал бы нам сегодня помогать. В итоге в отрыв уехали двое, и скорость пелотона замедлилась. Мы хотели, чтобы они удержались впереди как можно дольше. Несмотря на то, что гонка шла спокойно, выдерживать скорость на протяжении всего этапа было тяжело, а в финале стало ещё труднее.

  Вчера чувствовал давление, сегодня же давление было от меня самого, чем от соперников или команды. Я хочу быть успешным.

 

  Сегодня многие выстроили спринтерские поезда заранее, за 15 км до финиша. Мы хотели ехать по правой стороне, но Trek-Segafredo заняли эту сторону первыми. Я опасался, что мы откатимся назад и не сможем вернуться, или что начнём слишком рано. В итоге мы выбрали неверное решение, поехав посередине, потому что там было тяжелей удерживаться на колесе. Я поймал много ветра. Сегодня все казались более организованными после вчерашнего завала, никто не хотел остаться позади.

 

  Trek-Segafredo вышли вперёд, готовясь к спринту. Мы постарались организоваться. В итоге ребята провели фантастическую работу в жаркий день. Шварци и Лео проводили долгие смены, хочу их особенно поблагодарить. Но мы не смогли выйти из последнего поворота на 1-2-3 позициях, как хотели, зато удалось сесть на колесо гонщикам Trek-Segafredo. В финале открылся просвет. Я решил поехать пораньше, а он воспользовался развозом своего последнего помощника, потом вышел вперёд, но я также ускорился впереди. Ещё один хороший этап для команды. Я счастлив, это моя восьмая победа в сезоне.

 

  Каждый год я нацеливаюсь одержать 10 побед, хотя добиться этого трудно. Сегодня на меня сильно повлияла жара. 10 побед – сложная задача, но мы попробуем. Я доволен восемью победами, никогда прежде мне не удавалось выиграть столько. Я вижу, что продолжаю развиваться, это поднимает мой настрой перед межсезоньем».

 

  Эдвард Тёнс: «Я ужасно разочарован, потому что команда отлично на меня отработала, лучше и быть не могло. На финишной прямой я заметил, что Сэм Беннетт сидит у меня на колесе. Возможно, я поехал слишком рано, но я знал, что у меня нет большой взрывной силы, поэтому мне надо было что-то предпринять. В итоге я на одну ступень ближе к победе, чем вчера. Мне досадно, что я не завершил работу моих товарищей по команде. Мы были очень организованны. Пантано ускорился за 1,5 км, вывез команду вперёд. Коледан сделал последнюю протяжку. Бой Ван Поппель был у него на колесе, а я сидел за Боем. Работали потрясающе. Между колесом Боя Ван Поппеля и собой я оставил небольшой просвет, чтобы воспользоваться слипстримом, но Сэм был просто более взрывным. Возможно, на этапе, где произойдёт просев пелотона, мне удастся взять победу, но сегодня Сэм был быстрее».

 

  Риккардо Минали: «Чувствовал себя хорошо несмотря на долгий этап, на котором не было ни метра равнины. Спринт получился очень быстрым. Груздев отлично защищал меня от ветра. Жаль, что мне на секунду пришлось во время спринта нажать на тормоза, но всё же мне удалось побороться. Это мой первый подиум на гонке Мирового тура, я доволен. Надеюсь, смогу выиграть этап на Туре Турции».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Турции-2017

 

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Тур Турции Tour of Turkey гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Петер Саган начнёт сезон 2018 ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    У меня в квартирке есть пара смесителей hansgrohe, правда, установленных до появления этого спонсора в велошоссе.

    Как включаю воду, так Петера вспоминаю...

     

  • Earl57
    Тур Турции-2017. Этап 2 (1)
    Earl57-Фото

    Шедевральный был комментарий Отара))

    Напомнил экскурсовода из фильма про Неуловимых мстителей: "Авраам родил Исаака..."

  • HastaManana
    Петер Саган начнёт сезон 2018 ... (2)
    HastaManana-Фото

    «Он настолько же хорош в умении сделать шоу, насколько является одним из лучших велосипедистов всех времён.»

    +100500clapping

  • ktilp-12
    Тур Турции-2017. Этап 1 (3)
    ktilp-12-Фото

     Все было нормально после вчерашнего падения, а сошел после сегодняшнего падения на втором этапе.

  • velodoctor
    Тур Турции-2017. Этап 1 (3)
    velodoctor-Фото

    И Чернецкий сошел, одни растройства. negative Хотя Астана писала что все обошлось, твиттер гонки пишет что он сошел. 

  • finn
    Алехандро Вальверде: "Джиро д ... (7)
    finn-Фото

    Интересно читать интервью, когда в нем не дежурные фразы типа "тренируюсь, восстанавливаюсь, благодарен болельщикам", а искренние ответы

  • VeloVelo
    Тур Турции-2017. Этап 1 (3)
    VeloVelo-Фото

    Опять у Велодоктора не срослось с Порсевым. Сочувствую.

  • Starch27
    Алехандро Вальверде: "Джиро д ... (7)
    Starch27-Фото

    Главное, чтобы не в ущерб Ланде

  • Sm1T
    Алехандро Вальверде: "Джиро д ... (7)
    Sm1T-Фото

    От Наиро слишком многого требовали. Раньше он стартовал на гонках с воодушевлением, он не привык сдаваться, и у него случился небольшой спад. Он морально силён, и он много выигрывал. Но требовали слишком многого. Посмотрим, сможет ли он освежиться психологически и хорошо начать сезон.

     

    это точно :)

  • error
    Gazprom – RusVelo завершит сез ... (3)
    error-Фото

    Сезон никакой для Русвело. При нормальном для «засвета» составе.

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