Фабиан Канчеллара: «Мне нужно время, чтобы адаптироваться к новой жизни»

Фабиан Канчеллара о своей жизни после завершения карьеры велогонщика

Фабиан Канчеллара (Fabian Cancellara) завершил карьеру профессионального велогонщика в конце прошлого года, его финальным соревнованием стала его коронная дисциплина – индивидуальная гонка на время на Олимпийских играх-2016. Он попрощался с болельщиками, взяв самую важную для велогонщика победу – золотую олимпийскую медаль. Чем сейчас занимается Фабиан Канчеллара, следит ли за велогонками и кого считает самыми перспективными велогонщиками мирового пелотона, 36-летний швейцарец рассказал в интервью Cyclism'Actu.

- Фабиан, уже шесть месяцев прошло с тех пор, как вы перестали бы профессиональным велогонщиком. Вы довольны вашей новой жизнью?

- Да, я доволен. Жизнь прекрасна, происходит много событий, иногда даже слишком много, но это нормально. Жизнь идёт в другом ритме, мне необходимо время, чтобы адаптироваться. Многие велогонщики мне говорили: "Ты увидишь, что времени у тебя будет даже меньше, чем когда ты был велогонщиком". На данный момент я очень много путешествую, хотя этого не планировал, но провожу в поездках намного больше времени, чем я думал. Пока на велосипед совсем не остаётся времени, планирую в следующие месяцы сесть в седло велосипеда. Это важно для здоровья, не ради тренировки, а просто чтобы поддерживать форму. Что касается проекта велогонок или триатлона - это тоже нечто новое, следовательно, мне нужно время, чтобы привыкнуть к перемена.



- Относительно вашего проекта TriStar, как вам пришла в голову идея заняться триатлоном?

- Я состою в одной организации, мы будем вместе этим заниматься. Точно также, как и Chasing Cancellara организуется моим агентством. Много людей хотели бы поработать вместе со мной, но проблема в отсутствии времени, которого на всё не хватает. Поэтому мы даём людям шанс посоревноваться со мной. Это важно мне, как жителю Швейцарии. Не так легко всё организовать, найти закрытые дороги как на Тур де Франс или Туре Швейцарии. Кроме этого, я готовлюсь получить диплом в школе спортивного менеджмента, что станет большим плюсом для моего будущего. Я не буду ни спортивным директором, ни тренером, это не моё. Я уже знаю в каком направлении хотел бы двигаться дальше, но мне необходимо время, нужно многое решить для себя, чтобы чувствовать себя комфортно.



- Когда вы видите такого ветерана велоспорта как Алехандро Вальверде, например, вы не думаете, что могли бы ещё немного оставаться в велоспорте?

- Алехандро — это отличный пример. Он очень хороший велогонщик, мне он очень нравится. Но он - это он. Мы разные люди, я нашёл свой баланс, прошёл свой путь и сделал всё, что мог.



- Чем именно вы занимались весной на классиках в вашей бывшей велокоманде Trek-Segafredo?

- Исполнял роль посла компании Trek. Приехал в команду, разговаривал с велогонщиками, но делал лично от себя и для команды. Я общался с Яспером Стейвеном, Джоном Дегенкольбом, Дирком Димолем, но без какой-либо подоплёки. Мы просто кое-что обсуждали, больше ничего.



- Проведя годы в велоспорте, теперь вы смотрите класскии по телевизору. Что вы чувствуете в эти минуты?

- Я не нахожу в этом ничего странного,мне интересно. Появляются новые имена, например, на Милан - Сан-Ремо. Проехав все классики, Петер Саган ничего не выиграл, и я считал, что Грег Ван Авермат способен одержать большую победу на Париж-Рубэ. Также, глядя класскии по ТВ, можно проследить тенденции на ближайшее будущее.



- Яспер Стейвен много помогал вам, когда вы выступали за Trek-Segafredo, и показал отличный результат на Джиро д’Италия. Что вы думаете о его потенциале?

- На него оказывается давление, гораздо большее, чем на других бельгийских велосипедистов. Люди очень многого ждут от него и от молодого велогонщика Эдварда Тёнса. Их ждёт большое будущее, я уже говорил ему об этом. Когда на него давят, он едет по-другому.



- Несколько слов о вашем сопернике Томе Боонене, который совсем недавно завязал с велоспортом...

- Он один из последних велогонщиков целой эпохи, которая заканчивается. Я думаю, последний, кто остался это Алехандро Вальверде, у него есть ещё несколько лет. Во времена наших классик мы с ним всегда были соперниками на шоссе. Это были хорошие времена, мы писали историю велоспорта.



- Как вы считаете, в современном пелотоне имеется велогонщик, способный доминировать на классиках, как вы двое в прошлом?

- Я думаю, что Грег Ван Авермат или Петер Саган могут это сделать, но они ещё так молоды и это не то же самое что я и Том. У нас была своя визитная карточка, и мы вместе делали гонку, Тур Фландрии в 2010, это действительно было нечто невероятное, между нами было противостояние В настоящее время есть хорошие велогонщики и молодые велогонщики, которые ещё покажут себя, но большую битву между двумя, нет, не сейчас.



- Возвращаясь к вашей специализации - лучший раздельщик сегодняшнего дня, кто это? Тони Мартин? Том Дюмулин?

- Сложно выделить кого-то. Тони в велоспорте уже много лет, ему может не хватить мотивации. Том молод, он много работает и очень способный. Они оба сильные велогонщики с большим потенциалом.



- За годы вашей карьеры, думали ли вы сменить вашу специализацию, чтобы сосредоточиться на многодневках, как это сделал Том Дюмулин?

- Я неплохо чувствовал себя в недельных гонках, но не на трёхнедельном Гран-туре. Мы разные. Дюмулин может выиграть Джиро д’Италия, это возможно, но до этого ещё далеко. Последняя неделя может всё изменить, будет много гор, для этого необходимо быть хорошим горняком. К тому же, на последнем этапе будет ещё и разделка, она очень важна, мне очень интересно, как всё закончится.



- К сожалению, в последнее время приходят печальные новости, случаются многочисленные аварии во время тренировок велосипедистов. Как вы относитесь к безопасности дорожного движения и уважают ли велосипедистов на дороге?

- Всегда были дорожные происшествия, но то, что происходит сейчас, это катастрофа. Вокруг столько стресса, а люди водят автомобиль с телефоном в руках, не обращая внимания на дорогу, и это, правда, страшно. Все эти аварии, самое последнее это ДТП с мотогонщиком Ники Хейденом в Италии, это ужасно. Но велоспорт вовсе не плохой вид спорта. Для меня это уникальный спорт, где мы можем проявлять себя совершенно по-разному, не так как в теннисе, боксе или в футболе.



- Есть ли у вас ещё какие-либо планы на ближайшее будущее, кроме тех, о которых мы уже говорили выше?

- Идея с Chasing Cancellara и, также, я думаю о молодёжи, но я не могу заниматься всем. Для этого нужны деньги. Есть спонсоры, но мне необходимо немного отдышаться. Со временем я смогу заняться молодёжью. Молодежь — это завтрашний день, так что, если есть возможность что-то сделать для них, я сделаю всё, что от меня зависит. Я постоянно получаю массу предложений, но, как я уже сказал, не могу заниматься всем подряд. Всему своё время.



- И в заключении, какой момент в вашей карьере для вас стал самым лучшим?

- Самый лучший момент, это не только когда я поднимался на подиум с золотой медалью или кубком великих классик. Самое важное в моей карьере — это опыт. Я падал, мне было больно, но всё это помогло мне в самые важные моменты. Эти сложные моменты позднее позволили мне испытать радость побед.