Хет-трик Сэма Беннетта на Туре Турции-2017

Сэм Беннетт, Эдвард Тёнс и Симоне Консонни о 3-м этапе Тура Турции-2017

Сэм Беннетт (Sam Bennett) продолжил победную серию на Туре Турции-2017, выиграв третий подряд спринтерский этап. На финише 3-го этапа, завершившегося общим спринтом, 26-летний ирландский велогонщик команды BORA – hansgrohe вновь обошёл бельгийского гонщика команды Trek-Segafredo Эдварда Тёнса, а тройку лучших на этапе замкнул итальянский гонщик команды UEA Team Emirates Симоне Консонни.

Photo © Brian Hodes/VeloImages

photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

Сэм Беннетт: «Я в восторге. После первого этапа сомневался, смогу ли выиграть ещё. После второго был счастлив, думал: «Два этапа подряд, вот это да, мне повезёт, если выиграю ещё». Я и мечтать о таком не мог. Я абсолютно счастлив. С Классики Гамбурга ( с 20 августа) я ставил целью эту гонку, хотел показать результат. Сначала предполагалось, что закончу сезон на гонке Sparkassen Münsterland Giro (3 октября), но потом я спросил команду, могу ли поехать на Тур Турции. В конце сезона я мотивирован и хотел показать результат.

Ребята команды потрясающе отработали в жару, на 110%. Они великолепно работали с самого первого этапа, стараясь контролировать ситуацию в гонке. Другие команды немного помогали, но наши ребята работали очень много с первого дня. Для них тоже этот сезон был долгим, хочу поблагодарить их и персонал.

Сегодня последний подъём оказался трудным, я не знал, как отреагирую, ради него берёг все силы, старался удержаться на хорошей позиции. Так как подъём был коротким, я мог себе позволить на нём выложиться по максимуму. Был небольшой встречный ветер, что я сразу почувствовал на себе, и если бы подъём оказался длиннее, возможно, я бы выпал.

На вершине пелотон порвался, и я постарался пораньше закрыть просвет. Когда я был подростком, мой тренер всегда говорил, что лучше закрывать просвет сразу. Со мной были три товарища по команде. В финале поехали быстро, но паниковал я один, ребята же были уверены, что всё в порядке. Я кричал им, чтобы они поднажали, но они меня не слушали, а сохраняли спокойствие. В итоге они отлично вывезли меня.

В какой-то момент я толкнул одного из моих товарищей по команде, что едва всё не разрушило. Это была только моя ошибка.

Может, мы не должны быть слишком жадными, но мы будем стараться выиграть снова.

Эта гонка стала для меня новой ступенью в карьере. Если бы в этой гонке было больше этапов, и она была бы сложней по рельефу, то Тёнс бы меня смог победить. Думаю, эта гонка даёт мне хорошие уроки, подводит к более крупным гонкам, где спринтеров больше. Хотя иногда я считаю, что когда сильных спринтеров очень много, то спринт проводить легче, потому что он становится более хаотичным, и ты имеешь шанс прорваться.

Важно учиться, как побеждать. Надо быть сильнее, но сила приходит с возрастом и пройденными сезонами. Я также думаю о моём месте в команде, я всегда буду позади Петера Саган и понимаю это, но надеюсь, что прочно занимаю за ним второе место. Я получил поддержку команды, а теперь, в межсезонье, когда спортивные директора начинают составлять план на 2018 год, мне бы хотелось помогать Петеру на крупных гонках, но также надеюсь, что и у меня будет шанс, как в этом году».

Эдвард Тёнс: «Думаю, мы, как команда, также, как и UEA Team Emirates, старались сделать гонку как можно труднее, но Беннет прошёл подъём вполне хорошо. Так что мне оставалось лишь сберечь силы для спринта. Сегодня применил другую тактику - постарался сесть ему на колесо, но когда он спуртовал, сразу сделал просвет в полметра. Я смог его догнать, ускорившись во второй раз, но он более взрывной, чем я, победить его нелегко.

Я разочарован больше, чем вчера, потому что надеялся на сегодняшний этап, думал, что сможем сбросить его в подъёме, но это не сработало. Он прошёл подъём вполне прилично, в первой группе оставалось лишь 20 или 30 гонщиков, так что это значит, что он был хорош в подъёме. В пелотоне он самый быстрый, тут больше сказать нечего».

Симоне Консонни: «На первом этапе мы должны были работать на Марко Кумпа, но он упал, и тогда его заменил Федерико Цурло, который занял 4-е место. Вчера я финишировал 5-м, что довольно хорошо. Сегодня этап мне подходил больше, хотя на подъёме мне было тяжеловато, но товарищи по команде помогли мне удержаться и вернуться вперёд. Я спринтовал, но бороться с Беннеттом и Тёнсом трудно. Я начал спринт издалека, но занял 3-е место».