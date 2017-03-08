Юлия Сивцова: «Константин никогда не жалуется»



Когда судьба знакомит с человеком, который изменит твою жизнь, и станет важной частью будущего, тогда отступление от собственных принципов не кажется ошибкой. Наша гостья Юлия, супруга белорусского профессионального велогонщика Константина Сивцова, долгое время отказывалась пойти на двойное свидание. Однако, согласившись на встречу, Юлия уже не представляла дальнейшей жизни без того, кто стал позже для неё любящим спутником жизни и заботливом отцом двух их сыновей.



Константину пришлось ждать заветное «да» долгих пять лет. Брак Юлии и Константина Сивцовых был зарегистрирован 3 ноября 2007 года, согласно велосипедной традиции осенних велосвадеб.

Юлия Сивцова: «Константин никогда не жалуется»



- Юлия, спортсмены люди очень занятые, личная жизнь у них на самом последнем месте. Как же состоялась ваше судьбоносное знакомство?

- Очень банально, нас познакомила наша общая подруга. Небольшая предыстория - я сама из России, с Тюменской области, как раз после окончания 11-го класса и сдачи экзаменов я с родителями поехала на лето в гости к бабушке - отдохнуть. Родственники моей мамы все из Беларуси. Я решила времени зря не терять и попробовала поступить в институт. Экзамены сдала, меня зачислили, и я решила остаться у бабушки, к тому же, белорусский климат сильно отличался от климата той местности, где я родилась. Решила пожить в тепле. На первом курсе моя однокурсница пригласила прогуляться, должен был прийти её парень с другом. Я такие вещи не люблю и поэтому долго отказывалась. В итоге согласилась, и эта встреча стала для нас судьбоносной.

Пришёл на встречу такой скромный мальчик, ничем не примечательный. Но когда он начал разговаривать со мной, то преобразился, оказался очень интересным, говорил без остановки. Привлёк меня своими разговорами - так начались наши отношения. В этот же день мы пошли в кино, но фильм мы совершенно не видели, Костик болтал весь сеанс без умолку. Он и сам потом сказал: «На меня это совсем не похоже». Те, кто знаком с Костиком, знают, что его называют «молчун». А на этой встрече со мной его прорвало. Он говорит, что у него это была любовь с первого взгляда. О себе не могу сказать того же самого, у меня чувства к Костику проявлялись и росли постепенно.



- Расскажите, как Константин сделал вам предложение вступить с ним в брак?

- Да, всё было как мечтают многие девушки, но только не я. Был романтический ужин в ресторане, кольцо и предложение руки и сердца. Он очень долго ждал этого момента. Я ему твёрдо сказала: «Папа мне дал наставление, пока я не закончу институт никакого замужества». Слова папы у меня очень прочно отложились в голове, и Костику ничего не оставалось делать, как только ждать меня на протяжении пяти лет.

Приезжал, уезжал, и наконец настал тот день… день окончания учёбы в институте. Костик пригласил меня в ресторан, но не было даже намёка, что он собирается сделать мне предложение. Как это обычно бывает, когда для одного человека предстоит важное, судьбоносное событие, принятие решения, меняющего его жизнь, другому кажется, что момент неподходящий, всё как-то не так и не то. Я отказывалась идти в ресторан. В такие моменты меня приходится долго уговаривать.

Костику удалось меня уговорить, мы пришли в ресторан, он достал кольцо, попытался встать на колено… Но это было не моё, я не очень эмоциональна, такое предложение руки и сердца было не по мне. А для Костика всё иначе, он хотел всё сделать именно так. И для него это был практически подвиг, ведь он очень стеснительный человек. Этим он покорил меня, я согласилась выйти за него замуж.

Юлия Сивцова: «Константин никогда не жалуется»



- Как пишут в описании к знакам зодиака, мужчина-Лев (дата рождения Константина Сивцова 09/08/1982), великолепно умеет себя подать и любит быть в центре внимания. Юлия, а каким вы видите вашего супруга?

- Подать себя он совершенно не умел. Пришло это умение постепенно. Только сейчас Костик стал более менее общительным. Мне пришлось очень долго ему внушать, что необходимо общаться с разными людьми, и хуже от этого не будет. Никогда не знаешь заранее, как в дальнейшем сложится жизнь, и кто с тобой окажется рядом в нужную минуту. Нужно думать о будущем. Общение всегда даёт какую-то информацию, которая потом может пригодиться в жизни. Мне пришлось немало потрудиться над тем, чтобы он стал больше общаться. Но сейчас он стал совсем другим, может завязать беседу с кем угодно.

А вот, что в нём от знака Льва, так это любовь к похвале, он очень любит, чтобы его хвалили. Мне нравится в нём это качество, потому что он не ждёт похвалу на пустом месте, а добивается трудом и результатом. И когда его хвалят, он не расслабляется, а ставит цель ещё более значимую, прилагает все свои усилия, чтобы её достичь.



- Главный критик и опора Константина - это его супруга Юлия.

- Да, так и есть. Мне иногда кажется, что я перегибаю палку. Я его постоянно исправляю, например, говорю: «Выпрямись, не сутулься, так не стой, это не делай, то не говори, тут улыбнись». Бывает иногда, что его это раздражает. А я это все делаю от того, что очень его люблю, потому что он мне очень дорог, и мне хотелось бы, чтобы окружающие его люди оценивали и видели его таким, каким вижу я. Люди же все разные, с первого взгляда не всегда складывается правильное впечатление. Только пообщавшись с человеком можно узнать его лучше.



- Расскажите о себе – чем вы занимаетесь, чем увлекаетесь?

- Мне очень нравятся жёны спортсменов, которые успевают и самореализоваться, и заняться семьёй. В моём случае так не получилось. Окончив институт и приехав навестить Костика в Италию, незаметно для себя я осталась с ним, вернее, незаметно для меня он меня оставил с ним. Раз и свадьба, два - появился ребёнок, три - второй ребёнок, четыре - и уже документы оформили на проживание в Италии… Семейная жизнь закрутилась, а профессиональная так и не началась. Да, были у меня и амбиции, и планы на работу. Но я понимала, что у Костика уже жизнь сложилась, он знает к чему стремится, знает, чего хочет, и у него есть любимая работа, которая приносит доход, поэтому я приняла решение не тянуть одеяло на себя. Я понимала, что если он будет занят спортом, а я буду занята работой, то семья, в принципе, может и не получиться. Он должен приезжать домой, а дома его должна ждать семья, а не отсутствующая жена и дети непонятно с кем. Но я не расстраиваюсь, не отчаиваюсь, я верю, что у меня всё ещё впереди. Велоспорт - это не навечно, дети растут быстро, постепенно приду к тому времени, когда и я смогу самореализоваться в профессиональном плане.



- Юлия, ваша профессиональная специализация это…?

- Я экономист, моя специализация финансы и кредит.



- Семейный бюджет Сивцовых в надёжных руках!

- Да, ничего без моего совета не покупается, не тратится. У нас вообще все вопросы решаются сообща. За это я очень благодарна своему супругу. Костик никогда не говорит мне, чтобы я сидела дома, мол, ты жена и должна только лишь следить за домом и детьми, знай своё место. Нет, он посвящает меня в свои дела, мы принимаем какие-то решения только после совместного обсуждения.



- Жизнь жены велогонщика - это не только яркие победы мужа, страх за его здоровье, внимание прессы и болельщиков, но и одиночество. Бывают ли такие моменты в жизни? Ведь большую часть вашей жизни вы проводите в разлуке не только с вашим любимым, но и с вашими родными и близкими, которые живут в другой стране.

- Конечно. Да. Можно сказать, что мы, веложёны, одиноки. Хотя, смотря у кого какой характер. У меня очень сложный характер, я самостоятельная, не люблю быть под контролем, под чьим-то присмотром. Мне нужна свобода в действиях, в мыслях, во всем. С одной стороны, одиночество помогает, мужа нет, делай всё что хочешь. С другой стороны, конечно, ты постоянно одна, тебе не с кем поговорить. В перерывах между этапами велогонки, массажем, ужином у мужа удаётся спросить по телефону как он себя чувствует, как прошёл день, всё ли хорошо - т.е. рутина. Наболевшие вопросы, какие-то вещи, которые меня беспокоят, переживания, это всё так и остаётся во мне. Порой даже родителям этого не можешь сказать, потому что они далеко и помочь тебе ничем не могут, от этого родители начинают волноваться, в три раза больше переживать. Зачем тревожить родителей? Зачем беспокоить мужа? Поэтому приходится всё оставлять в себе. Друзей, таких, чтобы были очень близкими, ты, будучи за границей не найдёшь, по большей части это только хорошие знакомые, но так чтобы быть открытым во всем, такого не будет.

Юлия Сивцова: «Константин никогда не жалуется»



- В вашей семье растут двое сыновей. Папа Костя, какой он?

- Детям тоже нелегко жить тут, но они адаптировались лучше меня. Папа для них авторитет. Дети считают, что всё важное в их жизни - заслуга папы. Хотя папы часто нет рядом в важные моменты их жизни, но они считают, что все их навыки - езда на велосипеде, на лыжах, благодаря папе. Но я этому и не сопротивляюсь. Всегда спрашивают, сколько осталось дней до возвращения папы. У нас есть календари, мы зачёркиваем каждый день в ожидании возвращения папы домой. Мы привыкли к этому образу жизни.

Папа Костя, он молодец, и он совершенно обычный папа. Если папа повышает голос, значит, действительно произошло что-то серьёзное. Если мама повышает голос, значит ничего страшного, внимания даже никто не обратит.

Дома Костик очень хозяйственный. Мне очень нравится, что ему не чужды домашние дела. Он умеет всё делать. Наш папа варит самую вкусную в мире овсяную кашу! Это мнение и оценка наших детей. Мамина овсяная каша даже рядом не стоит. Папа кормит детей играючи. Всегда что-то вкусное подмешивает им в кашу - "нутеллу", ягоды… С удовольствием уплетают кашу.

Нашего папу вы не увидите сидящим на диване. Для меня это минус, иногда так хочется просто посидеть всей семьёй на диване и ничего не делать. Но наш папа не может усидеть на месте, он всегда находит чем занять и себя, и нас. Он всегда куда-то спешит, всегда куда-то едет. Мало того, что сам вечно в движении, но и меня с собой постоянно возит. У нас всегда есть какие-то дела, решаем какие-то вопросы. Но всё равно спасибо нашему папе за это. Сама по себя я очень нерасторопная и в одиночку долго бы справлялась с делами. Наш папа научил нас быстро собираться и принимать решения не раздумывая долго, а иногда и спонтанно. Мы можем посреди ночи принять решение куда-либо поехать и утром уже в пути. Я довольна таким образом жизни, ничего не надоедает, у нас постоянно все меняется.

Я боюсь того дня, когда велоспорт закончится. Не угаснет ли его энергия? А может наоборот нерастраченные на велосипеде силы приведут нас к каким-то переменам, о которых сейчас мы даже и не думаем.



- Повлиял ли велоспорт и на вашу жизнь? Что вы приобрели или потеряли, став женой велосипедиста?

- Приобрели. Мы имеем возможность узнавать что-то новое, мы не сидим на месте. Картинка перед глазами постоянно меняется. Мы знаем, как живут люди в других странах. Видим, что везде у всех свои проблемы, свои радости. Конечно, жить за границей нелегко, но с другой стороны, мы получили шанс узнать об этом мире немного больше. Мы научились ценить время, ценим каждую минуту, проведённую вместе. Знаем, что такое жить на расстоянии, что такое разлука. У нас крепкая, дружная семья. И нашим детям мы прививаем, что не нужно просто сидеть и ждать чего-то от жизни, нужно двигаться, что-то делать.

Юлия Сивцова: «Константин никогда не жалуется»



- Хотели бы вы, чтобы ваши дети занимались спортом профессионально? Если да, то в каком виде?

- Как и все любящие родители, в какой-то момент начинаем задумываться, что хотелось бы для хорошего и светлого будущего своих детей сделать. Дети сами вправе выбирать куда им идти по дороге жизни, чем заниматься. А наша обязанность направить их и помочь всем, чем сможем. Дети должны многое попробовать, многое узнать, тогда, им будет легче выбрать свой путь в жизни. Также и со спортом, мы дали им возможность попробовать свои силы в разных видах спорта. Это же касается и иностранных языков. Наш старший сын хочет пойти учиться игре на пианино, почему бы и нет?! Мы с мужем помогаем нашим детям реализоваться и найти себя, не жалеем на это своего времени. Считаем, что таким образом детям будет легче определиться в жизни и сделать хороший выбор.

Но мы с мужем договорились, что отодвинем момент выбора. Пусть побудут детьми. Старший сын хоть и занимается уже велоспортом, но всё же это занимает много времени. В Италии дети начинают заниматься спортом уже с первого класса. Мы попробовали в прошлом году, для себя я решила, что это слишком трудно. Каждые выходные нужно выезжать на соревнования. Да, он уже навыигрывал много кубков, это все хорошо и радует, но он ещё успеет в жизни стать победителем. Мы, взрослые, знаем, что такое велоспорт - ты постоянно с велосипедом, чуть ли не спишь с ним. А когда понимаешь, что с семи лет твой ребёнок, как и твой муж будет помешан на велосипеде… Нет, у ребёнка должно быть детство, остальное успеется. Поэтому с велоспортом мы хотим повременить, стараемся его отдать в спортивные секции, где он будет получать упражнения на координацию, общее физическое развитие. Велоспортом серьёзно заниматься можно начать и в 12, и в 14 лет.



- Самый типичный день из жизни Юлии Сивцовой, каков распорядок дня?

- День, когда нашего папы нет. Просыпаешься, готовишь завтрак. Поднимаешь, собираешь детей. Завтрак. Везу детей в школу, в садик. Возвращаюсь домой, разбираю гору вещей, которая осталась после детей - одежда, посуда. Уборка дома, закупка продуктов, всё-таки в доме двое маленьких мужчин и кушают они как взрослые мужчины. Бывают дни, когда Костик уезжает и оставляет мне список заданий. Например, отвезти велосипед к механику, поэтому я даже уже разбираюсь в велосипедных деталях. Отправить емаил, документы. Всё-таки у наших мужей нет на это времени, и этими бумажно-документальными делами мы, жёны, занимаемся.

В Италии школы и садики не до самого вечера работают, в три часа дня нужно ехать забирать детей. Приезжаем домой, дети полдничают, и выезжаем в спортивные секции, смотря какой день недели - когда бассейн, а когда футбол. Пока дети занимаются, я никуда отлучиться не могу, поэтому сижу и жду, пока не закончатся занятия. Возвращаемся домой, ужинаем, готовим портфели на завтра. Отправляемся спать. И на утро всё начинается заново, и так пять дней в неделю. День сурка.



- Костя, насколько мы уже знаем, является дизайнером вашего дома. Как его талант сказывается на советах по стилю в одежде лично для вас?

- Да, у него есть талант дизайнера, масштабно любит менять что-то, украшать. Стены, например, декорирует, мебель выбирает, покупает.

Но, что касается одежды, тут нет, не очень он хочет одеваться стильно. Мне кажется, после велоформы им удобнее спортивного костюма и не нужно ничего. Не знаю, как другим велосипедистам, но моему мужу все равно, что на нем надето. Главный критерий для него - удобство, а не красота, бренд.

Если мы выходим куда-нибудь, по моему взгляду он понимает, всё ли в его одежде в порядке. Спокойно относится к моей критике и замечанием, доверяет моему вкусу, позволяет мне поправлять его стиль одежды. Поэтому, что касается моего стиля, то тут Костик мне не помощник.



- Сложились ли в вашей семье традиции?

- Как-то некогда (смеётся). Они может быть и есть, но что-то сейчас не могу вспомнить. А всё почему? Потому, что у нас все спонтанно, суматошно, может это и есть традиция.



- Рецептиком из меню семьи Сивцовых не поделитесь?

- У нас в основном блюда итальянской кухни. К тому же, всё наше питание связано непосредственно со спортом, следовательно, это здоровое и правильное питание. На наш стол мы не можем поставить блюда, которые ели в детстве, что готовили нам родители и бабушки - булочки, пирожки.

То, чем питаются спортсмены, потом сказывается на их физической форме и на результатах. Питание спортсменов дома точно такое же, как и во время велогонок.

Поэтому, на нашем столе вы увидите рыбу, овощной салат, которого Костику очень не хватает, когда он бывает в арабских, а порой и в некоторых европейских странах. Углеводы вечером на нашем столе вы не увидите.







- Самый невероятный подарок, который сделал вам Константин, есть такой?

- Мой муж живёт по такому принципу - вот тебе кредитка, иди и купи, то, что тебе хочется, если что-то нравится - покупай. Но мы, женщины, хотим ведь, чтобы наш мужчина сам выбрал подарок, пришёл с букетом цветов. Хотя, этого у Костика не отнять, цветы он дарит мне часто. Он молодец, может даже с тренировки приехать с букетом цветов.

Но вот с подарками сложнее. Он догадывается, но боится ошибиться в подарке, хотя мне очень нравятся все его подарки. У него очень хороший вкус, но присутствует нехватка времени. Поэтому я все время жду сюрприза, а сама себе покупать подарки не очень люблю.

На рождение ребёнка Костик мне подарил кольцо с чёрным бриллиантом. Сначала я не поняла, почему бриллиант чёрный, посмотрела и закрыла коробочку. Прошло какое-то время, и я влюбилась в это кольцо, оно мне очень нравится, я оценила его подарок, люблю его надевать. У меня так частенько бывает, сначала растерянность, потом привыкание, затем уже не могу расстаться и очень благодарна.



- Самая запомнившаяся для вас победа на гонках, которую завоевал Константин?

- Мы всё время одну победу вспоминаем - победу на 9-м этапе Джиро д’Италия-2009 с финишем в Бергамо. Я тогда ждала первого ребёнка, приехала на гонку на седьмом месяце беременности с большим животом. Подошла к финишу, а там всегда большие мониторы стоят, и вижу - мой едет в отрыве. У меня прямо ноги онемели, я стояла как вкопанная и не могла даже пошевелиться. Все пальцы, кулачки себе выкрутила - доедь-доедь. В итоге, Костя доехал и пересёк линию финиша первым. Это самая запомнившаяся для нас обоих победа.



- Во время Тур де Франс-2012 ваш супруг сошёл с гонки с переломом, помните тот день? Потом он был дома, опишите тот период.

- Сначала была больница, ты звонишь туда телефон обрываешь, тебе никто не отвечает. Казалось, что жизнь остановилась, я не знала, что происходит, какие новости. Как и всегда, по телефону, Костик никогда не жалуется, ничего не рассказывает, всё - нормально, переживать не о чём, операцию сделали, всё хорошо.

Приезжает домой, заходит в дверь, я смотрю и вижу - Костя на костылях, еле ногу передвигает. И понимаю, что всё плохо. Лето, он в шортах, этот гипс. Вот тогда только я поняла, что такое велоспорт, какое это неблагодарное дело. Всю жизнь ты тренируешь своё тело, вот они твои мышцы - сильные, красивые, и раз, падение, операция и всё. Через какое-то время у тебя вместо двух сильных ног, одна тоненькая - все мышцы куда-то ушли, другая обычная - большая и с мышцами. И видя это, так плохо себя чувствуешь, но тут понимаешь, что ему то гораздо хуже, чем тебе. Такова участь веложён, все время держаться, не показывать мужу своих переживаний и тревогу.

Дети, они не совсем понимают, что папе больно, что по нему нельзя прыгать и ползать. Да, папа лежит на диване или в кровати, но его состояние не позволяет ему резвиться, он едва ли может пошевелиться. Было сложно детям это объяснять.

Я сейчас вспоминаю, и у меня слезы на глазах, как будто это было вчера. Тогда я себя держала, а сейчас вот рассказываю, вспоминаю и нахлынула боль.

В тот период, я впервые увидела Костика растерянным. Тогда мы не знали, восстановится он или нет, что его ждёт. Но, тем не менее, берёшь себя в руки, натягиваешь улыбку, возишь его по больницам на процедуры. Слава Богу, Костик выздоровел. Благодаря своему характеру, силе воле, он выдержал это испытание. Конечно, в самом начале было тяжело, но он взял себя в руки и начал усердно заниматься - разминал ногу, потихоньку вернулся к тренировкам.

Не хочу такое пережить ещё раз. Нет. У Кости тоже после этого случая появился страх падений, всё это пришлось перебарывать в себе, для этого тоже необходимы огромные усилия.

Я преклоняюсь перед этими людьми, перед спортсменами. У них большая сила воли, сильный характер. Они серьёзно относятся к своей работе. Семья у них не на последнем месте, ведь это и поддержка, и опора, и это тоже большая работа над собой, ведь совмещать так сложно. У спортсменов есть чему поучиться.



- Какой бы вы хотели видеть вашу жизнь через десять лет?

- Я так далеко не заглядываю. Мы живём день за днём. Я хотела бы чем-то заниматься, найти работу или открыть свой бизнес. Хотелось бы почувствовать себя бизнес-леди, куда-то выходить, каблучки надев. В Италии с каблуками проблема, тут кроссовки - самая удобная обувь. Общаться с людьми хотелось бы, мне очень не хватает общения. Хотелось бы видеть своего мужа в деловом костюме. Но я уже знаю, спорт от нас никуда не уйдёт, возможно и в будущем наша жизнь, и работа, будут связаны со спортом. Конечно, хотелось бы совместить и спорт, и бизнес.

Не могу загадывать, где мы будем жить через 10-15 лет. Не исключаю того, что мы вернёмся в Минск. Мне ничего не страшно.



- Когда вы смотрите велогонки по телевизору, то за кого болеете?

- Раньше, когда дети были маленькими, включала телевизор с трансляцией велогонок, и он работал, пока я занималась домашними делами. Болела за мужа, конечно же, но больше всё-таки за команду, потому что знаю, что велоспорт - это командный вид спорта. Если команда выполнила поставленную задачу, значит всё хорошо, и твоему мужу тоже хорошо. Если у команды, что-то не получилось, значит и у мужа не получилось. Мой муж очень ответственный, и поражение команды он принимает на свой счёт, значит он где-то недоработал, что-то не сделал. Поэтому я ещё больше болею за команду, чтобы у них всё получилось, как планируют.

Сейчас мы очень редко смотрим велогонки. Во-первых, из-за страха увидеть его в завале. Во-вторых, мне легче узнать, как прошла велогонка из первых уст, когда после этапа созваниваемся. Я очень переживаю, когда смотрю велогонку.



- Ваше отношение к велоболельщикам и их комментариям в интернете.

- Как и во всех видах спорта, в велоспорте есть болельщики. Среди них есть люди, которые не знают, что такое спорт и как даются результаты, конечно им легко сидеть за компьютером и оценивать спортсменов.

Костя говорит: «Это не плохо, это подстёгивает». Бывают комментарии негативные, которые хочется опровергнуть, их просто нужно пропускать мимо ушей. Люди разные, мы не можем каждому мысли в голову вложить. Это ещё хорошо, что наши мужья не такие знаменитые как звезды велоспорта - Винченцо Нибали, Крис Фрум, вот там да, действительно нужно иметь железный характер, чтобы не реагировать на негативные комментарии.

Мы не сталкивались с негативными комментариями в адрес Кости. Думаю, каждый имеет право на то, чтобы высказаться.

Юлия Сивцова: «Константин никогда не жалуется»



Марина МИЗУРОВА



Фотографии из личного архива Юлии и Константина СИВЦОВЫХ