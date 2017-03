Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 Категория:

Этап 5 Valls - Lo Port/Tortosa, 182 км 1 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 4:14:52 2 Christopher Froome (Gbr) Team Sky 0:00:13 3 Alberto Contador (Esp) Trek - Segafredo 4 Marc Soler (Esp) Movistar Team 0:00:25 5 Adam Yates (Gbr) Orica - Scott 0:00:32 6 Daniel Martin (Irl) Quick - Step Floors 0:00:46 7 David Gaudu (Fra) FDJ 0:00:58 8 Hugh Carthy (Gbr) Cannondale Drapac 0:01:04 9 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:11 10 Steven Kruijswijk (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 11 Romain Bardet (Fra) Ag2R La Mondiale 12 Michael Woods (Can) Cannondale Drapac 0:01:17 13 Rafal Majka (Pol) Bora - Hansgrohe 14 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 0:01:25 15 Pierre Roger Latour (Fra) Ag2R La Mondiale 0:01:29 16 Daniel Navarro (Esp) Cofidis 0:01:31 17 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 18 George Bennett (Nzl) Team Lotto Nl - Jumbo 19 Davide Formolo (Ita) Cannondale Drapac 20 Carlos Verona (Esp) Orica - Scott 0:01:47 21 Samuel Sanchez (Esp) BMC Racing Team 0:01:53 22 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 23 Jarlinson Pantano (Col) Trek - Segafredo 24 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 25 Louis Meintjes (Rsa) UAE Abu Dhabi 26 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 0:02:08 27 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 28 Aldemar Reyes (Col) Manzana Postobon Team 0:02:17 29 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:02:21 30 Jhon Darwin Atapuma (Col) UAE Abu Dhabi 0:02:34 31 Ondrej Cink (Cze) Bahrain - Merida 0:02:46 32 Ben O'Connor (Aus) Team Dimension Data 0:03:00 33 Felix Großschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 0:03:09 34 Jacques W. Janse (Rsa) Team Dimension Data 35 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 36 Alexis Vuillermoz (Fra) Ag2R La Mondiale 0:03:24 37 Ruben Fernandez (Esp) Movistar Team 0:03:29 38 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:03:30 39 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 40 Axel Domont (Fra) Ag2R La Mondiale 0:03:33 41 Tsgabu G. Grmay (Eth) Bahrain - Merida 42 Martijn Tusveld (Ned) Roompot - Nederlandse Lot 0:03:49 43 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 44 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:04:20 45 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 0:04:21 46 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 0:04:35 47 Hector Saez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:05:06 48 Léo Vincent (Fra) FDJ 0:05:13 49 José Mendes (Por) Bora - Hansgrohe 0:05:28 50 Eduard Prades (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:05:44 51 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 0:05:45 52 Peter Kennaugh (Gbr) Team Sky 0:05:54 53 Jay Mccarthy (Aus) Bora - Hansgrohe 54 Pawel Poljanski (Pol) Bora - Hansgrohe 55 Andrew Talansky (Usa) Cannondale Drapac 56 Mikel Landa (Esp) Team Sky 57 Robert Kišerlovski (Cro) Team Katusha Alpecin 0:05:58 58 Rafael Valls (Esp) Lotto Soudal 0:06:02 59 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain - Merida 0:06:58 60 Haimar Zubeldia (Esp) Trek - Segafredo 61 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha Alpecin 62 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 63 Ben Gastauer (Lux) Ag2R La Mondiale 64 Cyril Gautier (Fra) Ag2R La Mondiale 65 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 0:07:12 66 Luis G. Mas (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:07:26 67 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain - Merida 68 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:07:48 69 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 70 Mikel Nieve (Esp) Team Sky 71 Gianluca Brambilla (Ita) Quick - Step Floors 0:08:56 72 Pieter Serry (Bel) Quick - Step Floors 0:09:28 73 Rémi Cavagna (Fra) Quick - Step Floors 74 Silvio Herklotz (Ger) Bora - Hansgrohe 75 Alexey Vermeulen (Usa) Team Lotto Nl - Jumbo 76 Laurens De Plus (Bel) Quick - Step Floors 77 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 0:10:47 78 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:10:50 79 Sam Bewley (Nzl) Orica - Scott 80 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 81 Damien Howson (Aus) Orica - Scott 82 Pierre Rolland (Fra) Cannondale Drapac 83 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 84 Murilo Affonso (Bra) Soul Brasil 85 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon Team 86 Stef Clement (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 87 Robert Gesink (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 88 Jan Bárta (Cze) Bora - Hansgrohe 89 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 90 Domen Novak (Slo) Bahrain - Merida 91 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:11:02 92 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Lot 0:12:00 93 Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Nederlandse Lot 94 Jose Rojas (Esp) Movistar Team 95 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 96 Ángel Vicioso (Esp) Team Katusha Alpecin 97 Valerio Conti (Ita) UAE Abu Dhabi 98 Jordi Simon (Esp) Soul Brasil 99 Daniel Teklehaimanot (Eri) Team Dimension Data 100 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 101 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 102 Ruben Plaza (Esp) Orica - Scott 103 Rein Taaramäe (Est) Team Katusha Alpecin 104 Daryl Impey (Rsa) Orica - Scott 105 Jérémy Maison (Fra) FDJ 106 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 107 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 108 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain - Merida 109 Petr Vakoc (Cze) Quick - Step Floors 110 Lachlan Morton (Aus) Team Dimension Data 111 Arthur Vichot (Fra) FDJ 112 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 113 Magno P. Nazaret (Bra) Soul Brasil 114 Philip Deignan (Irl) Team Sky 115 François Bidard (Fra) Ag2R La Mondiale 116 Anass Ait El Abdia (Mar) UAE Abu Dhabi 117 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team 118 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis 0:13:51 119 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis 120 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:14:54 121 Brendan Canty (Aus) Cannondale Drapac 122 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Lot 0:15:46 123 Tim Ariesen (Ned) Roompot - Nederlandse Lot 124 Alex Howes (Usa) Cannondale Drapac 125 Svein Tuft (Can) Orica - Scott 126 Martijn Keizer (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 127 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 128 Victor Campenaerts (Bel) Team Lotto Nl - Jumbo 129 Johan Le Bon (Fra) FDJ 130 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha Alpecin 131 Kristijan Ðurasek (Cro) UAE Abu Dhabi 0:16:22 132 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 133 Matteo Bono (Ita) UAE Abu Dhabi 134 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Lot 0:17:31 135 Joseph Rosskopf (Usa) BMC Racing Team 136 Markel Irizar (Esp) Trek - Segafredo 0:17:57 137 Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo 138 José Gonçalves (Por) Team Katusha Alpecin 0:18:14 139 Enric Mas (Esp) Quick - Step Floors 0:19:45 140 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 141 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 142 Maximilian Schachmann (Ger) Quick - Step Floors 143 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 144 Kilian Frankiny (Sui) BMC Racing Team 145 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis 146 Piotr Brozyna (Pol) CCC Sprandi Polkowice 147 Natnael Berhane (Eri) Team Dimension Data 148 Caio Godoy Ormenese (Bra) Soul Brasil 149 Matthias Brändle (Aut) Trek - Segafredo 150 Mekseb Debesay (Eri) Team Dimension Data 151 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Abu Dhabi 152 Sergio Pardilla (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 153 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis 154 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural - Seguros RGA 155 Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon Team 156 Hernando Bohorquez (Col) Manzana Postobon Team 157 Hernan R. Aguirre (Col) Manzana Postobon Team 158 Julien Simon (Fra) Cofidis 159 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 160 Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 161 Davide Villella (Ita) Cannondale Drapac 162 Juan F. Osorio (Col) Manzana Postobon Team 0:20:27 163 Antonio Nibali (Ita) Bahrain - Merida 0:20:49 164 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 165 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 166 Diego Rubio (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 167 Davide Cimolai (Ita) FDJ 0:21:21 168 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team DNF Alexander Edmondson (Aus) Orica - Scott DNF Nathan Haas (Aus) Team Dimension Data DNF Kristian Sbaragli (Ita) Team Dimension Data DNF Dylan Page (Sui) Caja Rural - Seguros RGA DNF Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Lot DNF Guillaume Levarlet (Fra) Wanty - Groupe Gobert DNS Jonathan Castroviejo (Esp) Movistar Team DNS Diego Rosa (Ita) Team Sky DNS Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team DNS Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha Alpecin DNS Peter Stetina (Usa) Trek - Segafredo DNS Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis Генеральная классификация после 5 этапа 1 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 17:44:27 2 Christopher Froome (Gbr) Team Sky 0:00:21 3 Alberto Contador (Esp) Trek - Segafredo 0:00:47 4 Marc Soler (Esp) Movistar Team 0:01:00 5 Adam Yates (Gbr) Orica - Scott 0:01:15 6 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 0:01:18 7 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 0:01:34 8 Samuel Sanchez (Esp) BMC Racing Team 0:01:59 9 Daniel Martin (Irl) Quick - Step Floors 0:02:13 10 Steven Kruijswijk (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 0:02:40 11 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 0:02:43 12 Jarlinson Pantano (Col) Trek - Segafredo 13 Carlos Verona (Esp) Orica - Scott 0:02:44 14 George Bennett (Nzl) Team Lotto Nl - Jumbo 0:02:47 15 Romain Bardet (Fra) Ag2R La Mondiale 0:02:49 16 Pierre Roger Latour (Fra) Ag2R La Mondiale 0:03:16 17 Rafal Majka (Pol) Bora - Hansgrohe 0:03:17 18 David Gaudu (Fra) FDJ 0:03:39 19 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:03:59 20 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:04:12 21 Davide Formolo (Ita) Cannondale Drapac 0:04:29 22 Jhon Darwin Atapuma (Col) UAE Abu Dhabi 0:05:07 23 Louis Meintjes (Rsa) UAE Abu Dhabi 0:05:38 24 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 0:05:59 25 Ondrej Cink (Cze) Bahrain - Merida 0:06:28 26 Felix Großschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 0:06:37 27 Michael Woods (Can) Cannondale Drapac 0:06:42 28 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 0:06:47 29 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:06:59 30 Peter Kennaugh (Gbr) Team Sky 0:07:03 31 Hugh Carthy (Gbr) Cannondale Drapac 0:07:05 32 Daniel Navarro (Esp) Cofidis 0:07:25 33 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 0:07:47 34 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:08:45 35 Mikel Nieve (Esp) Team Sky 0:09:21 36 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:10:07 37 Ben O'Connor (Aus) Team Dimension Data 0:10:22 38 Léo Vincent (Fra) FDJ 0:10:28 39 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 0:10:39 40 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:10:48 41 Alexis Vuillermoz (Fra) Ag2R La Mondiale 0:11:22 42 Axel Domont (Fra) Ag2R La Mondiale 0:11:35 43 Rafael Valls (Esp) Lotto Soudal 0:12:07 44 Tsgabu G. Grmay (Eth) Bahrain - Merida 0:12:29 45 Ruben Fernandez (Esp) Movistar Team 0:13:36 46 Martijn Tusveld (Ned) Roompot - Nederlandse Lot 0:13:45 47 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 0:14:32 48 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:15:00 49 Haimar Zubeldia (Esp) Trek - Segafredo 0:15:38 50 Aldemar Reyes (Col) Manzana Postobon Team 0:17:30 51 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:17:31 52 Mikel Landa (Esp) Team Sky 0:17:45 53 Pieter Serry (Bel) Quick - Step Floors 0:18:45 54 Stef Clement (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 0:18:51 55 Robert Gesink (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 0:20:13 56 Ruben Plaza (Esp) Orica - Scott 0:20:27 57 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain - Merida 0:21:13 58 Laurens De Plus (Bel) Quick - Step Floors 0:23:38 59 Cyril Gautier (Fra) Ag2R La Mondiale 0:23:39 60 Pawel Poljanski (Pol) Bora - Hansgrohe 0:23:45 61 Ben Gastauer (Lux) Ag2R La Mondiale 0:23:46 62 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:24:08 63 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:24:23 64 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 0:24:34 65 Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon Team 0:24:56 66 Jose Rojas (Esp) Movistar Team 0:24:57 67 Jérémy Maison (Fra) FDJ 0:26:53 68 Anass Ait El Abdia (Mar) UAE Abu Dhabi 0:26:59 69 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural - Seguros RGA 0:27:35 70 Valerio Conti (Ita) UAE Abu Dhabi 0:27:43 71 Damien Howson (Aus) Orica - Scott 0:28:01 72 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha Alpecin 73 Enric Mas (Esp) Quick - Step Floors 0:28:11 74 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 0:28:30 75 Natnael Berhane (Eri) Team Dimension Data 0:29:00 76 José Mendes (Por) Bora - Hansgrohe 0:29:11 77 Hernan R. Aguirre (Col) Manzana Postobon Team 0:29:51 78 Jordi Simon (Esp) Soul Brasil 0:29:57 79 Jay Mccarthy (Aus) Bora - Hansgrohe 0:31:34 80 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:31:37 81 Lachlan Morton (Aus) Team Dimension Data 0:31:41 82 Jacques W. Janse (Rsa) Team Dimension Data 0:31:56 83 Andrew Talansky (Usa) Cannondale Drapac 0:32:22 84 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:32:31 85 Magno P. Nazaret (Bra) Soul Brasil 0:33:58 86 Robert Kišerlovski (Cro) Team Katusha Alpecin 0:34:01 87 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:34:09 88 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Lot 0:34:25 89 Alexey Vermeulen (Usa) Team Lotto Nl - Jumbo 0:35:00 90 Eduard Prades (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:35:05 91 Daryl Impey (Rsa) Orica - Scott 0:35:52 92 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Abu Dhabi 93 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain - Merida 0:36:00 94 Arthur Vichot (Fra) FDJ 0:36:16 95 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 0:36:41 96 Luis G. Mas (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:37:18 97 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:37:26 98 Petr Vakoc (Cze) Quick - Step Floors 0:37:32 99 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon Team 0:37:46 100 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team 0:37:49 101 Ángel Vicioso (Esp) Team Katusha Alpecin 0:38:06 102 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 0:38:31 103 Diego Rubio (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:39:21 104 Jan Bárta (Cze) Bora - Hansgrohe 0:39:48 105 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 0:39:50 106 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:40:14 107 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:40:44 108 Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Nederlandse Lot 0:41:01 109 Hernando Bohorquez (Col) Manzana Postobon Team 0:41:07 110 Gianluca Brambilla (Ita) Quick - Step Floors 0:41:15 111 Sam Bewley (Nzl) Orica - Scott 0:41:56 112 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain - Merida 0:41:57 113 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis 0:42:06 114 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 0:42:42 115 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Lot 0:43:15 116 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis 0:43:17 117 François Bidard (Fra) Ag2R La Mondiale 0:43:18 118 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:43:29 119 Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo 0:43:43 120 Kilian Frankiny (Sui) BMC Racing Team 0:43:51 121 Kristijan Ðurasek (Cro) UAE Abu Dhabi 0:44:36 122 Domen Novak (Slo) Bahrain - Merida 0:45:02 123 Rémi Cavagna (Fra) Quick - Step Floors 0:45:29 124 Maximilian Schachmann (Ger) Quick - Step Floors 0:45:42 125 Silvio Herklotz (Ger) Bora - Hansgrohe 126 Murilo Affonso (Bra) Soul Brasil 0:46:21 127 Davide Villella (Ita) Cannondale Drapac 0:46:28 128 Rein Taaramäe (Est) Team Katusha Alpecin 0:46:37 129 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Lot 0:46:46 130 Davide Cimolai (Ita) FDJ 0:46:53 131 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:47:04 132 Brendan Canty (Aus) Cannondale Drapac 0:47:10 133 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 0:47:11 134 Sergio Pardilla (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:47:12 135 Mekseb Debesay (Eri) Team Dimension Data 0:47:21 136 Joseph Rosskopf (Usa) BMC Racing Team 0:47:34 137 Johan Le Bon (Fra) FDJ 0:47:51 138 Julien Simon (Fra) Cofidis 0:48:16 139 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 0:49:12 140 Matteo Bono (Ita) UAE Abu Dhabi 0:49:15 141 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 0:50:02 142 Daniel Teklehaimanot (Eri) Team Dimension Data 0:50:12 143 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis 0:50:22 144 Hector Saez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:50:25 145 Pierre Rolland (Fra) Cannondale Drapac 0:51:09 146 Alex Howes (Usa) Cannondale Drapac 0:51:22 147 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:51:50 148 Caio Godoy Ormenese (Bra) Soul Brasil 0:51:55 149 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 0:51:59 150 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:52:03 151 José Gonçalves (Por) Team Katusha Alpecin 0:52:14 152 Piotr Brozyna (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:52:23 153 Svein Tuft (Can) Orica - Scott 0:52:38 154 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:53:28 155 Juan F. Osorio (Col) Manzana Postobon Team 0:53:41 156 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 0:53:58 157 Markel Irizar (Esp) Trek - Segafredo 0:54:59 158 Tim Ariesen (Ned) Roompot - Nederlandse Lot 0:55:40 159 Martijn Keizer (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 0:57:48 160 Victor Campenaerts (Bel) Team Lotto Nl - Jumbo 0:57:56 161 Matthias Brändle (Aut) Trek - Segafredo 0:58:24 162 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha Alpecin 1:00:05 163 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 1:00:13 164 Antonio Nibali (Ita) Bahrain - Merida 1:02:16 165 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1:02:18 166 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 1:02:37 167 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis 1:03:15 168 Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1:10:37 Вуэльта Каталонии-2017. Превью Результаты 1 этапа Вуэльты Каталонии-2017 Результаты 2 этапа Вуэльты Каталонии-2017 Результаты 3 этапа Вуэльты Каталонии-2017 Результаты 4 этапа Вуэльты Каталонии-2017 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены Теги к статье: Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya многодневная гонка Мировой Тур UCI Алехандро Вальверде Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



