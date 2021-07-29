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Штефан Кюнг в четырёх десятых секунды от олимпийской бронзовой медали в Токио-2020

Штефан Кюнг занял 4-е место в индивидуальной гонке на время на Олимпийских играх в Токио-2020

 

Штефан Кюнг в четырёх десятых секунды от олимпийской бронзовой медали в Токио-2020

 

 

  27-летнего швейцарского велогонщика Штефана Кюнга (Stefan Küng) от бронзовой медали в разделке на Олимпийских играх в Токио-2020 отделили всего четыре десятых секунды. После соревнования Кюнг в беседе с журналистами пошутил, что теперь постарается как можно скорее забыть эту разделку: «Иначе неделю не смог спать».

 

 

  Чемпион Европы в индивидуальной гонке на время, Штефан Кюнг перед стартом не считал своими основными соперниками победителя, словенца Приможа Роглича и призёра, гонщика Нидерландов Тома Дюмулина. Но в итоге Кюнг на 44,2 км дистанции с набором высоты 846 м проиграл победителю 1 минуту 4 секунды.

 

  Штефан Кюнг: «Я показал выступление высшего уровня. Оно было достойно медали. Если правильно распределяешься на разделке, то чувствуешь, когда идёшь не на пределе. Я же, конечно, шёл на пределе своих возможностей. Когда выкладываешься полностью, больше выдать ничего не можешь. Когда отдал 100%, 110 показать уже не сможешь.

 

  Я проехал почти идеально. Технически и физически был на пике, материалы тоже были на уровне. Когда прошёл час после старта соревнований, я был в трёх секундах от серебра. Все шли очень близко. Как ни странно, я не выделял Приможа Роглича и Тома Дюмулина как основных своих соперников.  

 

  Можно везде искать эти четыре десятых секунды, но, думаю, не стоит и начинать, потому что надо смотреть вперёд и сказать себе: «Всё в порядке, продолжу совершенствоваться и работать».

 

  Буду работать не ради этих четырёх десятых, а чтобы стать лучшим. Именно так двигаешься вперёд. До следующих Олимпийских игр в Париже ещё три года. И Олимпиада остаётся Олимпиадой. Я сдаваться ещё не собираюсь».

 

 

Олимпийские игры-2020. Результаты. Индивидуальная гонка. Мужчины

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Теги к статье: Штефан Кюнг Stefan Kung Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Примож Роглич – олимпийский че ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Инна
    А разделка была вполне, по-моему. ...Жаль, что в велоспорте сотые считают. ...

    Не часто такое увидишь во время ITT, но это Олимпиада..)

    В велоспорте глупо сравнивать это соревнование с другими гонками

    Повторюсь, но это Рогличь конкретно об инд.гонке на время или же об Олимпиаде (как соревнованиях) в целом ??

  • RVL
    Примож Роглич – олимпийский че ... (39)
    RVL-Фото

    Конечно не должен. ( Тут смайл с суровым лицом)
    Пока фрум не падал- не сходил, Конта, пока не падал- не сходил...кто из бигов  сходил по малодушию?
    Шансы ещё есть не упасть и выиграть

  • Геродот
    Примож Роглич – олимпийский че ... (39)
    Геродот-Фото

    Цитата: BlAr
    На его месте генеральщика 90%, если не больше, сошли бы с последнего этапа Париж-Ниццы, или, по крайней мере, не упирались бы. И 90% сошли бы после финиша 3 этапа ТДФ

    Поэтому у 90% нет никаких шансов (даже призрачных) на победу в Туре, а тот кто претендует на генерал должен ли оглядываться на эти 90%?

  • BlAr
    Примож Роглич – олимпийский че ... (39)
    BlAr-Фото

    Цитата: Геродот
    Я еще раз заостряю внимание:"не сходить" - это не материальная,а моральная победа,которая в-будущем даст больший профит.Например,сошел он с этого Тура - и выиграл Олимпиаду,и проиграл следующий Тур."Не сошел" - проиграл Олимпиаду и выиграл следующий Тур.Это грубое упрощение... но надеюсь понятно) Сход - это тактическая победа и стратегическое поражение.Хотя это лишь мое индивидуальное видение ситуации и я его никому не навязываю.

     

    На его месте генеральщика 90%, если не больше, сошли бы с последнего этапа Париж-Ниццы, или, по крайней мере, не упирались бы. И 90% сошли бы после финиша 3 этапа ТДФ. Вы видели его фото перед стартом 4-го этапа? Он и так проехал слишком много, нужно было сходить раньше. 

    Не знаю, внимательно ли вы смотрите гонки. Мне думается, что нет. Роглич - один из самых непафосных и боевитых гонщиков в пелотоне, за что заслуживает отдельного уважения!

  • M-07
    Примож Роглич – олимпийский че ... (39)
    M-07-Фото
    Цитата: Геродот
    А Винокуров в 2007 сильно разбился и вышел на разделку весь в бинтах и победил.И вполне вероятно победил бы в генерале,если бы не...
    Как он победил бы в генерале, если после разделки проиграл более 20 минут и к моменту снятия проигрывал почти полчаса?
  • Earl57
    Ремко Эвенепул не примет участ ... (7)
    Earl57-Фото
    А у Лефевра на этот счет другая точка зрения.
  • 1587
    Ремко Эвенепул не примет участ ... (7)
    1587-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: 1587
    Ну заявите тогда Алмейду что ли! Да и Власова вроде заявили! Хочется его увидеть на фоне Погачара-Роглича-Берналя-Карапаса

    Кого и куда заявлять? Алмейду из заявки на Вуэльту убрали вскоре после того, как он отказался продлять контракт с квиками.
    Власова же заявили, несмотря на непродление отношений
  • Earl57
    Ремко Эвенепул не примет участ ... (7)
    Earl57-Фото

    Однодневки то спринтерские. Что Ремко там делать? Ему же в отрыв надо уходить, чтобы выиграть. А времена, когда его спокойно отпускали, канули в лету...

    А на Туре Дании состав совсем слабенький, генеральщиков не предвидится. Волдтуровских команд мало, и те спринтеров спринтеров заявили вроде Груневегена и Педерсона.

  • RVL
    Ремко Эвенепул не примет участ ... (7)
    RVL-Фото

    Наказал папка ...)))

    Даже на уровне сборной решает...

    Похоже Лефевр сам на ставках против ремко ставит)

  • Sezar
    Ремко Эвенепул не примет участ ... (7)
    Sezar-Фото

    Да, тут нужна кардинальная переоценка ценностей. Очевидно, что после травмы функционал во многом утрачен. Не достигнут даже уровень лета 2019 года. И, что печально низкий уровень Джиро не растет. Как будто есть предел и его не перейти. Будем посмотреть.

    Вот что радует, что он поедет однодневки. Не понимаю, почему он их раньше избегал.

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