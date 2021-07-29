Штефан Кюнг в четырёх десятых секунды от олимпийской бронзовой медали в Токио-2020

Штефан Кюнг занял 4-е место в индивидуальной гонке на время на Олимпийских играх в Токио-2020

27-летнего швейцарского велогонщика Штефана Кюнга (Stefan Küng) от бронзовой медали в разделке на Олимпийских играх в Токио-2020 отделили всего четыре десятых секунды. После соревнования Кюнг в беседе с журналистами пошутил, что теперь постарается как можно скорее забыть эту разделку: «Иначе неделю не смог спать».

Чемпион Европы в индивидуальной гонке на время, Штефан Кюнг перед стартом не считал своими основными соперниками победителя, словенца Приможа Роглича и призёра, гонщика Нидерландов Тома Дюмулина. Но в итоге Кюнг на 44,2 км дистанции с набором высоты 846 м проиграл победителю 1 минуту 4 секунды.

Штефан Кюнг: «Я показал выступление высшего уровня. Оно было достойно медали. Если правильно распределяешься на разделке, то чувствуешь, когда идёшь не на пределе. Я же, конечно, шёл на пределе своих возможностей. Когда выкладываешься полностью, больше выдать ничего не можешь. Когда отдал 100%, 110 показать уже не сможешь.

Я проехал почти идеально. Технически и физически был на пике, материалы тоже были на уровне. Когда прошёл час после старта соревнований, я был в трёх секундах от серебра. Все шли очень близко. Как ни странно, я не выделял Приможа Роглича и Тома Дюмулина как основных своих соперников.

Можно везде искать эти четыре десятых секунды, но, думаю, не стоит и начинать, потому что надо смотреть вперёд и сказать себе: «Всё в порядке, продолжу совершенствоваться и работать».

Буду работать не ради этих четырёх десятых, а чтобы стать лучшим. Именно так двигаешься вперёд. До следующих Олимпийских игр в Париже ещё три года. И Олимпиада остаётся Олимпиадой. Я сдаваться ещё не собираюсь».