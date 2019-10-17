Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 2

Совсем забыла уточнить, что чемпионская майка Эдди Меркса – та, в которой он выиграл свою ШЕСТУЮ гонку Милан-СанРемо (из семи!).

А вот что интересно – в ряду других представлена майка «великого и ужасного» ЛА, чемпионат мира в Норвегии 1993 года. Несмотря на…

Один из самых в прямом смысле ярких экспонатов музея – форма Винченцо Нибали, в которой он выиграл Ломбардию 2017. Мы думаем, что по завершении карьеры его данные тоже появятся в экспозиции 24+24, все-таки в настоящее время он самый заметный итальянский гонщик на многодневки и классики.

В музее на отдельном стенде вывешен некий «манифест», своеобразное признание в любви к своему виду спорта и, пожалуй, образу жизни.

Я постаралась перевести его близко по смыслу. Вот текст и мое переложение.

IL BELLO DEL CICLISMO

Avete pensato al nostro campione, ‘eh?

D’accordo, “il bello” del ciclismo e lui… ma non solo.

Il bello del ciclismo e che oggi torniamo a colorare le vostre vie, che si rinnova il rapporto di amore tra “il gruppo” e “la gente”, che a Sanremo uno di noi vincera e tutti gli altri perderanno senza sentirsi sconfitti.

E cosi domani, e dopodomani…

Il bello del ciclismo e il nostro sudore, il sacrificio di chi pedala con le gambe e con il cuore su strade che profumano di vita, di storia, di avventura/

Il bello del ciclismo e che continueremo a sottoporci consapevolmente ai controlli antidoping piu efficacy e frequenti che esistano (li abbiamo volute noi corridori e ne siamo orgogliosi!)

Il bello del ciclismo e la vostra capacita di comprendere che, tra tutti gli sport, il nostro e il piu autentico e solare^ un’allegoria della vita con le sue gioie, le sue sofferenze, le sue meravigliose e crudely contradddizioni.

Il bello del ciclismo siete voi, sportive piu che tiffosi.

Il bello del ciclismo siamo noi.

I corridori professionisti italiani

PS: A proposito di doping: chi sbaglia paghi, siamo i primi a pretenderlo. Ma quando vorremmo che pagassero anche quelli che dopano la verita per il gusto di uno scoop o di un’ora di “celebrita”.

КРАСОТА ВЕЛОСПОРТА

Ты думал – это о нашем чемпионе, да?

Согласны, красота велоспорта - это он… но не только он.

Красота велоспорта в том, что сегодня мы снова придаем красочности вашей жизни, что возобновляются теплые отношения между пелотоном и публикой, что в Сан-Ремо один из нас победит, а все остальные проиграют, не чувствуя себя побежденными.

Так будет и завтра, и послезавтра ...

Красота велоспорта - это наш трудовой пот, самопожертвование тех, чьи ноги и сердца влекут их по дорогам с ароматом жизни, историй, приключений.

Красота велоспорта заключается и в том, что мы продолжаем сознательно подчиняться самому эффективному и частому допинг-контролю (мы хотели быть гонщиками и мы гордимся этим!)

Красота велоспорта – ваша способность понимать, что среди всех видов спорта наш наиболее подлинный и солнечный – это аллегория жизни с ее радостями, страданиями, чудесами и жеесткими противоречиями.

Красота велоспорта - это вы, любители спорта, а не тиффози.

Красота велоспорта - это мы.

Итальянские профессиональные велогонщики

PS: По поводу допинга: тот, кто совершает ошибку, платит за нее, и мы первые, кто этого требует. Но пока что мы хотим, чтобы платили бы даже те, кто действительно принимает допинг один раз на пробу или в момент своей славы…

Отдельные утверждения мне очень близки. Гонка – это как жизнь, больше труда, чем радостей, но - в преодолении и разнообразии тоже радость.

Момент романтической философии исчерпан. Вернусь к информации.

У музея есть очень интересный сайт. Меня заинтересовал пункт «Ночь в музее»!

Оказывается, для детей и подростков организуются ночевки непосредственно в музее с лекциями и квестами «поиск сокровища». Завтрак включен. Такая вот итальянская специфика. А мы-то думали, зачем там на полу большие подушки для сидения…

Занесли музей во все более длинный список мест, куда хорошо бы вернуться, и направились к церкви. Перед входом – надпись: «Войди в церковь, сначала молитва, потом все остальное».

Фотографий внутри церкви в разных публикациях достаточно. Поэтому, чтобы не утомлять, только не повторяющиеся (кажется…).

В центре – лампада с огнем из Рима, факел везли знаменитые гонщики…

В хорошей компании с Джимонди и Мозером – Константин Сивцов! А я и не знала, что он был чемпионом мира среди андеров!.. Что с чайника взять…

Подъехала к Гизалло очередная группа туристов на велосипедах. Судя по всему, австралийцы – гид спросил, откуда они и показал майку Кэдела Эванса – вот, ваш человек…

Туман стал окончательно затягивать холм, откуда не хочется уезжать.

Но скоро придет автобус в Ассо. Мы решили зайти в бар перекусить и – правильно – отметить осуществление мечты рюмочкой винца.

Бар был вполне прост и незатейлив, но меню… Такого вы еще не видели.

Почему-то я выбрала Симони. Надо было лучше съесть Армстронга или Пантани. Индурайн тоже недурен.

В другой раз наверстаем.

«Ну, за велоспорт!» - сказал Эмдэ.

Вино было средней руки и пахло пробкой.

Вот и все. Конец в стиле Хемингуэя.

P.S.

Приложение – два видео.

Второе видео – первое в моей жизни интервью с очень милой синьорой Грацией, работающей в музее. Мы обе волновались. Я – лопоча кое-как по-итальянски, синьора Грация – от торжества момента обращения к русскоязычным любителям велоспорта. Приглашает приехать!

Benvenuti, signore e signori!

Музей велоспорта Гизалло / Ghisallo Cycling Museum

Синьора Грация: "Мы рады приветствовать любителей велоспорта России и всего мира; мы открыты 8 месяцев в году с марта по ноябрь; зто велосипедный рай, который основал Фьоренцо Маньи для всех. До скорого свидания!".

Анна ПАВЛОВА.