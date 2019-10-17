- Категория:
- VeloCLUB |
- Дата:
- Вчера, 22:16
Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 2
Совсем забыла уточнить, что чемпионская майка Эдди Меркса – та, в которой он выиграл свою ШЕСТУЮ гонку Милан-СанРемо (из семи!).
А вот что интересно – в ряду других представлена майка «великого и ужасного» ЛА, чемпионат мира в Норвегии 1993 года. Несмотря на…
Один из самых в прямом смысле ярких экспонатов музея – форма Винченцо Нибали, в которой он выиграл Ломбардию 2017. Мы думаем, что по завершении карьеры его данные тоже появятся в экспозиции 24+24, все-таки в настоящее время он самый заметный итальянский гонщик на многодневки и классики.
В музее на отдельном стенде вывешен некий «манифест», своеобразное признание в любви к своему виду спорта и, пожалуй, образу жизни.
Я постаралась перевести его близко по смыслу. Вот текст и мое переложение.
IL BELLO DEL CICLISMO
Avete pensato al nostro campione, ‘eh?
D’accordo, “il bello” del ciclismo e lui… ma non solo.
Il bello del ciclismo e che oggi torniamo a colorare le vostre vie, che si rinnova il rapporto di amore tra “il gruppo” e “la gente”, che a Sanremo uno di noi vincera e tutti gli altri perderanno senza sentirsi sconfitti.
E cosi domani, e dopodomani…
Il bello del ciclismo e il nostro sudore, il sacrificio di chi pedala con le gambe e con il cuore su strade che profumano di vita, di storia, di avventura/
Il bello del ciclismo e che continueremo a sottoporci consapevolmente ai controlli antidoping piu efficacy e frequenti che esistano (li abbiamo volute noi corridori e ne siamo orgogliosi!)
Il bello del ciclismo e la vostra capacita di comprendere che, tra tutti gli sport, il nostro e il piu autentico e solare^ un’allegoria della vita con le sue gioie, le sue sofferenze, le sue meravigliose e crudely contradddizioni.
Il bello del ciclismo siete voi, sportive piu che tiffosi.
Il bello del ciclismo siamo noi.
I corridori professionisti italiani
PS: A proposito di doping: chi sbaglia paghi, siamo i primi a pretenderlo. Ma quando vorremmo che pagassero anche quelli che dopano la verita per il gusto di uno scoop o di un’ora di “celebrita”.
КРАСОТА ВЕЛОСПОРТА
Ты думал – это о нашем чемпионе, да?
Согласны, красота велоспорта - это он… но не только он.
Красота велоспорта в том, что сегодня мы снова придаем красочности вашей жизни, что возобновляются теплые отношения между пелотоном и публикой, что в Сан-Ремо один из нас победит, а все остальные проиграют, не чувствуя себя побежденными.
Так будет и завтра, и послезавтра ...
Красота велоспорта - это наш трудовой пот, самопожертвование тех, чьи ноги и сердца влекут их по дорогам с ароматом жизни, историй, приключений.
Красота велоспорта заключается и в том, что мы продолжаем сознательно подчиняться самому эффективному и частому допинг-контролю (мы хотели быть гонщиками и мы гордимся этим!)
Красота велоспорта – ваша способность понимать, что среди всех видов спорта наш наиболее подлинный и солнечный – это аллегория жизни с ее радостями, страданиями, чудесами и жеесткими противоречиями.
Красота велоспорта - это вы, любители спорта, а не тиффози.
Красота велоспорта - это мы.
Итальянские профессиональные велогонщики
PS: По поводу допинга: тот, кто совершает ошибку, платит за нее, и мы первые, кто этого требует. Но пока что мы хотим, чтобы платили бы даже те, кто действительно принимает допинг один раз на пробу или в момент своей славы…
Отдельные утверждения мне очень близки. Гонка – это как жизнь, больше труда, чем радостей, но - в преодолении и разнообразии тоже радость.
Момент романтической философии исчерпан. Вернусь к информации.
У музея есть очень интересный сайт. Меня заинтересовал пункт «Ночь в музее»!
Оказывается, для детей и подростков организуются ночевки непосредственно в музее с лекциями и квестами «поиск сокровища». Завтрак включен. Такая вот итальянская специфика. А мы-то думали, зачем там на полу большие подушки для сидения…
Занесли музей во все более длинный список мест, куда хорошо бы вернуться, и направились к церкви. Перед входом – надпись: «Войди в церковь, сначала молитва, потом все остальное».
Фотографий внутри церкви в разных публикациях достаточно. Поэтому, чтобы не утомлять, только не повторяющиеся (кажется…).
В центре – лампада с огнем из Рима, факел везли знаменитые гонщики…
В хорошей компании с Джимонди и Мозером – Константин Сивцов! А я и не знала, что он был чемпионом мира среди андеров!.. Что с чайника взять…
Подъехала к Гизалло очередная группа туристов на велосипедах. Судя по всему, австралийцы – гид спросил, откуда они и показал майку Кэдела Эванса – вот, ваш человек…
Туман стал окончательно затягивать холм, откуда не хочется уезжать.
Но скоро придет автобус в Ассо. Мы решили зайти в бар перекусить и – правильно – отметить осуществление мечты рюмочкой винца.
Бар был вполне прост и незатейлив, но меню… Такого вы еще не видели.
Почему-то я выбрала Симони. Надо было лучше съесть Армстронга или Пантани. Индурайн тоже недурен.
В другой раз наверстаем.
«Ну, за велоспорт!» - сказал Эмдэ.
Вино было средней руки и пахло пробкой.
Вот и все. Конец в стиле Хемингуэя.
P.S.
Приложение – два видео.
Второе видео – первое в моей жизни интервью с очень милой синьорой Грацией, работающей в музее. Мы обе волновались. Я – лопоча кое-как по-итальянски, синьора Грация – от торжества момента обращения к русскоязычным любителям велоспорта. Приглашает приехать!
Benvenuti, signore e signori!
Музей велоспорта Гизалло / Ghisallo Cycling Museum
Синьора Грация: "Мы рады приветствовать любителей велоспорта России и всего мира; мы открыты 8 месяцев в году с марта по ноябрь; зто велосипедный рай, который основал Фьоренцо Маньи для всех. До скорого свидания!".
Анна ПАВЛОВА.
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