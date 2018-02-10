Вперёд, «Газпром-Русвело»! Настырно, дерзко, смело! (часть 2)

Велосипед – очень красивый вид спорта. Во всех смыслах! У лобби отеля-дворца Вилла Фенароли встретил Романа Майкина с очаровательной спутницей.

- Рома, два слова о твоей замечательной «группе поддержки» или персональном «фан-клубе», если тебе так больше нравится…

- Два слова?!

- Извини, погорячился. О такой красоте действительно поэмы слагать надо, сонеты ей посвящать!

- Что личное – то не публичное!

- С этим согласен, но ведь я не пикантными подробностями твоей жизни интересуюсь, а просто хочу читателям «Велолайва» элементарно твою обаятельную спутницу представить.

- Для каждого мужчины его вторая половинка – это его сила!

- Мне как бывшему военному можно не объяснять, что такое крепкий тыл! И всё же представь, пожалуйста, свою красавицу.

- Моя прекрасная Полина…

- …моя вторая половина! (В скобках замечу: вот в какой поэтической обстановке, дорогие читатели, иногда везёт поработать спортивному журналисту).

- Роман, давай теперь вернемся на грешную землю, к родным, так сказать, велосипедикам. Что у тебя в календаре?

- Пока по календарю планы только на зимний период. Ближайшая гонка – в Испании, Murcia. Затем Andalucia. А «Абу-Даби» у меня сейчас под вопросом, потому что я часть сезона, к сожалению, проболел. Сейчас только набираю форму, обороты. Это надо делать аккуратно, плавно… Но в этом году планируется много гонок. Не знаю, шутил тренер или нет, но он сказал, что меня ждёт почти сотня стартов – 92 гонки. Ясное дело: важно не количество, а качество. Поэтому буду себя нацеливать на качественный выстрел в самый нужный момент!

Мой следующий собеседник – Степан Курьянов.

- Стёпа, одно время было много разговоров об армейской дедовщине. В мои годы в наших десантных войсках её практически не было, лично я ни разу не сталкивался. А как с этим делом в «войсках велосипедных», когда такая дерзкая и настырная молодёжь, как ты, вливается в уже сложившийся серьёзный «боевой коллектив»? Есть дедовщинка, велосипеды на гонках за «стариков» таскаете, носки им по ночам стираете?

- Нет, конечно! Ничего похожего никогда не было и не будет! Я ведь стажёром был с 1 августа, а до этого заранее общался с ребятами, со многими был и раньше знаком. Сейчас мы провели плодотворные сборы…

- «Римские каникулы»?

- Да. И довольно-таки хорошо общались между собой, быстро нашли общий язык. Я даже удивился: вроде общаешься со взрослым мужчиной, который уже сто лет в профессиональном велоспорте, а он такой же простой, как и ты!

- Это правда, ваши «старики» – народ простой, не зазнавшийся и, грубо говоря, не зажравшийся. Хорошие парни, работяги…

- Полностью с вами согласен!

- В общем, ты легко и просто вошёл в коллектив, как патрон в обойму…

- Меткое сравнение!

- Коротко о твоём соревновательном календаре.

- Первая гонка у меня начнётся 31 января – Valenciana.

- Ох, парень, вот только попробуй испортить мне день рождения! Шучу, расслабься… Получается, без раскачки начнёшь с многодневки?

- Да, готовимся именно к ней.

- А потом?

- На далёкую перспективу ничего ещё не известно.

Затем «смену принял» Алексей Рыбалкин.

- Лёша, отчётливо помню твои глаза на финише одного из этапов юбилейной «Джиро» в Бергамо. В них такая Тоскана, прости, тоска была! Ребята к командному автобусу никакущие приезжают, а ты стоишь с женой Наташей, весь такой цивильный, щеголеватый. Ещё от жуткой травмы не отошёл, а в бой уже рвался. Глазами-то точно, за ноги тогда не поручился бы. Этот сезон, надеюсь, лучше начинается?

- И я очень надеюсь!

- Восстановился, наконец, полностью или какой-то лёгкий дискомфорт остался?

- Думаю, всё позади. Этот сезон начал так, как и хотел. Кондиции вроде бы отличные. И очень сильно мотивирован.

- Ну, я тебя совсем ещё мальцом помню, в отсутствии мотивации тебя никогда нельзя было упрекнуть! Команда вернулась со сборов из-под Вечного города, но тебя там не было…

- Да, по ряду причин я не присутствовал на этом сборе, тренировался один.

- И где?

- Здесь, в Италии. Там, где я больше всего тренируюсь, – в Тоскане. Готовился к первым весенним гонкам.

- Ясности по календарю, наверное, ещё нет?

- На данный момент нет. Но мы же – профессионалы, а это те люди, которые должны быть готовы к серьёзной работе в любой момент. А спортивные директора, естественно, выберут самых достойных, сильнейших на тот момент.

- А давай помечтаем: приходят директора в полном составе к тебе и спрашивают: «Синьор Рыбалкин, а какие гонки в этом сезоне вы хотели бы проехать?»

- Естественно, хотелось бы и на «Тиррено», и на «Сан-Ремо» стартануть на максимальном пике формы. Я внимательно изучил бельгийский календарь, там тоже можно найти что-то подходящее. В принципе, набрав хорошую форму, я могу продержать её всю весну. На что, честно сказать, и надеюсь.

- Ты не первый год колесишь по Европе. Есть ли в твоём багаже какие-то страны или, может быть, конкретные гонки, где ты чувствуешь себя наиболее комфортно?

- Бельгия!

- Это потому, что там 650 сортов пива?

- (смеётся) Ну, не только.

- Классный ответ!

- Я заметил именно в последние годы, что бельгийские гонки мне очень по душе. Подходят как нельзя лучше по моим характеристикам – они не для горняков, не для спринтеров, а для тех, кто способен переваливать короткие крутые «торчки», быть в нужный момент при ветре впереди. Думаю, это моё!

С Александром Фолифоровым мы много общались на «Джиро-2017». Так сказать, в боевой обстановке. И вот новая встреча в «глубоком тылу».

- Открой-ка мне, брат, «страшную военную тайну»: какие конкретные гонки уже намечены в твоём календаре?

- 10 февраля – Murcia, 11-го – Clasica de Almeria, с 14-го по 19-е – Andalucia. А потом, с 7 марта, – Tirreno-Adriatico.

- Как я погляжу, начало сезона у тебя ядрёное!

- Как и каждый год, в принципе, плюс-минус…

- Под итальянской столицей хорошо на сборе покатались?

- Да, хорошо поработали! Первый сбор у нас был в ноябре, занимались ОФП. В конце месяца уже сели на велосипеды. Так провели декабрь. Потом был небольшой перерыв, связанный с новогодними праздниками. А затем усиленно тренировались все последние дни.

- И где Новый год встречал?

- Здесь, в Италии.

- Неужели в одиночку?! Или всё-таки кто-то к тебе приезжал?

- Друзья приезжали.

- Сбор по ОФП уже с новым главным тренером проходил?

- Да, всю осенне-зимнюю подготовку мы уже проводили с новым тренером.

- И как тебе итальянский наставник?

- Ничего нового или сверхъестественного я не увидел…

- Задом наперёд, значит, не ездили.

- Ни разу! Просто самое главное изменение – мы почти всегда тренируемся все вместе.

- Перешли на советскую систему.

- Да! Тренируемся совместно, даже если живём дома. Практически всегда. А какими будут плоды такой работы, увидим совсем скоро.

- Удачи тебе, а я с огромным удовольствием снова готов ходить по дорогам (лучше гранд-туровским!), на которых Сергей Коцюба уже крупно написал: Folik, Folik, Folik. Саш, а что в этом году хочется проехать, что называется, для души?

- Чемпионат мира! Трасса под Инсбруком с большим количеством гор – это будет один из самых сложных мировых чемпионатов за последние годы. Моя мечта – попасть в сборную России и по этим горам проехать.

- А где-нибудь в голове есть зацепочка, некий маячок, что на Олимпиаде в Японии трасса будет весьма похожая на эту, австрийскую?

- Конечно, Олимпийские игры я держу в голове! И прицел веду именно на «красивый» год 2020.

Проводив ребят на лёгкие «покатушки», мы с коллегами быстро запрыгнули в машину PR-менеджера команды «Газпром-Русвело» Юрия Белезеко. Это была наша последняя и единственная возможность перед напряжённой работой хотя бы полчаса прогуляться по соседней Брешии. Чтобы «подзарядить душевные батареи», пусть бегло, но насладиться бесценными красотами древней столицы ценоманов. Компанию журналистской братии составил Дмитрий Сипайло, честно отдавший велоспорту 12 лет, а ныне путешественник и специалист по выживанию.

Хочу заметить, что в ходе своей эволюции «Газпром-Русвело» не только омолаживает состав, привлекает новых спортивных директоров, но и ищет перспективные кадры для других клубных структур. Мне не раз приходилось сталкиваться с предыдущим руководством пресс-службы, поэтому могу лишь поздравить Рената Хамидулина с тем, что сегодня работу со СМИ он поручил Юрию Белезеко. Этот молодой человек явно на своём месте! Он учится в финском университете и уже приступил к написанию дипломной работы на более чем злободневную тему, имеющую прикладной характер и посвящённую нашему любимому велоспорту, – «Роль спонсорства в спорте высших достижений на примере «Газпром-Русвело». Основная идея работы, по словам Юрия, – сравнение и анализ тех коренных изменений в велокоманде «Русвело», которые произошли с приходом известного во всём мире титульного спонсора.

Николая Трусова «взял в плен» перед началом небольшой репетиции (да-да, была такая, ещё и поэтому сама презентация прошла без сучка, без задоринки!).

- Тёзка, без обид, но для тебя я припас чуточку «ветеранский» вопрос. Сейчас в ваш коллектив влилась целая плеяда молодых гонцов. Настырных, дерзких, смелых. Интересные ребята?

- Да! Первое впечатление от «пополнения»: некоторые парни очень хотят как можно больше узнать о жизни в команде, о профессиональном велоспорте вообще. Тем более, что часть из них уже была у нас в роли стажёров. Например, со Стёпой Курьяновым я уже проехал несколько гонок. Он уже хорошо представляет, что это такое. Другие пацаны ещё только пытаются до конца осознать, а куда, собственно, они попали. Интерес со стороны молодёжи виден невооружённым глазом, а это очень хороший признак: люди готовы учиться. А когда такой интерес есть, то и я со своей стороны стараюсь дать им максимум, поделиться всем, что знаю сам, что накопил за годы выступлений в элите мирового велоспорта. Всегда подскажу, объясню всё, в чём хорошо разбираюсь.

- Я всегда говорил, что без «дядьки-наставника» (а лучше нескольких!) коллектив не полон. Ведь не может стрелковая рота быть по-настоящему боеспособной без прошедшего огонь и воду старшины!

- (смеётся) Полностью согласен! Когда я сам был молодым, скажем так, в 23-24 года, начал гоняться вместе с Сергеем Ивановым, он долго ко мне присматривался. А потом увидел, что я допытываюсь, допытываюсь, допытываюсь, и у него ко мне появился какой-то интерес. Сергей стал делиться своими «секретами побед». Теперь, как мне кажется, я для молодых потихоньку становлюсь на его место.

- Образно говоря, ты у Серёжи смену принял, свою на совесть отработаешь и передашь кому-то ещё…

- Конечно, ведь без грамотной эстафеты поколений в командных видах спорта успеха добиваться крайне сложно.

(окончание следует)

Николай ПАРИЛИН

Фото пресс-службы «Газпром-Русвело» и гонщиков команды

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