Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

Сезон закончился, он был напряженным и во многом неожиданным по результатам. Позволю себе занять ваше внимание отчетом о поездке в Магрельо-Гизалло, хотя несколько лет назад уже была прекрасная публикация Юрия Краева – и эпос, и лирика, и отличные фото.

Повторять ее мы не можем, во-первых (и главных) потому, что добирались до храма велоспорта более прозаично – на поезде и автобусе из Милана. Во-вторых, какой смысл повторяться, нужно внести что-то свое, личное.

Сначала я хотела назвать публикацию одной из моих любимых пословиц: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней». Намекнув тем самым, что есть разница между людьми, занимающимися велоспортом (неважно, когда, как и сколько) и наблюдающими за ним, вроде нас. Однако потом я подумала, что у нас тоже есть разные интересные и полезные занятия (я не о питье винца в данном случае) и нечего так уж себя принижать.

Почему в Гизалло - наконец-то? Два года назад у нас этот визит был в планах во время двухдневной поездки на Комо на юбилейчик Эмдэ (Моего Дорогого). Предвкушали его не один месяц. Базовое жилье у нас было в Бергамо, поехали на озеро с маленькими рюкзачками в одних футболочках. На первую ночь остановились в Варенне, вторая предполагалась в Белладжо, в обоих случаях с видом на озеро. Кто был в тех местах, тому объяснять не надо, кто не был – постарайтесь побывать, красота невозможная, надо видеть самому, фотографии не способны ее передать.

Но от хотя бы одной не удержусь, это окно нашего номера в Варенне.

В первый вечер началась одна из самых сильных гроз, какие мы видели в жизни, и пошел сильнейший дождь. Температура упала градусов на десять-пятнадцать. Промокли до нитки, замерзли, уехали в Бергамо, там тоже лил дождь. День рождения провели, не высовывая носа на улицу. Ни тебе Белладжо, ни, тем более, Гизалло.

В этом году решили все же реализовать давнюю мечту и вот что из этого вышло.

Электричка из Милана идет с вокзала Кадорна до конечной станции Ассо. У вокзала останавливается автобус, который – внимание – идет до озера и до Белладжо только два раза в день. Так что со стороны озера доехать и вернуться можно только один раз в день, для тех, конечно, кто не на своих двух или четырех колесах.

Водитель автобуса забыл нас высадить на холме, я закричала: «Гизалло, синьор, Гизалло!..» и он остановился в ближайшем кармане ниже церкви. Так что метров 150 мы прошли по знаменитому подъему 8,5% ножками. И очень этим довольны, приобщились...

К сожалению, погода была не самая фотографическая, на горах лежали облака вперемешку с туманом и хорошей панорамы окрестностей Гизалло не получилось. Но ведь не это было основной нашей целью.

Кстати, белые деревья - это березы, в горах Италии мы их видели немало, так что в случае острого приступа ностальгии вы всегда можете «как жену чужую, обнять березку». Или обнять свою. В смысле, жену. Но вернемся к сути, пока не зашли слишком не в ту сторону.

Когда мы приехали, церковь была закрыта. Подумали – опять не повезло. Посмотрели на памятники рядом – Бартали, Коппи, Альфредо Бинда, настоятели церкви. Что интересно, только на памятнике Коппи надпись «от народа Италии», на других – от велосипедного сообщества.

В этот наш приезд как раз широко отмечалось столетие со дня рождения Фаусто Коппи (15 сентября), были передачи по разным каналам телевидения с участием, в том числе, и его потомков.

Внук Коппи выращивает виноград и делает вино, сказал, что «вино столетия его деда» должно быть удачным. В Милане была большая фотовыставка, посвященная Коппи, прямо на улице, но когда мы приехали, ее уже не нашли.

Пока мы стояли у церкви, с двух сторон к холму одна за другой стали подъезжать машины дорожной полиции. Мы подумали - что-то случилось. Но оказалось, что эти полицейские ехали на экскурсию в музей, чтобы посмотреть, частью какой многолетней традиции является, в том числе, и Polizia Stradale.

Что такое велосипед для большинства жителей Италии? Совсем не то, что для многих других уголков нашего мира. Для них это и спорт, и развлечение, и - для многих – любимая работа, и даже философия – убедитесь позже.

Если снова обратиться к памятникам около музея, я хотела бы не согласиться с уважаемым Юрием. Мне кажется, смысл основного памятника мемориала (с двумя гонщиками, победителем и побежденным) не в том, что победитель получает все и прочие не существуют. Я попробовала перевести надпись на памятнике, вот она. Надеюсь, смысл передать удалось.

…poi dio creo la bicicletta perche l’uomo ne facesse strumento di fatiga e di esaltazione nell’ arduo itinerario della vita. Su questo colle essa e diventata monumento all’ epopea sportive della nostra gente che sempre e stata aspra nella virtu dolce nel sacrificio.

…тогда Бог создал велосипед, чтобы человек мог сделать его инструментом своего труда и восторга на нелегком жизненном пути. На этом холме он стал памятником спортивной эпопеи нашего народа, всегда сурового в сладкой добродетели сознательных лишений (ну, не жертвы же?).

«Но пораженье от победы ты сам не должен отличать». <c>

Перед музеем установлен бюст Фьоренцо Маньи, он был не только выдающимся гонщиком, «Львом Фландрии», он заложил первый камень в основание музея в 2000 году.

Войдем же наконец.

Когда вы войдете и купите билетики (6Є), вам предложат спуститься на три этажа по серпантину «торнанти», а не по лестнице.

Вдоль этой «дороги» много интересных фотографий, самыми интересными для меня были старые фото «эпического» периода гонок, когда велосипеды были тяжелыми, дороги узкими, а питание везли с собой в карманах. И никаких высоких технологий.

К сожалению, фотография со старой фотографии – не гарантия качества. Но некоторые, возможно, будут интересны. Например, вот эта:

Шарли Голь в Альпах, выигрывает свою первую Джиро. И снег кидают лопаточкой, лопаточкой…

Или вот еще – как они вообще держатся на снегу, не понимаю, шипы у них, что ли? А ноги голые и шапочки мокрые, холодные… Бр-р…

У меня, конечно, еще есть аналогичные, но лучше сами поезжайте, посмотрите. А кому далеко ехать, все должно быть в интернете !

В музее представлены сотни велосипедов!

Дорожные и гоночные, выпущенные к какому-нибудь юбилею и принадлежавшие знаменитым гонщикам, велосипеды, на которых устанавливали часовые рекорды…

Чайника вроде меня так подавляет их количество, что изучать сравнительные качества мне уже не по силам. Вот если бы экскурсия… Но все работники музея заняты с полицейскими.

Курьезные экземпляры вроде байка в масштабе «два к одному» или велосипеды из пробок – тоже не очень интересны для меня.

А вот гонщики, оставившие след в истории спорта – это самое-самое. На нижнем этаже выделено пространство, называемое «24+24» - краткие сведения о выдающихся гонщиках, закончивших свою карьеру. Вот так это выглядит:

За оранжевыми дверцами – краткие сведения о выдающихся гонщиках, биографии, команды, пальмарес, сведения о выступлениях на треке и даже прозвища!..

Меркс – «Каннибал» всем известен, или Пантани – «Пират», а вот у Коппи было прозвище l’Airone volante – «Летающая цапля», видимо из-за длинного носа… Индурайн – «Господин Тура», а Пулидор – просто «Poupou».

Почтим столетие со дня рождения Фаусто Коппи:

Знаменитая коллекция розовых маек недавно пополнилась майкой Криса Фрума. Между 2012 и 2018 годами почему-то маек нет, никто не подарил.

В музее представлены не только розовые майки Джиро – есть и майки чемпионов мира, и клубные, и майки великих спортсменов. Женскому велоспорту тоже отведено место.

Вот стенды Эдди Меркса:

А вот майки Маньи – розовая Джиро и желтая Тура.

Интересно, что желтая майка - шерстяная. Спортсмены-ветераны говорили мне когда-то, что лучший материал для спортивной одежды – чистая шерсть, потому что греет и если она мокрая. Ну, это когда современных технологий не было…

А ведь еще старые газетные статьи, и видео на экранах, и детали велосипедов различных фирм, и рекламные плакаты…

Можно провести очень много времени, изучая прекрасную экспозицию.

Окончание следует…

Анна ПАВЛОВА.