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Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

 

  Сезон закончился, он был напряженным и во многом неожиданным по результатам. Позволю себе занять ваше внимание отчетом о поездке в Магрельо-Гизалло, хотя несколько лет назад уже была прекрасная публикация Юрия Краева – и эпос, и лирика, и отличные фото.

 

  Повторять ее мы не можем, во-первых (и главных) потому, что добирались до храма велоспорта более прозаично – на поезде и автобусе из Милана. Во-вторых, какой смысл повторяться, нужно внести что-то свое, личное.

 

  Сначала я хотела назвать публикацию одной из моих любимых пословиц: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней». Намекнув тем самым, что есть разница между людьми, занимающимися велоспортом (неважно, когда, как и сколько) и наблюдающими за ним, вроде нас. Однако потом я подумала, что у нас тоже есть разные интересные и полезные занятия (я не о питье винца в данном случае) и нечего так уж себя принижать.

 

  Почему в Гизалло - наконец-то? Два года назад у нас этот визит был в планах во время двухдневной поездки на Комо на юбилейчик Эмдэ (Моего Дорогого). Предвкушали его не один месяц. Базовое жилье у нас было в Бергамо, поехали на озеро с маленькими рюкзачками в одних футболочках. На первую ночь остановились в Варенне, вторая предполагалась в Белладжо, в обоих случаях с видом на озеро. Кто был в тех местах, тому объяснять не надо, кто не был – постарайтесь побывать, красота невозможная, надо видеть самому, фотографии не способны ее передать.

 

Но от хотя бы одной не удержусь, это окно нашего номера в Варенне.

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

 

  В первый вечер началась одна из самых сильных гроз, какие мы видели в жизни, и пошел сильнейший дождь. Температура упала градусов на десять-пятнадцать. Промокли до нитки, замерзли, уехали в Бергамо, там тоже лил дождь. День рождения провели, не высовывая носа на улицу. Ни тебе Белладжо, ни, тем более, Гизалло.

 

  В этом году решили все же реализовать давнюю мечту и вот что из этого вышло.

 

  Электричка из Милана идет с вокзала Кадорна до конечной станции Ассо. У вокзала останавливается автобус, который – внимание – идет до озера и до Белладжо только два раза в день. Так что со стороны озера доехать и вернуться можно только один раз в день, для тех, конечно, кто не на своих двух или четырех колесах.

 

  Водитель автобуса забыл нас высадить на холме, я закричала: «Гизалло, синьор, Гизалло!..» и он остановился в ближайшем кармане ниже церкви. Так что метров 150 мы прошли по знаменитому подъему 8,5% ножками. И очень этим довольны, приобщились...

 

 

 

  К сожалению, погода была не самая фотографическая, на горах лежали облака вперемешку с туманом и хорошей панорамы окрестностей Гизалло не получилось. Но ведь не это было основной нашей целью.

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

  Кстати, белые деревья - это березы, в горах Италии мы их видели немало, так что в случае острого приступа ностальгии вы всегда можете «как жену чужую, обнять березку». Или обнять свою. В смысле, жену. Но вернемся к сути, пока не зашли слишком не в ту сторону.

 

  Когда мы приехали, церковь была закрыта. Подумали – опять не повезло. Посмотрели на памятники рядом – Бартали, Коппи, Альфредо Бинда, настоятели церкви. Что интересно, только на памятнике Коппи надпись «от народа Италии», на других – от велосипедного сообщества.

 

  В этот наш приезд как раз широко отмечалось столетие со дня рождения Фаусто Коппи (15 сентября), были передачи по разным каналам телевидения с участием, в том числе, и его потомков.

 

Внук Коппи выращивает виноград и делает вино, сказал, что «вино столетия его деда» должно быть удачным. В Милане была большая фотовыставка, посвященная Коппи, прямо на улице, но когда мы приехали, ее уже не нашли.

 

  Пока мы стояли у церкви, с двух сторон к холму одна за другой стали подъезжать машины дорожной полиции. Мы подумали - что-то случилось. Но оказалось, что эти полицейские ехали на экскурсию в музей, чтобы посмотреть, частью какой многолетней традиции является, в том числе, и Polizia Stradale.

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

  Что такое велосипед для большинства жителей Италии? Совсем не то, что для многих других уголков нашего мира. Для них это и спорт, и развлечение, и - для многих – любимая работа, и даже философия – убедитесь позже.

 

Если снова обратиться к памятникам около музея, я хотела бы не согласиться с уважаемым Юрием. Мне кажется, смысл основного памятника мемориала (с двумя гонщиками, победителем и побежденным) не в том, что победитель получает все и прочие не существуют. Я попробовала перевести надпись на памятнике, вот она. Надеюсь, смысл передать удалось.

 

…poi dio creo la bicicletta perche l’uomo ne facesse strumento di fatiga e di esaltazione nell’ arduo itinerario della vita. Su questo colle essa e diventata monumento all’ epopea sportive della nostra gente che sempre e stata aspra nella virtu dolce nel sacrificio.

 

…тогда Бог создал велосипед, чтобы человек мог сделать его инструментом своего труда и восторга на нелегком жизненном пути. На этом холме он стал памятником спортивной эпопеи нашего народа, всегда сурового в сладкой добродетели сознательных лишений (ну, не жертвы же?).

 

«Но пораженье от победы ты сам не должен отличать». <c>

 

Перед музеем установлен бюст Фьоренцо Маньи, он был не только выдающимся гонщиком, «Львом Фландрии», он заложил первый камень в основание музея в 2000 году.

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

Войдем же наконец.

Когда вы войдете и купите билетики (6Є), вам предложат спуститься на три этажа по серпантину «торнанти», а не по лестнице.

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

 

Вдоль этой «дороги» много интересных фотографий, самыми интересными для меня были старые фото «эпического» периода гонок, когда велосипеды были тяжелыми, дороги узкими, а питание везли с собой в карманах. И никаких высоких технологий.

 

К сожалению, фотография со старой фотографии – не гарантия качества. Но некоторые, возможно, будут интересны. Например, вот эта:

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

 

Шарли Голь в Альпах, выигрывает свою первую Джиро. И снег кидают лопаточкой, лопаточкой…

 

Или вот еще – как они вообще держатся на снегу, не понимаю, шипы у них, что ли? А ноги голые и шапочки мокрые, холодные… Бр-р…

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

 

У меня, конечно, еще есть аналогичные, но лучше сами поезжайте, посмотрите. А кому далеко ехать, все должно быть в интернете yes!

 

В музее представлены сотни велосипедов!

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

  Дорожные и гоночные, выпущенные к какому-нибудь юбилею и принадлежавшие знаменитым гонщикам, велосипеды, на которых устанавливали часовые рекорды…

 

Чайника вроде меня так подавляет их количество, что изучать сравнительные качества мне уже не по силам. Вот если бы экскурсия… Но все работники музея заняты с полицейскими.

 

Курьезные экземпляры вроде байка в масштабе «два к одному» или велосипеды из пробок – тоже не очень интересны для меня.

 

А вот гонщики, оставившие след в истории спорта – это самое-самое. На нижнем этаже выделено пространство, называемое «24+24» - краткие сведения о выдающихся гонщиках, закончивших свою карьеру. Вот так это выглядит:

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

  За оранжевыми дверцами – краткие сведения о выдающихся гонщиках, биографии, команды, пальмарес, сведения о выступлениях на треке и даже прозвища!..

 

Меркс – «Каннибал» всем известен, или Пантани – «Пират», а вот у Коппи было прозвище l’Airone volante – «Летающая цапля», видимо из-за длинного носа… Индурайн – «Господин Тура», а Пулидор – просто «Poupou».

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

 

Почтим столетие со дня рождения Фаусто Коппи:

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

 

Знаменитая коллекция розовых маек недавно пополнилась майкой Криса Фрума. Между 2012 и 2018 годами почему-то маек нет, никто не подарил.

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

В музее представлены не только розовые майки Джиро – есть и майки чемпионов мира, и клубные, и майки великих спортсменов. Женскому велоспорту тоже отведено место.

 

Вот стенды Эдди Меркса:

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

 

А вот майки Маньи – розовая Джиро и желтая Тура.

 

Интересно, что желтая майка - шерстяная. Спортсмены-ветераны говорили мне когда-то, что лучший материал для спортивной одежды – чистая шерсть, потому что греет и если она мокрая. Ну, это когда современных технологий не было…

 

 

Чайники наконец-то в Гизалло. Часть 1

 

А ведь еще старые газетные статьи, и видео на экранах, и детали велосипедов различных фирм, и рекламные плакаты…

Можно провести очень много времени, изучая прекрасную экспозицию.

 

Окончание следует…

 

 Анна ПАВЛОВА.

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Теги к статье: Гизалло Мадонна-дель-Гизалло Ломбардия

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Комментарии

  • Sozircatel
    Маттео Фаббро подписал контрак ... (9)
    Sozircatel-Фото
    А , что Макров сделал не так , ?
    Благодаря ему была создана хорошая команда - это было - было !
    На Г.Т. Показывали себя - показывали
    Что проект сдувается , мне лично кажется его вины нет, он изначально вложился в в него душой и средствами
    Он в данной ситуации - импресарио
  • Astanaforever
    Энрик Мас: «Мне нужна команда, ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Эпитеты и надежды которые раздал Контадор ему, не оправдались. Этот год вообще ни о чем. Ноль полный. Увидим что будет в мувиках. ?
  • chel
    Тур Гуанси-2019. Этап 3 (2)
    chel-Фото
    А тут и не было классического спринта.
  • Виктор Сироткин
    Эдди Меркс выписан из больницы (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    и нигде не написали о том, был ли он в шлеме

  • motte
    Эдди Меркс выписан из больницы (2)
    motte-Фото

    Наконец то,

    Все мировое сообщество было в оцепенении

  • SportSpirit
    Франк Алафилипп и Василис Анас ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Есть 3 вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика)) 

  • s75
    Франк Алафилипп и Василис Анас ... (5)
    s75-Фото

    тут несколько вариантов - или данные PCS не соответствуют (мы не видим первоисточника, а опубликованные на сайте результаты весьма неполные), или под 17 победами имелись ввиду чемпионаты андеров, велокросс, трек, триатлон, что угодно, и пресс-служба квикстепа что-то недопоняла с чьих-то слов, или преподнесла полученную информацию так, что мы ничего не поняли

  • VLAD BRAMBILLA
    Тур Гуанси-2019. Этап 3 (2)
    VLAD BRAMBILLA-Фото
    Рябушенко в спринтера переквалифицировался?
  • Shalam s Urala
    Франк Алафилипп и Василис Анас ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: s75
    Это связано не со статусом ч-та, а с работой этих источников "вглубь" по времени.

    как раз с "вглубь" на просайклингстатс вроде норм по Василису - с 1995 года - первая национальная бронза в 20 лет

    но, да, где-то потерялись 13 титулов

  • s75
    Франк Алафилипп и Василис Анас ... (5)
    s75-Фото

    Это связано не со статусом ч-та, а с работой этих источников "вглубь" по времени. В.д.Цван в первую очередь, и его коллеги очень большие молодцы, но охватить и воспроизвести детально тысячи соревнований за многие десятки лет - очень сложная задача, на которую может и жизни не хватить. Говорю, как человек занимающийся 30 лет спортивной статистикой.

    Посмотрел на просайклингстатс - у Юнгельса уже 11 национальных титулов, через три года догонит?))

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