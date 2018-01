Вуэльта Валенсии-2018. Маршрут

69-й выпуск велогонки категории 2.1 Вуэльта Валенсии-2018 (Volta a la Comunitat Valenciana) пройдёт с 31 января по 4 февраля. Общая протяжённость дистанции составит 695 км. Из пяти этапов Вуэльты Валенсии-2018 – два подходят спринтерам, но не являются абсолютно плоскими, и поэтому дают также большие шансы отрывам и универсалам, два горных и один этап - командная гонка на время. Кульминацией гонки станет 4-й этап с горным финишем на Альто де лас Кантерас.

В гонке примут участие 25 команд, из них – 11 команд Мирового тура (Movistar, Sky, BMC, Katusha-Alpecin, LottoNL-Jumbo, Bahrain-Merida, Mitchelton-Scott, EF Drapac, AG2R La Mondiale, Astana и Dimension Data).

Победителем Вуэльты Валенсии прошлого года был Наиро Кинтана (Movistar), однако, он не будет защищать свой титул, так как начнёт сезон с гонки в Колумбии.

Топ-10 генеральной классификации Вуэльты Валенсии-2017: 1 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 15:21:49 2 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 0:00:13 3 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:00:32 4 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:00:52 5 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:01:09 6 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:42 7 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Quick-Step Floors 0:01:53 8 Steven Kruijswijk (Ned) Lotto NL-Jumbo 0:02:12 9 Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) Team Dimension Data 0:02:13 10 Jonathan Castroviejo (Esp) Movistar Team 0:02:25

Одним из фаворитов можно назвать победителя Вуэльты Валенсии-2016, голландского гонщика команды Sky Ваута Пулса, который выйдет на старт в качестве капитана команды.

Этапы Вуэльты Валенсии-2018

31. 01. Этап 1. Oropesa del Mar – Peniscola, 191,5 км

01. 02. Этап 2. Betera – Albuixech, 154 км



02. 02. Этап 3. Benitatxell – Calpe, TTT, 23 км

03. 02. Этап 4. Orihuela - Cocentaina/Alto de las Canteras, 184,5 км

04. 02. Этап 5. Paterna – Valencia, 135,2 км

Стартовый состав:

Movistar

Alejandro Valverde (Spa)

Andrey Amador (CRc)

Hector Carretero (Spa)

Jorge Arcas (Spa)

Jose Joaquin Rojas (Spa)

Jaime Roson (Spa)

Nuno Bico (Por)



Team Sky





David De La Cruz (Spa)

Vasil Kiryienka (Blr)

Michal Kwiatkowski (Pol)

Gianni Moscon (Ita)

Wout Poels (Ned)

Diego Rosa (Ita)

Ian Stannard (GBr)



BMC Racing Team





Greg Van Avermaet (Bel)

Alessandro De Marchi (Ita)

Kilian Frankiny (Swi)

Stefan Kung (Swi)

Jurgen Roelandts (Bel)

Michael Schar (Swi)

Brent Bookwalter (USA)



Katusha-Alpecin





Maxim Belkov (Rus)

Jenthe Biermans (Bel)

Steff Cras (Bel)

Matteo Fabbro (Ita)

Reto Hollenstein (Swi)

Baptiste Planckaert (Bel)

Willem Jakobus Smit (RSA)



LottoNL-Jumbo



Koen Bouwman (Ned)

Jos van Emden (Ned)

Gijs Van Hoecke (Bel)

Sepp Kuss (USA)

Danny van Poppel (Ned)

Neilson Powless (USA)

Primoz Roglic (Slo)



Bahrain-Merida



Ramunas Navardauskas (Ltu)

Domen Novak (Slo)

Franco Pellizotti (Ita)

Enrico Gasparotto (Ita)

Hermann Pernsteiner (Aut)

Luka Pibernik (Slo)

Giovanni Visconti (Ita)



Mitchelton-Scott



Michael Albasini (Swi)

Luka Mezgec (Slo)

Roman Kreuziger (Cze)

Adam Yates (GBr)

Simon Yates (GBr)

Sam Bewley (NZl)

Matteo Trentin (Ita)



EF Education First-Drapac p/b Cannondale





Matti Breschel (Den)

Sebastian Langeveld (Ned)

Daniel McLay (GBr)

Sacha Modolo (Ita)

Pierre Rolland (Fra)

Tom Van Asbroeck (Bel)

Sep Vanmarcke (Bel)



AG2R La Mondiale



Francois Bidard (Fra)

Clement Chevrier (Fra)

Axel Domont (Fra)

Cyril Gautier (Fra)

Oliver Naesen (Bel)

Clement Venturini (Fra)

Alexis Vuillermoz (Fra)



Astana



Jakob Fuglsang (Den)

Luis Leon Sanchez (Spa)

Pello Bilbao (Spa)

Sergei Chernetckii (Rus)

Yevgeniy Gidich (Kaz)

Moreno Moser (Ita)

Andriy Grivko (Ukr)



Dimension Data



Igor Anton (Spa)

Bernhard Eisel (Aut)

Nicolas Dougall (RSA)

Merhawi Kudus (Eri)

Serge Pauwels (Bel)

Scott Thwaites (GBr)

Johann Van Zyl (RSA)



CCC Sprandi Polkowice



Amaro Manuel Antunes (Por)

Kamil Gradek (Pol)

Jonas Koch (Ger)

Marko Kump (Slo)

Lukasz Owsian (Pol)

Michal Schlegel (Cze)

Jan Tratnik (Slo)



Cofidis, Solutions Credits



Jesus Herrada (Spa)

Dorian Godon (Fra)

Jose Herrada (Spa)

Hugo Hofstetter (Fra)

Luis Angel Mate Mardones (Spa)

Anthony Perez (Fra)

Stephane Rossetto (Fra)



Gazprom-Rusvelo





Stepan Kurianov (Rus)

Igor Boev (Rus)

Sergey Firsanov (Rus)

Artem Nych (Rus)

Alexander Vlasov (Rus)

Alexander Porsev (Rus)

Nikolay Trusov (Rus)



Sport Vlaanderen-Baloise



Benjamin Declercq (Bel)

Kevin Deltombe (Bel)

Christophe Noppe (Bel)

Thomas Sprengers (Bel)

Mathias Van Gompel (Bel)

Preben Van Hecke (Bel)

Kenneth Van Rooy (Bel)



Israel Cycling Academy





Ruben Plaza (Spa)

Jose Manuel Diaz (Spa)

Ben Hermans (Bel)

Guy Niv (Isr)

Guy Sagiv (Isr)

Daniel Turek (Cze)

Dennis van Winden (Ned)



Direct Energie



Damien Gaudin (Fra)

Bryan Nauleau (Fra)

Paul Ourselin (Fra)

Adrien Petit (Fra)

Romain Sicard (Fra)

Rein Taaramae (Est)

Angelo Tulik (Fra)



Rally Cycling



Ryan Anderson (Can)

Robert Britton (Can)

Matteo Dal-Cin (Can)

Adam De Vos (Can)

Evan Huffman (USA)

Colin Joyce (USA)

Emerson Oronte (USA)



Caja Rural-Seguros RGA





Sergio Pardilla Bellon (Spa)

Nelson Andres Soto Martinez (Col)

Cristian Rodriguez Martin (Spa)

Antonio Molina Canet (Spa)

Danilo Celano (Ita)

Rafael Reis (Por)

Alex Aranburu Deba (Spa)



Euskadi Basque Country-Murias





Julen Irizar Laskurain (Spa)

Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa)

Sergio Samitier Samitier (Spa)

Eduard Prades Reverter (Spa)

Hector Saez Benito (Spa)

Enrique Sanz Unzue (Spa)

Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa)



Burgos BH



Oscar Cabedo Carda (Spa)

Matvey Mamykin (Rus)

Silvio Herklotz (Ger)

Jordi Simon Casulleras (Spa)

Jesus Ezquerra Muela (Spa)

Ibai Salas Zorrozua (Spa)

Pablo Torres Muino (Spa)



Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini



Marco Tizza (Ita)

Marco Canola (Ita)

Nicola Bagioli (Ita)

Hideto Nakane (Jpn)

Ivan Santaromita (Ita)

Simone Ponzi (Ita)

Joan Bou Company (Spa)



Polartec Kometa



Michele Gazzoli (Ita)

Matteo Moschetti (Ita)

Patrick Gamper (Aut)

Michel Ries (Lux)

Juan Camacho (Spa)

Miguel Angel Ballesteros (Spa)

Kevin Inkelaar (Ned)



Euskadi



Ion Ander Insausti (Spa)

Egoitz Fernadez (Spa)

Ricardo Garcia (Spa)

Peio Goikoetxea (Spa)

Txomin Juaristi (Spa)

Mikel Alonso (Spa)

Marc Buades (Spa)



Inteja DCT



Francisco Mancebo (Spa)

Diego Milan (Dom)

Ignacio Sarabia (Mex)

Albert Torres (Spa)

Jose Alfredo Agirre (Mex)

Jesus Alberto Rubio (Spa)

Adrian Santiago Nuñez (Spa)