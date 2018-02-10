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Вперёд, «Газпром-Русвело»! Настырно, дерзко, смело! (часть 1)
В итальянском местечке Реццато, что совсем неподалёку от Брешии (область Ломбардия), прошла презентация единственной в России про-континентальной велокоманды «Газпром-Русвело». Торжества проходили во дворце Вилла Фенароли.
На несколько часов сбылась «вековая мечта» читателей «Велолайва» – как в былые времена, лучшие велокомментаторы страны Сергей Курдюков и Ренат Хамидулин работали в паре. Причём именно как на «Евроспорте» – дружно, скатанно, грамотно и чётко сдавая смены. Они задали правильный темп, в котором и прошла вся презентация – не совсем обычно и очень динамично.
Уверен, надолго запомнится гостям симпатичный фильм, посвящённый участию «Газпром-Русвело» в юбилейной, сотой, «Джиро». По мне, так эта лента, открывшая презентацию, просто просится на центральные каналы отечественного ТВ. Отмечу и добротную фотокнигу на эту тему, ставшую в конце вечера прекрасным подарком всем собравшимся на этот велопраздник. Вот лишь несколько самых известных имён, принявших приглашение руководства российской команды: «золотые руки» мирового велоспорта, легендарный Эрнесто Кольнаго, генеральный консул РФ в Милане Александр Нуризаде, генеральный директор ФВСР Юрий Кучерявый, спортивный директор Katusha-Alpecin Дмитрий Конышев. Этот список можно продолжать чуть ли не бесконечно.
…Но обо всём по порядку. Борт с российской делегацией, куда вошли и представители СМИ – Екатерина Новикова и Валерий Харланов (съёмочная группа телеканала «МАТЧ ТВ»), Тимур Ганеев («Известия»), Владимир Иванов («Спорт-Экспресс») и ваш покорный слуга – в аэропорту Вероны встречал мой большой (во всех смыслах слова) друг Геннадий Валуев, массажист команды.
У коллег-телевизионщиков проблема оформления «железа со стеклом» несколько затянулась, и Геннадий Петрович по старой дружбе попросил меня остаться, чтобы почётные гости могли отправиться, наконец, на командную базу, где их давно ждали.
В результате наше трио в штаб-квартиру команды вёз другой человек-легенда – выдающийся спринтер, а ныне спортивный директор «Газпром-Русвело» Паоло Розато, на счету которого, помимо прочего, 12 побед на этапах «Джиро» и 1 – на «Вуэльте».
Генеральный менеджер «Газпром-Русвело» Ренат Хамидулин лично провёл для нашей небольшой, но дружной и любознательной делегации подробную экскурсию по велобазе. Сооружение солидное, многоплановое, словно большой десантный корабль, готовый к дальнему походу. Короче говоря, есть на что посмотреть.
Кстати, нынешняя система безопасности позволяет избежать ошибок прошлого, когда в 2014 году с базы за одну ночь воры увели 37 «породистых коней» на сумму 150 тысяч евро.
- Работали они, как в фильме «Миссия невыполнима», – рассказал Ренат, – крышу резали, на тросах спускались…
Вообще-то, в Италии кражей велосипедов никого не удивишь, а всплывают они потом где-нибудь у наших географических соседей. Ничего личного – только «бизнес»!
Поселились мы во дворце Вилла Фенароли. Это – аристократический особняк XVI века, в котором останавливались Наполеон Бонапарт и Джузеппе Гарибальди, в нынешнее время ставший популярным многозвёздочным отелем.
Пока не началась праздничная суматоха, мне по-журналистски повезло – удалось взять у Рената Хамидулина обстоятельное эксклюзивное интервью. Думаю, через несколько дней смогу на читательский суд этот материал представить в лучшем виде.
В уютном номере я спал, как младенец, а утром выиграл «монументальную гонку», первым придя на завтрак. Не потому, что был самым голодным или соскучился по тарелке санкционной моцареллки, а исключительно в благих целях – пересечься и хотя бы двумя фразами переброситься с максимальным числом гонщиков и персонала. Ведь с большинством этих замечательных людей я не виделся с мая прошлого года, когда они были главными героями длинной серии моих репортажей на «Велолайве» под общим заголовком «Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей!»
В общем, я «финишировал» за столом в 7.56, а в 8.00 на завтрак дисциплинированно потянулись гонцы.
Первым собеседником стал мой старинный приятель, доктор команды Арсений Кузьмин.
- Функционально все ребята по сравнению с прошлым годом готовы неплохо, – сказал мне «док». – У всех в глазах яркость и огонь, все настроены в этом году показать хороший результат. По состоянию здоровья у отдельных гонщиков есть мелкие проблемки, но мы над ними работаем и постараемся в самое ближайшее время, к первым стартам, окончательно убрать. Самое главное – психологическое состояние команды, которое на данный момент заметно лучше, чем в прошлом сезоне…
Спросил о его планах механика Андрея Суралёва. «Буду работать на испанском блоке гонок, а затем, после небольшой паузы, – на французском», – ответил он.
Даже рядовой (по тамошним меркам, не по московским!) завтрак может привести к каким-то новым крошечным открытиям. К примеру, Ваня Ровный, как выяснилось, тоже большой сладкоежка. Вот странно – любовь у нас с ним одна, а габариты разные!
Зато с Колей Черкасовым нас в эти чудесные дни кулинарная судьба чаще всего сталкивала лбами у фруктового столика.
В роскошном холле удалось побеседовать с мамой восходящей звезды нашего велоспорта Павла Сивакова, двукратной чемпионкой мира Александрой Колясевой.
- Александра, ваш талантливый сын с недавних пор «витает в облаках» – стал гонщиком самой обсуждаемой в мире велокоманды Sky. Как у него сейчас обстоят дела?
- Сын сейчас далеко, на сборе. У него была небольшая проблема с коленом – тендинит (как мне позже сказал главный тренер сборной России по велоспорту-шоссе Иракли Абрамян, с которым мы рядом летели в самолёте из Вероны, травму спортсмен получил во время выставочного футбольного матча – прим. автора). Поэтому зимняя подготовка к сезону немного смазалась.
- И где «небесные» на сборе сидели?
- Команда готовилась на Мальорке. Он был там, но проходил лечение – физиотерапию и всё такое.
- То есть полноценно работать Павлик…
- …не мог. Только десять дней прошло с того момента, как сын начал стопроцентно тренироваться.
- А настроение, надеюсь, как в прекрасном фильме про пионерский лагерь, – «мы бодры, веселы»?
- Ну, конечно! Настроение хорошее.
- Павел – вообще, как я давно заметил, человек очень позитивный.
- Вам со стороны виднее. Мне трудно быть объективной, но, пожалуй, тут я с вами полностью соглашусь...
Сергей Шилов в «расположение части» прибыл позже остальных.
- Серёжа, как из испанского Хесуса до итальянского Реццато добирался?
- У-у-у, самолётами, пароходами, поездами! Шучу: всё просто было – довезли до аэропорта, и вот я уже в Италии. Правда, самолёт на час задержали. Зато долетели быстро!
- Ты у нас в этом сезоне по-прежнему так называемый «совместитель», будешь выступать и на шоссе, и на треке?
- Да.
- Я правильно понимаю, что руководство обеих команд – и «Газпрома-Русвело», и питерского «Локосфинкса» – обо всём договорилось, и ты можешь спокойно ковать победы на двух фронтах?
- Похоже, что так и есть. Никаких проблем не предвидится, всё нормально!
- Тогда давай немного поговорим о шоссейной составляющей. Какие-то конкретные «реперные точки» на сезон уже расставлены?
- Пока нет, я только вчера получил полный календарь соревнований, в которых стартует наша команда. В общем, по поводу себя ещё ничего не знаю. Но ведь через месяц – трековый чемпионат мира в Голландии, поэтому все мысли, все силы направлены на Апелдорн. А дальше посмотрим!
Зашёл ко мне в гости ещё один представитель Удмуртии – Александр Порсев, действующий чемпион страны.
- Саша, твой земляк Серёжа Шилов своих планах на сезон толком ещё не знает, а ты?
- А я знаю! Начну с «Валенсианы», которая через три дня стартует. Потом в моих планах – «Абу-Даби». Затем «Тиррено» и «Сан-Ремо».
- Ага, кто-то вознамерился слизать все сезонные сливки мирового класса!
- Думаю, что, по крайней мере, до Абу-Даби мой календарь точно будет сохраняться. Возможно, заявят на «Андалусию», но это ещё под вопросом. Пока получается, что после «Валенсианы» у меня будет промежуток две недели, чтобы хорошенько потренироваться, ещё поработать над собой.
- Два слова о недавно завершившихся сборах…
- К сезону готовились под Римом. Сбор понравился, в конце даже уезжать не хотелось. Тем более, что погода позволяла каждый день полноценно тренироваться. И рельеф удачный: и холмы, и горы, и равнина – всё, что надо. Короче говоря, адаптировались быстро, к хорошему привыкли и не прочь снова туда возвратиться. Мы уже точно знаем, что там можно плодотворно потренироваться.
- К новому «алленаторе» («тренер» по-итальянски – прим. автора) уже привыкли?
- О да! О нём много чего говорили, но я отчётливо вижу: у Оливано Локателли есть горячее желание нас тренировать и добиваться результата. Давно я такого желания от итальянцев не видел! Обычно они много говорят и мало делают, а наш спортивный директор и говорит, и делает! Это то, что мы уже наблюдали на тренировках.
Красотами природы (а дворец расположен в удивительно живописном месте у подножья невысокой горы) под робким весенним солнышком мы любовались вместе с заслуженным тренером России, мастером спорта международного класса Валерием Хамидулиным. Любители велоспорта со стажем прекрасно помнят его как одного из ярких представителей команды «летающих баскетболистов» (так когда-то называли чемпионскую сборную Москвы в командной спартакиадной гонке за гренадерский рост всей четвёрки). После окончания гонщицкой карьеры он долго и плодотворно трудился во благо армейского велоспорта. А так как я тоже в те далёкие годы защищал цвета ЦСКА (правда, в другом циклическом виде), у нас, естественно, нашлось очень много общих знакомых.
К 10 часам гонцы стали подтягиваться к техничке – им предстояла лёгкая тренировка.
Пока до её начала было несколько минут, решил «взять в оборот» Сергея Лагутина.
- Серёжа, в день нашей последней встречи в Милане на финише сотой «Розовой гонки» ты, уж прости за солдатскую прямоту, был не совсем «рабочий», если не сказать – не совсем «живой». После тяжёлой травмы гранд-тур ты явно закончил лишь на настоящем мужицком характере. Сегодня – тьфу-тьфу-тфу! – все болячки позади?
- Да, всё прошло, всё в принципе нормально. Работаем!
- Сбор хороший был?
- Да, но как-то резко начали, очень интенсивно.
- Такого раньше не было?
- Да, потому что была «дырка» – парней отправили домой делать документы, а наш тренер на это «окошко» явно не рассчитывал. Он сказал так: «Дома вкручивайте, как следует, иначе я вам откручу». Поэтому на сборе начали очень резко, очень жёстко, и я не готов сказать, как народ сейчас поедет.
- С ребятами понятно, а как твои ноги нагрузки перенесли?
- Со мной всё по-другому. Меня Оливано Локателли больше к лету готовит, а первую гонку – это испанская «Рута дель Соль» – я поеду 14 февраля. Дальнейших своих планов я пока не знаю. Проеду многодневку, посмотрю на самочувствие и буду работать дальше.
- Судя по твоим глазам, желание порвать всех, как Тузик грелку, растёт и крепнет…
- Ну да, уже пора! Надо к этому готовиться. А там посмотрим…
(продолжение следует)
Николай ПАРИЛИН
Фото пресс-службы «Газпром-Русвело»
Москва – Верона – Реццато – Брешиа – Верона - Москва
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