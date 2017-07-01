ДА И НА НЕБЕ ТУЧИ, А ВЕЛОСПОРТ ВСЕХ КРУЧЕ! (часть 2)

Хмурое утро. Тучи грозили дождём. Даже птицы под окном щебетали как-то пресно, без энтузиазма, без особой приятной слуху радости, словно из-под палки делали скучную, монотонную работу. Но мы брать пример с божьих пташек не стали, потому что – вы не поверите – на свою общественную работу много лет ходим, как на светлый праздник!

Да и велонарод (а в Питер на этот раз приехали 242 спортсмена, добавьте тренеров, механиков, массажистов – отдельный батальон получается!), надо сказать, к спецбригаде «Велолайва» относится с особой теплотой. Кто же ещё трековые гонки в России-матушке осветит?! Ох, некому больше…

Отличную идею, к примеру, подсказал нам Александр Кузнецов: устроить прямо в холле велотрека презентацию книги «Джиро» вокруг меня» и автограф-сессию автора. И сделать это в середине августа, когда «Локосфинкс» будет принимать элитный чемпионат России по олимпийским видам. Вот спасибо так спасибо! Обязательно воспользуемся этой возможностью.

Ещё больше, почти до небес, наше настроение поднялось, когда в первом раунде командной преследки феноменальные секунды показали ребята из питерского «Локомотива» в категории 17-18.

Дмитрий Мухомедьяров, Иван Смирнов, Лев Гонов и Глеб Сырица установили юниорский рекорд России, буквально пролетев 4 км по «международникам» – за 4:03,230. Ай, браво, ай, молодца! Ребятам постарше оставалось молча завидовать – они таких быстрых секунд не продемонстрировали.

Изрядно порадовали нас и питерские девчонки. «Локомотив» пронёсся в главный финал с результатом 4:37,593.

В короткой паузе между заездами поинтересовался у Владимира Кирильцева, наставника Дарьи Шмелёвой: «А что Даша в Питере делает?»

- Не от хорошей жизни сюда приехала, ей в Москве сейчас просто не с кем тренироваться, – ответил тренер.

Вечерняя часть программы началась с финалов в командных гонках преследования на 4 км. У юниорок 17-18 ожидаемо победил квартет хозяек трека в составе Каринэ Минасян, Марии Новолодской, Дарьи Мальковой и Анастасии Лукашенко.

Им без видимых усилий удалось догнать своих более молодых подруг по команде «Локомотив» – Марию Миляеву, Таисию Чуренкову, Анастасию Печерских и Алёну Иванченко.

Пока победительницы закатывались, интервью нашему порталу дал их тренер Игорь Ерофеенко.

- Игорь, несколько слов о вашем «золотом» квартете, который только что так убедительно продемонстрировал свою силу.

- Не уверен, что слово «убедительно» тут самое точное…

- Выходит, что догон – это не убедительно, а простая случайность?! Ох, лукавите!

- Нам повезло, что мы вышли на ещё одну нашу команду, показавшую второй результат, а так, думаю, борьба в финале была бы более серьёзная.

Но в целом я доволен – девчонки смоги собраться, показали достойный результат, показали мне, на что способны. 4:37 на всякий случай – это рекорд России по юниорам. Раньше достижение равнялось 4:39, мы его уверенно побили. Поэтому, повторюсь, я очень доволен и за девочек рад.

Слово чемпиону: Дарья Малькова.

- Даша, вы тут та-ак гоняете, что всех догоняете и обгоняете! Получается, что у вас не паровозик даже, а какой-то летучий «Сапсан»! Рады красивой победе?

- Очень! Мы не ожидали, что проедем из 4:40, покажем лучший результат за всю историю выступлений нашей команды.

- Красавицы! Ваши секунды, показанные в первом раунде, – рекорд России. Так что принимайте двойные поздравления!

- Да, в утреннем заезде мы вышли на максимальный уровень, хотя вчера в квалификации думали, что уже достигли потолка. Хорошо, что мы ошибались и сегодня проехали ещё быстрее!

- Был шанс в финале еще раз побить собственный рекорд или по первому километру такие прогнозы делать нельзя? Ведь потом вы соперниц догнали, и заезд судьи остановили…

- По такому короткому отрезку судить трудно, в командной гонке случается всякое.

- Теперь будем зубки на «Европу» точить?

- Обязательно!

- Слабо с медалями вернуться?

- Посмотрим, раньше времени загадывать не стоит.

- Согласен. Но пальцы на вашу удачу держать всё равно буду.

Среди юниоров 17-18 не было равных Дмитрию Мухомедьярову, Ивану Смирнову, Льву Гонову и Глебу Сырице. Питерские «железнодорожники» достаточно легко догнали московский квартет в составе Дмитрия Саляхутдинова, Антона Попова, Игоря Петрова и Николая Беребнева.

Хорошие секунды (4:12,600) показали обладатели бронзовых наград – питерские лицеисты, воспитанники Олега Вакуленко – Вячеслав Полозов, Влас Шичкин, Илья Щегольков и Вячеслав Иванов.

Счастливые чемпионы – Лев Гонов (которому в честь победы догоном я предложил слегка удлинить свою «велогоночную» фамилию на первый слог «до») и Иван Смирнов – после короткого совещания постановили, что за экспресс-интервью я мухой должен лететь к… Мухе. Так ласково парни называют Диму Мухомедьярова, который «станочничал» рядом.

Слово чемпиону: Дмитрий Мухомедьяров.

- Дима, у вашей четвёрки сегодня замечательный день – вы порадовали публику блестящим, я не стесняюсь этого громкого слова, результатом в первом раунде, и только что завершился победный для вас финал. Каким путём к такому большому успеху шла ваша боевая четвёрка?

- Даже не знаю, как-то всё сложилось…

- Само?! Вы, как обычно, ничего не делали, на тренировках филонили, «бамбук курили» и вдруг – раз!

- Нет-нет, я клоню к тому, что ничего сверхъестественного не происходило, просто мы шли по системе Александра Анатольевича, которая, как всегда, работает. Это мы уже доказали.

- И не раз!

- Да, вы правы. И постепенно наше время улучшалось, улучшалось – и вот такой прорыв. Не скрою, этот результат взбодрил нас.

- Ещё бы – совсем молодые ребята по международным мастерам проехали!

- И рекорд России установили.

- Знаю, писал об этом в комментарии к первой части репортажа. Фанаты интересовались.

- Если честно, это что-то шокирующее как для нас, так и для окружающих! Мы очень рады, очень довольны. Надеемся, что этот результат будет…

- …промежуточным.

- Точно! А впереди – «Европа» и «мир». Кто знает, а вдруг удастся выйти из четырёх минут?! Конечно, если всё оптимально сложится.

- Насколько я помню, мировой рекорд сейчас у новозеландцев…

- Да, кажется, 4:01 с копейками.

- Буду страшно рад, если вы на эти секунды замахнётесь, а уж если четыре минуты разменяете…

- А почему нет? Главное – правильный настрой. Не боги горшки обжигают!

- Тогда вперёд, за Родину! А если эти ваши мечты сбудутся, с меня по интервью. С каждого!

В категории 19-22 чемпионками России стал «межрегиональный» квартет – Дарья Егорова, Ксения Цымбалюк, Виктория Левченко и Диана Климова. С результатом 4:35,201 они на три секунды опередили ещё один сборный коллектив – Наталью Можарову, Татьяну Калашееву, Наталью Студеникину и Марию Канцыбер.

Двукратная чемпионка мира Светлана Бубненкова сейчас работает с нашими девушками в итальянской команде Wilier. Двое из её подопечных – Ксюша Цымбалюк и Даша Егорова – стали золотыми медалистками. А еще две девчонки – Таня Калашеева и Соня Чиркова – оказались в «призах».

- Светлана, поделитесь своими впечатлениями от «золотого» финала.

- Победа была для нас не главной целью, нам больше нужен был хороший результат. Ведь выступления на треке – всего лишь подготовка к шоссейному чемпионату Европы. Поэтому в Питер мы приехали просто подскороститься. Конечно, секунды показали не самые лучшие, думали, результат будет повыше. Получается, что девочки и на трековую «Европу» отобрались, но выступать и там, и там не хотелось бы. Слишком близкие сроки, а к чему приводит погоня за двумя зайцами, вы не хуже меня знаете. Конечно, если бы мы показали по-настоящему хороший результат, возможно, это имело бы смысл, мы бы поборолись в Португалии за медали. А ехать под девизом «Главное – участие» не для нас!

Слово чемпиону: Дарья Егорова.

- Даша, принято считать, что любой финал – борьба принципиальная…

- Нет, на этот как раз принципиальным он не был.

- Что, совсем?!

- Совсем. Мы абсолютно не расстроились бы, даже заняв второе место.

- Интересно, почему?

- С учётом всех обстоятельств, в которых мы готовились к трековому чемпионату. Ведь такой командой, к примеру, мы раньше вообще не ездили, это был первый старт. В Москве у нас не получилось собрать велосипеды, поэтому вместе проехали лишь одну тренировку.

- Господи, какой же тогда у вашего квартета потенциал, если вы после одной тренировки, практически с чистого листа, всех рвёте?!

- Надеюсь, высокий!

- А в целом выступлением довольна?

- Да, вполне.

- А подруги?

- Думаю, тоже довольны. Потому что, честно говоря, перед нами не было такой задачи – выиграть любой ценой. Просто тренеры сказали: «Покажите, на что способны». Вот и показали! Побеждать всегда приятно.

У ребят-андеров финал выдался на загляденье! Туляки Сергей Ростовцев, Максим Пискунов, Сергей Мосин и Андрей Простокишин остановили секундомер через 4:05,115.

«Серебряный» результат - 4:05,300 – показали москвичи Илья Кавун, Владислав Куликов, Владимир Ильченко и Кирилл Бочков. «Бронза» в активе питерско-тульской четвёрки в составе Александра Смирнова, Дениса Некрасова, Арсения Никифорова и Евгения Климова - 4:07,936.

Слово чемпиону: Андрей Простокишин.

- Поздравляю с победой! Рубка была жёсткая, всё решали доли секунды, но «золотой» финиш остался за туляками…

- Да, победила Тула. Но борьба была нешуточная, всё решилось на последних двух кругах. Но результат, к сожалению, был не такой, как мы ожидали. Хотели проехать намного лучше. Да и задача стояла проехать намного быстрее. Хорошо, что программу-минимум всё же выполнили – взяли «золото».

- Как говорится, мелочь, а приятно. Шучу, конечно, победа – всегда событие.

- Надеюсь, что на чемпионате Европы уже будет достойный результат. Что приедем в Португалию не туристами, а претендентами на медали.

- С кем, на твой взгляд, придётся за награды бодаться?

- С французами, англичанами. Нельзя забывать и про поляков с датчанами. Многие сборные нельзя сбрасывать со счетов. Жаль, что в России у нас не такая большая конкуренция. Результат, как известно, растёт в борьбе. Если в нашей стране будет много сильных коллективов, то и на международной арене мы сможем добиваться большего.

- Где будете к «Европе» готовиться?

- Точно не знаю. Возможно, снова в Туле, как перед приездом в Питер. После тульского бетонного 333-метрового трека под открытым небом сюда как в теплицу приезжаешь. Круги маленькие. Не успел оглянуться – уже круг… Любопытно было бы разок проэкспериментировать: после бетона сразу на «паркете» стартануть, буквально на следующий день. Вдруг нереально попрёт?

- Мне как бывшему представителю ЦСКА крайне любопытно, а с кем из моих одноклубников ты перед входом на трек разговаривал?

- Со своим непосредственным начальником – командиром взвода спортивной роты ЦСКА (Санкт-Петербург) лейтенантом Рамисом Шакуровым. Он специально приехал за меня поболеть.

- Молодец, боец, что перед командиром в грязь лицом не ударил! Свою медаль ты точно заслужил. Борись за новые!

…Да, кстати, если вы посчитали первый абзац предыдущего репортажа о превосходстве велоспорта над его величеством футболом просто милой шуткой, глубоко ошибаетесь! Вот фотодокумент, наглядно показывающий, кто в доме на Крестовском полновластный хозяин.

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ

Да и на небе тучи, а велоспорт всех круче!