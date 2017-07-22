Репортаж Николая Парилина и Влада Богомолова из Воронежа

НА ЗАВИСТЬ ФРУМАМ И КОНТАДОРАМ ДЕВЧОНКИ МЧАЛИСЬ ПО ВОРОНЕЖСКИМ ПРОСТОРАМ



Начну с лёгкой чертовщинки: билеты в Воронеж мы покупали 13 июля. Талон нам достался с тремя «дьявольскими» шестёрками. Надо ли уточнять, что пригласили нас к окошку номер… 13. И спустя неделю, когда я вышел из подъезда, направляясь на Казанский вокзал, тёмная сторона силы воочию продемонстрировала всё своё могущество – над самой головой сверкнула молния, через долю секунды оглушительно громыхнуло, и на меня обрушилась стена дождя.



Старый знакомый – двухэтажный «паровоз» – на каждом из вагонов нёс напоминание о том, что уроженец Воронежа Самуил Маршак родился 130 лет тому назад. Время отправления нашего «писательского» состава – 8.14 (ну-ка, быстренько просуммируйте эти цифры). Загрузились мы в вагон 4 (если магию как следует притянуть за уши, – это тоже 1+3!). Я уже не говорю про «Лысую гору», расположенную рядом с санаторием имени Горького, где мы по традиции поселились…



Читателя, конечно, интересует, за каким чёртом мы снова отправились в столицу русского Черноземья? Ведь элитный шоссейный чемпионат страны прошёл здесь совсем недавно, и был освещён «Велолайвом» по полной программе («Ну, что сказать вам про Воронеж? Удачу здесь не проворонишь!» 1, 2). Но ведь велосипедная жизнь не стоит на месте! И вот по приглашению президента ФВСВО Сергея Гончарова мы снова приехали в сей славный град, чтобы стать свидетелями ещё одного российского чемпионата – в женской командной гонке.



Обидно и несправедливо, что наши замечательные девчонки на внутренних стартах начисто обойдены вниманием прессы (про ТВ я просто молчок!). Я бы сказал, что о женском велоспорте пишут и говорят СМИхотворно мало. Поэтому, перешагнув через свой мужской шовинизм, мы попытались в меру сил исправить не только чужие ошибки, но и свои собственные.



Есть среди поклонников велосипедного спорта (а они в подавляющем большинстве – представители сильного пола) распространённое заблуждение, что женские гонки абсолютно не интересны. Мол, девушки, едут медленнее и тактический арсенал у них беднее. Так вот, второе утверждение я отметаю с колёс, ибо женскую природную хитрость недооценивать просто смешно. Что касается скоростей, то тут спорить до хрипоты не стану: да, они не такие космические. Но этому есть простое объяснение: милые дамы едут так не потому, что быстрее не могут, а лишь с единственной целью – чтобы зрители получше рассмотрели их красоту и природную пластику!



К тому же я знаю один элемент, в котором барышни не уступают самым заматерелым гонщикам-мужчинам: в экстремальных условиях они способны завернуть в три и более этажей такую экспрессивную лексику, что неподготовленные уши могут в трубочку свернуться! И этот прискорбный факт лишний раз свидетельствует, что теле- и радиожурналисты их гонки никогда в жизни не сопровождали. Стесняться в выражениях, увы, спортсменкам не перед кем. А строгие наставники обоих полов в техничках и сами таким лексиконом прекрасно владеют…



ПОЛЕМ, ПОЛЕМ, ПОЛЕМ СВЕЖИЙ ВЕТЕР ПРОЛЕТЕЛ…



Ровно в 11 часов главный судья соревнований, вице-президент областной велофедерации Александр Елифёров дал старт юниоркам 17-18 лет. Им предстояло разыграть медали на дистанции 25 км, пролегавшей по трассе Р-194 Воронеж-Нововоронеж.



Ветер-ветрило, постоянно гуляющий по здешним просторам, мимо такого зрелища спокойно пролететь, естественно не смог…



Победителями российского первенства в командной гонке стали Виктория Виноградова, Гюнель Мехтиева, Валентина Стародубова и Дана Яковенко (Санкт-Петербург) – 34:28,07.



«Серебряные» секунды показали Александра Мамонова, Валерия Никонорова, Ксения Шаманова и Анастасия Полатова (Иркутская область) – 35:14,82.



Бронзовые награды получили Анастасия Коноплева, Елена Коротких, Анжелика Хабарова и Ирина Степанова (Воронежская область) – 36:11,00.



В большой спортивной семье нет своих и чужих – медали и призы девчонкам вручил президент баскетбольного клуба «Воронеж», заслуженный тренер России Олег Сехниев.



Элиту, к слову, позже награждал старший тренер женской сборной команды России по велоспорту-шоссе Юрий Гурьянов.



Договорился, что в нашей традиционной рубрике «Слово чемпиону» сестрорецких девушек будет представлять Гюнель Мехтиева. Экспресс-интервью в условиях временного дефицита и стремительно надвигающегося дождя мы решили отложить на завтра. Как показала практика, это был очень дальновидный шаг! Но обо всём по порядку…



У женщин дистанция была вдвое длиннее. Чемпионками России стали Екатерина Маломура, Светлана Кузнецова, Анастасия Пляскина и Марина Лиханова (Забайкальский край) – 1:06:38,00. Средняя скорость «золотого» квартета – 45 км/ч! Результат международного уровня.



К «серебряной» ступени подиума подрулили Дарья Егорова, Ксения Цымбалюк, Татьяна Калашеева и Кристина Столбова (Удмуртская Республика) – 1:07:18,30.



Кстати, эта медаль стала для Тани, как пишут в газетах, хорошим подарком на день рождения.



- Танечка, как «днюху» праздновать будете?

- Скромно, ведь гонки идут. Вечером чаю с тортиком попьём!



«Бронзовые» скорости продемонстрировали Галина Чернышова, Полина Кириллова, Ольга Добрынина и Маргарита Сырадоева (Санкт-Петербург) – 1:07:41,51.



Слово чемпиону: Екатерина Маломура (Забайкальский край).



- Катя, так уж на «Велолайве» заведено, что в командных видах за всех золотых медалистов отдувается кто-то один. Сегодня эта почётная обязанность легла на твои плечи. Расскажи читателям о том, как ваша команда в такую жаркую и ветреную погоду свою победу ковала…

- На победу мы, если честно, не рассчитывали, но планировали быть в тройке.



- Прекрасно вас понимаю: конкуренты у вашей четвёрки были серьёзные.

- Да, конкуренты были сильные. Главное – мы начали ровно, мягко, а потом всё в раскат, в раскат, в раскат. Всё-таки у нас два отличных раздельщика – Света Кузнецова-Васильева и Настя Пляскина!



- И вот вы, кузнецы своего счастья, устроили соперницам настоящую свистопляску: поехали так лихо, что мало никому не показалось. Такой, наверное, скрытый смысл зашифрован в ваших фамилиях. И ни Питер, на который многие ставили, ни Удмуртия за вами не угнались…

- Мы больше ставили как раз на удмуртскую команду, хотя питерских девчонок тоже стоило опасаться.



- Два слова о сегодняшней погоде. Как вам здешний ветерок?

- Ветерок был капризный, всё время менял направление, а финишная прямая была просто против ветра, хотя со старта он нам раскатиться помогал.



- Нескромный вопрос: за твою длинную и довольно успешную спортивную карьеру очередная медаль чемпионата России – так, проходняк, или повод для законной гордости?

- Побеждать приятно любому спортсмену на соревнованиях любого ранга. Думаю, и тренеры тоже бывают рады. В данном случае была проведена большая работа. Девчонки были на гонке в горах, ехали «Красную липу», там потерпели. Я сидела в Сочи в горах. Потом собрались в Майкопе, где Игорь Георгиевич Грицких с нами серьёзную работу провёл. Там же равнина, все эти раскаты, всю основную работу проводил с нами он. Светлана Васильева была в Цахкадзоре, только вчера прилетела…



- И, насколько мне известно, уже улетела обратно.

- Да, приехала на одну гонку. Единственная загвоздка – мы очень боялись, что она после длинной дороги не отойдёт. Но Света – молодчина!



- Работу по трассе как делили: по-братски или поровну?

- Если честно, раздельщикам поработать побольше пришлось.



- Конечно, это же их хлеб!

- Да, это была их главная задача.



- Ещё раз поздравляю и желаю удачи на дорогах!

- Спасибо.



Дождь, как истинный джентльмен, дождался, когда девчонки после церемонии награждения дойдут до своих техничек, и только после этого добросовестно принялся за свою поливочную работу…



А «КВАДРАТА» МНЕ НЕ НАДО!



Очередной воронежский старт – 40-километровый критериум на трассе СК «Олимпик». Юниоркам нужно было сделать 20 «витков», женщинам – 27.



На обочине время от времени появлялись бегущие люди с хитрыми антеннами. Хочу заметить, что раньше вместо скучного названия «спортивная радиопеленгация» этот вид красиво именовался «охотой на лис». Ну, честное слово, лучше бы эти «инопланетяне» охотились на… комаров! Те ведь тоже, как и «лисы»-радиопередатчики, звуки издают. «Охотникам», думаю, без особой разницы, кого пеленговать, а мы бы спасибо им сказали за хотя бы частичное избавление от многомиллионной армии безжалостных кровопийц. И вообще, дураку ясно, что охотиться на лис лучше… на «лисапете»!



Победительницей Всероссийских соревнований стала Гюнель Мехтиева (Санкт-Петербург). Представительница сестрорецкой школы выиграла шесть «летучих финишей» и набрала 51 очко.



Шесть «промежутков» взяла и Анастасия Цымбалюк из Удмуртии, но её сумма – 43 – стала «серебряной». В активе бронзового призёра – Валентины Стародубовой (Санкт-Петербург – Саратовская область) – 26 баллов.



Слово чемпиону: Гюнель Мехтиева (Санкт-Петербург).



- Гюнель, как мы и договаривались, начнём разговор с «золотой» командной гонки. Вчера на вашу четвёрку любо-дорого было смотреть…

- Вчера было очень жарко, очень душно. Всем моим сокомандницам было очень тяжело дышать, потому что они не переносят духоту, а у меня в таких условиях нога хорошо идёт, мне жара на пользу (смеётся). Поэтому мне понравилась погода. Правда, пришлось выкладываться по максимуму, чтобы дать возможность девчонкам сэкономиться на финиш.



- Другими словами, брала на себя основную ношу.

- Да. Было тяжело, но мы с трудной задачей справились!



- Тогда встаёт каверзный вопрос: как так получается – вчера отдала, как ты сама говоришь, все силы для победы, а сегодня летала, как ракета? Может быть, всё-таки вчера где-то сачканула малость?

- Просто я очень быстро восстанавливаюсь. Наш наставник Юрий Юрьевич Воробейков нас всегда хорошо к стартам готовит. Замечательный специалист, заслуженный тренер, он для нас абсолютно всё делает. Он просто лучший!



В категории «элита» гонку уверенно выиграла Анастасия Яковенко (Санкт-Петербург). Её победная сумма – 72 очка. У её землячки Полины Кирилловой – второе место (57 пунктов). Третий результат – 54 балла – показала Галина Чернышова (Санкт-Петербург – Воронежская область).



Слово чемпиону: Анастасия Яковенко (Санкт-Петербург).



- Настя, мне все тренеры перед гонкой говорили, что эта трасса технически очень сложная.

- Ну да, тут и повороты, и подъёмы, и спуски. Нет в чистом виде того критериума, который проходит в городах, в «коробках». Нет здесь чистого «квадрата»…



- Любишь такие гонки, как эта?

- Да, такие критериумы я гораздо больше люблю, чем «квадратные».



- Скажи, пожалуйста, дополнительным стимулом стало ваше не самое успешное выступление в командной гонке вчера?

- Эти старты для меня – чисто раскатка, надо скорость поймать. А делать это лучше не на тренировках, а в соревновательном режиме.



- Потому что самая лучшая тренировка – это…

- …гонка!



- Завтра «группу» поедем?

- Да!



- Хорошо поедем?

- Постараемся. А еще обязательно хочу добавить, что очень благодарна за сегодняшнюю победу своему тренеру Елене Михайлюк, Саше и Маше (подругам по команде – Александре Чекиной и Марии Савушкиной – прим. автора). У меня ведь в гонке поломка была…



- Да это на моих глазах происходило.

- Быстренько всё исправили…



- … и ты пошла всех косить!

- (смеётся) Да, отдохнула немножко.



- Ага, 18 секунд. Вдвойне молодец! Ладно, отдыхай теперь по-настоящему, а то завтра не отличишься, а я виноват буду – мол, слишком долго зубы тебе заговаривал, восстановиться не дал.



КАК ЭТО БЫЛО? ЧЕРТОВСКИ КРАСИВО!



В заключительный соревновательный день девушек ждали групповые гонки. Проходили они там же, на вело-лыжероллерной трассе СК «Олимпик». Юниоркам предстояло преодолеть 18 сложнейших кругов по 3,5 км, женщинам – 23.



Перед стартом главный секретарь соревнований, директор СДЮСШОР № 8 Лилия Кондратьева и судья на финише Екатерина Попова провезли нас с Владом по трассе. Аттракцион «Американские горки»!



Любопытно, что все отрезки лыжных трасс в «Олимпике» носят свои названия. Приведу лишь некоторые из них: «Штаны», «Кабан», «Петля лётчика», «Бобры», «Верблюд», «Позвоночник», «Кость», «Стиральная доска» и даже… «Девичьи слёзы». Последнее, как вы понимаете, в самую точку!



У юниорок очередную победу одержала Гюнель Мехтиева (Санкт-Петербург). Серебряную медаль получила Елизавета Гончарова (Республика Адыгея). Бронзовая награда вручена Елене Коротких (Воронежская область).





Слово чемпиону: Гюнель Мехтиева (Санкт-Петербург).



- Гюнель, ты каждый день, как зайцы трын-траву, косишь золотые медали. В твоей карьере уже были такие хет-трики: три старта – три победы?

- Нет. Это первый раз. Наверное, потому, что здесь серьёзных соперниц мало.



- Вот уж не согласен! Их много, хотя и не все лидеры в Воронеж приехали, в этом ты права. Но надо ж кому-то честь России и на европейском трековом первенстве защищать. Так что особо скромничать не надо – выступаешь ты здесь просто здорово!

- Хорошо, не буду.



- Я сначала на машине проехал всю трассу, потом прошёл её ногами. О-го-го кружочек! Разве нет?

- Отличная трасса, просто классная! Мне нравятся такие «лыжки».



- А какой кусочек был самым «сладким»? «Весёлый» подъём перед финишем или какой-то иной участок?

- Когда едешь с горы и сразу залетаешь в подъём – вот самое лучшее место, педали после спуска почти не надо крутить.



- Вот бы везде так: один раз крутанул – и кури бамбук до финиша.

- (смеётся) Да-да! Но тогда бы все гонщицы были первыми.



- Так не бывает, так нельзя – медалей не хватит. Пришлось бы жребий кидать. А если серьёзно, что тебя ждёт в ближайшем будущем, к чему будешь готовиться и где?

- Готовимся к Дании, там «Европа» будет. И все эти гонки у меня идут как подготовка к европейскому первенству.



- В одной дисциплине будешь выступать или в обеих?

- Я еду только «группу», у нас есть, кому разделку ехать.



- А сколько российских девчонок будет в Дании стартовать?

- Если не ошибаюсь, девочек будет семь. И мальчиков столько же.



- Заметь, про мальчиков не я разговор начал!

- (смеётся) А я вам заранее говорю, вдруг спросите.



- Ты не ответила, куда будешь путь держать из Воронежа?

- В Питер! Там все будут собираться. Надо будет вдохнуть полной грудью, набрать кислорода перед «Европой», свежести. И достойно проехать в Дании.







У женщин победительницей Всероссийских соревнований стала Галина Чернышова (Санкт-Петербург – Воронежская область). «Серебро» – у Маргариты Сырадоевой (Санкт-Петербург – Псковская область), «бронза» – у Александры Чекиной (Санкт-Петербург).



Слово чемпиону: Галина Чернышова (Санкт-Петербург – Воронежская область).



- Галя, несмотря на то, что на вашей велоформе написано «Санкт-Петербург», я-то знаю, что победу только что одержала воспитанница местной спортшколы номер 8.

- (смеётся) Да!



- Это давало какое-то преимущество перед соперницами? Ведь наверняка эту трассу ты знаешь, как свои пять пальцев…

- Конечно! Я уже много лет по ней езжу.



- А конкретно?

- Очень долго. Я пришла в велоспорт в 2005 году, а с этой трассой познакомилась через год.



- Просто дом родной!

- (смеётся) Да! Наверное, смело можно сказать, что мне было проще, чем остальным.



- Состав в гонке подобрался солидный, было, с кем посоперничать…

- Вы правы, соперницы были очень серьёзные, очень сильные. Но в нашей команде главное – тактика, а не тупо работа на лидера. И вот вам результат! Сегодня победу мы взяли именно тактикой.



- И капельку знанием трассы.

- Несомненно.



- Молодчики! Поздравляю ещё раз.

- Спасибо большое!



…Вот и настало время подводить итоги. В Воронеж мы ехали с единственной целью – пером и объективом показать, насколько хорош и симпатичен российский женский велоспорт. Сумели мы эту мысль донести до читателей или нет, выполнили ли свою сверхзадачу, об этом судить не нам. Знаю одно: если из любого уголка России нашей творческой бригаде поступит приглашение осветить женские гонки значимого уровня, полетим туда, не раздумывая! Надеюсь, вы с нами согласны – это чертовски красивое зрелище…



Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ