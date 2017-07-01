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Вышла в свет книга известного веложурналиста и фотографа Влада Богомолова «Джиро» вокруг меня»

Дорогие друзья!

 

 

Книга Влада Богомолова &laquo;Джиро&raquo; вокруг меня&raquo;Книга Влада Богомолова &laquo;Джиро&raquo; вокруг меня&raquo;


     Книга нашего друга и коллеги известного велосипедного фотожурналиста Влада Богомолова «Джиро» вокруг меня» вышла в свет! Издание приурочено к сотой гонке «Джиро д`Италия» и к десятилетию пребывания автора на ней. Написана она в жанре путевых заметок и повествует о приключениях журналиста на длинной «Розовой дороге». По сути дела, книга эта - попытка автора взглянуть на Италию через призму эпической веломногодневки и погрузить читателя в её (и гонки, и страны) атмосферу. Помимо всего прочего в книге есть флеш-интервью с гонщиками, исторические и географические справки, любопытные факты из жизни пелотона, немного итальянской кухни и, конечно, море фотографий. Фотографий, которые еще глубже помогут погрузиться в атмосферу этого праздника жизни!

   Объём книги – 296 страниц. Тираж – 1000 экземпляров. Цена – 1600 рублей.

   По вопросам приобретения обращаться по адресу электронной почты автора: pinarello71@mail.ru

    Спешите за вашим экземпляром!

 

Вышла в свет книга известного веложурналиста и фотографа Влада Богомолова &laquo;Джиро&raquo; вокруг меня&raquo;Вышла в свет книга известного веложурналиста и фотографа Влада Богомолова &laquo;Джиро&raquo; вокруг меня&raquo;

 

Вышла в свет книга известного веложурналиста и фотографа Влада Богомолова &laquo;Джиро&raquo; вокруг меня&raquo;Вышла в свет книга известного веложурналиста и фотографа Влада Богомолова &laquo;Джиро&raquo; вокруг меня&raquo;

 

Вышла в свет книга известного веложурналиста и фотографа Влада Богомолова &laquo;Джиро&raquo; вокруг меня&raquo;Вышла в свет книга известного веложурналиста и фотографа Влада Богомолова &laquo;Джиро&raquo; вокруг меня&raquo;

 

Вышла в свет книга известного веложурналиста и фотографа Влада Богомолова &laquo;Джиро&raquo; вокруг меня&raquo;Вышла в свет книга известного веложурналиста и фотографа Влада Богомолова &laquo;Джиро&raquo; вокруг меня&raquo;

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Теги к статье: Джиро д'Италия велоспорт Влад Богомолов Джиро вокруг меня

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Тур де Франс

2 - 8 июля 2017

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Комментарии

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    SSS-Фото
    Ясен пень был, что он сойдет. Думаю, что еще Деге и Свифт 50х50, возможно, по ходу следующего этапа сойдут.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    EL-Fenomeno-Фото

    КЭВ сходит с ТдФ...Сашен загрёб его с собой..ещё бы, так приложиться к барьерам + по голове великом((
    Mark Cavendish after crash (фотка)

  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    stalcker23-Фото
    +++
  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    stalcker23-Фото
    Посчитал комментарий грубым, но кажется он все равно дошел до нужного адресата) Фантазии... У 80 процентов форума такие же фантазии, жаль только не о том мечтаем.
  • EL-Fenomeno
    Чемпион мира Петер Саган снят ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: psi
    Какой то бред...
    Посмотрите раскадровку. Кэв сам прилег на Сагана, после чего тот, вполне естесственно дернул локтем, типа "отстань". Не дернул бы локтем, Кэв все равно так же бы лег...
    SagCav
     

    Всё может быть...

  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    stalcker23-Фото
    А у Сагана было обычное движение локтем при усилии, как делает тот же Фрум, кузнечик старый добрый, вкрутил гашетку газа по-полной и вот локоть и вылез. Если бы басни про смещение баланса были правдой, то он бы мотылялся - то в одну сторону, то в другую. Бодайся, милок, ложись, комрады все равно добрые, жертву жалеют.
  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    SSS-Фото

    Цитата: stalcker23
    Д

    Куда коммент-то удалил про быка? А? Иди-ка уже спать со своими фантазиями. И продолжай считать мои минусы. Поможет заснуть)

  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    stalcker23-Фото

    Д

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    SSS-Фото

    Цитата: stalcker23
    https://streamable.com/j7gqb для особенно тугих, никого не хотел оскорблять, просто факт)


    Мнения не изменил. Хамская выходка Сагана. У Кэва было обычное смещение баланса в сторону продавливаемой педали на максимальной мощности. Ну может немного еще сторонился ограждения, но не было грубости, что самое главное.

     

    ЗЫ. stalcker23, сам ты тугой)

  • SVS
    Чемпион мира Петер Саган снят ... (39)
    SVS-Фото
    Сорри. коррекция - никто ничего не удалял. Просто я перепутал темы (статьи). Так что - я сам себе злобный буратино. Сорри за ошибку.

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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