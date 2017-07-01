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Книга Влада Богомолова «Джиро» вокруг меня»



Книга нашего друга и коллеги известного велосипедного фотожурналиста Влада Богомолова «Джиро» вокруг меня» вышла в свет! Издание приурочено к сотой гонке «Джиро д`Италия» и к десятилетию пребывания автора на ней. Написана она в жанре путевых заметок и повествует о приключениях журналиста на длинной «Розовой дороге». По сути дела, книга эта - попытка автора взглянуть на Италию через призму эпической веломногодневки и погрузить читателя в её (и гонки, и страны) атмосферу. Помимо всего прочего в книге есть флеш-интервью с гонщиками, исторические и географические справки, любопытные факты из жизни пелотона, немного итальянской кухни и, конечно, море фотографий. Фотографий, которые еще глубже помогут погрузиться в атмосферу этого праздника жизни!



Объём книги – 296 страниц. Тираж – 1000 экземпляров. Цена – 1600 рублей.



По вопросам приобретения обращаться по адресу электронной почты автора: pinarello71@mail.ru



Спешите за вашим экземпляром!

Вышла в свет книга известного веложурналиста и фотографа Влада Богомолова «Джиро» вокруг меня»

Вышла в свет книга известного веложурналиста и фотографа Влада Богомолова «Джиро» вокруг меня»

Вышла в свет книга известного веложурналиста и фотографа Влада Богомолова «Джиро» вокруг меня»

Вышла в свет книга известного веложурналиста и фотографа Влада Богомолова «Джиро» вокруг меня»