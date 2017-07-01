Ну, что сказать вам про Воронеж? Удачу здесь не проворонишь!

Госпожа Удача сопровождала меня с первых метров непростого пути в Воронеж, на элитный чемпионат России по велоспорту-шоссе.

Во-первых, из-за поломки трамвая просто обречён был опоздать на поезд, но чудом успел вскочить в последний вагон. Во-вторых, за многолетние заслуги перед отечественным велоспортом мы с Владом Богомоловым впервые были приглашены организаторами чемпионата в качестве почётных гостей, а не столичных журналистов, знающих и любящих велоспорт, как это было на протяжении многих лет. Нам несказанно повезло, потому что мы оказались в компании выдающихся представителей советского велосипедного спорта – олимпийских чемпионов Бориса Шухова (Мюнхен-1972) и Анатолия Яркина (Москва-1980), а также легенды тренерского цеха Валерия Кравцова, друга и соратника недавно ушедшего из жизни Владимира Петрова.

Любопытно, что наш двухэтажный поезд носил имя Самуила Маршака, а поселили нас в санатории имени Максима Горького, расположенном в живописном и тихом месте, на самом берегу реки Воронеж. Продолжая писательскую тему, замечу, что Борис Шухов – не только олимпионик, но и талантливый поэт и прозаик, автор нескольких книг. Кое-что есть и в моём активе, а вскоре наши ряды наконец пополнит и Влад Богомолов. Его «джирная», толстая книга уже вовсю печатается и, будем надеяться, в первой декаде июля увидит свет в самом лучшем виде.

По сравнению с Лигурийским морем или текущей возле моего дома Москвой-рекой, вода в Воронеже – сущий «кипяток»! Градусов 17, не меньше. 40-минутный заплыв ранним утром обеспечивал заряд бодрости и хорошее настроение на весь долгий и напряжённый рабочий день.

Особое очарование водным процедурам придавала возможность тесного общения с дикой природой. Рядом рассекали гладь реки два семейства хохлатых чомг. Причём одна семья явно претендовала на материнский капитал, воспитывая двух птенцов. У другой пары наследник был только один. Две белые цапли важно вышагивали вдоль берега, как фельдфебели на плацу. При этом строго соблюдали дистанцию – сто метров друг от друга. В лесу куковала кукушка. В камышах громко скандалили что-то не поделившие кряквы. Эх, благодать!

Проходила разделка в гостеприимном Нововоронеже. Местные жители имели редкую возможность наблюдать гонки прямо с балконов своих домов. Надо сказать, этим шансом воспользовались многие.

Юниорки 17-18 состязались на дистанции 15 км. У женской элиты трасса составляла 23,6 км. Мужская элита выясняла отношения на отрезке 39,8 км.

С учётом Интернет-трансляции гонок с раздельным стартом я не стану растекаться мыслью по древу (кто хотел, тот посмотрел, всех призёров уже знает, всю статистику изучил), а представлю на читательский суд лишь эксклюзивные экспресс-интервью всех новоиспечённых чемпионов России-2017 в этой дисциплине. Я принципиально отказываюсь от употребления казённого термина «победитель первенства России», для меня все гонщики и гонщицы, показавшие лучшие секунды, – чемпионы нашей огромной страны. Независимо от прожитых ими лет и зим.

Я попросил золотых медалистов по горячим следам рассказать о прохождении трассы, самых трудных её участках и коварных ветрах.

Мария НОВОЛОДСКАЯ (Санкт-Петербург):

- С подиума спустилась нормально, но дальше был «лежачий полицейский», первый раз в моей практике. Удалось его перепрыгнуть. А дальше был поворот налево, я ещё до старта очень переживала: их много, вдруг запутаюсь и поеду не туда. Такие маленькие поворотики с заборчиками… В жизни всякое может случиться. Поэтому старалась ехать очень собранно и внимательно. После первого поворота был сложный участок, неровный кусок трассы, где выбоины залатали, меня немного побултыхало. Начала резко переключаться, цепь вверх-вниз так и летала. Тоже очень испугалась. Но ничего, обошлось. Впереди ехала Анастасия Музалевская, которая сегодня заняла третье место. Я ориентировалась по ней. Вижу, где она поворачивает, сразу – чик-чик, ха-ха – запоминаю, где она повернула. Ведь там тоже были всякие коварные поворотики, которые мне мешали чётко ориентироваться. Подумала, как это здорово, что Настя в моём поле зрения. Ветер гулял, он чувствовался постоянно – и когда в одну сторону ехала, и когда в другую.

- Я правильно понимаю, что в основном это был боковничок?

- Да-да. Хотя были участки, когда ветер дул в лицо. Хорошо, что по сравнению со вчерашним днём сегодня он намного тише. Вчера во время тренировки ветер так задувал! С другой стороны, ветер – это хорошо, он…

- …слабых сдувает.

- (смеётся) Всем с ветром бороться тяжело.

- Скажи, пожалуйста, а с кем труднее бороться – с соперницами из других регионов или с подругами по питерскому «Локомотиву», которые тоже не прочь на пьедестале постоять?

- Ой, не знаю. Сильных девчонок много. А я перед стартом особенно сильно переживала, потому что недавно получила неприятную травму. Буквально полтора месяца назад. Поэтому почти месяц потеряла.

- Коленочка?

- Да-да. Старалась усиленно тренироваться, чтобы вернуть былую форму. Честно сказать, о соперницах особо не думала, потому что не знала, как своя нога пойдёт. Но загадывать наперёд ничего не стала – как пойдёт, так пойдёт. Исключительно на победу себя не настраивала. Думала: что успею заложить после травмы, на том багаже и поеду. На тренировках отрабатывала по полной: надо, надо, надо! Старалась, выкладывалась, потому что очень хотелось не ударить в грязь лицом, отобраться на главные международные старты.

- А проехала не только хорошо, но даже отлично!

- Я довольна.

- А из технички ценные советы получала?

- Нет. И это хорошо. Я слышала, что меня сопровождают, но никаких указиловок не было. Наверное, так даже лучше, потому что нельзя всю жизнь думать чужой головой, надо учиться самой принимать единственно верное решение. Например, на «Европе» за мной никто не ехал. А сегодня звук автомобиля сопровождения меня подбадривал. Я знала, что за меня переживают и мой тренер, и сам Александр Анатольевич (Кузнецов – прим. автора). Их энергия мне даже на расстоянии передавалась. А раз они ничего не кричат, значит, неплохо иду.

- В результате «серебряной» Даше Мальковой ты сколько привезла? Я ещё протоколов не видел. Секунд 40?

- Да, практически сорок секунд. После финиша меня все поздравили, расцеловали, сказали: «Молодец!» А я и не знаю, с чем поздравляют. Ведь любая медаль – уже как бы «молодец». Очень хотелось узнать, но пересилила себя, стала закатываться на станке, уговорила своё любопытство не торопиться. Как бы его отключила. А потом слышу объявление, что мои секунды – лучшие. А вторая – моя подруга Дарья Малькова. Ой! Так радостно стало! Я очень благодарна за это всем тренерам «Локомотива». Теперь снова поеду на «Европу».

- У вас в понедельник групповая гонка. Жаль, не увижу, утром уеду в Белокаменную. Машенька, ты свой номер хорошо помнишь?

- (смеётся) 101.

- Первую единичку ты только что оправдала. Затем следует не нолик, как ты подумала, а буква «о» - отдых. А потом снова единица. Смотри, не подведи меня, буду в поезде кулачки за тебя держать.

- Спасибо. Буду очень стараться.

Ксения ЦЫМБАЛЮК (Удмуртская Республика):

- Перед стартом особого мандража не было, а вот вчера перед сном какой-то страх вдруг посетил. Стала бояться, хотя давно со мной такого не было…

- За 50 лет твоей гоночной карьеры…

- (смеётся) Ну, не за 50, конечно. Вы слегка преувеличиваете!

- Подловила! Но ведь всего в несколько раз, будем считать, что это лёгкая литературная гипербола.

- Тем более, что в этом сезоне это моя первая разделка, только в Италии мы один раз прикидку проехали.

- Это немножко не то…

- Вы правы. Сюда приехали, вчера прокатились, посмотрели трассу. Был очень сильный ветер.

- Мягко сказано, по-моему, он был сумасшедший!

- Да. Я подумала: «Господи, как же в такой ветрище ехать?!» Ведь это очень тяжело. Но настроилась, так как знала, что все окажутся в равных условиях, хоть и непростых. Сегодня стартанула – выпал бачок. Первая мысль: «Блин, что за непруха!» Обычно я стартую, потом мало-помалу разгоняюсь, чего-кого там… Раскрутила, всё хорошо. В ту сторону было более или менее по ветру.

- К тому же после стартового подиума трасса шла под горку, было, где раскатиться.

- Конечно. Зато в обратную сторону было ехать гораздо тяжелее. После разворота я даже не сразу подобрала комфортную передачу. В принципе всю дистанцию ехала на силовой передаче. Не на педаляже, а давила, давила, давила.

- Не помнишь, какие конкретно шестерёнки были?

- Честно говоря, не знаю, не смотрела. А то, что мне кричали Светлана Юрьевна (Бубненкова – прим. автора) и Александр Николаевич (Шишкин – прим. автора), я практически не слышала. Не знала, как я еду, сколько выигрываю, сколько проигрываю. В общем, ехала по самочувствию.

- Заруба у вас была неплохая!

- Да, зарубились не по-детски. Настю Пляскину я ещё до разворота увидела. Подумала: «Давай, Ксюша, работай, надо её кровь из носу догнать». Ведь Анастасия – моя основная соперница. Естественно, я не знала, кто на что готов, кто на что способен. Поэтому точно не могла знать, как она проедет, смогу ли я её догнать. Перед левым поворотом догнала Тому Балаболину, а через одного – Настя Пляскина, недалеко уже. Поняла, что выигрываю у неё, но сколько конкретно секунд, не знала.

- Зубами пришлось поскрипеть или самочувствие позволяло из кожи вон не лезть?

- Самочувствие было хорошим, гонка давалась относительно легко. Можно сказать, что ехала в своё удовольствие.

- Образно говоря, ехалось всласть, а вылился твой труд в чемпионскую маечку, которая в эту секунду так сладко пахнет шампанским. Не так ли?

- На самом деле я не ожидала, что смогу её сегодня одеть, но очень на это надеялась.

- Тем более, она тебе идёт.

- Спасибо!

- Обратила внимание на закономерность: с кем я в мае на «Джиро» успел плотно пообщаться – с тобой, с Ильнуром – все нынче на высоте? Может, как в старой рекламе, «нужно чаще встречаться»?

- А мы и не против!











Ильнур ЗАКАРИН (Республика Татарстан):

- Сразу со старта взял хороший ритм, потому что мелькнула такая мысль: если начну поспокойней, то так, возможно, и доеду. Решил: начну пожёстче – на сколько хватит, на столько и хватит. Я сегодня до конца свой организм не знал – меня могло хватить на 10 километров, могло на 20, могло на 30. После 20 км пошли горки, чувствовал себя хорошо, даже где-то перебарщивал, скажем так. Приходилось себя успокаивать, потому что потом тоже были непростые ветреные участки. В горы дорабатывал, но в принципе особых спадов сегодня не было – всю гонку проехал в одном темпе.

- Что, терпеть совсем не приходилось?! Хороший рабочий темп, и – опа! – через 49 минут с копейками ты уже на вершине подиума. Вот уж не поверю…

- Нет-нет-нет! Конечно, терпеть приходилось, причём от старта и до конца. Вот такой был ритм.

- Отличный ритм – золотой, победный! Еще раз с чемпионской майкой и до встречи в воскресенье!

- Спасибо. Обязательно увидимся!

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ

Тройка медалистов в один голос отметила отличную организацию соревнований. Считаю своим прямым долгом поблагодарить за это директора гонки Лилию Кондратьеву и технического директора Роберта Абрамяна, проделавших огромный объём работы, а также всех руководителей областного и городского звена, внесших свой заметный вклад в это благородное дело.