НУ, ЧТО СКАЗАТЬ ВАМ ПРО ВОРОНЕЖ? УДАЧУ ЗДЕСЬ НЕ ПРОВОРОНИШЬ! (часть 2)



В расписании чемпионата России суббота – не работа. Однако этот «день отдыха» был так насыщен мероприятиями, что стоил семи пятниц!



Для начала меня попросили стать ведущим на так называемой «Встрече с легендами». В громком названии нет никакого преувеличения, ибо перед молодыми гонщиками выступили выдающийся тренер Валерий Кравцов и два олимпийских чемпиона – Борис Шухов и Анатолий Яркин.



После серьёзной лекции представителя РУСАДА для участников чемпионата России расшевелить собравшихся поначалу было непросто, но легендарные личности и с такой задачей прекрасно справились. Тем более что говорили они коротко, но доходчиво и по существу. Завершилась встреча, как водится у молодых, оживлённой фотосессией.



Утешало одно: другим было не легче, ибо, к примеру, заседание президиума ФВСР длилось около четырёх часов. А затем, почти без паузы, этот важный разговор плавно перетёк в техническое совещание, посвящённое воскресным групповым гонкам.



МАЛЕНЬКИЕ ТАЙНЫ БОЛЬШОГО ВЕЛОСПОРТА



Хорошо, что в этот день не отдыхала и госпожа Удача. Она по-прежнему была к нам благосклонна, дав уникальный шанс стать участниками «Вечера воспоминаний» в спортивно-культурном центре «Согдиана». Помимо членов президиума на встречу были приглашены почётные гости (как вы помните, в их число на этот раз вошли и мы) и коллегия комиссаров чемпионата России-2017.



Вёл этот дружеский вечер мой старый добрый знакомый, президент баскетбольного клуба «Воронеж» Олег Сехниев.



В кратком вступительном слове президент ФВСР, трёхкратный олимпийский чемпион, лучший отечественный велосипедист XX столетия Вячеслав Екимов подчеркнул, обращаясь к собравшимся: «Без вашего бесценного опыта российский велоспорт значимых побед не добьётся. Традиции должны передаваться из поколения в поколение. В какой-то момент эта связь времён практически оборвалась, надо срочно исправлять эту ситуацию».



Разговор профессионалов вышел настолько тёплым и доверительным, что звёзды велоспорта делились самым сокровенным. Не уверен, что даже их близкие до конца посвящены в эти маленькие тайны.



Так, оказывается, герой мюнхенской Олимпиады Борис Шухов во сне многие годы безуспешно пытается вырезать финиш у Владислава Нелюбина. Заветная мечта спортсмена и писателя – дождаться открытия в Самаре велотрека.



А Анатолий Яркин, победитель московских Игр, признался, что его тоже очень долго преследовал один и тот же сон: как он бьётся за победу с легендарным Олафом Людвигом. «В последнее время эту зарубу я уже по ночам не вижу. Наверное, потому, что немца наконец-то удалось опередить!» - с улыбкой сказал он.



Многократный победитель «Велогонок мира» в командном зачёте Александр Гусятников рассказал, что уже почти полвека стоит перед его глазами редкой красоты девушка на обочине дороги в голубеньком платье.



Дуайен комиссарского цеха, почётный гражданин города-героя Волгограда Юрий Староватых вспомнил, как награждал Анатолия Яркина на Олимпиаде-80, как Вячеслав Екимов после гонки в Польше, где Юрий Фёдорович судействовал, подарил ему свои перчатки. Они, кстати, до сих пор служат руководителю коллегии судей ФВСР верой и правдой.



Возможность высказаться получили представители почти всех ведущих велосипедных центров страны – от Тулы до Самары и от Москвы до Адыгеи и Краснодарского края.



Валерий Кравцов, когда речь зашла о его великом друге Владимире Петрове, не удержался от слёз.



Список тем был обширен – от бережного отношения к заслуженным ветеранам (в частности, речь шла о Ростиславе Варгашкине) до современных велопроектов. Таких, к примеру, как создание в Туле континентальной команды. В ней молодые перспективные члены российской сборной будут иметь бесценную возможность закаляться в серьёзных международных битвах. И, следовательно, быстрее расти в мастерстве, ведь таланта этим ребятам не занимать!



Олег Сехниев выступил с инициативой провести тренерскую конференцию ФВСР в стенах этого спортивно-культурного центра. Это предложение руководством федерации было с благодарностью принято. Возможно, это положит начало новой хорошей традиции, ведь обычно ежегодная «тренерская биржа» проходит не в регионах, а в столице.



«ВОСКРЕСЕНЬЕ – РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ…»



В воскресенье встал в пять утра в предвкушении большого праздника. Наверное, так Малыш в день своего восьмилетия ждал самый лучший в мире подарок – собаку. Я твёрдо знал, что на этот раз в мужской элите нас будет ждать бескомпромиссная, жёсткая борьба. Ведь те времена, когда чемпион страны назначался накануне гонки на командном собрании (название этой велоконюшни слишком известное, чтобы я вам его называл), слава Богу, прошли. И теперь, по меньшей мере, три коллектива способны бороться за заветную майку. Конечно, шансы русвеловцев выглядели предпочтительнее, хотя бы в силу количества боевых штыков, а питерский «Локосфинкс», наоборот, серьёзно ослаб из-за тяжёлой травмы Александра Евтушенко, который по весне просто рвал и метал. Пользуясь случаем, хочу пожелать Саше скорейшего выздоровления, ведь со слов Александра Кузнецова я знаю, что мужественный парень уже сел на велотренажёр.



Во время традиционного заплыва до острова и обратно меня как-то по-собачьи, словно я восьмилетний Малыш, приветствовали знакомые чомги. А ведь этот своеобразный «лай» вполне может иного расслабленного пловца и напугать! Наверное, поэтому, а не из-за отвратительного вкуса их мяса, этих вполне симпатичных птиц называют большими поганками. На мою покорную просьбу: «Уважаемые чомги, наловите-ка мне сёмги!» они не отреагировали и чинно удалились. Белая цапля, стоявшая на посту на противоположном берегу, отсалютовала мне крылом и улетела. Похоже, всё живое в Воронеже торопилось увидеть велогонки.



Рванули туда и мы. Вокруг – море знакомых! Оксана Козончук пришла поболеть за брата. Но гонщиков «Газпром-Русвело» ещё не было, поэтому она коротала время за светской беседой с Натальей Боярской и Гульназ Бадыковой.



- Оксана, брат поздравления с «днюхой» от нас передал?

- Ой, да, спасибо! А знаете, я «железного коня» на живого променяла! Лошади такие классные! На казачью джигитовку мне ещё рановато, но кое-чему уже научилась.



У русвеловских машин – привычная туса. Чужие здесь не ходят! Галина Кузьмина, Алексей Ходов (которого впору называть Самоходовым – как-никак из Курска на своём железном друге прикатил), друзья-приятели механики-массарики… Всё, как на недавней «Джиро». Прямо-таки Милан, а не Воронеж!



Кстати, если вы никогда не были на корриде, но очень хотите такую же порцию адреналина, какую получает в схватке с разъярённым быком тореадор, подойдите к любому механику или массажисту, только что вернувшемуся с «Джиро д'Италия», и скажите: «Синьор, уно боррачча, пер фаворе» (в вольном переводе с итальянского это значит «Дайте мне один бачок, ну, пожалуйста!»).



И бегите пулей прочь! Точно вам говорю – от этой фразы к концу гранд-тура ребята просто звереют. А ручищи-то у них – о-го-го!



ВПЕРЕДИ, НА ЛИХОМ КОНЕ!



Женщины должны были преодолеть124,8 километра (13 кругов по 9,6 км), на долю сильной половины человечества выпало испытание двадцатью такими «витками», что составило в сумме 192 км.



Мощный и своевременный финишный рывок принёс «золото» российского чемпионата-2017 Анастасии Яковенко из Санкт-Петербурга – 03:26:17. Второй и третьей с таким же результатом стали ещё одна петербурженка Карина Касенова и защищающая цвета Республики Адыгея Светлана Кузнецова (любители велоспорта помнят её как Васильеву). До финиша добрались 28 спортсменок из 58 стартовавших.



Слово чемпиону: Анастасия ЯКОВЕНКО (Санкт-Петербург).



- Настя, как вы уже заметили, все обладатели чемпионских маек чемпионата России-2017 рассказывают читателям «Велолайва» о ходе борьбы, о своей трудной дороге к золотой вершине. Настала ваша очередь!

- Поначалу пыталась ехать в пачке, смотреть за всеми, следить, чтобы никто из фаворитов не уехал.



- Скольких человек ты изначально относила в эту категорию?

- Примерно первую десятку, не считая своих.



- Ты имеешь в виду десять первых мест в итоговом протоколе разделки?

- Да. Естественно следила, чтобы они тоже догоняли, не только я одна. Куда ж без тактики!



- Совсем никуда! Особенно с учётом присущим прекрасному полу – чур, без обид! – хитрости и коварству. До шестого круга гонка, как мне показалось, проходила как-то скучно…

- Да уж, не слишком зрелищно. Ехали, катились.



- Зато потом началось.

- Не я была инициатором, это другие девочки стали активничать, и образовался отрыв.



- На первых кругах, помню, Ксюше Цымбалюк в пачке не сиделось… Но главные события, как мы уже говорили, произошли чуть позже.

- Да, как я поняла, Таня Шаманова атаканула, а другие уже подцепили. Остальные сели и терпели.



- А где в это время будущая чемпионка была, чем занималась?

- Впереди, на лихом коне!



- Когда тактические хитросплетения достигли апогея? Ведь круг претенденток на медали уже был довольно ясно очерчен.

- Многие пытались уехать в разных местах, надо было садиться за ними, чтобы они реально не уехали. Девушки представляли разные команды, поэтому всё время шли догонялки. Помню, примерно так складывалась гонка на «Европе»: несколько сборных, и каждая догоняла. И тогда, и сейчас сильно приходилось напрягаться.



- И вот долгожданный последний километр. Там как события развивались?

- Скорость упала, разрыв сократился до 35 секунд, напряжно было. Гонщицы чаще смотрели друг на друга, нежели назад. Ведь сколько раз бывало, что отрывчик ехал-ехал, а его «пачка» на последних метрах – хоп! – и накрывала. Но на этот раз нам повезло. Вся разборка началась на последних 200 метрах, на последнем повороте. До этого мы старались поддерживать скорость, чтобы нас совсем не догнали. Когда началась широкая дорога, пошла на все деньги из-под всех.



- И наступил сладкий миг победы…

- Долгожданный!



- И снова надо ехать на «Европу» в красивой чемпионской майке.

- А нам не впервой!



- Плавали, знаем. И порой очень даже классно ездили, аж до подиума. Так что, дай Бог, эта медаль не последняя.

- Очень надеюсь.



- Успехов и удачи!

- Спасибо большое.



«И ЗВЕЗДА С ЗВЕЗДОЮ ГОВОРИТ»



Массажист русвеловской команды Геннадий Валуев с женой Алиной не дали пропасть, когда я в ходе многочасовой работы жёстко заголодал. Прямо по старинной газетной шутке: если хочешь съесть котлетку, напиши скорей заметку. Это я уже позже узнал, что мой бейджик давал право на посещение «спасательной» палатки в стартовом городке, где можно было выпить чашку хорошего кофе или чая со всевозможными сладостями. А фирменные блины с бананами или персиками в этом шатре – это вообще нечто!



Когда я увидел оживлённо беседующих между собой Дениса Меньшова и Дмитрия Конышева, сразу вспомнил известную строчку «И звезда с звездою говорит». Странно, что гениальный русский поэт написал её в далёком 1841 году, когда чемпионаты России по велоспорту ещё не проводились. Любопытно, что именно в этот момент Влад Богомолов в прямом эфире давал интервью Андрею Кондрашову по поводу своей книги. Кто знает, может быть, со временем и Влад станет классиком. В оригинальном и редком жанре – велосипедном.



Рядом Светлана Бубненкова обсуждала перипетии гонки с давней подругой – Натальей Боярской. Обе прославленные гонщицы не так давно сменили амплуа: Светлана стала тренером, а Наташа сейчас – начальник команды ЦСКА.



По их единодушному мнению, главным фаворитом гонки до старта была Лиза Ошуркова из Адыгеи, но в нужный отрыв почему-то не отобралась.



После церемонии награждения задал Светлане Кузнецовой провокационный вопрос: под какой фамилией ей лучше гоняется – под прежней или нынешней?



- Конечно, нынешней, – по-женски мудро ответила Света.



КАК «ПОРСНЕВОЙ» ДВИГАТЕЛЬ 101 ПРОЦЕНТ ВЫДАЛ



Апофеоз всего чемпионата – мужская групповая гонка. Незадолго до её окончания у финишного створа встретил Галю Кузьмину. Переживала она очень сильно, её просто колотило, как дебютанта перед ответственным стартом. А так как я краем уха случайно услышал, что болеет она не только за весь свой родной «Газпром-Русвело», но и персонально за Артёма, немедленно выписал ей «успокоительное»:



- Ты не плачь, ты не хнычь – за медалью едет Ныч!



Как в воду глядел!



В мужской элите из 93 гонцов доехали до финиша меньше половины – 45. Красивую победу одержал удмуртский «газовик» Александр Порсев. Он показал результат 04:27:56. 17 секунд уступил чемпиону его товарищ по «Газпром-Русвело» Артём Ныч из Подмосковья. Ещё секунду спустя пересёк заветную черту Сергей Шилов, представляющий питерский «Локомотив» и Удмуртию.



Слово чемпиону: Александр ПОРСЕВ (Республика Удмуртия).



- Саша, с долгожданной победой! Рассказывай, как победу ковал, когда включил свой авиационный «порсневой» двигатель, судя по твоему номеру, 12-цилиндровый?

- На самом деле я очень сильно настраивался на эту гонку. Больше, наверное, морально. Может быть, физически я не так был силён, потому что в последнее время меня преследовали всякие неудачи – болезни, падения. В этом сезоне я просто катастрофически не могу выдать то, что во мне есть, что в меня заложено.



- Давай сразу договоримся так: не «не могу», а «не мог». Пусть эти неудачи останутся в прошлом!

- Настраиваться начал уже за месяц до чемпионата России. Думал, как лучше поработать, как лучше подвести себя к этому старту. Трассу я знал и за месяц прокручивал её в голове много раз. Когда человек концентрирует свою максимальную энергию на одну гонку, он может дать даже больше, чем 100 процентов.



- Так и получилось. Ещё до старта было ясно, что только три команды по большому счёту могут претендовать на победу – вы, «Катя» и «Локосфинкс». Заранее какие-то тактические уловки готовились?

- Естественно. Вся гонка – это отрыв. Всегда смотришь, с кем ты уезжаешь. Не просто кто-то какого-то везёт, а «расстрел» был от начала и до конца. Надо быть в первом отрыве и внимательно следить за всеми, с кем ты работаешь и как. Допустим, с Ильнуром Закариным и Максом Бельковым нельзя было работать, потому что парни отлично готовы после «Джиро» до сих пор. Самочувствие у них хорошее. Поэтому мы ехали аккуратно.



- Разделка твои слова полностью подтвердила – эти ребята там себя во всей красе показали!

- Вы абсолютно правы. На середине дистанции очень тяжело было, потому что сильно надёргались в начале. Потом чуть-чуть отпустило, полегче стало.



- Как выбирал момент для решающего удара, «золотого» рывка?

- Я знал, что всякое может случиться – цепь, например, спадёт или ещё что-то. Поэтому заранее нужно было отъезжать. Планировал сделать это плюс-минус за три километра. Честно скажу, свежести в ногах уже не было.



- А за сколько ушёл не в теории, а на практике?

- Точно не знаю, где-то за два с половиной. Потому что против ветра ехали, было очень тяжело.



- А как тебе финишный «пупок»?

- Хороший-хороший!



- Не имею права тебя больше задерживать. Слышишь, на «выпивку» Александра Порсева вызывают и в «гардероб». Настаиваю, чтобы это было не в последний раз!

- Постараюсь.



У бронзового призёра Сергея Шилова велосипед был яркой «пожарной» раскраски.



- Серёжа, говорят, ты фамилию поменял на более длинную и оригинальную?

- Какую-такую?!



- Огнетушилов! Не обидишься, если я эту шутку в репортаж вставлю?

- Да, ну что вы! Может, кто-то из читателей улыбнётся, да и мне лишняя слава уж никак не помешает.



«И КРУТИЗНОЙ НАСЛАЖДАЮСЬ…»



Подвести краткие итоги завершившегося чемпионата страны специально для портала «Велолайв» я попросил ряд прославленных спортсменов и тренеров.



Ольга СЛЮСАРЕВА, олимпийская чемпионка-2004:

- Трасса интересная, очень хороший подъём на финише. Как говорится, кто доехал – тот уже молодец. А уж если сумел не только дотерпеть, но ещё и профинишировать – два раза молодец! Как, например, это ярко продемонстрировала наша чемпионка Настя Яковенко. Вырвала победу на самом финише, умница!



Организация соревнований на достаточно высоком уровне. Много партнёров, которые помогают проводить чемпионат на должной высоте. Это здорово, когда малый бизнес тоже хочет зарекомендовать себя, идёт в велоспорт.



А девчонкам хочется пожелать, чтобы эти победные ощущения оставались у них надолго, по меньшей мере, до Олимпиады 2020. По себе знаю, что каждая победа прибавляет сил, даёт ещё большую уверенность в себе. Конечно, выходя на очередной старт, ты так же волнуешься, переживаешь, боишься остаться без медали, где-то на задворках, но вместе с тем живёшь такими мыслями: я умею побеждать, я знаю, как это делается, я без награды сегодня не останусь! И новые успехи, как правило, не заставляют долго ждать. Я очень хочу, чтобы те девочки, которые сейчас стоят на пьедестале, твёрдо знали, что они умеют побеждать, готовы сражаться на равных с сильными соперницами. Чтобы они никогда не сдавались, ни при каких обстоятельствах не дрожали перед признанными фаворитами.



Вячеслав ЕКИМОВ, трёхкратный олимпийский чемпион:



- В эту минуту я могу дать только организационный анализ, потому что технический анализ требует времени. Впечатления о Воронеже самые приятные, отношение к велоспорту и, в частности, к нашему чемпионату, просто блестящее, можно сказать, зашкаливает своей теплотой. Русская открытость, удивительное гостеприимство. Вы присутствовали вчера на «Вечере воспоминаний», всё видели сами. Надеюсь, в своём репортаже об этом замечательном мероприятии вы его непередаваемую атмосферу тоже отметите. Это инициатива воронежцев, мы ни о чём не просили. Мне по душе предложенная инициатива о проведении на воронежской земле тренерской конференции ФВСР. Не исключаю, что и следующий чемпионат страны может пройти тут. Думаю, мы не будем лукавить и ходить кругами и сделаем городу такое предложение. Уверен, они с удовольствием его примут. Но тогда мы к этому делу будем готовиться ещё серьёзнее. Здесь обязательно, кровь из носу, нужен заезд с участием 5-7 тысяч велосипедистов. Провести его, думаю, нужно в субботу, в промежутке между гонками чемпионата. Большинство велоэнтузиастов наверняка останутся здесь, чтобы посмотреть, поболеть, пообщаться с лучшими гонщиками страны. Мы планируем расширить программу местного спонсорства, привлечь побольше предпринимателей, которые хотят заявить о себе. Почему бы, как говорится, практически на ровном месте не сделать грандиозный спортивный праздник? От добра добра не ищут. Мы должны растиражировать хорошую организацию, тёплое отношение. И только после этого люди начнут наши соревнования зазывать. Очень хорошо помню чемпионат в Саранске. Мордовия – наш регион, велосипедный, поэтому уровень соревнований был высокий. Попробуем напрячься, потолкаться, чтобы планочку поднять ещё выше. По идее мы должны думать о том, что подобные соревнования в таких городах, как Воронеж и Саранск, не должны стоить федерации ни копейки. Люди должны брать всё на себя, эксплуатировать имидж элитного чемпионата и тем самым не только популяризировать велоспорт, но и строить вокруг этих состязаний бизнес. На мой взгляд, это правильный подход. Потому что другие европейские федерации собирают деньги с тех городов, где они проводят свои чемпионаты. Нам до этого ещё очень далеко. Но если мы пойдём правильной дорогой, то ещё при моей жизни к этому придём. Очень на это надеюсь.



- Вячеслав Владимирович, и всё-таки я попрошу вас хотя бы бегло коснуться и чисто спортивной составляющей…

- Считаю, что разделка была просто прекрасной, шикарной. Что касается групповых гонок, то для того пелотона, который сегодня здесь представлен, трасса достаточно сложна. Если к ней добавить немного ветерка с водохранилища, тут будет вообще весело! Хотя и сейчас финишный «пупочек» многих вырубает. Мы вчера провели предварительный анализ скорости Ильнура Закарина. На своей разделке он выдал мощность порядка 5,9 ватт на килограмм. Для сравнения: когда Крис Фрум на «Тур де Франс» выиграл гонку с индивидуальным стартом с большим запасом, у него усилие было 6,2. Как видите, разница не очень большая. Вес у них практически одинаковый. По идее, Ильнур легче, вчера на разделке он весил 66 кг. На «Джиро» этот показатель равнялся 62,3-62,5. Видимо, эти два-три килограмма помогли ему раскрыть свою мощность, иначе для такой разделки он был бы слишком лёгким. Та же самая динамика наблюдается у Кристофера Фрума. Когда он «сохнет» в гонке, выдаёт максимальный аутпут. В боевом состоянии Фрум чуть-чуть тяжелее. Так что в принципе мы говорим об одной и той же мощности. Я считаю, в ближайшее время Ильнур займёт место на подиуме гранд-тура. Возможно, в недалёком будущем он будет способен замахнуться даже на победу.



Борис ШУХОВ, олимпийский чемпион-1972:



- Главное впечатление от чемпионата России – всё организовано отлично. Как здорово налажена работа со зрителями! Ведущий Андрей Кондрашов так грамотно, как сейчас говорят, «зажигает» народ, что никто не уходит. И детишки, которые с утра гонялись на беговелах, тоже все здесь, не капризничают, не просятся домой, потому что им по-настоящему интересно. А как собравшиеся радуются за того, кто дал правильный ответ в веловикторине и получил красивый приз. А если говорить об нынешних стартах профессионально или полупрофессионально, то воронежский чемпионат вновь свидетельствует о том, что реальных улучшений в отечественном велоспорте нет. У нас просто нет достойного резерва, не из кого выбирать. Простая арифметика: у мужчин вышли на старт 90 с небольшим гонщиков, но ведь две трети из них – андеры! Основной мужской костяк не может максимально вырасти, потому что нет притока свежей крови, слабая конкуренция. Молодых и талантливых пацанов практически нет, их не нашли, их единицы. Но правильного ухода и присмотра даже за ними нету. Эту проблему прекрасно знает федерация, прорабатывается много вариантов, но революционного прорыва нет. Хотелось бы дожить до такого олимпийского цикла, когда мы подготовим команду, в которой будет нельзя назвать лучшего, потому что все одинаково хороши! И уже подтвердили это в больших гонках на верхнем уровне. Только в этом случае можно будет с затаённым оптимизмом надеяться на то, что на Играх кто-то из наших ребят вдруг отнимет медаль у признанных акул велосипедного спорта.



Александр ТОКМАКОВ, заслуженный тренер СССР:



- Когда хорошая конкуренция, тогда и борьба, тогда и интерес. Недавно одна «Катюша» всех разбирала, потому что там были все сильнейшие. Сейчас «Газпром-Русвело» – чуть ли не треть пелотона. Ну, что интересного?! Да, Ильнур Закарин приехал с «Джиро», разделку выиграл, сегодня на серьёзную борьбу не настроен. Плюс Слава Кузнецов упал, Паша Кочетков после травмы только-только ход набирает. Вот и осталось в строю у «Катюши» всего два бойца. Такое вот стечение обстоятельств, что у газпромовцев конкурентов практически нет, их-то в пелотоне два десятка! Один Серёжа Шилов из «Локомотива» до последнего упирался. Но ведь правильно говорят, что один в поле не воин.



Об организации чемпионата скажу так: потихоньку-полегоньку прежние ошибки анализируются и исправляются. Не только любители велоспорта, а тут много народу на байках приехало, но и простые воронежцы, пришедшие посмотреть соревнования, остались довольны. Большой экран, на котором можно следить за гонкой, конкурсы, музыкально-танцевальная программа, грамотный и знающий предмет ведущий. Это радует, может быть, кто-то всерьёз нашим видом спорта увлечётся, сам сядет на велосипед, детей в спортшколу приведёт. Но сделать популярным велоспорт в России в силу многих причин крайне сложно. Я не говорю о том, как тысячи фанатов в Европе ночуют на какой-нибудь эпической горе, приезжая целыми семьями, чтобы увидеть крутую гонку на крутом перевале. До этого нам очень далеко. Если в мае мы следили уже за сотой «Джиро», то о чём говорить. Правда, отдельные положительные примеры уже есть. Я, например, не помню, чтобы разделка проходила в городе, как это было сейчас в Нововоронеже. Музыка играла, мамы с колясками подходили, народ с балконов гонки с удовольствием смотрел. У меня в Воронеже живут родственники, они рассказывали, что в канун чемпионата России по велоспорту было много информации о предстоящих стартах. Я приезжаю, а они мне: «А мы знаем, что ты на чемпионат прикатил». Один услышал, другому сказал, тот – третьему… И пошло-поехало! В общем, не исключено, что в организационном плане мы выглядим сейчас даже лучше, чем в спортивном.



Анатолий ЯРКИН, олимпийский чемпион-1980:

- Видно, что ребята выложились, но, скажем так, массовость «Газпрома» соперников просто задушила. Вот если бы гонщики защищали цвета своих регионов, борьба была бы куда более напряжённой. А то получается, что 20 газпромовцев решали одну задачу: чтобы чемпионскую майку надел кто-то из своих. В хоккее это называется «реализовать численное большинство». Не хочу обижать парней, но про сегодняшнюю гонку образно можно сказать так: газпромовская «саранча» победила. Они давно мечтали опередить «Катюшу», и вот праздник пришёл и на их улицу. А катюшинцы после двух медалей в первый день чемпионата в «куче» просто лишний раз потренировались. В любом случае количество грегари было у них весьма ограничено. Ехали бы баш на баш, думаю, никаких вопросов о победителе не возникло бы.



А вот организаторы, воронежцы – настоящие молодцы. Чемпионат провели по высшему разряду. Ведь не секрет, что у нас в России найти место для проведения больших гонок – целая проблема. Дай Бог велосилы всем воронежцам, чтобы они приглашали чемпионат страны почаще, а мы с удовольствием будем сюда приезжать. Конечно, есть хорошая трасса в Москве, в Крылатском, но она под групповую гонку. А вспомните, как замечательно прошла в Нововоронеже разделка, сколько зрителей было, какая доброжелательная атмосфера! Я очень порадовался.



Иван МИЩЕНКО, чемпион мира, лучший гонщик-любитель планеты-1982:



- Мне в первую очередь очень понравилась разделка в Нововоронеже. Старт и финиш были практически в центре города, а трасса была очень интересная. Я лично сам вчера по ней проехал. Считаю, что Ильнур Закарин стал сильнейшим по праву. Красиво ехал. Это было на моих глазах, потому что я находился в машине сопровождения. Групповая гонка оставила двоякое впечатление. Борьба в основном шла между двумя командами – «Катюшей» и «Газпром-Русвело». Получилось так, что «саранча» боролась с пятью соперниками. Другое дело, если бы гонщики этих команд выступали за свои регионы. Мы бы увидели совсем другой накал борьбы. На мой взгляд, в этой «кухне» победу одержал не «Газпром», а Сергей Шилов из «Локосфинкса», потому что он ехал фактически один. Заехал в «призы» и при том ещё работал более качественно, чем ребята из газпромовской команды.



Основная наша проблема в том, что в велоспорт приходит мало детей. Что посеешь, то и пожнёшь. Пирамиду надо строить не сверху вниз, а наоборот. А если нет подрастающего поколения и достойной смены, нарушена та преемственность, которая была раньше, начинается пробуксовка. Ведь молодой должен тянуться за более старшим. И так по цепочке. Сейчас этого нет. Спортсмены варятся в собственном соку. Так никакого прогресса не будет. А когда нет конкуренции, думать о больших победах бессмысленно. Возьмём детский спорт. Раньше были спортивные лагеря, где смена длилась 24 дня. После недели отдыха – вторая смена. А сейчас две недели, максимум – 18 дней. А потом родители увозят детей куда-то отдыхать – на море или к бабушке в деревню. Абсурд – ребята всю осень и весну тренировались, а летом, когда наступает время соревноваться, они… отдыхают. В Европе детвора каждую неделю гоняется, есть большой выбор, куда поехать. А у нас детского календаря практически нет, как на федеральном уровне, так и на местах.



С подобной просьбой я обратился и к заслуженному тренеру СССР и РСФСР, почетному мастеру спорта СССР Валерию КРАВЦОВУ. Тот задорно, по-мальчишески, улыбнулся, поднял вверх большой палец и сказал лишь одно слово: «Обалденно!»



ДРУЖНО – НЕ ГРУЗНО…



Вечером, когда я приступил к работе над этим репортажем, ко мне подошла Карина Касенова. Ведь жили мы в одном санаторном корпусе, где вай-фай обитал лишь в холле первого этажа. Гонщица от радости, как ни странно, не светилась.



- Не рада медали?!

- Второй – всегда проигравший, - был её ответ.



Здоровые спортивные амбиции – это, конечно, здорово, но пришлось-таки по старой дружбе объяснить молодой гонщице, что вице-чемпионство в такой солидной компании – результат высочайший.



Вскоре компанию нам составил Евгений Казанов, представляющий ныне Забайкальский край.

- А обо мне вы напишите?

- Нет, – ответил я. А, выходит, соврал, обманул парня. Теперь с него казан плова, не меньше. Надеюсь, дело выгорит, а блюдо не подгорит…



На вокзал мы ехали в одной машине с президентом коллегии комиссаров чемпионата России-2017 Алексеем Богачёвым из Санкт-Петербурга.



- Всё хорошо, как минимум, на твёрдую четвёрку, а если в следующий раз дороги в Воронеже, по которым пойдёт трасса, станут поровнее, без сомнения можно будет поставить и высший балл, – сказал главный судья соревнований.



За шесть с половиной часов пути до столицы подумать успеваешь о многом. Например, о том, как, говоря велосипедным языком, отлично сработались областная администрация и Федерация велосипедного спорта России. Я знаю, сколько времени и сил вложили в организацию чемпионата первый заместитель председателя правительства Воронежской области Владимир Попов и руководитель областного управления физической культуры и спорта Владимир Кадурин. Я своими глазами видел, как чётко и оперативно решали вопросы все сотрудники ФВСР от президента Вячеслава Екимова и генерального директора Юрия Кучерявого до рядовых исполнителей.



Теперь остаётся одно: просить благородную госпожу Удачу дать нашей творческой бригаде новый шанс в самое ближайшее время стать свидетелями очередного чемпионата России на прекрасной воронежской земле. Никаких сомнений – он точно пройдёт на ура!



Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ

Воронеж – Москва



P.S. Пока материал готовился к выходу в свет, директор гонки Лилия Кондратьева прислала мне финишный протокол групповой гонки среди юниорок, которая прошла после нашего отъезда. Тройка медалисток преодолела дистанцию 81,5 км за 02:24:15. Золотую медаль завоевала Александра Степанова, «серебро» – у Марии Новолодской (обе – Санкт-Петербург), «бронза» в активе Марины Уваровой из Самарской области.

Ну, что сказать вам про Воронеж? Удачу здесь не проворонишь!