Велосипеды Merida - новые модели

Тайваньская компания MERIDA bikes славится производством качественных велосипедов в широком ценовом диапазоне. Хоть основной фокус все же сделан на бюджетный и средний сегмент, в линейке присутствуют и дорогие велосипеды премиум класса для гонщиков или ценителей качественной техники. Основным преимуществом бренда считается 100% производство всех моделей независимо от их стоимости исключительно на заводах в Тайване. Это дает возможность держать планку качества значительно выше своих конкурентов и быть востребованными на всех рынках сбыта.

Сегодня мы хотим рассказать именно о топовых модификациях и изменениях, которые получили велосипеды Merida на 2018 год. Часть из них продиктована мировыми трендами, как к примеру появление гравийного велосипеда или тотальный переход шоссейников на дисковые тормоза, а часть просто получила очередное обновления дизайна и более совершенные компоненты новых модификаций. Значительно увеличилось количество велосипедов для триатлона, ведь данный вид спорта набирает невиданную популярность во всем мире.

В сегменте шоссейных или же дорожных велосипедов произошло самое большое расширение ассортимента. Появилась новая модель для гравийных дорог, расширился модельный ряд велосипедов для циклокроссовых дисциплин, а исключительно гоночные шоссейные модели получили Reacto - проработанную в сторону улучшения аэродинамики форму труб рамы и навесное оборудование, что позволило сделать её еще быстрее.

Merida Silex - новинка в модельном ряду компании, к которой шли несколько лет, собирая по крупинкам отзывы о данном типе велосипеда на профильных форумах и трестируя в естественной среде обитания. Модель призвана стать любимицей вседорожных велосипедов, ведь на ней можно ехать по разным видам покрытий. Хотите прокатиться с ветерком по ровному асфальту - пожалуйста, свернуть на лесную тропу - легко, рвануть на несколько дней в поход со всей необходимой экипировкой - запросто. Ставка сделана на максимальную универсальность и пригодность к езде в большинстве условий, кроме экстремальных.

Ведь для экстремального вида катания Merida приготовила две новинки - двухподвесы OneFourty и OneSixty, с помощью которых вы сможете смело штурмовать трейловые тропинки и горные склоны. Каждая модификация получила более доступную версию на алюминиевых рамах, что позволит завладеть ими тем кто раньше не мог. Ну а если вы любите вкручивать в подьем и задний амортизатор сьедает все ваши усилия - приглянитесь к трейловому хардтейлу Merida Big.Trail с колесами 27.5+. Более удобная позиция велосипедиста - это важный апдейт геометрии на 2018 год от инженеров Merida. Передняя вилка с ходом 130м и объемные покрышки создают впечатление езды на трейловом двухподвесе, но на самом деле под вами горный хардтейл с весом как минимум на 1кг меньше.

Не забыли в компании Merida и о детских моделях. Так в 2018 публике представлены беговелы для самых маленьких - Merida Matts J12 Walk, с помощью которых вы быстро научите своего ребёнка держать баланс на двух колесах и приобщите с раннего возраста к велоспорту. Обновления получили и электро велосипеды Merida, получив более ёмкие батарейные блоки и моторы. Данный сегмент набирает невиданную популярность, ведь позволяет усадить на велосипед даже тех, кто раньше о них и не думал. Ведь на электровелосипеде можно проехать множество километров, потратив минимум усилий.