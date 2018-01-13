VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Велосипеды Merida - новые модели

  Тайваньская компания MERIDA bikes славится производством качественных велосипедов в широком ценовом диапазоне. Хоть основной фокус все же сделан на бюджетный и средний сегмент, в линейке присутствуют и дорогие велосипеды премиум класса для гонщиков или ценителей качественной техники. Основным преимуществом бренда считается 100% производство всех моделей независимо от их стоимости исключительно на заводах в Тайване. Это дает возможность держать планку качества значительно выше своих конкурентов и быть востребованными на всех рынках сбыта.

 

            Сегодня мы хотим рассказать именно о топовых модификациях и изменениях, которые получили велосипеды Merida на 2018 год. Часть из них продиктована мировыми трендами, как к примеру появление гравийного велосипеда или тотальный переход шоссейников на дисковые тормоза, а часть просто получила очередное обновления дизайна и более совершенные компоненты новых модификаций. Значительно увеличилось количество велосипедов для триатлона, ведь данный вид спорта набирает невиданную популярность во всем мире.

 

   В сегменте шоссейных или же дорожных велосипедов произошло самое большое расширение ассортимента. Появилась новая модель для гравийных дорог, расширился модельный ряд велосипедов для циклокроссовых дисциплин, а исключительно гоночные шоссейные модели получили Reacto - проработанную в сторону улучшения аэродинамики форму труб рамы и навесное оборудование, что позволило сделать её еще быстрее.

 

Велосипеды Merida - новые модели

 

  Merida Silex - новинка в модельном ряду компании, к которой шли несколько лет, собирая по крупинкам отзывы о данном типе велосипеда на профильных форумах и трестируя в естественной среде обитания. Модель призвана стать любимицей вседорожных велосипедов, ведь на ней можно ехать по разным видам покрытий. Хотите прокатиться с ветерком по ровному асфальту - пожалуйста, свернуть на лесную тропу - легко, рвануть на несколько дней в поход со всей необходимой экипировкой - запросто. Ставка сделана на максимальную универсальность и пригодность к езде в большинстве условий, кроме экстремальных.

 

 

 

  Ведь для экстремального вида катания Merida приготовила две новинки - двухподвесы OneFourty и OneSixty, с помощью которых вы сможете смело штурмовать трейловые тропинки и горные склоны. Каждая модификация получила более доступную версию на алюминиевых рамах, что позволит завладеть ими тем кто раньше не мог. Ну а если вы любите вкручивать в подьем и задний амортизатор сьедает все ваши усилия - приглянитесь к трейловому хардтейлу Merida Big.Trail с колесами 27.5+. Более удобная позиция велосипедиста - это важный апдейт геометрии на 2018 год от инженеров Merida. Передняя вилка с ходом 130м и объемные покрышки создают впечатление езды на трейловом двухподвесе, но на самом деле под вами горный хардтейл с весом как минимум на 1кг меньше.

 

 

 

 

  Не забыли в компании Merida и о детских моделях. Так в 2018 публике представлены беговелы для самых маленьких - Merida Matts J12 Walk, с помощью которых вы быстро научите своего ребёнка держать баланс на двух колесах и приобщите с раннего возраста к велоспорту. Обновления получили и электро велосипеды Merida, получив более ёмкие батарейные блоки и моторы. Данный сегмент набирает невиданную популярность, ведь позволяет усадить на велосипед даже тех, кто раньше о них и не думал. Ведь на электровелосипеде можно проехать множество километров, потратив минимум усилий.

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: велосипеды Merida

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (173)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Реклама

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2017

Ближайшие старты

13 - 21 января 2018

Santos Tour Down Under


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • VeloVelo
    Состав команды Direct Energie ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Кальмежан очень крут. Парень с Большим потенциалом. Удачи ему.



    И Рейну Удачи! 

  • Hammill
    Состав команды Direct Energie ... (2)
    Hammill-Фото

     Видимо Шаванеля забыли дописать. С ним как раз 20 будет.

  • sab
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (12)
    sab-Фото
    Да все это сделано для оправдания существования ukad, выделения средств и чтобы показать какие они молодцы, что даже целого сэра проверяют, в отличие от русских
  • Earl57
    Люк Роу о возвращении в велосп ... (4)
    Earl57-Фото
    Мальчишник же был, по поводу свадьбы брата. Поэтому вполне вероятно, что парень был "разогретый" и из-за этого возникли проблемы с координацией. По его словам он спрыгнул в воду и подскользнулся на камнях на дне реки.
  • EL-Fenomeno
    Люк Роу о возвращении в велосп ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Потому что отдыхать нужно тоже с умом и неважно горы это или пляж (не в обиду конечно Роу и другим)

  • Earl57
    Роман Барде в 2018 году впервы ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: 0x5F375A86
    Нибали - Милан-СанРемо.

    Нибали говорит, что на Милан-СанРемо шансов у него нет, хотя и поедет, а вот Льеж-Бастонь-Льеж назвал одной из главных целей сезона. И хочет когда-нибудь проехать Рубэ.

  • 0x5F375A86
    Роман Барде в 2018 году впервы ... (3)
    0x5F375A86-Фото
    На самом деле помогает, он получит хороший соревновательный опыт гонки на таком рельефе, пусть даже будет просто помогать какому-нибудь Нансену, потом на туре это уже не будет для него первый раз. Вообще многие генеральщики нынешнего поколения в начале сезона едут что-то такое: Уран и Демолан тоже любят Страде Бьянке, Фрум - Арденны, Нибали - Милан-СанРемо.
  • Kitsune-taichou
    Люк Роу о возвращении в велосп ... (4)
    Kitsune-taichou-Фото

    что это они повадились в межсезонье кости ломать

  • Sm1T
    Люк Роу о возвращении в велосп ... (4)
    Sm1T-Фото
    Повезло с боссом это точно. Большая часть команд за такое катание на лодках штрафф бы вкатили, а то и контракт расторгли.
  • KUZMACHOK
    Дело велокоманды Sky закрыто (17)
    KUZMACHOK-Фото

    Умно. Подняли кранйе незначительное дело 2011 года и успешно доказали чистоту. Результат этого расследования, по закону о промывке мозгов, теперь распространяется и на все последующие годы и на всех скаевцев....

     

    Что касается Л.А., то, по моему мнению,  там ПО-НАСТОЯЩЕМУ ничего не ракрыто... Все рады - справедливость восстановлена! США - не только родина суперчемпионов (вспомните их), но и самая справедливая страна в мире. А вторая часть - КАК И ПОЧЕМУ ОН ТАК СМОГ  - не тронута совсем. Думаю, просто начало вылезать в месте с допингом ЭТО, т.е. элементы ГОСПОДДЕРЖКИ. А вы помните вертолет, забирающий ЛА после финиша? А как сейчас доказывают госсистему допинга в России? Для меня Л.А. - это некое ЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕЧЕСТНОСТИ в спорте...

    P.S. Извините, Шалам, вы для меня самый уважаемый на Велолайве, под Вашими комментами всегда готов подписаться...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 ноября

Nicolas Dougall (Dimension Data)

Serge Pauwels (Dimension Data)

Pieter Serry (Quick-Step Floors)

22 ноября

Igor Boev (Gazprom - RusVelo)

Marc Soler Gimenez (Movistar Team)

Christophe Premont (Veranda'S Willems Crelan)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2017 (47)
Октябрь 2017 (113)
Сентябрь 2017 (169)
Август 2017 (230)
Июль 2017 (185)
Июнь 2017 (177)