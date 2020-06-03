Велогонщики Mitchelton-SCOTT: назад к основам. Часть 5

Велогонщики команды Mitchelton-SCOTT о том, чему научила их езда на велосипеде

К Международному дню велосипедистов, который отмечается 3 июня, велогонщики команды Mitchelton-Scott в серии ответов на вопросы рассказали, что для них значит велосипед. Пятый вопрос в серии коротких интервью команды Mitchelton-Scott #«Назад к основам» /#BackToBasics:

«Чему научила вас езда на велосипеде?»

Брент Букуолтер: «Мог бы написать книгу об этом…Настойчивости, терпению, ответственности».

Кэмерон Мейер: «Научился наслаждаться главным, что есть в жизни. Быть здоровым и активным, приобретать хороших товарищей, правильно питаться, улыбаться и быть свободным».

Эстебан Чавес: «Дисциплине, ответственности, независимости, умению говорить на разных языках. Я узнал другие страны, путешествовал за границу, познакомился с людьми других менталитетов, научился работе в команде и уважению».

Алекс Конышев: «Езда на велосипеде научила меня многому: дисциплине, умению оставаться сконцентрированным, что вся разница в деталях, никогда не сдаваться и не отказываться от мечты, продолжать упорно работать и добиваться целей».

Аннемик ван Флётен: «Что можешь сделать больше, чем считал возможным. Если у тебя есть план, а с тобой рядом правильные люди, то можешь удивить себя!»

Лука Мезгец: «Что результаты не увидишь мгновенно!»

Ник Шульц: «Устойчивости. На моём пути в мир велоспорта было много препятствий. Эти обстоятельства сильно меня ломали, но научили восстанавливаться».

Кэйден Гровс: «Структуре и рутине, научился ценить хорошую погоду и привычку вести здоровый образ жизни».

Сэм Бьюли: «Научился быть благодарным тому, что имею, тому, какие красивые места есть на свете. Думаю, профессиональный велоспорт также научил меня через разочарования и успехи строить и развивать свой характер».

Сара Рой: «Так как я уже 10 лет на велосипеде, он буквально научил меня миллиону вещей. Мне нравится извлекать уроки из успехов, поражений, учиться у тех, кто рядом, и у более опытных, и у менее опытных. Научиться чему-то можно у каждого человека, которого встречаешь. Но в конечном счёте долгая езда на велосипеде даёт мне время и место, чтобы больше узнать саму себя. Сейчас я совершенно другой человек, чем когда я только начинала».

Джек Хейг: «Многому научился, получил массу жизненных уроков. Но особенно велосипед научил меня преданности делу, упорной работе, постоянству и последовательности, которые приносят результат».

Эдоардо Аффини: «Научился тому, что если чего-то хочется, то ради этого надо много работать. Что в велоспорте как в жизни есть взлёты и падения. Что надо преодолевать трудности и потом наслаждаться счастьем».