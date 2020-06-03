VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Велогонщики Mitchelton-SCOTT: назад к основам. Часть 5

Велогонщики команды Mitchelton-SCOTT о том, чему научила их езда на велосипеде

 

Велогонщики Mitchelton-SCOTT: назад к основам. Часть 5

 

  К Международному дню велосипедистов, который отмечается 3 июня, велогонщики команды Mitchelton-Scott в серии ответов на вопросы рассказали, что для них значит велосипед. Пятый вопрос в серии коротких интервью команды Mitchelton-Scott #«Назад к основам» /#BackToBasics:

 

«Чему научила вас езда на велосипеде?»

 

 

  Брент Букуолтер: «Мог бы написать книгу об этом…Настойчивости, терпению, ответственности».

 

  Кэмерон Мейер: «Научился наслаждаться главным, что есть в жизни. Быть здоровым и активным, приобретать хороших товарищей, правильно питаться, улыбаться и быть свободным».

 

 Эстебан Чавес: «Дисциплине, ответственности, независимости, умению говорить на разных языках. Я узнал другие страны, путешествовал за границу, познакомился с людьми других менталитетов, научился работе в команде и уважению».

 

 Алекс Конышев: «Езда на велосипеде научила меня многому: дисциплине, умению оставаться сконцентрированным, что вся разница в деталях, никогда не сдаваться и не отказываться от мечты, продолжать упорно работать и добиваться целей».

 

  Аннемик ван Флётен: «Что можешь сделать больше, чем считал возможным. Если у тебя есть план, а с тобой рядом правильные люди, то можешь удивить себя!»

 

 Лука Мезгец: «Что результаты не увидишь мгновенно!»

 

  Ник Шульц: «Устойчивости. На моём пути в мир велоспорта было много препятствий. Эти обстоятельства сильно меня ломали, но научили восстанавливаться».

 

  Кэйден Гровс: «Структуре и рутине, научился ценить хорошую погоду и привычку вести здоровый образ жизни».

 

  Сэм Бьюли: «Научился быть благодарным тому, что имею, тому, какие красивые места есть на свете. Думаю, профессиональный велоспорт также научил меня через разочарования и успехи строить и развивать свой характер».

 

  Сара Рой: «Так как я уже 10 лет на велосипеде, он буквально научил меня миллиону вещей. Мне нравится извлекать уроки из успехов, поражений, учиться у тех, кто рядом, и у более опытных, и у менее опытных. Научиться чему-то можно у каждого человека, которого встречаешь. Но в конечном счёте долгая езда на велосипеде даёт мне время и место, чтобы больше узнать саму себя. Сейчас я совершенно другой человек, чем когда я только начинала».

 

  Джек Хейг: «Многому научился, получил массу жизненных уроков. Но особенно велосипед научил меня преданности делу, упорной работе, постоянству и последовательности, которые приносят результат».

 

  Эдоардо Аффини: «Научился тому, что если чего-то хочется, то ради этого надо много работать. Что в велоспорте как в жизни есть взлёты и падения. Что надо преодолевать трудности и потом наслаждаться счастьем».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Mitchelton-SCOTT велосипед

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • uran
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (10)
    uran-Фото
    Русский не мой родной язык, так что не обессудьте.
  • Zhanzhak
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (10)
    Zhanzhak-Фото
    Отличный ответ!
  • Earl57
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (10)
    Earl57-Фото
    Он сын мелкого лавочника из маленького итальянского городка. Большая семья, где отец, дедушки, дяди - огромная толпа мужчин, которым позорно звать такого же мужика для работы, которую можно сделать самим. Обычные итальянцы со средним достатком.
    В 16 лет Винченчо переехал жить к тренеру в маленький тосканский городишко, практически деревню. Где тоже не разбрасывались деньгами и сами делали мужскую работу. Так что не избалованный он и мужиками воспитанный...
  • paindoc
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (10)
    paindoc-Фото
    распАяет
    от слова пАять
  • RVL
    Тадей Погачар о Тур де Франс и ... (5)
    RVL-Фото
    На трек ставку сделали... похоже.а мтб забыли
  • Earl57
    Тадей Погачар о Тур де Франс и ... (5)
    Earl57-Фото
    А маутинбайк кросс кантри чего не развиваете? В Беларуси, как и в России, для этого все условия есть. Там высоких гор не нужно, главное холмы и бездорожье. И вид спорта олимпийский. А резалты в МТБ совсем удручающие.
    На днях запись Cape Epic смотрела на ютубе. Там в чате один человек настойчиво интересовался: "Русские есть?".
    Из 680 команд из 2-х человек, приехавших из 50-ти стран мира, нашлась 1 команда из России в категории Мастерс. Одному 54 года, второму 49 лет. Заняли в итоге 131-е место в своей категории, проиграв Пурито с его напарником 16 часов. В общей классификации 393-е место. К слову, Пурито проиграл Нино 3 часа и занял в общей классификации 26-е место, опередив многих действующих гонщиков.
    К слову гонка имеет категорию UCI и дает очки в рейтинг. Поэтому топы МТБ каждый год с удовольствием туда ездят. И весомые очки в рейтинг, и призовые, и классная тренировка. И не только МТБ. Анна ван дер Бреген победила у женщин, Оскар Фрейре с молодой напарницей занял 2-е место в миксте. А Робби Макюэн подвизался там комментатором. В 2017 г. Кадел Эванс в паре с Хинкепи победили в категории Мастерс.
    Кроме этих двух россиян были 3 человека из Латвии. Один в интернациональной команде и два в чисто латвийской. И всё.
  • RVL
    Тадей Погачар о Тур де Франс и ... (5)
    RVL-Фото

    Вон блогер Красава, завис с женой в деревне у ее родителей...под Слуцком. Стримит себе на природе

  • RVL
    Тадей Погачар о Тур де Франс и ... (5)
    RVL-Фото
    Это лучше чем станок, 100 %
  • Ice
    Тадей Погачар о Тур де Франс и ... (5)
    Ice-Фото

    Эххх, приехали бы к нам в Беларусь - не пришлось бы тренировочный процесс прерывать))) Гор правда нет, но холмистых локаций хватает. И без карантинов, вроде все нормально, не вымираем пока)))

  • Ice
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: uran
    Неужто и блок в стиралке прошьет, и бак распояет чтоб подшипник заменить?)

    Я б на это посмотрел)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

3 июня

Boris Vallee (Wallonie Bruxelles)

Jonathan Lastra (Caja Rural - Seguros RGA)

Nickolas Zukowsky (Rally - UHC Cycling)

4 июня

Jordi Warlop (Sport Vlaanderen - Baloise)

Vadim Pronskiy (Astana Pro Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2020 (6)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)