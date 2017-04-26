VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

«Goodyear» запускает производство велосипедных покрышек

«Goodyear» запускает производство велосипедных покрышек

 

 

  «Goodyear» - известный производитель автомобильных шин, который лишь недавно одним из последних вошёл на велосипедный рынок и выпустил  полную линейку покрышек для шоссейных, кросс-кантрийных, прогулочных, а также даунхильных велосипедов.

 

  Люк Массельман (Luke Musselman), президент подразделения «Goodyear» по производству велосипедных покрышек: «Велосипед с каждым годом становится более популярным транспортом на дороге. Мы выбрали перспективную стратегию для удовлетворения потребностей потребителя, связанных с изменением транспорта. Данный шаг – это возвращение к истокам компании».

 

  Первым продуктом компании «Goodyear» в 1898 году были велосипедные шины.

 

  Новую велосипедную линию «Goodyear» разработали совместно с компанией по производству и дизайну шин «Rubber Kinetics». С самого начала бренд предлагает широкий ряд покрышек, а также делает упор на бескамерную технологию, называемую «Tubeless Compete».

 

  Эти трубки благодаря отсутствию дополнительного бутилового слоя легче, чем у других производителей, и выпускаются  как с дополнительной герметизацией, так и без неё.

 

 

 

Модельный ряд

 

«Eagle all season»

 

 

 

 

  «Eagle all season» – это обычная трубка для шоссейных велосипедов, обеспечивающая хорошее сцепление с дорогой в самых разных условиях. Также данная модель имеет усиленный корпус для лучшего наката и сопротивления дорожным неровностям.

 

 

«Transit Speed»

 

 

 

  «Transit Speed» представляет собой покрышку, предназначенную для эксплуатирования в городских условиях. Производитель предлагает три разновидности: S3 Shell – версия с 3-мм вставкой и Secure – аналогичная предыдущей, но уже с 5-мм защитной вставкой. Третья разновидность – это бескамерная шина, выполненная по технологии «Tubeless Compete».

 

 

«Transit Tour»

 

 

 

  Последняя модель покрышки велосипедной линейки «Goodyear» отличается от предыдущей лишь дополнительными линиями рисунка протектора. По словам производителя, эта модель имеет улучшенное сцепление в условиях влажного дорожного покрытия. «Transit Tour» также представлен в трех разновидностях: S3 Shell, Secure и Tubeless Compete.

 

 

 

«Peak»

 

 

 

  «Peak» – легкая и накатистая бескамерная шина, предназначенная для кросс-кантрийных велосипедов. Данная модель имеет более низкий и широкий рисунок протектора, напоминающий модель Maxxis «Ardent Race». Компания «Goodyear» предлагает также версии «Premium» и «Ultimate», отличающихся между собой лишь высотой покрышки.

 

 

«Escape»

 

 

 

  «Escape» позиционируется как универсальная бескамерная покрышка для кросс-кантрийных велосипедов. Данная модель имеет круглый профиль. Рисунок протектора представляет собой ряд квадратных блоков. Как и «Peak», «Escape» доступна в версиях «Ultimate» и «Premium», но добавляет маркировку «EN» для обозначения усиленной покрышки в версиях 27,5 и 29 дюймов.

 

 

«Newton» и «Newton ST»

 

Newton

 

Newton ST

 

 

 

  Данные модели предназначены для дорог, требующих риска; для таких видов велоспорта как эндуро и даунхилл. Из-за увеличенного рисунка протектора корпус «EN» усилен двойной толщиной покрышки. В дополнение к этим видам «Goodyear» представляет два разных варианта покрышек: Dynamic R/T и более жёсткие Dynamic RS/T. Newton ST имеет большую высоту протектора, чем Newton. Обозначение «ST» от слова «steer» (управление) означает, что она предназначена для переднего колеса обычной шины Newton.

 

 

«County»

 

 

  "County" представляет собой гибридную «бескамерку» со сликовым покрытием по центру и маленьким накатистым протектором слева и справа.

 

 

«Connector»

 

 

  Эта модель предназначена специально для гравийного покрытия. "Connector" имеет более плотный рисунок протектора по центру, по краям расстояние между шипами протектора увеличивается. Учитывая грубость и жесткость гравийного покрытия, данная модель имеет усиленный корпус. Как и предыдущие модели, «Connector» тоже является бескамерной покрышкой.

 

 

 

  Это лишь начало производства линейки велосипедных покрышек от "Goodyear", в ближайшем будущем мы увидим больше вариантов покрышек для различных диаметров велосипедных колёс.

 

Photo © Goodyearbike.com

 

Глеб Терентьев по материалам Goodyearbike.com

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Goodyear покрышки велосипед

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 07:48 | Регистрация: 26.04.2017

    Goodnews, Goodyear! :-)

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

15 апреля 2018

Amstel Gold Race

16 - 20 апреля 2018

Tour of the Alps

18 апреля 2018

La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Какая классика понравилась больше?

Комментарии

  • f16
    Амстел Голд Рэйс-2018. Превью (10)
    f16-Фото
    Это только если его привезут и будет груповой финиш
  • SVS
    «Goodyear» запускает производс ... (1)
    SVS-Фото

    Goodnews, Goodyear! :-)

  • Сарвар Хайдаров
    Амстел Голд Рэйс-2018. Превью (10)
    Сарвар Хайдаров-Фото
    Давай Вальв, покажи свой обычный класс!
  • rude_rider
    Амстел Голд Рэйс-2018. Превью (10)
    rude_rider-Фото

    Пора бы Вальву взять наконецто эту гонку.

  • Shalam s Urala
    Ричи Порт проведёт разведку 5- ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    а чего басков было не доехать? ведь, вроде как, любой недоезд дюже карму пачкает mamba

  • VeloVelo
    Седрик Вассёр: "Насэр Буанни ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Пётр, рад видеть тебя снова здесь. 

  • Velolive-Team
    Амстел Голд Рэйс-2018. Превью (10)
    Velolive-Team-Фото
    Как мы уже не раз писали, окончательный стартовый состав известен после финиша гонки. У нас указана версия старт-листа за 10 апреля 2018 года, приведенная на официальном сайте гонки.
  • Earl57
    Амстел Голд Рэйс-2018. Превью (10)
    Earl57-Фото
    У вас указано, что версия старт-листа за 10 апреля 2018 года. С того времени команды успели поменять два с лишним десятка гонщиков. Санвеб маялся с Келдерманом - несколько раз то ставили в состав, то убирали. Потом окончательно убрали. У Мовистара такая ситуация с Ландой, тоже несколько дней не могли определиться - ставить его или нет. В конце концов решили оставить. Так что вместо Аркаса и Барберо поставили Ланду и Рохаса.
    Почти половина команд еще не подтвердила свои составы на гонку и в пятницу еще будут вноситься изменения. Так что предварительный старт-лист уже не актуален, а к воскресенью будет не актуален еще больше.
    К слову, Трентина команда удалила из стартового листа еще 9 апреля.
  • Velolive-Team
    Амстел Голд Рэйс-2018. Превью (10)
    Velolive-Team-Фото
    В превью приведен старт-лист с офсайта гонки
  • Pixinguinha
    Седрик Вассёр: "Насэр Буанни ... (14)
    Pixinguinha-Фото

    Цитата: Earl57
    Последняя была от дисквалифицированных на перезде гонщиков - почему нас наказали, а Демара, который тоже нарушил, нет? Ответ - вас видели, а его нет.

     

    Вы о Схелдепрейс? Вообще-то Демар также был дисквалифицирован как и прочие нарушители.

     

    Цитата: Earl57
    Когда Демар подрезает других спринтеров на финише ( на что регулярно жалуются), то орги и судьи крепко зажмуривают глаза - не видели. Толкает соперника на финише - его не так поняли, он восстанавливал равновесие.

     

    По-моему, это болельщики больше жалуются.

     

     

    Вообще мало понятно, как все сказанное влияет на оценку правильности или неправильности сделанного руководством FDJ выбора в пользу Демара. В том числе, и возможный уход Тибо. Он из-за Демара, что ли, уходит, а при Буанни остался бы?

     

     

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 апреля

Paul Ourselin (Direct Energie)

Kristoffer Halvorsen (Team Sky)

14 апреля

Etienne Van Empel (Roompot NL Loterij)

Ian Garrison (Hagens Berman - Axeon)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1626
2 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
4 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 953
6 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
7 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 855
9 Демар А. (Fra) (GFC) 827
10 Вивиани И. (Ita) (QST) 817

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2018 (62)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)