«Goodyear» запускает производство велосипедных покрышек

«Goodyear» - известный производитель автомобильных шин, который лишь недавно одним из последних вошёл на велосипедный рынок и выпустил полную линейку покрышек для шоссейных, кросс-кантрийных, прогулочных, а также даунхильных велосипедов.

Люк Массельман (Luke Musselman), президент подразделения «Goodyear» по производству велосипедных покрышек: «Велосипед с каждым годом становится более популярным транспортом на дороге. Мы выбрали перспективную стратегию для удовлетворения потребностей потребителя, связанных с изменением транспорта. Данный шаг – это возвращение к истокам компании».

Первым продуктом компании «Goodyear» в 1898 году были велосипедные шины.

Новую велосипедную линию «Goodyear» разработали совместно с компанией по производству и дизайну шин «Rubber Kinetics». С самого начала бренд предлагает широкий ряд покрышек, а также делает упор на бескамерную технологию, называемую «Tubeless Compete».

Эти трубки благодаря отсутствию дополнительного бутилового слоя легче, чем у других производителей, и выпускаются как с дополнительной герметизацией, так и без неё.

Модельный ряд

«Eagle all season»

«Eagle all season» – это обычная трубка для шоссейных велосипедов, обеспечивающая хорошее сцепление с дорогой в самых разных условиях. Также данная модель имеет усиленный корпус для лучшего наката и сопротивления дорожным неровностям.

«Transit Speed»

«Transit Speed» представляет собой покрышку, предназначенную для эксплуатирования в городских условиях. Производитель предлагает три разновидности: S3 Shell – версия с 3-мм вставкой и Secure – аналогичная предыдущей, но уже с 5-мм защитной вставкой. Третья разновидность – это бескамерная шина, выполненная по технологии «Tubeless Compete».

«Transit Tour»

Последняя модель покрышки велосипедной линейки «Goodyear» отличается от предыдущей лишь дополнительными линиями рисунка протектора. По словам производителя, эта модель имеет улучшенное сцепление в условиях влажного дорожного покрытия. «Transit Tour» также представлен в трех разновидностях: S3 Shell, Secure и Tubeless Compete.

«Peak»

«Peak» – легкая и накатистая бескамерная шина, предназначенная для кросс-кантрийных велосипедов. Данная модель имеет более низкий и широкий рисунок протектора, напоминающий модель Maxxis «Ardent Race». Компания «Goodyear» предлагает также версии «Premium» и «Ultimate», отличающихся между собой лишь высотой покрышки.

«Escape»

«Escape» позиционируется как универсальная бескамерная покрышка для кросс-кантрийных велосипедов. Данная модель имеет круглый профиль. Рисунок протектора представляет собой ряд квадратных блоков. Как и «Peak», «Escape» доступна в версиях «Ultimate» и «Premium», но добавляет маркировку «EN» для обозначения усиленной покрышки в версиях 27,5 и 29 дюймов.

«Newton» и «Newton ST»

Newton

Newton ST

Данные модели предназначены для дорог, требующих риска; для таких видов велоспорта как эндуро и даунхилл. Из-за увеличенного рисунка протектора корпус «EN» усилен двойной толщиной покрышки. В дополнение к этим видам «Goodyear» представляет два разных варианта покрышек: Dynamic R/T и более жёсткие Dynamic RS/T. Newton ST имеет большую высоту протектора, чем Newton. Обозначение «ST» от слова «steer» (управление) означает, что она предназначена для переднего колеса обычной шины Newton.

«County»

"County" представляет собой гибридную «бескамерку» со сликовым покрытием по центру и маленьким накатистым протектором слева и справа.

«Connector»

Эта модель предназначена специально для гравийного покрытия. "Connector" имеет более плотный рисунок протектора по центру, по краям расстояние между шипами протектора увеличивается. Учитывая грубость и жесткость гравийного покрытия, данная модель имеет усиленный корпус. Как и предыдущие модели, «Connector» тоже является бескамерной покрышкой.

Это лишь начало производства линейки велосипедных покрышек от "Goodyear", в ближайшем будущем мы увидим больше вариантов покрышек для различных диаметров велосипедных колёс.

Photo © Goodyearbike.com

Глеб Терентьев по материалам Goodyearbike.com