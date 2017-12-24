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Shimano Ultegra RX с поддержкой переключателя

Shimano Ultegra RX с поддержкой переключателя

 

 

  Перед Туром Фландрии и в преддверии Париж-Рубэ-2018 команда мирового тура Trek-Segafredo протестировала новый задний переключатель от Shimano под названием «Shimano Ultegra RX road clutch rear derailleur», что дословно переводится как «Shimano Ultegra RX с поддержкой заднего переключателя».

 

Подобная система применяется на переключателях фирмы SRAM, однако разница в том, что переключатель Shimano Ultegra RX взаимодействует сразу с двумя звеньями цепи.

 

  Компания Shimano анонсировала данную модель 3 апреля 2018 года. В продажу, по данным компании, Shimano Ultegra RX должен поступить в конце июня.

 

 

Shimano Ultegra RX с поддержкой переключателя

 Shimano Ultegra RX с поддержкой переключателя

 

 

 

Shimano Ultegra RX с поддержкой переключателя

 

Photo © Shimano

 

 

  Многие велосипедисты знакомы с данной системой, применяющейся на задних переключателях кросскантрийных велосипедов под названием «Shadow +»: суть данной системы заключается в дополнительной поддержке, установленной между лапкой переключателя и самим механизмом. Данная поддержка регулирует натяжение пружины в самом переключателе в двух направлениях,  в первом случае оставляя переключатель в обычном состоянии, то есть, не меняя натяжения пружины, а во втором случае увеличивая натяжение пружины, жестко фиксируя переключатель в одном положении. Благодаря второму режиму цепь не скачет при тряске, что исключает вероятность падения цепи, а также позволяет точно переключать передачи без риска сломать переключатель, будь то брусчатка или просто плохое дорожное покрытие.

 

  Технический директор Trek-Segafredo Мэт Шрайвер (Matt Shriver) сказал, что он на протяжении двух лет просил компанию Shimano добавить подобную систему на переключатели шоссейных велосипедов, даже спрашивал о возможности адаптировать компоненты линейки XTR для работы с оборудованием Shimano Dura-Ace Di 2.

 

  «Все больше и больше гонок становятся технически очень сложными, будь то Париж-Рубе или его мини версия на этапе Тур де Франс. Отлично, когда есть возможность исключить любое лишнее движение цепи. Опираясь на мнение гонщиков в прошлом, у них не было проблем с их оборудованием, однако благодаря этой разработке на действительно трудных участках напряжение будет снижаться в течение секунд. Возможно, скорость переключения может упасть на доли секунд, однако в гонке подобной Туру Фландрии или Рубе, вы теряете гораздо больше из-за скачков цепи или же отсутствия возможности переключить передачу», - сказал Мэт Шрайвер.

 

Безусловно, SRAM намного опередил Shimano, когда создал поддержку переключателя и внедрил ее в велосипеды для велокросса в начале 2014 года, а затем быстро адаптировав ее к шоссейным велосипедам. Заметная разница заключается в том, что переключатель SRAM взаимодействует с одним звеном цепи, в то время как переключатель Shimano взаимодействует с двумя. В обоих случая концепция одинакова: уменьшить нежелательные скачки цепи.

 

Шрайвер сказал, что с помощью замедленной съемки вместе с командой Trek-Segafredo проследил за работой нового переключателя и сказал: «Невероятно наблюдать за тем, как плавно идет цепь, и как четко работает переключение передач на дорогах с брусчатым покрытием».

 

Глеб Терентьев.

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Теги к статье: Shimano Ultegra RX

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 20:47 | Регистрация: 24.12.2017

    Пурга конечно полная очень жаль что шимано последние двадцать лет не может придумать ничего нового. После шестеренки 11 для абду и шифтеров в итоге за новое выдаётся хорошо забытое старое . перкидка с доп держателем для фиксации наклона и удержания была ещё в 78 сделана в цктб и в 90-х пензенскую видел . но с тех пор колёса крутятся хуже , цепи ходят меньше, Тормоза не тормозят , вот такой вот прогресс регрес. Лучше бы шимано занялось своими системами пресфит а то механики все рассказывают что ещё должно разработаться назад крутишь свободно полтора оборота и встаёт , а берешь хвз с велосупера и семь оборотов даёт. И во вторых что он чешет тренер что они просили такую перекидку ,в 16 на туре уже ездили в джианте на таких и дюрейс с 16 конца с 17 в базе идёт .

    Лучшебы о роторе написали там гидравлику выпустили , в прошлом году к оманда контадора уже ехала на нем , там решение кардинально другое механизм не в ручках как у всех а на перекидках.

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Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2018?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Scheldeprijs-2018 (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Квики этой весной берут всё на однодневках: от монументалок до класик и полуклассик - вот бездонный "резерв" в команде, которых хватает на любые гонки)

  • EL-Fenomeno
    Дисквалификация гонщиков и пос ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Список дисквалифицированных гонщиков:

    15 человек, да тут в два раза больше:

    DSQ Florian Vachon, TEAM FORTUNEO – SAMSIC
    DSQ Sjoerd Van Ginneken, ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ
    DSQ Mathias De Witte, VERANDA’S WILLEMS – CRELAN
    DSQ Jordi Warlop, SPORT VLAANDEREN – BALOISE
    DSQ Amaury Capiot, SPORT VLAANDEREN – BALOISE
    DSQ Dries De Bondt, VERANDA’S WILLEMS – CRELAN
    DSQ Kris Boeckmans, VITAL CONCEPT CYCLING CLUB
    DSQ Conor Dunne, AQUA BLUE SPORT
    DSQ Roy Curvers, TEAM SUNWEB
    DSQ Lennard Hofstede, TEAM SUNWEB
    DSQ Ian Stannard, TEAM SKY
    DSQ Christian Knees, TEAM SKY
    DSQ Arnaud Demare, GROUPAMA – FDJ
    DSQ Amund Grøndahl Jansen, TEAM LOTTO NL – JUMBO
    DSQ Timo Roosen, TEAM LOTTO NL – JUMBO
    DSQ Dylan Groenewegen, TEAM LOTTO NL – JUMBO
    DSQ Riccardo Minali, ASTANA PRO TEAM
    DSQ Lars Bak Ytting, LOTTO SOUDAL
    DSQ Hugo Houle, ASTANA PRO TEAM
    DSQ Adrian Kurek, CCC SPRANDI POLKOWICE
    DSQ Rüdiger Selig, BORA – HANSGROHE
    DSQ Steven Lammertink, VITAL CONCEPT CYCLING CLUB
    DSQ Tony Martin, TEAM KATUSHA ALPECIN
    DSQ Michaël Van Staeyen, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
    DSQ Tanner Putt, UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM
    DSQ Patryk Stosz, CCC SPRANDI POLKOWICE
    DSQ Davide Martinelli, QUICK – STEP FLOORS
    DSQ Jonas Koch, CCC SPRANDI POLKOWICE
    DSQ Michal Paluta, CCC SPRANDI POLKOWICE
    DSQ Jimmy Duquennoy, WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC
    DSQ Kevin Van Melsen, WANTY – GROUPE GOBERT
    DSQ Jimmy Turgis, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
    DSQ Wesley Kreder, WANTY – GROUPE GOBERT
    DSQ Michael Carbel Svendgaard, TEAM FORTUNEO – SAMSIC
    DSQ Kim Magnusson, TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE

    Цитата: tiuteamd
    В очередной раз ))) поезда лотеряя ))
    они едут по расписанию, а вот гонка нет ))) 
    и случается треш

    А во Франции сейчас массовавя забастовка работников ж/д говорят что на 3 месяца...как раз к ТдФ должны разойтись)

  • kimi
    Тур Страны Басков-2018. Обзор ... (3)
    kimi-Фото

    что-то я не понял. такое ощущение что автор не смотрел гонку, а пересказал со слов не совсем внимательного человека. 

    во-первых, квято выпал вперед круса, а де гендт и того раньше. догоняли отрыв трое с астаны и двое с санвеба.

    ляпы не жутко важные, но тем не менее

  • AzaKonta
    Scheldeprijs-2018 (3)
    AzaKonta-Фото
    Меня одного раздражает постоянная победа квиков? Интерес пропадает уже к гонкам
  • flugegeheimen
    Тур Страны Басков-2018. Этап 3 (13)
    flugegeheimen-Фото
    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    парень с чубчиком на аватаре-вставай) хватит дрыхнуть)))
    забавный этап получился) 
    Скай пыжился пыжился и не выпыжился.
    однако последний год мы видим эту команду.
    а квики Схелдерпрейс выиграли сегодня. Так что пускай дальше спит))
  • uran
    Дисквалификация гонщиков и пос ... (5)
    uran-Фото

    Смысл рисковать если временные гандикапы соханяют? Вон на ТДФ сделано все красиво, стоят полисмены и закрывают дорогу. 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Страны Басков-2018. Обзор ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да супер обзор , ещё раз спасибо. Кириенко хорошо ездит разделки около 50 км остальные видно противники свежее . по рогличу конечно очень вероятно ,тем более есть мотивация , Рябому удачи.он конечно интереснее Жильбера на много.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Дисквалификация гонщиков и пос ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    двоякое чувство.вроде бы орги и правы.а с другой стороны-не можете ГАРАНТИРОВАТЬ безопасность гонки-не проводите ее.или вы не знали,что пойдет поезд?)
    а крайние как всегда-гонцы.
    рискующие жизнями.
     
     
    не выдумывайте .
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Shimano Ultegra RX с поддержко ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Пурга конечно полная очень жаль что шимано последние двадцать лет не может придумать ничего нового. После шестеренки 11 для абду и шифтеров в итоге за новое выдаётся хорошо забытое старое . перкидка с доп держателем для фиксации наклона и удержания была ещё в 78 сделана в цктб и в 90-х пензенскую видел . но с тех пор колёса крутятся хуже , цепи ходят меньше, Тормоза не тормозят , вот такой вот прогресс регрес. Лучше бы шимано занялось своими системами пресфит а то механики все рассказывают что ещё должно разработаться назад крутишь свободно полтора оборота и встаёт , а берешь хвз с велосупера и семь оборотов даёт. И во вторых что он чешет тренер что они просили такую перекидку ,в 16 на туре уже ездили в джианте на таких и дюрейс с 16 конца с 17 в базе идёт .

    Лучшебы о роторе написали там гидравлику выпустили , в прошлом году к оманда контадора уже ехала на нем , там решение кардинально другое механизм не в ручках как у всех а на перекидках.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Дубль Жулиана Алафилиппа на Ту ... (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: RVL
    парни, зачем так примитивно рассуждать. у Роглича есть тактический ход против Жулиана. почему он не стал в сюрпляс, тем самым пропустив соперника вперед, а потом с его колеса не взял этап?
    спринтерские игры никто не отменял.
    и  как показывает результат-Алифилип с этим соперником играет лучше. позиционно, тактически и физически.
    тем более отрыв 2 раза организовывал Алафилип-выходит Роглич просто его пас, доезжая до финиша?))
    ну конечно же нет. все гораздо сложнее и интереснее.
    Правильно

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