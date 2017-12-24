Shimano Ultegra RX с поддержкой переключателя

Перед Туром Фландрии и в преддверии Париж-Рубэ-2018 команда мирового тура Trek-Segafredo протестировала новый задний переключатель от Shimano под названием «Shimano Ultegra RX road clutch rear derailleur», что дословно переводится как «Shimano Ultegra RX с поддержкой заднего переключателя».

Подобная система применяется на переключателях фирмы SRAM, однако разница в том, что переключатель Shimano Ultegra RX взаимодействует сразу с двумя звеньями цепи.

Компания Shimano анонсировала данную модель 3 апреля 2018 года. В продажу, по данным компании, Shimano Ultegra RX должен поступить в конце июня.

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Многие велосипедисты знакомы с данной системой, применяющейся на задних переключателях кросскантрийных велосипедов под названием «Shadow +»: суть данной системы заключается в дополнительной поддержке, установленной между лапкой переключателя и самим механизмом. Данная поддержка регулирует натяжение пружины в самом переключателе в двух направлениях, в первом случае оставляя переключатель в обычном состоянии, то есть, не меняя натяжения пружины, а во втором случае увеличивая натяжение пружины, жестко фиксируя переключатель в одном положении. Благодаря второму режиму цепь не скачет при тряске, что исключает вероятность падения цепи, а также позволяет точно переключать передачи без риска сломать переключатель, будь то брусчатка или просто плохое дорожное покрытие.

Технический директор Trek-Segafredo Мэт Шрайвер (Matt Shriver) сказал, что он на протяжении двух лет просил компанию Shimano добавить подобную систему на переключатели шоссейных велосипедов, даже спрашивал о возможности адаптировать компоненты линейки XTR для работы с оборудованием Shimano Dura-Ace Di 2.

«Все больше и больше гонок становятся технически очень сложными, будь то Париж-Рубе или его мини версия на этапе Тур де Франс. Отлично, когда есть возможность исключить любое лишнее движение цепи. Опираясь на мнение гонщиков в прошлом, у них не было проблем с их оборудованием, однако благодаря этой разработке на действительно трудных участках напряжение будет снижаться в течение секунд. Возможно, скорость переключения может упасть на доли секунд, однако в гонке подобной Туру Фландрии или Рубе, вы теряете гораздо больше из-за скачков цепи или же отсутствия возможности переключить передачу», - сказал Мэт Шрайвер.

Безусловно, SRAM намного опередил Shimano, когда создал поддержку переключателя и внедрил ее в велосипеды для велокросса в начале 2014 года, а затем быстро адаптировав ее к шоссейным велосипедам. Заметная разница заключается в том, что переключатель SRAM взаимодействует с одним звеном цепи, в то время как переключатель Shimano взаимодействует с двумя. В обоих случая концепция одинакова: уменьшить нежелательные скачки цепи.

Шрайвер сказал, что с помощью замедленной съемки вместе с командой Trek-Segafredo проследил за работой нового переключателя и сказал: «Невероятно наблюдать за тем, как плавно идет цепь, и как четко работает переключение передач на дорогах с брусчатым покрытием».

Глеб Терентьев.