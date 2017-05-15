Велосипеды команды Wanty-Groupe Gobert на 2018 год

Wanty-Groupe Gobert представила велосипеды команды на 2018 год

Проконтинентальная бельгийская команда Wanty-Groupe Gobert провела презентацию велосипеда, на котором гонщики команды будут выступать в 2018 году. Модель велосипеда – новая версия Cube Litening C:68.

Последние три года гонщики Wanty-Groupe Gobert выступали на Cube Litening C:68, и одержали победу на крупных гонках – Энрико Гаспаротто на этом велосипеде выиграл Амстел Голд Рэйс, гонщики команды второй раз одержали победу в командном рейтинге Европейского тура UCI (UCI Europe Tour).

Также на Cube Litening C:68 гонщики команды выступали на Тур де Франс-2017.

В следующем сезоне Cube Litening C:68 будет окрашен в более тёмный синий цвет, оснащён электронной системой переключения Shimano Dura Ace DI2 9150, колёсами Fulcrum, седлом San Marco, педалями Look, выносом руля и подседельным штырём Ritchey.