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Велосипеды команды Wanty-Groupe Gobert на 2018 год

 Wanty-Groupe Gobert представила велосипеды команды на 2018 год

 

  Проконтинентальная бельгийская команда Wanty-Groupe Gobert провела презентацию велосипеда, на котором гонщики команды будут выступать в 2018 году. Модель велосипеда – новая версия Cube Litening C:68.

 

  Последние три года гонщики Wanty-Groupe Gobert выступали на Cube Litening C:68, и одержали победу на крупных гонках – Энрико Гаспаротто на этом велосипеде выиграл Амстел Голд Рэйс, гонщики команды второй раз одержали победу в командном рейтинге Европейского тура UCI (UCI Europe Tour).

Также на Cube Litening C:68 гонщики команды выступали на Тур де Франс-2017.

 

  В следующем сезоне Cube Litening C:68 будет окрашен в более тёмный синий цвет, оснащён электронной системой переключения Shimano Dura Ace DI2 9150, колёсами Fulcrum, седлом San Marco, педалями Look, выносом руля и подседельным штырём Ritchey.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Теги к статье: Wanty-Groupe Gobert Cube Litening велосипед

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  1. Имя: Стас

    lebr123

    Сегодня, 09:47 | Регистрация: 15.05.2017

    у меня на хамисе такой же штырь

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2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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