Генеральный менеджер команды Cofidis: «Отказываюсь просить своих гонщиков стартовать в гонках только ради набора очков»

Велокоманда Cofidis представила состав на 2022 год. Во французской команде в следующем сезоне будет выступать 31 гонщик. Состав пополнился 11 гонщиками – в команду пришли Йон Исагирре, Бриан Кокар, Давиде Чимолаи, Давиде Виллелла, Макс Валшайд, Сандер Арме, Весли Кредер, Бенжамен Тома, Франсуа Бидар, Алексис Ренар, Александр Делеттр, Аксель Цингль и Уго Тумир.

Из команды ушли Элиа Вивиани (в Ineos Grenadiers), Кристоф Лапорт (в Jumbo-Visma), Николя Эде (в Arkea-Samsic), Фернандо Барсело (в Caja Rural), Эммануэль Моран (в U Nantes Atlantique), Жампи Друкер, Нейтан Хаас, Натнаэль Берхан, Аттилио Вивиани.

Велокоманда Cofidis будет выступать на велосипедах DeRosa, с колёсами Corima.

Photo (c) Cofidis Team

За два года (2020-2021), который команда Cofidis провела на уровне Мирового тура, куда вернулась после 10 лет проконтинентального уровня, гонщики команды завоевали 14 побед, но лишь одна из них на гонке Мирового тура – Виктор Лафай принёс команде победу на 8-м этапе Джиро д’Италия-2021.

В конце 2022 года у команды Cofidis могут возникнуть трудности с получением лицензии Мирового тура на следующие три года, но генеральный менеджер команды Седрик Вассёр (Cédric Vasseur) считает, что целью гонщиков команды Cofidis должны быть не очки UCI, а борьба за победы. Об этом он рассказал в интервью L’Equipe перед презентацией команды.

Седрик Вассёр: «Конечно, мы бы предпочли быть 12-ми в рейтинге, чем 19-ми, но между 16 и 20-ми местами разница не так велика. Я отказываюсь просить своих гонщиков стартовать на гонках только ради зарабатывания очков. Я жду от них настроя на победу. Мы находимся в этом положении сегодня из-за 2020 года и от того, что некоторые из наших лидеров не соответствовали. Мы обязаны добиваться результатов, но в то же время нужно следить за рейтингом. Однако не мы одни оказались в такой ситуации. Конечно, на нас будет давление. Мы хотим заслужить наше место в Мировом туре UCI, теперь задача гонщиков добыть очки.

Со спортивной точки зрения выступление Элиа Вивиани стало провалом. С другой стороны, считаю, что он заставил нас расти. Раньше он выступал в сильных командах и в нашей команде привил такой способ работы, который помог нам прогрессировать. Но когда подписываешь такого гонщика как он, надеешься, что он принесёт за два года не 1200 очков, а 3000».

Седрик Вассёр отметил, что Элиа Вивиани проявлял профессионализм до последней гонки в команде, и предположил, что на форму итальянского спринтера сильно повлиял 2020 год и падение на Туре Даун Андер:

«На старте Тур де Франс мы увидели, что у него небольшой милый животик. Конечно, с таким процентом жира ничего не получилось. Для лидера, который завершил год с 200 очками, сезон был потерян.

Сезон 2021 года принёс удовлетворение в виде пяти побед, но эти победы не соответствовали уровню Элиа Вивиани. Я не хочу его винить, потому что знаю, что он выкладывался на сто процентов своих возможностей, просто его состояние было не таким, в каком он выступал в команде Quick Step.

Кристоф Лапорт был с нами восемь лет, мы должны были принять его решение перейти ещё куда-то. Нам пришлось быстро отреагировать на эту ситуацию и найти альтернативы. Бриан Кокар вполне способен заменить Кристофа Лапорта в смысле результатов».

Гийом Мартан, Photo (c) Cofidis Team

Один из капитанов команды Cofidis - Гийом Мартан (Guillaume Martin) в следующем году впервые в карьере собирается принять участие в Джиро д’Италия. За свою карьеру 28-летний французский гонщик принял участие в семи Гранд-турах, показав наилучшие результаты в прошлом году. Гийом Мартан вошёл в топ-10 общего зачёта на Тур де Франс и Вуэльте Испании-2021.

Гийом Мартан: «Это тест, который я хотел пройти в какой-то момент своей карьеры. Годы идут, не хочу откладывать ещё на сезон. Год будет не олимпийским, а маршрут чемпионата мира мне не подходит. Я ждал, чтобы изучить маршрут. Разделок будет мало, всего около 25 км, и, как обычно, много гор. Если не проеду Джиро д’Италия в этом году, то не проеду никогда. Этот год будет подходящим, а маршрут мне подходит. Много гор, возможностей. Погода тоже по мне. В это время года я обычно чувствую себя хорошо. Я люблю Италию, побеждал там несколько раз».

Йон Исагирре

Бриан Кокар

Антони Перес

Макс Валшайд

Симоне Консонни

Состав велокоманды Cofidis на 2022 год:

Piet Allegaert, (Бельгия)

Sander Armee, (Бельгия)

Francois Bidard, (Франция)

Tom Bohli, (Швейцария)

Andre Rodrigues Carvalho, (Португалия)

Thomas Champion, (Франция)

Davide Cimolai, (Италия)

Simone Consonni, (Италия)

Bryan Coquard, (Франция)

Alexandre Delettre, (Франция)

Ruben Fernandez, (Испания)

Eddy Fine, (Франция)

Simon Geschke, (Германия)

Jesus Herrada, (Испания)

Jose Herrada, (Испания)

Ion Izagirre, (Испания)

Wesley Kreder, (Нидерланды)

Victor Lafay, (Франция)

Guillaume Martin, (Франция)

Anthony Perez, (Франция)

Pierre-Luc Perichon, (Франция)

Alexis Renard, (Франция)

Rémy Rochas, (Франция)

Szymon Sajnok, (Польша)

Benjamin Thomas, (Франция)

Hugo Toumire, (Франция)

Kenneth Vanbilsen, (Бельгия)

Davide Villella, (Италия)

Jelle Wallays, (Бельгия)

Maximilian Walscheid, (Германия)

Axel Zingle, (Франция)