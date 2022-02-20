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Велокоманда Cofidis представила состав на 2022 год

Генеральный менеджер команды Cofidis: «Отказываюсь просить своих гонщиков стартовать в гонках только ради набора очков»

 

 

  Велокоманда Cofidis представила состав на 2022 год. Во французской команде в следующем сезоне будет выступать 31 гонщик. Состав пополнился 11 гонщиками – в команду пришли Йон Исагирре, Бриан Кокар, Давиде Чимолаи, Давиде Виллелла, Макс Валшайд, Сандер Арме, Весли Кредер, Бенжамен Тома, Франсуа Бидар, Алексис Ренар, Александр Делеттр, Аксель Цингль и Уго Тумир.

  Из команды ушли Элиа Вивиани (в Ineos Grenadiers), Кристоф Лапорт (в Jumbo-Visma), Николя Эде (в Arkea-Samsic), Фернандо Барсело (в Caja Rural), Эммануэль Моран (в U Nantes Atlantique), Жампи Друкер, Нейтан Хаас, Натнаэль Берхан, Аттилио Вивиани.

 

Велокоманда Cofidis будет выступать на велосипедах DeRosa, с колёсами Corima.

 

Велокоманда Cofidis представила состав на 2022 год

Photo (c) Cofidis Team

 

 

  За два года (2020-2021), который команда Cofidis провела на уровне Мирового тура, куда вернулась после 10 лет проконтинентального уровня, гонщики команды завоевали 14 побед, но лишь одна из них на гонке Мирового тура – Виктор Лафай принёс команде победу на 8-м этапе Джиро д’Италия-2021.

 

  В конце 2022 года у команды Cofidis могут возникнуть трудности с получением лицензии Мирового тура на следующие три года, но генеральный менеджер команды Седрик Вассёр (Cédric Vasseur) считает, что целью гонщиков команды Cofidis должны быть не очки UCI, а борьба за победы. Об этом он рассказал в интервью L’Equipe перед презентацией команды.

 

 Седрик Вассёр: «Конечно, мы бы предпочли быть 12-ми в рейтинге, чем 19-ми, но между 16 и 20-ми местами разница не так велика. Я отказываюсь просить своих гонщиков стартовать на гонках только ради зарабатывания очков. Я жду от них настроя на победу. Мы находимся в этом положении сегодня из-за 2020 года и от того, что некоторые из наших лидеров не соответствовали. Мы обязаны добиваться результатов, но в то же время нужно следить за рейтингом. Однако не мы одни оказались в такой ситуации. Конечно, на нас будет давление. Мы хотим заслужить наше место в Мировом туре UCI, теперь задача гонщиков добыть очки.

  Со спортивной точки зрения выступление Элиа Вивиани стало провалом. С другой стороны, считаю, что он заставил нас расти. Раньше он выступал в сильных командах и в нашей команде привил такой способ работы, который помог нам прогрессировать. Но когда подписываешь такого гонщика как он, надеешься, что он принесёт за два года не 1200 очков, а 3000».

 

  Седрик Вассёр отметил, что Элиа Вивиани проявлял профессионализм до последней гонки в команде, и предположил, что на форму итальянского спринтера сильно повлиял 2020 год и падение на Туре Даун Андер:

  «На старте Тур де Франс мы увидели, что у него небольшой милый животик. Конечно, с таким процентом жира ничего не получилось. Для лидера, который завершил год с 200 очками, сезон был потерян.

  Сезон 2021 года принёс удовлетворение в виде пяти побед, но эти победы не соответствовали уровню Элиа Вивиани. Я не хочу его винить, потому что знаю, что он выкладывался на сто процентов своих возможностей, просто его состояние было не таким, в каком он выступал в команде Quick Step.  

  Кристоф Лапорт был с нами восемь лет, мы должны были принять его решение перейти ещё куда-то. Нам пришлось быстро отреагировать на эту ситуацию и найти альтернативы. Бриан Кокар вполне способен заменить Кристофа Лапорта в смысле результатов».

Велокоманда Cofidis представила состав на 2022 год

Гийом Мартан, Photo (c) Cofidis Team

 

 

  Один из капитанов команды Cofidis  -  Гийом Мартан (Guillaume Martin) в следующем году впервые в карьере собирается принять участие в Джиро д’Италия. За свою карьеру 28-летний французский гонщик принял участие в семи Гранд-турах, показав наилучшие результаты в прошлом году. Гийом Мартан вошёл в топ-10 общего зачёта на Тур де Франс и Вуэльте Испании-2021.

  Гийом Мартан: «Это тест, который я хотел пройти в какой-то момент своей карьеры. Годы идут, не хочу откладывать ещё на сезон. Год будет не олимпийским, а маршрут чемпионата мира мне не подходит. Я ждал, чтобы изучить маршрут. Разделок будет мало, всего около 25 км, и, как обычно, много гор. Если не проеду Джиро д’Италия в этом году, то не проеду никогда. Этот год будет подходящим, а маршрут мне подходит. Много гор, возможностей. Погода тоже по мне. В это время года я обычно чувствую себя хорошо. Я люблю Италию, побеждал там несколько раз».

 

Велокоманда Cofidis представила состав на 2022 год

 Йон Исагирре

Велокоманда Cofidis представила состав на 2022 год

 Бриан Кокар

Велокоманда Cofidis представила состав на 2022 год

 Антони Перес

Велокоманда Cofidis представила состав на 2022 год

 Макс Валшайд

Велокоманда Cofidis представила состав на 2022 год

Симоне Консонни

 

 

Состав велокоманды Cofidis на 2022 год:

 

Piet Allegaert, (Бельгия)

Sander Armee, (Бельгия)

Francois Bidard, (Франция)

Tom Bohli, (Швейцария)

Andre Rodrigues Carvalho, (Португалия)

Thomas Champion, (Франция)

Davide Cimolai, (Италия)

Simone Consonni, (Италия)

Bryan Coquard, (Франция)

Alexandre Delettre, (Франция)

Ruben Fernandez, (Испания)

Eddy Fine, (Франция)

Simon Geschke, (Германия)

Jesus Herrada, (Испания)

Jose Herrada, (Испания)

Ion Izagirre, (Испания)

Wesley Kreder, (Нидерланды)

Victor Lafay, (Франция)

Guillaume Martin, (Франция)

Anthony Perez, (Франция)

Pierre-Luc Perichon, (Франция)

Alexis Renard, (Франция)

Rémy Rochas, (Франция)

Szymon Sajnok, (Польша)

Benjamin Thomas, (Франция)

Hugo Toumire, (Франция)

Kenneth Vanbilsen, (Бельгия)

Davide Villella, (Италия)

Jelle Wallays, (Бельгия)

Maximilian Walscheid, (Германия)

Axel Zingle, (Франция)

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Теги к статье: Cofidis Гийом Мартан Бриан Кокар Седрик Вассёр

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Комментарии

  • RVL
    Ваут ван Арт завершил сезон ве ... (1)
    RVL-Фото

    Воут, слетай в Америку на сутки...просто сядь там на велик и назад...

     

  • uran
    Дилан Груневеген примет участи ... (2)
    uran-Фото
    Ван Арт тяжелее, как и Мэттьюс, и Дэмар, и... Ничего особенного в его "перевалах" нет.
  • Ice
    Дилан Груневеген примет участи ... (2)
    Ice-Фото

    Как он такую массу умудряется через перевалы перетаскивать?) Кто бы что не говорил про ТдФ, там должны быть все топовые спринтеры.

  • RVL
    Ваут ван Арт не примет участие ... (24)
    RVL-Фото

    Я думал, исправить или нет..е на и...но подумал , не Т9, так тролли исправят))) и все запчтые расставят)) там я , вместо ч, на всякий))
    Ну это же самый аргумент, на правописание на людей из стран третьего...они такие)))
    А по существу , я сказал, что они дали кроссу и вело в целом очень много. А кто смотрел кёрлинг , тот и будет ;)

    А чм, много потеряет

  • jerzyk
    Израильская велокоманда Мирово ... (7)
    jerzyk-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Потому что провалила "операцию" с "Астаной.Хотя сама"Токал"-это пешка,а "гроссмейстером"операции был сам Жан Беланже.Он же не знал,что "Восток-дело тонкое".Он знает,что такое ВТО,но не разобрался,что такое "Восточный базар",где действуют совершенно другие правила.Не получилось с Астаной,получиться с Израиль-Старт,но едва ли.Его не интересует велоспорт,его интересует РЕКЛАМА,которую создает велоспорт.Взять все в свои руки-его задача.
    Задумался - в жизни не встречал глупых евреев! ? Как бы метр не остался с голым задом. В Израиле не шутят! ??
  • Ice
    Ваут ван Арт не примет участие ... (24)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    не комельфо, и признак уж как минимум невежества
    Не комИльфо будет верно. "и признак уж как минимум невежества". Да, я тролль))) Но не со зла) Не используйте пафосные выражения, не проверив их правописание, это не назидание, а рекомендация из собственного опыта. 

     

    А по существу, кто не смотрел кросс, что с ванами, что без них особо его глядеть не станет. А поклонники никуда не уйдут, им нравится спорт, а не один голландец и один бельгиец.

  • Ice
    Израильская велокоманда Мирово ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Потому что провалила "операцию" с "Астаной.Хотя сама"Токал"-это пешка,а "гроссмейстером"операции был сам Жан Беланже.Он же не знал,что "Восток-дело тонкое".Он знает,что такое ВТО,но не разобрался,что такое "Восточный базар",где действуют совершенно другие правила.Не получилось с Астаной,получиться с Израиль-Старт,но едва ли.Его не интересует велоспорт,его интересует РЕКЛАМА,которую создает велоспорт.Взять все в свои руки-его задача.

    Если не смог надурить Астану, провести евреев вряд ли получится) Этот канадец слабо понимает, куда суется))) У него дар из всех бед находить большую)))

  • Karmatron
    Велокоманда EF Education – Nip ... (1)
    Karmatron-Фото

    Теперь уже правильнее будет написать EF Education-EasyPost =)

  • uran
    Ваут ван Арт не примет участие ... (24)
    uran-Фото

    RVL,

    Цитата: RVL
    Спасибо за уважение, взаимно!
    Про страны третьего мира пожалуйста)))

    искренне прошу прощения за первую фразу , имелось ввиду "нет, уважаемый", а не "не уважаемый". Мое почтение.

  • Серафим
    Ваут ван Арт не примет участие ... (24)
    Серафим-Фото
    Ааа, Погакар!

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