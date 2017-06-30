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Маттиа Каттанео продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

Маттиа Каттанео остаётся в команде Quick Step до конца 2023 года

 

 

  31-летний итальянский велогонщик Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo) присоединившийся к команде Deceuninck-Quick Step два года назад, продлил контракт до конца 2023 года. В этом году Маттиа Каттанео впервые в карьере проехал Тур де Франс, где занял 12-е место в генеральной классификации. Бронзовый призёр чемпионата Италии в разделке, Маттиа Каттанео также выиграл этап Тура Люксембурга, вошёл в топ-10 общего зачёта Тура Швейцарии.

 

Маттиа Каттанео продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

 

 

©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Маттиа Каттанео: «Очень счастлив и горд, что остаюсь в команде. «Волчья Стая» - уникальная велокоманда, выступать и работать в ней – одно удовольствие. Я поддерживаю лидера в гонке, а мне дают возможность использовать свои шансы.

  Думаю, со стороны сложно понять, какая это команда и как она работает.  Видно, что у всех близкие дружеские отношения и общий настрой «Волчьей стаи», но когда ты внутри команды, всё оказывается лучше, чем мог ожидать. Поэтому я так счастлив помогать капитану на сложных этапах Гранд-туров и в других гонках. Но я знаю, что на некоторых гонках команда будет на меня работать, поможет мне добиться результатов.

  Мой первый опыт выступления на Тур де Франс в этом году стал невероятным. Участие в этой гонке было для меня очень важной целью. А то, что я финишировал на такой великолепной гонке 12-м в генеральной классификации, помогал Кэву и Жулиану одержать победы на этапах, всё прошло лучше, чем ожидал. Я надеюсь, что в следующие два года смогу хотя  бы ещё раз проехать Тур, может, постараюсь попасть в топ-10.

 

  Горжусь прогрессом в индивидуальной гонке на время. Мне нравится эта дисциплина, хочу в ней совершенствоваться, это моя следующая цель. Я поработал над ней с командой и Specialized, посмотрел, как смогу улучшить своё выступление. Надеюсь, в следующие два года смогу добиться ещё большего прогресса, одержать победы в разделках. Мечтаю стать одним из лучших раздельщиков в мире. Будет супертрудно, но на Тур де Франс я занял 5-е и 8-е место в индивидуальных гонках на время. Думаю, смогу улучшить свои результаты, войти в число пяти сильнейших раздельщиков мира. Мне бы хотелось надеть майку чемпиона Италии, но это сложновато, так как номер 1 – лучший в мире раздельщик! Но я обязательно постараюсь приблизиться к Ганне».

 

  Патрик Лефевр, генеральный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Для нас важно, что Маттиа останется с нами  на следующие два года. Он невероятно талантливый и скромный парень, который весь день может работать на товарищей по команде. Мы также увидели его качества – сильное выступление в горах, особенно на Тур де Франс, и его постоянно совершенствование в разделке. Так что, с нетерпением ждём продолжения работы с ним по нескольким фронтам в ближайшие два года».

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Теги к статье: Маттиа Каттанео Mattia Cattaneo Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:12 | Регистрация: 30.06.2017

    Хороший гонщик.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • velodoctor
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    velodoctor-Фото

    Прошел такой путь, стал топом из топов, казалось, еще шажок и будет  доминатор аля Фруми. Все эти страдания свои он изливает, конечно хорошо, мы узнаем в чем дело, но чувство неоправданых ожиданий отбивает  весь позитив и сочувствие  в отношении Тома. Всегда думаю о нем, держа в голове "эх если бы", но поезд, к сожалению, ушел.

     

  • Astanaforever
    Маттиа Каттанео продлил контра ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Хороший гонщик.
  • Sezar
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    Sezar-Фото

    Наверно нужна бригада коучей и психологов, чтобы объяснить Тому, что в этой жизни он должен в первую очередь самому себе.

    Тяжелый пациент попался.

  • SportSpirit
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    SportSpirit-Фото

    2018 год: Том Дюмолан становится обладателем серебряного дубля "Джиро+Тур". Привет Мауро Веньи.music 

     

    2021 год: "Хочу участвовать в коротких гонках. И, конечно, не исключаю Гранд-туры, но для меня эти гонки всё ещё очень сложные."

     

    "Я хочу побеждать (в велоспорте), но после 2-х часовых тренировок тело болеет и хочет часами лежать на диване." Что ж, это лучше чем слоняться по дому и ловить демонов, как Пит Кеннах. 

     

    На Туре 2020 JV говорила о том, что стартует с двумя лидерами. Но в районе 6-7 этапа Том не потянул, а Роглич потянул. И ван Арт потянул) Казалось, что Том с радостью выполняет роль грегари и радуется за победы напарников по команде. Однако, здравствуйте)

     

    Его окружили самыми превосходными экспертами в своих областях (сколько эквадорцев и колумбийцев о таком только мечтают), но оказалось, что даже они не просекли его тонкой душевной организации. А может без тренировочного объема любая блокеновская аэродинамика бесполезна? 

     

    Респект терпению командного менеджмента!

     

    Безусловный талант, но дальше я вижу Дюмолана только в каком-нибудь абстрактном проекте "под разделки на чемпионатах". Если он действительно все еще любит велоспорт себе, а не себя в велоспорте (причем себя образца 2015-2018) и действительно хочет побеждать!

  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    Николай Степаныч-Фото

    Том вернётся и ещё пошумит. Не факт, что выиграет второй гран тур, но вполне может и выиграть.

  • Kay82
    Директор Джиро д’Италия призыв ... (14)
    Kay82-Фото
    Погачар не потянет
  • motte
    Директор Джиро д’Италия призыв ... (14)
    motte-Фото

    У тадея сейчас задача номер один это защита титула тдф, а следующий тдф грозит быть незабываемым, тут ещё Инеос всерьёз взялся за подготовку к вятию маечки грядущего тура, столько сделано перетрубаций в инеосе, что аж жуть, нас ждёт великий тур! 

  • Earl57
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    Earl57-Фото
    Там Майкл Меттьз горными лыжами занимается. Какие нормативы в горных лыжах?
  • Серафим
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    Серафим-Фото
    Да ладно, никто и не думает, что он чего-то должен, и обязан и в беге у всех выигрывать. Не знаю, как другие, а я просто оцениваю его физическое состояние и восстановление после травмы. По моему, вполне неплохо выглядит.
  • Серафим
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    Серафим-Фото
    Хайден с детства не мог решить, что лучше, велосипед или коньки. У них там в штате больше к конькам была тенденция - северный штат, зима настоящая, с морозами. Тренеру не нравилось, когда много занимались на велосипеде, боялся серьезных травм. Вместе решили, что велосипед - это после карьеры конькобежца.
    Конечно, после таких затрат в спорте уже долгой карьеры велогонщика не получилось. Хотя Джиро и Тур проехал, жаль в конце Тура сильно разбился, наверно, поэтому решил закончить с гонками. Думаю, стероиды - не лучший бэкграунд для велогонок.

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3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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