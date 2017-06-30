Маттиа Каттанео продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

Маттиа Каттанео остаётся в команде Quick Step до конца 2023 года

31-летний итальянский велогонщик Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo) присоединившийся к команде Deceuninck-Quick Step два года назад, продлил контракт до конца 2023 года. В этом году Маттиа Каттанео впервые в карьере проехал Тур де Франс, где занял 12-е место в генеральной классификации. Бронзовый призёр чемпионата Италии в разделке, Маттиа Каттанео также выиграл этап Тура Люксембурга, вошёл в топ-10 общего зачёта Тура Швейцарии.

©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Маттиа Каттанео: «Очень счастлив и горд, что остаюсь в команде. «Волчья Стая» - уникальная велокоманда, выступать и работать в ней – одно удовольствие. Я поддерживаю лидера в гонке, а мне дают возможность использовать свои шансы.

Думаю, со стороны сложно понять, какая это команда и как она работает. Видно, что у всех близкие дружеские отношения и общий настрой «Волчьей стаи», но когда ты внутри команды, всё оказывается лучше, чем мог ожидать. Поэтому я так счастлив помогать капитану на сложных этапах Гранд-туров и в других гонках. Но я знаю, что на некоторых гонках команда будет на меня работать, поможет мне добиться результатов.

Мой первый опыт выступления на Тур де Франс в этом году стал невероятным. Участие в этой гонке было для меня очень важной целью. А то, что я финишировал на такой великолепной гонке 12-м в генеральной классификации, помогал Кэву и Жулиану одержать победы на этапах, всё прошло лучше, чем ожидал. Я надеюсь, что в следующие два года смогу хотя бы ещё раз проехать Тур, может, постараюсь попасть в топ-10.

Горжусь прогрессом в индивидуальной гонке на время. Мне нравится эта дисциплина, хочу в ней совершенствоваться, это моя следующая цель. Я поработал над ней с командой и Specialized, посмотрел, как смогу улучшить своё выступление. Надеюсь, в следующие два года смогу добиться ещё большего прогресса, одержать победы в разделках. Мечтаю стать одним из лучших раздельщиков в мире. Будет супертрудно, но на Тур де Франс я занял 5-е и 8-е место в индивидуальных гонках на время. Думаю, смогу улучшить свои результаты, войти в число пяти сильнейших раздельщиков мира. Мне бы хотелось надеть майку чемпиона Италии, но это сложновато, так как номер 1 – лучший в мире раздельщик! Но я обязательно постараюсь приблизиться к Ганне».

Патрик Лефевр, генеральный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Для нас важно, что Маттиа останется с нами на следующие два года. Он невероятно талантливый и скромный парень, который весь день может работать на товарищей по команде. Мы также увидели его качества – сильное выступление в горах, особенно на Тур де Франс, и его постоянно совершенствование в разделке. Так что, с нетерпением ждём продолжения работы с ним по нескольким фронтам в ближайшие два года».